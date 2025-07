(Versión de 2025) Efemérides del 27 de Julio: San Martín traspasa el mando a Bolívar - Día del Recuerdo en Vietnam

Es 27 de julio de 2025. Han transcurrido 208 días del año y faltan 157 días para su terminación. Hoy es domingo. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 27 de julio: Día Internacional del Perro Callejero. Dedicado a su atención, rescate y adopción, así como a evitar que los animales anden perdidos o enfermos en las calles. Día Mundial para la Prevención de Enfermedades de la Cabeza y el Cuello. Se refiere a un grupo de tumores malignos (cancerosos) que se localizan en los senos paranasales, faringe, laringe, cavidad oral, lengua y glándulas salivales. Día Nacional del Bibliotecólogo y Archivólogo en Venezuela. Día del Recuerdo en Vietnam (Día de los Mártires y Soldados Heridos) o (Día de Inválidos y Mártires de la Guerra de Vietnam). El país conmemora a sus soldados caídos en la resistencia a la invasión por los EE.UU. Este día el pueblo vietnamita lo dedica a recordar y honrar a los soldados caídos en la resistencia que opuso victoriosamente frente a la invasión de su territorio por los EE.UU y para expresar gratitud hacia los compatriotas que ofrendaron sus vidas o hicieron sacrificios patrióticos o realizaron acciones merecedoras de méritos revolucionarios. Día Mundial de Andar con Zancos. Celebra la práctica tradicional presente en espectáculos circenses, festividades populares y expresiones culturales de distintas regiones, de desplazarse andando desde la altura de dos palos sobre los que se apoyan los piés. Se una comunmente para representar figuras gigantes. En 1740 nació Jeanne Baret (f. 1807), una botánica francesa, primera mujer en circunnavegar el mundo. En 1766, se embarcó como asistente del botánico Philibert Commerson en la primera circunnavegación francesa del mundo, durante la cual se realizó un catálogo de especies del planeta. La expedición empleó dos barcos de guerra franceses, al mando de Louis Antoine de Bougainville, en los que no estaba permitida la presencia de mujeres, por lo que Baret tuvo que disfrazarse de hombre durante los tres años de travesía (1766-1769). Aunque embarcada de incógnito, finalmente fue descubierta su condición de mujer en 1768 y fue obligada a desembarcar en la Isla Mauricio junto a Commerson, el cual moriría allí en 1807. En 1768 el médico británico William Heberden realizó en el Royal College of Physicians, la descripción clásica de la angina de pecho. En 1794, caída de Robespierre, en la Revolución Francesa, que conduce a un golpe de Estado contra el gobierno y a la ejecución en la guillotina (sin juicio) de Robespierre y a sus allegados políticos. Terminó así la etapa más radical de la Revolución francesa. En 1824, se dio una reunión entre los Libertadores americanos José de San Martín (argentino) y Simón Bolívar (venezolano), en la ciudad de Guayaquil (en lo que sería después la república del Ecuador) para tratar acerca de la soberanía sobre la provincia de Guayas, cuya capital Guayaquil fue liberada del dominio español en 1820. Tras ello, de Guayaquil parten tropas y provisiones militares para emprender la liberación de Perú y de Quito, bajo mando bolivariano, pues como resultado de la reunión, San Martín dejó la conducción de la guerra en manos de Bolívar, le legó su ejército, renunció al protectorado de Perú, para luego retirarse de la actividad pública. Allí, entre los días 26 y 27 de julio, también se trató la forma de gobierno de los nuevos Estados independientes; en lo que ambos líderes tenía visiones distintas pues San Martín proponía un gobierno de tipo monárquico mientras que Bolívar defendía la idea de instaurar repúblicas. En 1824 nació Alejandro Dumas (f. 1895), escritor y novelista francés, autor de la conocida novela rosa La Dama de las Camelias, adaptada a la ópera en La Traviata de Giuseppe Verdi, así como numerosas producciones teatrales y películas. Escritor prolífero en varios géneros. En 1834 nació Miguel Grau Seminario (f. 1879), marinero militar peruano, conocido como el Caballero de los Mares. Tuvo una activa participación en la primera parte de la Guerra del Pacífico. Combatió en la guerra contra España. Murió en 1879 abordo del Huáscar durante la Guerra del Pacífico. En 1837, muere en Francia, Pablo Morillo, uno de los militares españoles que comandaron a las fuerzas realistas contra los patriotas venezolanos. Pablo Morillo y Morillo, conde de Cartagena y marqués de La Puerta, conocido como "El Pacificador" (Fuentesecas, Zamora, España, 1775 - Baréges, Francia, 1837). A finales de 1814 Morillo es designado por el rey Fernando VII como el jefe de la llamada "Expedición Pacificadora" enviada a Venezuela y la Nueva Granada, el mismo año en que Bolívar juraba su lucha por la independencia en el Monte Sacro (Roma). Morillo llegó a reconocer la valentía y habilidad guerrera de los llaneros venezolanos, a los que se refirió al afirmar que "con diez mil llaneros él podía haber conquistado a toda Europa". En 1844, muere en Reino Unido John Dalton, químico y matemático inglés, estudioso de la acromatopsia, enfermedad de la visión que él mismo padecía, por un defecto genético, consistente en la imposibilidad de distinguir ciertos colores. Posteriormente fue llamada "daltonismo" en su honor. En 1881 nació Hans Fischer (f. 1945), químico y médico alemán, premio de química en 1930, por sus trabajos sobre la hemoglobina. En 1912, nace en Barinas el caricaturista Mariano Medina Febres (f. 1976), cuyo seudónimo era "Medo" y se distinguió por el famooso personaje "Juan Bimba" representativo del pueblo venezolano de clase pobre. Ejercía la profesión de médico. En 1915 nació Mario del Mónaco (f. 1982), tenor dramático italiano, considerado el mejor tenor en su especialidad en el siglo XX. En 1917, murió Emil Theodor Kocher (n. 1841), un médico suizo, premio Nobel de Medicina en 1909 por sus trabajos sobre los tratamientos de las afecciones en la glándula tiroides. En 1919 en la ciudad de Chicago (Estados Unidos), donde imperaba un apartheid se iniciaron fuertes disturbios raciales, durante los que hubo varias decenas de muertos y cientos de heridos. La protesta racial estuvo vinculada al reclamo de vivienda y trabajo digno, entre otros motivos. La segregación racial de la población negra duró hasta 1965. En 1921, se logra aislar la hormona insulina, segregada por el páncreas y que interviene en el uso y control de la glucosa en el cuerpo; lo que fue conseguido por los científicos Frederick Grant Banting y Charles Best. Eran de nacionalidad canadiense y por este descubrimiento, Banting recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1923 compartido con John James Richard Macleod. En 1931, nace en Apure la primera mujer venezolana en recibir el título de Licenciada en Biología: Rosa Evelyn Zoppi de Roa (f. 2019), quien desde 1960 realizó importantes aportes al estudio del plancton marino y dulceacuícola de su país Venezuela. En 1931 se firma en Suiza, el Convenio de Ginebra referente al trato que deben recibir los prisioneros de guerra. Hoy son muy pocas o inexistentes las fuerzas militares en guerra que lo respetan. En 1934, los partidos socialista y comunista de Francia firman en París un pacto de unidad de acción contra el fascismo. Fue entendido como un Frente Popular entre partidos de la clase obrera francesa (uno socialdemócrata y otro prosoviético). En 1939 comenzó la llamada guerra del opio entre China y Gran Bretaña. En 1953, finaliza la Guerra de Corea con la firma de un armisticio entre Estados Unidos, Corea del Norte y China. Corea del Sur no compartió firmar el armisticio, pero no tenía capacidad para sostener la guerra sin los Estados Unidos. Corea permanece dividida entre el Norte y el Sur, el primero con un régimen burocrático estalinista y el segundo con un régimen capitalista de democracia liberal. En 1958 se crea la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio) de los EEUU, por ley firmada por el presidente Dwight Eisenhower. En el año 1978 en Venezuela, el Palacio Arzobispal de Caracas es declarado Monumento Histórico Nacional. En 1996, ocurre un atentado en los Juegos Olímpicos de Atlanta (EEUU). La detonación de una bomba ocasiona dos muertos y deja 111 heridos en el Parque Olímpico del Centenario, en Atlanta a ocho días de haberse inaugurado los juegos. Eric Rudolph, un ultraderechista de 29 años fue responsabilizado por el ataque. No hubo más víctimas porque se logró descubrir el explosivo antes de que explotase y se desalojó la zona, pero de todos modos la explosión mató a una mujer y hubo un muerto por infarto relacionado con el hecho. En 2003, en el Aló Presidente No. 157, Hugo Chávez expresa que: "Los golpistas de abril (de 2002) deberían estar tras las rejas... ni si quiera hay que buscar pruebas, ellos mismos salieron a decir lo que habían hecho". Muchos de ellos andaban viajando por el mundo y hasta entraban y salían de Venezuela manejando mucho dinero. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n8527.html Sin embargo, inventaron aquello de los "pistoleros de Puente Llaguno" para encubrir a los criminales vinculados con la Policía Metropolitana, involucrada en el golpe. Y la paradoja es que hoy muchos siguen libres pero son detenidas personas que reclaman derechos democráticos y sociales en Venezuela. En 2004, España y Marruecos llegan a un acuerdo sin precedentes de enviar una fuerza conjunta a Haití para participar en supuestas labores de "estabilización y reconstrucción del país". Ésto en el marco de la "Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití" (MINUSTAH) que fue instaurada por la ONU en 2004 con el supuesto objetivo de "estabilizar" Haití, pero que ha sido calificada como un camuflaje del intervencionismo neocolonialista de las grandes potencias. Las recurrentes intervenciones e injerencias sobre Haití nunca han logrado la pregonada "estabilización y reconstrucción" de pobrísimo y convulsionado país caribeño afrodescendiente. Lo curioso es que España y Marruecos mantenían relaciones tensas por la ocupación marroquí del Sahara Occidental, territorio del pueblo Saharaui, administrado por España como antigua colonia española que debía haber tenido un proceso de autodeterminación pero fue invadida por Marruecos que lo reclamó como suyo contra la voluntad del pueblo autóctono Saharahui, representado por el Frente Polisario y ante lo cual España ha permanecido indolente. En 2012, las especialistas forenses Lourdes Pérez, Sonia Viso y Maribel Yoris, en programa transmitido por VTV, explican el proceso de reconstrucción del rostro del Libertador Simón Bolívar. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n210698.html En 2012, se da la apertura de los XXVII Juegos Olímpicos en Londres (Reino Unido), con la participación récord de 204 países. Un hecho distintivo de estas olimpiadas fue que por primera vez todas las delegaciones por paises llevaron atletas femeninas. Londres se convirtió en triple sede de Olimpiadas (1908, 1948 y 2012). En 2013 el Ministerio Público venezolano informa el logro de la prohibición de comercializar animales de fauna silvestre en el Mercado de Quinta Crespo, ubicado en la avenida Baralt de Caracas. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n233489.html En 2013 se informa de al menos 40 manifestaciones en diferentes partes del mundo en apoyo al soldado Bradley Manning, "filtrador" de información clasificada de guerra de los EE.UU y de sus crímenes, por lo cual había sido detenido y condenado en su país. En 2019 murió Carmen Victoria Pérez (n. 1941), animadora y locutora venezolana, que se convirtió en un ícono de la televisión venezolana por su desempeño como presentadora de los programas Miss Venezuela y Sábado Sensacional. En 13 de julio de 2019 recibió un título honoris causa por parte de la Universidad Católica Santa Rosa por su trayectoria en la radio y televisión. En 2018, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, abre camino a la detención y riesgo de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, al anunciar que acabará abandonando la Embajada de Ecuador. Declara Moreno: "Jamás he estado de acuerdo con la actividad que realiza el señor Assange, nunca he estado de acuerdo con las intervenciones en los correos privados de la gente para poder obtener información, por más valiosa que sea para sacar a la luz ciertos actos indeseables de Gobiernos o de personas". "No es la forma. Existen formas correctas y legales de hacerlo". Según él la "forma correcta" sería encarcelar a Assange por denunciar crímenes de Lesa Humanidad del imperialismo. Con la traición de Lenin Moreno, Assange hubo de permanecer por años en la cárcel en el Reino Unido y en peligro de ser extraditado a los EE.UU. Afortunadamente hoy Assange está en libertad y es visto como una figura heroica, mientra Moreno quedó en la historia como todo un traidor. En 2019 murió Carlos Cruz-Diez (1923), artista plástico venezolano de arte cinético. Fascinado por el reflejo de la luz y el color al paso del sol por las vidrieras, propuso concebir artísticamente el color como una realidad autónoma que se desarrolla en el tiempo y en el espacio, sin ayuda de la forma o necesidad de soporte. Vivió y trabajó en París desde 1960 hasta su muerte. Su trabajo abarca ocho investigaciones: Couleur Additive, Physichromie, Induction Chromatique, Chromointerférence, Transchromie, Chromosaturation, Chromoscope y Couleur á l’Espace. En 2022, bajo el título: "La muerte tiene rostro étnico Caribe en Machiques", llega una denuncia de la Fundación Homo Et Natura a Aporrea, en la que se reporta que en el Zulia seguian muriendo niños indigenas Yukpas (en Machiques) por falta de suero antiofídico. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n375356.html Le hacemos seguimiento, porque las efemérides deben servir de recordatorios para que se solventen problemas con soluciones efectivas: La situación de salud de los pueblos indígenas Yukpa en Machiques sigue siendo crítica en 2025, especialmente en lo que respecta a la atención médica y el acceso a insumos esenciales como el suero antiofídico. La situación no ha mejorado desde 2022. hasta 2025. Las denuncias siguen vigentes, y los pueblos Yukpa continúan en estado de vulnerabilidad sanitaria. La falta de suero antiofídico sigue cobrando vidas, y las condiciones hospitalarias en Machiques no han sido fortalecidas como se esperaba. Informes recientes destacan que las comunidades indígenas siguen enfrentando desigualdades estructurales en salud, con altos índices de mortalidad infantil, desnutrición y falta de acceso a servicios básicos. Falta de ambulancias, insumos médicos, suero antiofídico en el hospital local y personal capacitado, agrava la atención de emergencias como mordeduras de serpiente que siguen siendo una importante amenaza para los niños Yukpa. Ver: https://www.radiofeyalegrianoticias.com/oficina-saoi-en-machiques-no-tiene-herramientas-para-la-atencion-y-cuidados-de-pacientes-indigenas/ En 2024, en Bangladesh, sacudida por fuertes protestas estudiantiles, ascendía a 211 el número de fallecidos y se practicaban detenciones masivas, en medio de un toque de queda militar. Las manifestaciones estudiantiles exigían principalmente reformas al sistema gubernamental de cuotas de empleo en el país asiático. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n395205.html Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. También se puede utilizar el Archivo cronológico de noticias publicadas cada día desde que apareció Aporrea en 2002: Aporrea - Archivo de noticias y artículos Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años. Aporrea como página alternativa del movimiento obrero y popular autónomo y combativo, pone especial énfasis en efemérides que atañen a la historia, los personajes y la lucha revolucionaria de la clase obrera y los sectores populares en el mundo y en Venezuela. Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org Para la documentación parcial de algunas de las efemérides se utilizó la Inteligencia Artificial.