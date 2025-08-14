(VIDEO) Maduro se reunió con los alcaldes opositores en Miraflores

Maduro recibió a alcaldes opositores en Miraflores

14-08-25.-Este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recibió a alcaldes opositores en el Salón Simón Bolívar, del Palacio de Miraflores, para sostener una reunión trabajo bajo los principios del respeto mutuo y labor en conjunto.

En tal sentido, es importante mencionar que el pasado mes de julio, luego de las elecciones municipales, el Jefe de Estado envió un mensaje a los alcaldes de la nueva oposición, con el objetivo de extender sus manos como «Presidente Obrero y hombre de a pie», a trabajar en un solo plan, el desarrollo del país.

Asimismo el Mandatario Nacional, instó a las demás autoridades regionales y locales, como los gobernadores y miembros de los Consejos Comunales, a formar parte de un equipo que busca un mismo propósito, el impulso, la paz, la democracia y la convivencia nacional.

Por su parte, minutos antes del encuentro con Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez también sostuvo una plática con los alcaldes, donde instó a “fortalecer los consensos nacionales sobre los procesos de recuperación” y a “rechazar el bloqueo económico”.

