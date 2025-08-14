Explosión en provincia siria deja cuatro muertos y cinco heridos

Credito: Explosión en provincia siria deja cuatro muertos

14 de agosto de 2025.- Una fuerte explosión ocurrida hoy en las cercanías de la ciudad septentrional siria de Idlib dejó al menos cuatro personas muertas y cinco heridas, confirmaron fuentes oficiales.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, citado por la agencia nacional SANA, las víctimas fueron trasladadas a centros hospitalarios de la zona, mientras continúan las labores de rescate por parte de los equipos de la Defensa Civil.



Hasta el momento se desconocen las causas de la explosión.



El pasado 24 de julio, una fuerte detonación en la provincia septentrional de Idlib dejó un saldo de siete muertos y 157 heridos, según cifras oficiales. Ese hecho, ocurrido en un depósito de municiones cerca de la localidad de Maarat Misrin, provocó amplia devastación en viviendas e infraestructura.



En relación con la explosión, el Ministerio del Interior anunció la apertura de una investigación urgente y exhaustiva para determinar sus circunstancias y causas, en coordinación con las autoridades especializadas, y exigir responsabilidades a los implicados, independientemente de su cargo.