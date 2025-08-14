Funcionario de defensa de Donald Trump dirigió grupo de expertos que difundió mentiras sobre el "Tren de Aragua"

hablando en la audiencia sobre el Fortalecimiento de la Coordinación Federal, Estatal y Local en la Lucha contra los Inmigrantes Ilegales Delincuentes, el 11 de marzo de 2025. Credito: YouTube del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Bajo la dirección de Joseph Humire, el grupo de expertos rastreó presuntos delitos de la banda venezolana en EE. UU. Una organización sin fines de lucro encontró múltiples entradas falsas.

14 de agosto de 2025.-Un alto funcionario del Departamento de Defensa dirigió un grupo de expertos que difundió noticias falsas sobre la banda venezolana Tren de Aragua (TdA), según InSight Crime, organización sin fines de lucro dedicada al análisis del crimen organizado, informó El Guardian.com.

Joseph Humire fue nombrado este verano jefe de políticas para el hemisferio occidental en la oficina del subsecretario de Defensa para Políticas. Anteriormente, fue director ejecutivo de un grupo de expertos conservador especializado en seguridad global. El nombramiento de Humire se produce en un momento en que la administración Trump intensifica su agresiva estrategia contra el crimen organizado en Latinoamérica y contra el gobierno venezolano, al que acusa de colaborar con TdA.

Bajo la dirección de Humire, el grupo de expertos Centro para una Sociedad Libre Segura publicó el "Monitor de Actividad de TdA", que rastrea presuntos delitos cometidos por miembros acusados de la banda en todo Estados Unidos. Según InSight Crime, al menos cinco entradas de eventos en el rastreador parecían haber sido "completamente inventadas". InSight Crime no encontró ninguna base para las entradas falsas, y los departamentos de policía locales informaron a los investigadores que los supuestos delitos eran inexistentes. InSight Crime analizó más de 90 entradas y descubrió que muchas dependían de fuentes no verificadas.

"Algunos incidentes se incluyen varias veces, lo que infla la percepción de la presencia y las actividades de la pandilla", descubrieron los investigadores.

El monitor ya no está disponible en línea tras el informe de InSight Crime.

"El Monitor TdA es un recopilador, no una fuente principal de información sobre las actividades del Tren de Aragua", declaró el Centro para una Sociedad Libre y Segura, añadiendo que "refleja la información de los medios".

El Departamento de Defensa declinó hacer comentarios.

Humire ha hablado públicamente sobre los presuntos crímenes del Tren de Aragua en Fox News y otros medios conservadores. También ha promovido la idea de que el gobierno venezolano está dirigiendo los crímenes de la pandilla en todo el mundo, a pesar de las dudas de la comunidad de inteligencia.

Humire redactó un informe en diciembre de 2024 para la conservadora Heritage Foundation, en el que afirmaba que el Tren de Aragua "es un sustituto perfecto y una herramienta de guerra asimétrica" del gobierno venezolano para "desestabilizar a los países democráticos". En marzo, Humire hizo declaraciones similares ante el Congreso.

Pero las agencias de inteligencia estadounidenses han puesto en duda la teoría de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dirige la pandilla, según un memorando de inteligencia cuya publicación enfureció a altos funcionarios, quienes luego habrían ordenado una reescritura.