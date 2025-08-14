Aerolínea Air Canadá suspende vuelos luego que el sindicato de auxiliares de vuelo emite preaviso de huelga

Air Canada suspenderá gradualmente los vuelos durante ese período, informó la aerolínea, advirtiendo a los pasajeros sin vuelos confirmados que no acudan al aeropuerto.

14 de agosto de 2025.- El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), que representa a 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada, emitió un preaviso de huelga la madrugada del miércoles tras llegar a un punto muerto en las negociaciones contractuales, informó BBC.com.

El sindicato afirmó haber negociado de buena fe, pero Air Canada se negó a abordar cuestiones fundamentales, como las propuestas salariales y el trabajo no remunerado. La aerolínea respondió emitiendo un preaviso de cierre patronal de 72 horas y anunció el martes por la noche que había recibido una contraoferta del sindicato que solicitaba aumentos exorbitantes y que el CUPE había rechazado una oferta para acceder a un arbitraje vinculante de terceros.

La huelga está programada para comenzar alrededor de la 01:00 EST (05:00 GMT) del sábado. La aerolínea, que opera en 64 países con una flota de 259 aviones, afirmó que el cierre imprevisto representa un riesgo importante para la compañía y sus empleados.

La interrupción de los vuelos podría afectar a 130.000 pasajeros diarios, incluidos 25.000 canadienses, durante la temporada alta de viajes de verano.

"Al optimizar la posición de las aeronaves y las tripulaciones ante una posible parada, Air Canada podrá realizar el mantenimiento rutinario necesario y restablecer el servicio regular con mayor rapidez", declaró la compañía con sede en Montreal el miércoles en respuesta al aviso de huelga. Los primeros vuelos de Air Canada y Air Canada Rouge se cancelarán el jueves, y se espera que los vuelos adicionales del viernes también se suspendan.

El sábado comenzará un "cese total de vuelos", según informó la aerolínea. Los vuelos de Air Canada Express, que transportan a aproximadamente el 20% de los clientes diarios de Air Canada, no se verán afectados.

Los clientes cuyos vuelos se cancelen serán notificados y recibirán un reembolso completo, según la aerolínea. La compañía también ha llegado a acuerdos con otras aerolíneas canadienses y extranjeras para ofrecer a los clientes opciones de viaje alternativas.

Se notificará a los clientes sobre las opciones alternativas, pero podrían tardar un tiempo o no ser posibles de inmediato.