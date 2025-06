Efemérides del Día 26 de junio: Día Contra las Drogas – Apoyo a Víctimas de la Tortura – Proyecto del Genoma Humano - "Barcelonazo"

Es 26 de junio de 2025. Han transcurrido 177 días del año y faltan 188 días para su terminación. Hoy es jueves. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 26 de junio: Mes Mundial de la Esterilidad. En Venezuela, se celebra el Mes del Periodista, en el que se conmemora el Día del Periodista (el 27 de junio). Este año, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha alertado que la conmemoración ocurre en un ambiente hostil, con 19 comunicadores aún detenidos arbitrariamente y 72 agresiones a la prensa registradas en lo que va de 2025. A pesar de las dificultades, el CNP ha organizado eventos académicos y conversatorios para periodistas y estudiantes de comunicación social. Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. En 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide celebrar este día, como muestra de su determinación por alcanzar una sociedad internacional libre del abuso de drogas. Es una fecha para tratar de reforzar la acción y la cooperación entre los países en pos de una sociedad sin consumo de drogas ni tráfico ilegal, y sus severas repercusiones en la salud y bienestar de las personas. El consumo de drogas tiene efectos nocivos en el sistema nervioso y en el comportamiento, pudiendo tener desenlaces trágicos. El Sitio Web oficial de la ONU www.un.org/es bajo el título "Priorizar a las personas ante el problema de las drogas", dice: "Las drogas afectan a millones de personas en todo el mundo. Muchos consumidores se enfrentan a la estigmatización y la discriminación, lo que puede dañar aún más su salud física y mental, impidiéndoles acceder a la ayuda que necesitan. El objetivo de este Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas 2023 (26 de junio) es combatir el estigma y la discriminación, promover la empatía con un lenguaje y unas actitudes respetuosas y libres de prejuicios, ofrecer alternativas al castigo y priorizar la prevención. Millones de personas sufren trastornos por consumo de drogas, pero solo una de cada ocho recibe tratamiento; muchas menos mujeres que hombres reciben estos servicios debido a las barreras y el estigma persistentes". Un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que cada año se registran 2,6 millones de defunciones atribuibles al consumo de alcohol (que abarcan un 4,7% del total de muertes) y 0,6 millones de defunciones debido al consumo de sustancias psicoactivas. Una de las más recientes y terribles plagas de consumo de drogas es la del Fentanilo, que hace que las personas parezcan "zombies" y contrubuye a mantenerlas en la más extrema marginalidad. Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Proclamado en 1997 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de lograr su erradicación total. Definida como "cualquier acto en el que un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación". Es un crimen; está prohibida y penada en el derecho internacional, y no hay nada que la justifique. Su prohibición es de obligado cumplimiento para todos los estados, aunque no hayan ratificado los tratados internacionales. La tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ya habían sido condenados en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 1975, la presión y las campañas de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), condujeron a que se aprobase la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. De ahí se derivaron avances significativos en el desarrollo de leyes e instrumentos jurídicos hasta que se impuso la prohibición de la tortura. En 1981 se creó el Fondo de Contribuciones Voluntarias de la ONU para las Víctimas de la Tortura, para financiar a las organizaciones de asistencia a las víctimas y a sus familias. En 1984 se aprobó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor en 1987. Se creó un comité de expertos, llamado Comité contra la Tortura para vigilar la aplicación de esta Convención. La Comisión de Derechos Humanos nombró en 1985 al primer Relator Especial sobre la cuestión de la tortura (experto independiente) para informar sobre la situación de la tortura en el mundo. Se aprobaron resoluciones con principios generales para el trato de los reclusos y detenidos. Uno de los Estados miembros de la ONU que más habla de Derechos Humanos es los EE.UU, pero mantiene la muy cuestionada cárcel de Guantánamo, donde es evidente la tortura. En Venezuela tampoco estamos libres de esas prácticas, como lo indican numerosas denuncias y casos que han trascendido, así como informes de organismos internacionales y entes no gubernamentales, pero el pueblo no ha conseguido hacer que el Estado cumpla con la ley y se abandone esta práctica criminal contraria a todos los ideales que se pregonan. Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales. Fue establecido en el año 1999 por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial de Conservación (WWF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Se valora la existencia de los bosques tropicales, su importancia y aporte ecosistémico, y de la necesidad de su conservación, por cuanto albergan gran parte de la vida vegetal y animal del planeta y constituyen un pulmón natural que renueva y oxigena la atmósfera. Contienen gran parte del agua dulce de la Tierra, especialmente en la región amazónica en la que también converge Venezuela. Pero nuestros bosques tropicales están amenazados por la tala, la minería o la actividad agropecuaria que reducen cada vez más sus márgenes... Día Mundial de la Refrigeración. Día del Patólogo Clínico. Día del Pedagogo en México. En el año 1800, Alessandro Volta, anuncia el descubrimiento y muestra el funcionamiento de la primera pila eléctrica. En 1908, nació Salvador Allende, médico y político chileno, que fue electo como presidente de Chile en 197 para cumplir su mandato hasta 1976, sin embargo el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet -en complicidad con los Estados Unidos- lideró un golpe cívico-militar contra su Gobierno. El presidente Allende murió en el palacio de La Moneda defendiendo el mandato del pueblo, como dijera en sus últimas palabras. En 1914, murió Antonio Herrera Toro (n. 1857), uno de los grandes pintores venezolanos. Entre sus obras más reconocidas destacan: Martín Tovar y Tovar (1878), Autorretrato (1880), La Romana (1880), Asunción de la Virgen (1881). En 1942, murió Alberto Smith, ingeniero y político venezolano que participó en la construcción del paseo Guzmán Blanco de Caracas, conocido a hoy en día como El Calvario. Trabajó en un tramo del Gran Ferrocarril de Venezuela concluido en 1888. Fue socio fundador de la Electricidad de Caracas en 1895, de la Fábrica Nacional de Cementos y del Jockey Club de Caracas. Fue miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en 1941. En 1945, en San Francisco (EE.UU.) representantes de 50 Estados del mundo firman la Carta de Fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con los objetivos principales expresos de salvaguardar la paz mundial, defender los derechos humanos, igualdad de derechos para todos los pueblos y aumentar el nivel de vida en todo el mundo. En 1960, tras haber conseguido su autonomía en 1958, la República Malgache (Madagascar) se independiza definitivamente de Francia. Philibert Tsiranana, elegido presidente en mayo de 1959 se mantendrá en el gobierno hasta 1972, fecha en que importantes sectores de la población le forzarán a dimitir por su política de supeditación a Francia. En 1976 el país cambiará su denominación por la de República Democrática de Madagascar. En 1961 en Venezuela, tuvo lugar el "Barcelonazo", una sublevación militar contra el gobierno del presidente Rómulo Betancourt. Sucedió en el cuartel Pedro María Freites y el Batallón de Fusileros Mariño, en la ciudad de Barcelona (estado Anzoátegui), que fueron tomados en armas. No se sumaron otros componentes de las Fuerzas Armadas, aunque hubo movimientos en La Guaira y en Ciudad Bolívar, pero todos fracasaron en sus propósitos y sus líderes militares fueron detenidos, junto con un grupo de civiles. En 1964, nace en China Zeng Jinlian Hunan, que sería la mujer más alta del mundo, con 2,46 metros de altura. Falleció en 1982. En 1974, se realiza el primer escaneo de un código de barras de un producto de venta al público en Estados Unidos. En 1979, nace en Maracay el beisbolista Alberto González, un segunda base y bateador derecho que de las Grandes ligas de Béisbol (con los Colorado Rockies de la Liga Nacional)desde la temporada de 2004. En 1984, nació en Quibor, estado Lara Luis Hernández, beisbolista venezolano. Ha jugado en la Major League Baseball para los equipos Baltimore Orioles, Kansas City Royals y New York Mets y en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para Tigres de Aragua. En 1991, las repúblicas exyugoslavas de Croacia y Eslovenia declaran su independencia. En 1997 es publicado por primera vez Harry Potter y la piedra filosofal, obra escrita por J.K Rowling. En el año 2000, se presenta oficialmente el primer borrador de Proyecto del Genoma Humano, en Estados Unidos. Este primer borrador contenía la información de aproximadamente el 85% del genoma humano, con más de 35.000 genes codificantes de proteínas descritos. Los resultados del Proyecto del Genoma Humano se publicaron en la revista Nature el 15 de febrero de 2001, en otro borrador que representó una secuencia completa al 90 por ciento de los tres mil millones de pares de bases en el genoma humano. Se trata de la secuencia de ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana diploide. De los 23 pares, 22 son cromosomas autosómicos y un par determinante del sexo (dos cromosomas X en mujeres, y un X y un Y en varones). Allí reside la información básica necesaria para el desarrollo físico de un ser humano completo. Para la misma fecha en el 2024 y en el presente año 2025 se han acumulado importantes avances: la secuencia del genoma humano fue completada en 2022, se viene desarrollando una medicina más personalizada que responda a las particularidades genéticas de los individuos y en relación con distintas enfermedades, con aporte a la precisión diagnóstica y al mejoramiento de la farmacología, incursionando también en la edición genética para corregir anomalías. Además se ha ampliado el acceso científico a la información genética e incluso se trabaja ya en el ADN sintético, para su síntesis controlada con objetivos como el de desarrollar terapias regenerativas, órganos sintéticos y tratamientos personalizados para enfermedades incurables, entre otras aplicaciones, así como contar con las claves genéticas de la longevidad. En 2002, sucede la Masacre de Avellaneda, en las proximidades de Buenos Aires (Argentina), donde la policía mata a los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Ocurrió durante una protesta de desocupados y por el crimen, dos oficiales de la Policía bonaerense fueron condenados a cadena perpetua y otros seis recibieron penas de diez meses a cuatro años de prisión. En 2007 se realizó por primera vez la Copa América en Venezuela. El evento se disputó del 26 de junio al 15 de julio y contó con la participación de las diez selecciones de la Conmebol. Esta vez las selecciones invitadas fueron: México y Estados Unidos, que regresaba a un torneo que no jugaba desde Uruguay 1995. En 2013, la Comisión por la Justicia y la Verdad de Venezuela, exhumó los restos del dirigente comunista Alberto Lovera, vilmente torturado hasta la muerte y cuyos restos intentaron desaparecer en el mar durante el gobierno de Raúl Leoni en el año 1965. En 2014, es hallado en las llanuras de Namibia el arrecife más antiguo formado de manera natural con esqueletos de los primeros animales en la cadena evolutiva que los poseyeron, conocidos como Cloudina. Los restos óseos pertenecerían al Período Ediacárico. En 2016, se inauguró la Ampliación del Canal de Panamá que representa la mayor obra de expansión de esta vía interoceánica. En 2016, Venezuela consiguió dos cupos más para los Juegos Olímpicos Río 2016, en la disciplina voleibol de playa femenino, por la hazaña realizada por las duplas Norisbeth Agudo y Gabriela Brito/Olaya Pazo y Rebeca Pazo en la Copa Continental de la especialidad que se realiza en Argentina y Chile. En 2019, hallan sorprendente embalse de agua dulce bajo el océano Atlántico. Científicos de la Universidad de Columbia de Nueva York hallaron un reservorio de casi 3,000 kilómetros cúbicos de agua dulce en sedimentos porosos bajo el agua salada del mar en la costa noreste de Estados Unidos, que va desde Massachusetts hasta Nueva Jersey. Unos 350 km de la costa del Atlántico. En 2022, el Presidente Lasso, de Ecuador deroga el estado de excepción que decretó frente al levantamiento popular que se prolongó por numerosos días en el país en protesta conttra sus políticas, durante los cuales hubo una brutal represión con muertos y heridos. La Asamblea Nacional aplazó la sesión sobre su destitución. Lasso continúa en el poder pero no ha logrado por completo la situación nacional en el país andino. En 2022, en Madrid, capital española, miles de manifestantes marchan por la paz y en rechazo a la OTAN. En 2023, Amnistía Internacional denuncia aumento de "detenciones arbitrarias" en Venezuela, tema al que ha hecho seguimiento y actualización en los años siguientes.

En 2024 Amnistía Internacional también ha documentado y denunciado el constante aumento de detenciones arbitrarias en Venezuela en informes recientes y declaraciones públicas. En su informe anual de 2024, Amnistía señaló que las detenciones arbitrarias por motivos políticos seguían siendo una práctica sistemática, acompañadas de tortura, desapariciones forzadas y juicios sin garantías. En noviembre de 2024, publicó una investigación sobre detenciones arbitrarias y tortura de menores durante la represión tras las elecciones presidenciales, calificando estos actos como crímenes de derecho internacional. En abril de 2025, lanzó una campaña exigiendo la liberación de unas 900 personas detenidas arbitrariamente, muchas de ellas sometidas a malos tratos y sin acceso a defensa legal.