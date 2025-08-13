Oscar Figuera (PCV) : Con descaro el gobierno reconoce las violaciones sistemáticas de los derechos humanos

"Pocas cosas revelan mayor descaro que admitir abiertamente la magnitud con la que violan la Constitución, actuando como verdaderos esbirros que atropellan derechos humanos y pisotean el debido proceso" Credito: Agencias

El diputado Oscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), calificó como un descarado reconocimiento de la violación sistemática de la Constitución y de los derechos humanos, las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Este acusó a la activista de Derechos Humanos de ser una camuflageada de izquierda.

Figuera respondió a las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, emitidas durante la sesión del martes 12 de agosto, en las que atacó a sectores de izquierda. Además, justificó la detención y desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Martha Lía Grajales.

La integrante del colectivo de derechos humanos Surgentes e impulsora del Comité de Madres en Defensa de la Verdad fue detenida arbitrariamente el pasado viernes 8 de agosto. Permaneció desaparecida por más de 48 horas y posteriormente fue imputada por presunta conspiración.

El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que Grajales estaba infiltrada: "Es imposible que sea de izquierda. Se disfrazan, se camuflan de izquierda. ¿Por qué no hay un comité de madres y familias de las víctimas del 29 y 30 de julio? Los «tibios» deben ser extirpados de cualquier cuerpo social. Además, realizar publicaciones en redes sociales en los mismos términos de María Corina Machado es prueba suficiente de ser partícipe en planes conspirativos".

Para Figuera, estas declaraciones constituyen un descarado reconocimiento de la violación sistemática de la Constitución y los derechos fundamentales: "Pocas cosas revelan mayor descaro que admitir abiertamente la magnitud con la que violan la Constitución, actuando como verdaderos esbirros que atropellan derechos humanos y pisotean el debido proceso".

El secretario general señaló que el PCV identifica dos prácticas políticas reaccionarias y antinacionales que deben ser combatidas. Por un lado, la del gobierno, abiertamente autoritaria, represiva y con rasgos fascistas, que incurre en terrorismo de Estado. Por el otro, la de un sector de la oposición encabezado por María Corina Machado, basada en la intervención extranjera y en las criminales políticas coercitivas del imperialismo. "Ambas opciones son enemigas del pueblo y las rechazamos. Convoco a trabajadores, campesinos y sectores populares a organizarse y luchar contra estas cúpulas burguesas que se creen dueñas del país".

Figuera advirtió que no serán las amenazas como las de Jorge Rodríguez ni los llamados de intervención de María Corina Machado los que intimiden al pueblo venezolano. Reiteró que la meta es recuperar la plena vigencia de la Constitución y los derechos sociales, laborales, políticos y humanos del pueblo.

El dirigente reiteró la solidaridad de los comunistas con Martha Lía Grajales, así como con las decenas de activistas políticos, sociales y sindicales detenidos durante la escalada represiva del último año. Además, informó que el PCV participará en la jornada de protesta contra la represión, prevista para el próximo jueves 14 de agosto frente a la sede regional de la Defensoría del Pueblo en plaza Morelos.