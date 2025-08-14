(VIDEO) EE.UU. y Rusia a punto de repetir un pleito nuclear: La crisis de los misiles como no te la contaron

EE.UU. y Rusia a punto de repetir un pleito nuclear: La crisis de los misiles como no te la contaron

EE.UU. y Rusia a punto de repetir un pleito nuclear: La crisis de los misiles como no te la contaron

Entérese de la Crisis de los Misiles en Cuba, en el año 1962 y sus posibles paralelismos con la situación actual en Ucrania

Entérese de la Crisis de los Misiles en Cuba, en el año 1962 y sus posibles paralelismos con la situación actual en Ucrania

Jueves, 12 de agosto de 2025. Gabriel Bulgakov de Top de Impacto trata el tema de los misiles con carga nuclear y sostiene que la posibilidad de sobrevivir a un ataque nuclear depende directamente de la cantidad de minutos que tarde un misil en alcanzar el blanco.

Un misil balístico intercontinental necesita entre 20 y 30 minutos en tiempo, para alcanzar su objetivo, desde otro continente, tiempo del que disponen lo que están en el área atacada para refugiarse y sobrevivir al impacto.

Mas del 90% de la población no tendría ningún chance de sobrevivir si el ataque fuese de misiles de mediano alcance, en Europa o cualquier otra zona, sometida a condiciones de ataque de esa distancia.

Entérese de como fue la Crisis de los misiles de Cuba del año 1962 y los posibles paralelismos que se presentan por la situación actual de guerra en Ucrania.




