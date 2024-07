Bangladesh: asciende a 211 el número de fallecidos por protestas estudiantiles

27 de julio de 2024.- Dos nuevas personas gravemente heridas de bala fallecieron este sábado, mientras recibían tratamiento en el Hospital Universitario de Medicina de Dhaka (capital de Bangladés), lo que eleva a 211 el número total de muertes por protestas estudiantiles contra las cuotas laborales.Aunque las autoridades del centro hospitalario se negaron a brindar una información oficial, el periódico local inglés New Age actualizó la cifra con la confirmación de las dos víctimas mortales. Además, refiere que más de 1.600 personas heridas han recibido atención médica en la instalación.En estas circunstancias, un grupo de mujeres se reunieron hoy en Old Paltan Mor, Dhaka, para manifestarse en contra de los incidentes violentos registrados desde hace una semana en la nación surasiática.Por su parte, el gobierno informó la prolongación del toque de queda militar, por octavo día consecutivo, hasta que mejore la situación. No obstante, a partir de las 08H00 (hora local) está vigente un descanso de nueve horas.De acuerdo con la agencia de noticias turca Anadolu, la primera ministra Sheikh Hasina visitó hoy algunos hospitales para preguntar por los heridos. Además, recorrió establecimientos gubernamentales dañados como consecuencia de las protestas. Al respecto, responsabilizó a los partidos de oposición por la violencia que frena la economía y el desarrollo del país.Las manifestaciones estudiantiles, que exigían reformas al sistema gubernamental de cuotas de empleo, obligaron al Estado a hacer una reducción del 56 al 7 por ciento, incluido el 5 por ciento para descendientes de veteranos de guerra. Del 17 al 26 julio pasados, más 6.200 personas han sido detenidas en 555 casos.