Certifican más de 300 nuevos investigadores penales en el país

13 de agosto de 2025.-En un evento significativo, representantes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y de diferentes policías municipales del país, recibieron este miércoles sus certificados que los acreditan en el ámbito de la Investigación Penal, informó Prensa Mpprijp / Visiip.

Así lo informó el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, M/G Danny Ferrer Sandrea, quien destacó que "esta es una política del presidente Nicolás Maduro Moros, orientada a seguir profesionalizando a nuestros policías, dotándoles de técnicas y prácticas adecuadas en materia de investigación, para que se conviertan en herramientas extraordinarias para el Ministerio Público como director de la acción penal".

El Mayor General destacó que este esfuerzo responde a una línea estratégica del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón. "En este contexto, se resalta la importancia del proceso de capacitación y formación impulsado por el Estado venezolano, así como el compromiso del tren ministerial en la construcción de un sistema de gobernanza sólido", expresó.

Subrayó la relevancia de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) como un pilar fundamental en los procesos de capacitación. "Gracias a estos esfuerzos, avanzamos hacia la creación de una policía preventiva, siendo esencial la labor de las policías municipales, ya que el bienestar de la comunidad comienza con el trabajo de cada uno de ustedes", añadió Ferrer Sandrea.

Igualmente, afirmó que se continuará con la certificación del personal en las últimas tendencias de investigación, con un enfoque especial en los delitos informáticos y las nuevas amenazas criminales, con el objetivo principal de asegurar una respuesta oportuna y adecuada a las necesidades del pueblo venezolano.

Recordó que el Estado venezolano está comprometido en enfocar todos sus esfuerzos en la reducción de delitos, especialmente aquellos con condenas menores a ocho años. "Colaboramos con el Ministerio Público para garantizar que las investigaciones se realicen con éxito y eficacia, siempre dentro del marco de un Estado Social que prioriza la responsabilidad de esclarecer cada caso".

Afirmamos con orgullo que "Venezuela es un país seguro, y ustedes poseen el talento y el compromiso necesarios para implementar buenas prácticas policiales que fortalezcan aún más nuestra seguridad y bienestar colectivo", concluyó.