(VIDEO) Maduro se reunió con los alcaldes opositores en Miraflores

Presidente Nicolás Maduro sostuvo reunión de trabajo con los alcaldes de la oposición, este miércoles 13Ago en el Palacio de Miraflores.



El encuentro se hizo a propósito del llamado del jefe de Estado al diálogo.



14-08-25.-Este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recibió a alcaldes opositores en el Salón Simón Bolívar, del Palacio de Miraflores, para sostener una reunión trabajo bajo los principios del respeto mutuo y labor en conjunto.En tal sentido, es importante mencionar que el pasado mes de julio, luego de las elecciones municipales, el Jefe de Estado envió un mensaje a los alcaldes de la nueva oposición, con el objetivo de extender sus manos como «Presidente Obrero y hombre de a pie», a trabajar en un solo plan, el desarrollo del país.Asimismo el Mandatario Nacional, instó a las demás autoridades regionales y locales, como los gobernadores y miembros de los Consejos Comunales, a formar parte de un equipo que busca un mismo propósito, el impulso, la paz, la democracia y la convivencia nacional.Por su parte, minutos antes del encuentro con Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez también sostuvo una plática con los alcaldes, donde instó a “fortalecer los consensos nacionales sobre los procesos de recuperación” y a “rechazar el bloqueo económico”.