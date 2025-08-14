Efemérides 14 de agosto: Rebelión de esclavos en el Caribe (1791) - USA invade Nicaragua (1912)

Es 14 de agosto de 2025. Han transcurrido 226 días del año y faltan 139 días para su terminación. Hoy es jueves. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 14 de agosto: Día de los Mártires Estudiantiles del Uruguay, asesinados por la dictadura cívico militar, incluidos menores de edad, entre 1968 y 1973. Día de la Independencia de Pakistán. Da fin al control británico. Día de la Bandera en Paraguay. Día Mundial del Lagarto. Existen especies de lagarto amenazadas por el tráfico de fauna, aunque el avance de la deforestación y los incendios hambién hacen estragos que afectan a estos animales. En 1556, en China, cerca de Cantón, los portugueses se establecen y fundan Macao. En 1770 nace en Ciudad de México, Mariano Matamoros y Guridi, cura liberal mexicano, que participará en la guerra de Independencia de México. En 1777 nace el físico y químico danés Hans Christian Orsted, que descubrirá la acción magnética de las corrientes eléctricas. En 1791, comienza la rebelión de los esclavos de Saint Domingue, colonia francesa en el Caribe, que culminaría 12 años después con la fundación de la república de Haití. En agosto de 1791 se iniciaron y extendieron sublevaciones de esclavos negros en Saint Domingue, colonia francesa, conduciendo al proceso que culminó con la abolición de la esclavitud y la independencia de lo que hoy es Haití. Durante la noche del 14 para el 15 de agosto se da el Juramento de Bois Caïman, con un llamado de libertad de los esclavos negros y se produce un levantamiento de los esclavos del distrito de Limbé con extensión de la sublevación por todo el estado de Chabaud, acontecimiento precursor del movimiento por la abolición de la esclavitud y la independencia de Haití. En Cuba en 1881, el médico Carlos Finlay logra demostrar que el agente transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito aedes aegypti. En 1903, nace Ramón Díaz Sanchez, escritor y político venezolano, conocido por sus novelas que retratan aspectos críticos de la sociedad venezolana: Mene, Cumboto, Casandra y Burburata. En 1910, en Panamá se inauguran ocho kilometros del canal entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. En 1912 tropas norteamericanas, al mando del general Butler, invaden Nicaragua y ocupan las calles de su capital, Managua. Los marines norteamericanos actúan en auxilio del debilitado régimen del presidente nicaragüense Adolfo Díaz, incapaz de contener la insurrección popular que amenaza con derrocarlo. La ocupación estadounidense, que llegó a su término en 1933, se enfrentaría con la resistencia de la guerrilla de Augusto César Sandino. Estados Unidos intervino en varios países de la América Latina en las primeras décadas del siglo XX. En 1913, en los Ángeles, Estados Unidos, se inaugura la conducción de agua más larga del mundo para ese entonces, de más de 400 Km. de longitud. En 1920, en Amberes, Bélgica, se reinicia la celebración de los Juegos Olímpicos (séptimos juegos), tras un período sin competencias debido a la Primera Guerra Mundial. En 1926, nace Margot Benacerraf , directora, guionista y productora de cine venezolana. En 1940, nace en el Zulia, Lila Morillo, actriz y cantante venezolana, conocida principalmente por sus temas enmarcados en el género de gaita zuliana y la música criolla de Venezuela. Escuchar a Lila Morillo. En 1941 Winston Churchill, primer ministro británico, firma con Franklin D. Roosevelt (USA) la Carta del Atlántico, sobre el trato a las naciones aliadas, enemigas y neutrales durante la Segunda Guerra Mundial. El 14 de agosto de 1942 fue uno de los días más intensos de la II Guerra mundial. Numerosas tropas de Hitler atacan Stalingrado (URSS). Los submarinos alemanes desatan una batalla de tres días con los convoyes británicos y los británicos informan que su portaviones Eagle fue destruido. En el oeste de Grecia, los bombarderos estadounidenses, por su parte, atacaron un buque de guerra nazi. En 1945, Japón anuncia su rendición en la Segunda Guerra Mundial, poco después de haber recibido la descarga de dos bombas atómicas lanzadas por los EEUU. En 1956 Muere en Berlín (Alemania) Bertolt Brecht, dramaturgo, poeta y político alemán, uno de los más influyentes del siglo XX, creador del llamado "teatro épico". Fallece en lo que era Berlín oriental. Fue uno de los grandes dramaturgos del siglo XX, entre cuyas obras destacan: La vida de Galileo, Madre Coraje y sus hijos y El círculo de tiza caucasiano. También escribió prosa y poesía, y fue el libretista de obras musicales. Suya es una frase que se hizo muy famosa: "Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles" Proclamación del Reino de Marruecos en 1957. En 1958, muere Jean Frédéric Joliot-Curie (n. 1900), físico y químico nuclear francés, premio Nobel de Química en 1935 por sus trabajos sobre la síntesis de nuevos elementos radiactivos. En 1959 nace en los EEUU, Magic Johnson, uno de los más brillantes jugadores de básquet de la historia. Ganó cinco títulos en la NBA, jugó en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Ostentó medallas de de oro. En 1967 nace en Italia, Erik Gandini (hoy de nacionalidad sueca), director de cine, productor y escritor, que ha realizado varias películas y documentales, entre ellas: Sacrificio: ¿quién traicionó al Che Guevara? ( 2001), Surplus - Terrorized into being consumers (2003) y Vieocracy (2009). En 1980, estalla la histórica huelga obrera de 17 días que sacudió a Polonia en el astillero de Gdansk, marcando el nacimiento del primer sindicato independiente en un país considerado como "comunista". Solidarność, en español "Solidaridad", fue una organización obrera no gubernamental, fundada por el dirigente Lech Wałęsa y otros sindicalistas opuestos al gobierno estalinista del general Jaruzelski (un régimen muy autoritario mal llamado "comunista"). Luego dirigiría un amplio movimiento social por la recuperación de las libertades democráticas en el país y sacarlo del dominio de la burocracia soviética, pero que sería influido por las potencias capitalistas y por la Iglesia católica, aunque tambien agrupó a miembros que hacían parte de la izquierda antiestalinista, que reivindicaban un verdadero socialismo que fuese democrático. Se inauguran en Caracas, Venezuela, los IX Juegos Panamericanos (1983). Se inaugura el Museo Alejandro Otero en Caracas (1990). En 1994, fallece el escritor Elías Canetti, premio nobel de literatura en 1981 por su estudio de los movimientos de masas y de las dictaduras en general, muy especialmente del nazismo, la brutalidad del nacional-socialismo germano. El analista y escritor búlgaro nacionalizado británico, escribió el ensayo "Masa y Poder". En 1994, el Gobierno de Sudán detiene en Jartum y entrega a Francia al venezolano Illitch Ramírez Sánchez, alias "Carlos", acusado de "terrorismo"; un guerrillero que fuera miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Fue condenado a cadena perpetua en Francia pero otros le consideraban un luchador de la causa antisionista. En 1998, en Venezuela, la Península de Paraguaná es convertida en "zona libre" para la inversión turística y el comercio, lo cual fue criticado desde las filas bolivarianas. Pero pasadas dos décadas, con Nicolás Maduro en el poder, surgiría la Ley de Zonas Económicas Especiales. En 2000: El Consejo de Seguridad de la ONU solicita la creación de una corte especial independiente para procesar a los responsables por las serias violaciones a los Derechos Humanos en Sierra Leona desde el 30 de noviembre de 1996, dando paso a la formación del Tribunal Especial para Sierra Leona. En 2002: En la bahía de Algeciras (España) parte con destino a Mónaco la mayor estructura flotante del mundo, construida por los grupos españoles FCC y Dragados. El dique, de 350 metros de longitud y 19 de altura, dispone de 400 plazas de aparcamiento, un puerto para embarcaciones de recreo e instalaciones para el atraque de cruceros de más de 200 metros de eslora. En 2003: en Francia, el gobierno admite que la ola de calor se ha cobrado 3000 víctimas, aunque en los centros sanitarios se manejan cifras muy superiores. Las oleadas de calor seguirían azotando a Francia y a otros países de Europa en los veranos sucesivos, haciendo inevitable reconocer que los efectos del cambio climático ya están sintiéndose muy peligrosamente y se siguen repitiendo. En 2004: en la ciudad suní de Samarra (Irak) al menos 50 civiles pierden la vida debido al bombadeo de la aviación estadounidense. En 2013, los hermanos rusos Pável y Nikolai Dúrov lanzan la aplicación de mensajería o red social Telegram, con millones de usuarios en todo el mundo. Telegram ofrece privacidad y la seguridad a sus usuarios, con funciones como chats secretos cifrados de extremo a extremo, autodestrucción de mensajes y la posibilidad de crear canales públicos para difundir información. En 2016: en Río de Janeiro, Brasil, el atleta sudafricano Wayde van Niekerk establece récord mundial de los 400 metros lisos con 43’03, superando el de Michael Johnson. En 2019, la francesa Stéphanie Frappart se convierte en la primera mujer en arbitrar una final masculina de fútbol de la UEFA. Fallece el intelectual venezolano Roberto Hernández Montoya en 2023. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n385345.html En 2024, la OMS decreta emergencia sanitaria internacional por mpox (Viruela del mono). Ver: www.aporrea.org/internacionales/n395745.html 