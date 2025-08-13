Jorge Rodríguez: “¡Aquí no nos sirven tibios! Si eres de izquierda no te puedes aliar con fascistas”

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Credito: VF

13-08-25.-El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que en las filas del oficialismo no desean tener militantes que "simpaticen" con movimientos opositores. Refirió que la "revolución" no quiere a "personas de la seudo izquierda, tibios que publiquen un post en los mismos términos que lo publica María Corina Machado".



“Aquí no nos sirven los tibios, ni las tibias, porque los tibios y las tibias están al servicio del fascismo, porque el fascismo es una enfermedad, no es una opción política”, expreso Rodríguez, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.



En ese sentido, reclamó el silencio de dirigentes de izquierda ante la "persecución" contra Nicolás Maduro, esto, por la recompensa emitida por Estados Unidos por su captura.



“Es curioso que esos supuestos representantes de izquierda no hayan conformado un comité de los Derechos Humanos de las víctimas de los fascistas del 29 y 30 de julio de 2024”, expresó.



Rodríguez enfatizó que “por razones casi de genética y congénitas” pertenece al oficialismo y aseguró que "jamás concebiré que una persona de diga que es de izquierda se alíe, aunque sea de manera circunstancial a un fascista. Es imposible”.

