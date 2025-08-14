México: militantes sindicales llaman a la Conferencia Continental por los Derechos de los Migrantes y la Soberanía Nacional

14 de agosto de 2025.- Reunidos en Ciudad de México el pasado 22 de marzo, sindicalistas, militantes de Morena (partido de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum), como la diputada María Magdalena Rosales Cruz y representantes de movimientos populares se reunieron en una Conferencia Nacional donde analizaron la situación política en las Américas a la luz de las acciones de la administración Trump.

El presidente Trump busca modificar las normas que considera como obstáculos para el dominio de Estados Unidos y propone reducir los impuestos a las empresas estadounidenses. Su objetivo principal es disminuir la considerable deuda de la economía estadounidense y el gran déficit comercial con China. Además, intenta frenar la pérdida gradual de capital en la economía global, que considera que beneficia a China.

La imposición de aranceles comerciales, los ataques a los derechos laborales, incluidos los de su propio país. Para frenar el flujo migratorio y expulsar a todos aquellos considerados ilegales, el gobierno estadounidense envió miles de tropas a la frontera con México; tomó la brutal medida de enviar a migrantes a las brutales cárceles del salvador.

Una vez más, Trump firmó en secreto una orden bajo la justificación del narcotráfico que autoriza a las fuerzas armadas a llevar a cabo planes operativos que incluyen acciones tanto en alta mar como en territorio extranjero. Las recientes acusaciones y el aumento de una absurda "recompensa" contra el presidente maduro y otros funcionarios, allana el camino para una intervención militar cuyo objetivo es desestabilizar y socavar la soberanía e independencia de los gobiernos de América Latina.

Los gobiernos que se reclaman progresista del continente, surgidos del movimiento popular latinoamericano, tienen la responsabilidad de organizar la resistencia contra las medidas de la administración Trump. Ningún país podrá resistir la presión por separado del imperialismo. La movilización unida del pueblo latinoamericano, junto con los trabajadores de Estados Unidos y Canadá, es urgente para bloquear las amenazas y ataques de Trump.

Por estas razones, se ha convocado una Conferencia Continental por el Derecho a la Migración y la Soberanía Nacional, el 27 septiembre de este año, en la que participarán organizaciones de migrantes, jubilados, estudiantiles, organizaciones sindicales y políticas, y defensores de la soberanía nacional, con el objetivo de analizar la gravedad de las medidas del el gobierno estadounidense y contribuir al desarrollo de la defensa de los intereses de los pueblos trabajadores y la soberanía de las naciones

Realizan reuniones de preparación

Ecuador, el 19 de julio, con la asistencia de activistas de cuatro países. Venezuela, Bolivia, México y Brasil. De un, miembro mexicano del Comité Organizador de la Conferencia Continental, quien destacó la grave situación de los migrantes afectados por las políticas militares y de guerra social del imperialismo estadounidense en la frontera y más allá, en todo el continente.

Perú Una reunión ya convocada por organizaciones sociales y populares del CNUL (Comando Unido de Lucha) para discutir la política criminal del imperialismo estadounidense en Palestina ha incorporado un nuevo eje: la defensa del derecho a la migración, y aprobaron su participación en la conferencia.

En la región del Caribe, por iniciativa de la Asociación de Trabajadores y Pueblos del Caribe, 15 organizaciones de nueve países participaron en una videoconferencia, incluyendo a un miembro mexicano del Comité Promotor. La reunión denunció el papel de quienes, como Estados Unidos, aplican políticas xenófobas y racistas contra los trabajadores extranjeros, lo cual exacerba la dominación colonial y capitalista en la región. La reunión decidió fortalecer el apoyo a la Conferencia Continental programada para el 27 de septiembre en México.

Venezuela y Colombia llevarán a cabo el sábado 16 de agosto una reunión virtual preparatoria para la Conferencia Continental que se realizará en México, convocada por el Comité Autónomo e Independiente de Trabajadores (As) CAIT-Venezuela y el Movimiento Progresista Alternativo (MPA) de Colombia. También participará la Red Socialista de Colombia.