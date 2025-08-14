Metro de Caracas pone a disposición la nueva App SUVE

14 de agosto de 2025.- Metro de Caracas anunció que ya se encuentra disponible la nueva aplicación móvil SUVE que permite a los ciudadanos gestionar sus tarjetas de viaje de manera digital.



Con esta nueva App los ciudadanos y ciudadanas que hacen uso de este medio de transporte público podrán consultar, desde sus dispositivos móviles, saldo en tiempo real, además de recargar de manera fácil y rápida su tarjeta del Sistema Único de Viaje Electrónico.



En aras de seguir avanzando en la recuperación del servicio óptimo para los usuarios, el sistema de transporte subterráneo da un paso significativo hacia la modernización y la eficiencia.



El pasado 25 de noviembre de 2024, el Metro anunció el cobro del pasaje a través de este método para todo el servicio con tres tarjetas que identifica el rango de edad: amarillo, para el adulto mayor y/o personas con discapacidad; azul, para los estudiantes y rojo para el público en general.

