Efemérides 21 de Junio: Verano en el Norte e Invierno en el Sur, Año Nuevo Andino y Amazónico

Es 21 de junio de 2025. Han transcurrido 172 días del año y faltan 193 días para su terminación. Hoy es sábado.



Algunas efemérides de un día como hoy, 21 de junio:





1. Mes Mundial de la Esterilidad. Ver: www.aporrea.org/tecno/n405321.html

2. En Venezuela, se celebra el Mes del Periodista, en el que se conmemora el Día del Periodista (el 27 de junio). Este año, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha alertado que la conmemoración ocurre en un ambiente hostil, con 19 comunicadores aún detenidos arbitrariamente y 72 agresiones a la prensa registradas en lo que va de 2025. A pesar de las dificultades, el CNP ha organizado eventos académicos y conversatorios para periodistas y estudiantes de comunicación social. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n405368.html

3. Día Internacional de la Celebración del Solsticio de Verano (del Hemisferio Norte). El verano de en el norte del planeta comienza el 21 de junio y se prolonga hasta el 22 de septiembre. Se celebra en varias fechas, pues el 21 de diciembre es Solsticio de Verano en el Hemisferio Sur. Aunque las estaciones se subdividen según ciertos acontecimientos astronómicos que las marcan, desde el punto de vista climático, los cambios estacionales no se dan de manera lineal ni por decreto, según las clasificaciones que adoptamos, sino con cierta variabilidad en el tiempo, las temperaturas, la nubosidad, los vientos, las lluvias y los días de sequía. La naturaleza funciona así, pero es cierto que el clima está revuelto: el cambio climático no es tontería, es real y viene alterando estos patrones. La fecha coincide con el Día Internacional del Sol.

4. Llegada del Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco, Solsticio de Invierno en el Hemisferio Sur. Se celebra en Bolivia y también en Ecuador, Perú, Chile y algunas zonas de Argentina. La celebración marca el cambio del ciclo agrícola para la siembra en el campo, coincide con el solsticio de invierno austral, en el que coinciden el día más corto y la noche más larga. Es el Wilka Kuti en lengua aymara o Inti Raymi en quechua. Es el "retorno del sol" porque a partir de entonces los días se van haciendo más largos. El nombre tradicional se ha adaptado por razones de inclusión, pues había comenzado décadas atrás en Tiahuanaco (región andina) como Año Nuevo Aimara, luego se llamó Año Nuevo Aimara-Quechua (por los dos más grandes pueblos indígenas) y después Año Nuevo Andino. En 2009, el Gobierno de Evo Morales bautizó la celebración como Año Nuevo Andino-Amazónico (por los pueblos indígenas amazónicos) y decretó que cada 21 de junio sea festivo nacional, y en 2017 el nombre incluyó a la zona del Chaco (con presencia de Guaraníes). El año 5531 se refiere al número de años que han pasado desde la creación del mundo según la cosmovisión andina.

5. En Venezuela es el Día de los Mártires: Se conmemora cada 21 de junio en honor a la figura de Fabricio Ojeda. Ver la efeméride de 1966 referida a su asesinato.

6. Día Internacional del Yoga. El yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. Esta práctica utiliza posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación para mejorar la salud general. Se denomina así al conjunto de disciplinas y prácticas de tipo físico, mental y espiritual, cuyo objetivo es lograr el equilibrio entre el cuerpo y mente para alcanzar la iluminación y la trascendencia, según la tradición hinduista. Su origen, en la India, se remonta a más de 5000 años de antigüedad. También se practica en el budismo tibetano y en otras religiones. Hoy es se le vincula igualmente con las prácticas deportivas.

7. Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

8. Día del Apicultor. Es una persona que cuida y mantiene a las abejas melíferas con el propósito de obtener de ellas los beneficios que pueden brindar, siendo el principal de estos la polinización, además de la clásica y ampliamente conocida, producción de la miel, la obtención de polen, cera, jalea real y hasta veneno. Su papel es muy importante porque hay indicios de que la población mundial de abejas se está reduciendo con el cambio climático, la deforestación y la contaminación, lo que a su vez afectaría a la polinización de las plantas.

9. Día Mundial de la Patineta.

10. Día de la Marina Mercante en Venezuela.

11. Día Mundial de la Hidrografía. Conjunto de los mares, los ríos, los lagos y otras corrientes de agua de un país o una zona.

12. Día Internacional del Selfie.

13. En 1813, se produce la toma independentista de la ciudad de Potosí. En el Alto Perú (ahora Bolivia), el Ejército del Norte al mando del abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar argentino Manuel Belgrano, figura independentista de Argentina, toma la ciudad de Potosí.

14. En 1824 en el Reino Unido, después de 25 años de prohibición, los trabajadores industriales británicos recuperan el derecho a organizarse en sindicatos y recurrir a la huelga en defensa de sus intereses, al anular el gobierno conservador la prohibición vigente desde la aprobación del "Combination Acts" en 1799.

15. En 1870 nació Clara Immerwahr (f. 1915), química alemana (de ascendencia judía) y primera mujer en doctorarse en la Universidad de Breslavia.

16. En 1905 en Francia, nació Jean-Paul Sartre (f. 1980), filósofo, escritor y dramaturgo francés, máximo exponente del existencialismo, cuyo pensamiento político se inclina hacia el socialismo. El existencialismo, tendrá enorme repercusión en el mundo y en las artes. Entre sus obras cabe destacar "El ser y la nada". En su literatura eleva al individuo por encima de la religión o la propia sociedad. En 1960 publicará su último ensayo sobre filosofía "Crítica de la razón dialéctica" donde manifestará la nulidad del individuo frente a la sociedad moderna, al que sólo le queda hacer la revolución para recuperar la libertad y la dignidad.

17. En 1908 en San Petersburgo, Rusia, murió el célebre compositor y director de orquesta Nikolái Rimski-Kórsakov. Fue una de las grandes figuras de la escuela nacionalista rusa, consistente en el uso de canciones populares del folklore y sus elementos armónicos, melódicos y exóticos, buscando el distanciamiento con la forma de componer clásica de occidente, aunque no rechazándola. Entre sus obras orquestales más conocidas hay que destacar "Capricho español", la "Obertura de la gran Pascua rusa" y la suite sinfónica "Scheherezade". Escuchar su música: https://www.youtube.com/watch?v=zY4w4_W30aQ

18. En 1918, en Córdoba (Argentina), jóvenes estudiantes del movimiento de reforma universitaria de la Universidad de Córdoba hacen público el Manifiesto liminar, que se convertiría en documento básico de todo el movimiento estudiantil universitario y se extendería como referencia de lucha por toda América Latina. Este manifiesto promovía los principios de autonomía, co-gobierno, extensión, periodicidad y libertad de cátedra, concursos de oposición y gratuidad de la enseñanza universitaria, con impacto más allá del marco de la universidad para exigir una transformación profunda de la sociedad hacia ideas y prácticas democráticas asumidas por la juventud universitaria de manera protagónica. Inspiró a muchos movimientos juveniles de los que surgirían corrientes políticas de cambio.

19. En 1953 nació en Pakistán, la política pakistaní Benazir Bhutto, que en 1988 se convertirá en la primera mujer en gobernar un país musulmán en la historia contemporánea. En 2007 fue asesinada. Era hija del ex presidente y primer ministro Zulfikar Ali Bhutto.

20. En 1961, nace el artista Manu Chao, de nombre José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega. Nace en París, hijo de padre gallego, e inicia su carrera en la capital francesa como músico callejero, de orientación anarquista. Consigue el éxito con la banda Mano Negra (en los años 80 en adelante) y luego se desarrolla como solista (desde 1995). Sus temas, letras y actividades son de compromiso social, dedicadas a problemáticas como la discriminación de los migrantes y sin papeles, causas ambientales y otras. Se ha manifestado en favor de la legalización de la marihuana y en pro del movimiento zapatista de México. Es integrante del grupo altermundialista Attac, que promueve impuestos a la renta financiera, se opone al yugo de las deudas externas y del FMI. Combina diversidad de lenguajes y estilos musicales. Ha participado con varias bandas cantando en distintos idiomas; en francés, catalán, español, inglés, gallego, portugués y ocasionalmente en otros idiomas. El estilo musical de Manu Chao es una fusión única de varios géneros que refleja su diversidad cultural y su compromiso con la justicia social. Su música combina géneros como el rock, reggae, ska, música latina, punk, worldbeat, alterlatino, blues y rumba. En algunas canciones menciona ciudades de Venezuela. Escuchar a Manu Chao en el album Clandestino: https://www.youtube.com/watch?v=DOs5lmxDo74

21. En 1966 en Venezuela es asesinado por la SIFA el Periodista y político revolucionario (guerrillero) Fabricio Ojeda, a los 37 años de edad. Fue también educador y parlamentario. Hoy es el 57 aniversario de aquel hecho ocurrido en los calabozos de los servicios de inteligencia militar venezolanos, frente al mismísimo Palacio de Miraflores, sede del Gobierno adeco de Raúl Leoni, sucesor electo de Rómulo Betancourt. Ojeda fue reportero de prestigiosos diarios durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Presidió la Junta Patriótica que encabezó el derrocamiento de Pérez Jiménez en 1958. Era representante de la Unión Republicana Democrática (URD) y fue elegido diputado de ese partido al Congreso Nacionalen las misma elecciones generales de 1958 en las que resultó electo presidente Rómulo Betancourt (1959-1964), de Acción Democrática. Pero este gobierno adoptó una política antipopular, antinacional proimperialista y represiva contra las expresiones del movimiento obrero y popular, así como contra los sectores políticos progresistas y de izquierda que se le oponían, los cuales reclamaban aquellos cambios por los que habían luchado contra el régimen dictatorial y el cumplimiento de las promesas electorales. Ante eso, Ojeda, descartó la posibilidad de lograr pacíficamente la modificación del rumbo dado por el gobierno de Betancourt al país, por lo que decidió renunciar a su condición de diputado para incorporarse a uno de los frentes guerrilleros que se habían abierto en Venezuela. Así llegó a convertirse en uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), constituidas formalmente en 1963 durante el gobierno romulero por agrupamiento de varios frentes y movimientos guerrilleros. Hecho prisionero logró fugarse y reincorporarse a la Guerrilla, con grado de comandante. El 17 de Junio de 1966, ya con Leoni en la presidencia desde hacía dos años, es de nuevo detenido por el SIFA y cuatro días después, el 21 de Junio de 1966, aparece "ahorcado" en su calabozo. El gobierno de Leoni había simulado un suicidio, versión descartada por completo por sus compañeros de lucha y seguidores que bien conocían de su valentía y resistencia. Desde entonces, el 21 dejunio es identificado como "Día de los Mártires" para rendirle homenaje. Sus restos, más adelante, fueron llevadados al Panteón Nacional.

22. En 1982, en los Estados Unidos, John Hinckley, Jr. es declarado no culpable, por motivo incapacidad mental, por el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan. Quedó bajo internamiento psiquiátrico y fue puesto en libertad décadas después, a los 67 años, pudiendo regresar a su hogar.

23. En 2002, la Organización Mundial de la Salud declara a Europa zona libre de poliomielitis.

24. En 2017 murió Pompeyo Márquez (n. 1922), político venezolano. Militante comunista desde los años treinta, participó en la guerrilla de los 60 (s. XX) y más adelante bandonó las armas para participar en la lucha política legal. Fue miembro fundador del Movimiento al Socialismo (MAS), originado de una ruptura del Partido Comunista de Venezuela. Ejerció como parlamentario y en los años 90 fue uno de los ministros del segundo gobierno de Rafaél Caldera (una coalición), y ejerció como diplomático.

25. En 2017, el venezolano Keydomar Vallenilla logró medalla de plata en el Campeonato Mundial Sub-20 de Levantamiento de Pesas, en Tokio (Japón), con un total de 348 kilos.

26. En 2019, la empresa pertrolera Rosneft PJSC, propiedad del gobierno ruso, obtiene concesiones de Venezuela para producir y exportar gas natural con una reducción de impuestos. La Constitución venezolana norma las condiciones en las que son entregadas las concesiones: "El Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público". Ver: Rusia obtiene concesiones de gas en Venezuela con una reducción de impuestos (aporrea.org)

27. En 2021, el entonces ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Tareck El Aissami, afirmaba que las largas colas por gasolina desaparecerían pronto y que para finales de 2021, la producción venezolana de petróleo se cuadruplicaría. También aseveró que pronto vendría la inversión extranjera a Venezuela, en demasía, y que en el corto plazo se podría llevar al país otra vez a estar entre los cuatro mayores productores de petróleo del mundo; acciones que se según él se respaldaban con una nueva Ley de Hidrocarburos no «vigilada» por EEUU. Hoy está apartado de sus cargos y encarcelado por corrupción con montos de decenas de miles de dólares, así como sus principales colaboradores. La producción petrolera sigue severamente disminuida. Ver: Ministro El Aissami asegura que producción petrolera se "cuadruplicará" para finales de 2021 (aporrea.org)

28. En 2022, el Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras impone una pena de 22 años y 6 meses de reclusión para el exmilitar Roberto David Castillo Mejía tras ser declarado culpable del delito de asesinato de la activista ambientalista Berta Isabel Cáceres. El encausado "participó de manera directa como coautor", en el marco de un "plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones" de la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Ver: Honduras: justicia condena a 22 años y 6 meses de prisión al coautor intelectual del asesinato de Berta Cáceres (aporrea.org) Berta fue una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña, luchadora social y defensora de los derechos humanos e indígenas. Fue asesinada en su casa en La Esperanza, Honduras el 2 de marzo de 2016.

29. En 2023 un tribunal federal de México aprueba a la Fiscalía General de la República (FGR) del país 16 órdenes de arresto contra los militares involucrados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ver: Emiten 16 órdenes de arresto a militares por caso Ayotzinapa en México (aporrea.org)



