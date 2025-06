Efemérides del 12 de Junio: Día Mundial Contra el Trabajo Infantil

Es 12 de junio de 2025. Han transcurrido 163 días del año y faltan 202 días para su terminación. Hoy es jueves. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 12 de junio: Mes Mundial de la Esterilidad. Ver: www.aporrea.org/tecno/n405321.html En Venezuela, se celebra el Mes del Periodista, en el que se conmemora el Día del Periodista (el 27 de junio). Este año, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha alertado que la conmemoración ocurre en un ambiente hostil, con 19 comunicadores aún detenidos arbitrariamente y 72 agresiones a la prensa registradas en lo que va de 2025. A pesar de las dificultades, el CNP ha organizado eventos académicos y conversatorios para periodistas y estudiantes de comunicación social. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n405368.html Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil, como forma de poner en relieve la gravísima situación de los niños, niñas y adolescentes explotados laboralmente o en la necesidad de trabajar. A nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU) promueve que los Estados aporten a la inversión en políticas y planes de protección social que contribuyan a reducir o erradicar el trabajo infantil y a proteger a los niños. En Venezuela la pésima situación económica, de pobreza y desaparición del salario ha vuelto a presionar para volcar nuevamente a la calle a niños y adolescentes para ganarse su sustento propio o familiar, solos o acompañados de familiares, bajo condiciones que pueden comprometer su integridad y sus derechos. La gran mayoría de estos niños, en ámbitos urbanos, se desenvuelve en lo que se conoce como buhonería, desempeñándose como vendedores ambulantes, limpiavidrios de vehículos, carretilleros o empaquetadores (bolseros) en mercados y supermercados.... así como también en la mendicidad abierta o encubierta (ofreciendo flores, estampitas, caramelos...). Otros se ven involucrados en actividades altamente riesgosas como la búsqueda de alimentos para sí mismos u objetos para la venta y reciclaje en contenedores o en basureros, en la minería, y por supuesto, algunos niños, niñas y adolescentes son captados para la venta de drogas en pequeña escala y hasta sometidos a la prostitución infantil. Existen casos de trabajo infantil semiesclavo. En el medio rural también se da el trabajo infantil bajo condiciones de explotación), que es distinto al acompañamiento de la familia campesina. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha estimado, a partir de investigaciones y estadísticas, que en 2023 más de 200 millones de niños y niñas estaban trabajando en todo el mundo, en condiciones de riesgo y vulneración de sus derechos. De éstos el 70% lo hacen en el sector agrícola, 20% en el sector de servicios y el 10% en el sector industrial. En el caso venezolano la problemática es especialmente acentuada en la frontera con Colombia y en el Arco Minero del Orinoco. Más allá de las políticas y programas para la infancia, la situación laboral y salarial en Venezuela es tan drámática, que la práctica carencia de salario (que no cubre ni el 1% del costo de la canasta alimentaria), es de por sí una bomba multiplicadora del trabajo infantil en todas sus formas. Durante más de una década, la revolución bolivariana, en tiempos de Chávez, hizo avances significativos frente a la problemática del trabajo infantil con la reducción de la pobreza y los programas sociales exitosos que se implantaron, pero todo eso se vino abajo después de 2013 debido a la crisis económica, el impacto de la corrupción, las sanciones económicas contra Venezuela y la tendencia del gobierno de Nicolás Maduro a reimplantar las prácticas económicas y antiobreras del neoliberalismo. Día Internacional del Doblaje. Rinde homenaje a quienes se dedican profesionalmente a poner voz a distintos personajes para cine, radio y televisión. Día Mundial de Lucha contra la Falsificación y la Piratería. Se celebra con la finalidad de dar a conocer las desventajas de la compra y venta de bienes y servicios ilegales, así como generar conciencia hacia el consumo responsable. Se busca promover el derecho de propiedad intelectual, referido a las patentes y a los derechos de autor. El problema es que mucha gente no puede hacer "consumo responsable" porque los bajos salarios y la cartera vacía no se lo permiten, y a menudo las condiciones de comercio de los productos funciona como mecanismos de exclusión. Algunos de los problemas o riesgo asociados al consumo de productos piratas o falsificados están relacionados con daños para la salud y seguridad de los consumidores, y se violann derechos básicos del consumidor como el de garantía, el derecho al reclamo, a la devolución del producto o a su reposición, aparte de que los bienes y servicios de origen ilegal al no pagar impuestos generan pérdidas económicas a los países y, por supuesto, a los productores o autores originales. Día Mundial del Funcionario Judicial. En 1802 se fundó en Venezuela, la Real Casa de Moneda de Caracas. Fue la encargada de elaborar la primera moneda en Venezuela. En 1805, nació Julián Castro (f. 1875). Fue un militar y político venezolano, presidente entre 1858-1959 . En 1858 comandó la llamada Revolución de Marzo contra el gobierno de José Tadeo Monagas y luego de su derrocamiento fue nombrado presidente, cargo que ocupó por 17 meses hasta el 2 de agosto de 1859, cuando fue depuesto. Su presidencia fue preludio de la guerra civil más importante de la historia de Venezuela, la Guerra Federal. En el año 1819, en el actual estado Anzoátegui, fue la Batalla de Cantaura, en el marco de la guerra de la independencia de Vernezuela, en la que el general patriota margariteño Santiago Mariño, Jefe del Ejército de Oriente, derrota al coronel realista Eugenio de Arana. En 1827 nació Johanna Spyri (f. 1901), escritora suiza que será mundialmente conocida por su cuento infantil de la niña de los Alpes: "Heidi", una niña huérfana que se va a vivir con su abuelo, carpintero en los Alpes suizos, porque su tía tiene que ir a trabajar al extranjero. En el año 1917, murió Teresa Carreño (n. 1853), pianista, cantante y compositora venezolana. Considerada como una pianista de gran reconocimiento en América Latina y entre los pianistas del mundo; también compositora, considerando que muy pocas mujeres de su tiempo lograban abrirse espacio en el ámbito musical. En el año 1929, nació en Alemania, Ana Frank (f. 1945), joven judía que relató cómo se escondió de los nazis. Dejó un diario sobre la vida clandestina de su familia en la buhardilla oculta de unos almacenes de Ámsterdam, donde pudo burlar durante dos años, el asedio nazi, durante la ocupación alemana de los Países Bajos, en la II Guerra Mundial. Se convertiría en un símbolo contra la barbarie nazi. En 1942, la niña Anna Frank recibe un diario en blanco como regalo por su decimotercer cumpleaños, en el que escribiría por dos años su experiencia en el escondite junto con su familia. Sin embargo terminó capturada y murió en un campo de exterminio en 1945. Su diario trascendió para la humanidad. En 1935, se firmó el Alto al Fuego en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, que terminó con 100.000 muertos por las disputas de dos multinacionales petroleras por el llamado "oro negro". Tres años más tarde se firmará la paz definitiva en Buenos Aires por la que Paraguay obtendrá la mayoría del Chaco Boreal, aunque Bolivia retendrá los campos petrolíferos ya en explotación. En 1938 en Venezuela, salió en circulación una estampilla en honor a Teresa Carreño. Fue la primera mujer en aparecer en una estampilla postal venezolana. Escucharla al piano. En 1941, nace Chick Corea, pianista, tecladista y compositor estadounidense de jazz, ganador de 20 premios Grammy (f. 2021). Escuchar. En 1962, en Venezuela, se creó el Parque Nacional Canaima, ubicado en el estado Bolívar. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1994. En el año 1964 el líder de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela, es condenado a cadena perpetua por sabotaje. Otros siete acusados, incluido el ex secretario general del prohibido Congreso Nacional Africano (ANC) Walter Sisulu, resultan condenados con la misma pena. Mandela argumentó durante el juicio: "No negaré que yo planeé el sabotaje. No lo planifiqué con espíritu temerario ni porque ame la violencia. Lo planeé como resultado de una sobria y calmada evaluación de la situación política que ha surgido después de muchos años de tiranía, explotación y opresión de mi pueblo por los blancos". En el año 1967 la Unión Soviética lanza hacia Venus la sonda espacial Venera 4, que se convierte en la segunda sonda en entrar en la atmósfera del planeta y primera en enviar datos sobre ésta. En 2006, la Corte Penal Internacional (CPI) descarta abrir una investigación al presidente venezolano Hugo Chávez por supuestos crímenes de lesa humanidad que le achacaban desde la oposición golpista (actuante en el 2002) y las potencias enemigas de la revolución bolivariana, cuando durante su gobierno de lograron importantes conquistas sociales y democráticas en beneficio del pueblo venezolano. La oposición llegío a acusar al gobierno de estar detrás de los crínmenes demostrados judicialmente, que efectuara la Policía Metropolitana y autoridades de seguridad al servicio de la conspiración, como fue el caso de la falsa acusación a los supuestos "pistoleros" de Puente Llaguno, que defendían a los manifestantes chavistas defensores del gobierno frente a la carga policial del golpismo. En el año 2013, por primera vez en España se inicia un juicio por delito de maltrato animal. En 2018, en Venezuela, el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) informa el fallecimiento de la elefanta Ruperta (loxodonta africana) en las instalaciones del Zoológico de Caricuao. Ruperta fallece a los 48 años de edad, siendo la esperanza de vida en promedio de un elefante africano que vive en cautiverio entre 17 y 30 años. En 2019 en Ecuador, la Corte Constitucional reconoce como válido el llamado matrimonio igualitario, que abre la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2020, es detenido José Pinto, secretario general del movimiento político chavista Tupamaro, por el CICPC en el Estado La Guaira. Pinto,que venía haciendo denuncias sobre ese cuerpo policial, fue apresado por su presunta vinculación con la muerte del joven de 16 años. En 2021, subastan viaje al espacio en 28 millones de dólares (aporrea.org) La subasta de un viaje al espacio programado para el mes de julio, junto a Jeff Bezos, termina con una oferta ganadora de 28 millones de dólares por el viajecito de turismo espacial. Bezos es un magnate estadounidense, presidente ejecutivo de la compañía Amazon. En 2023 detienen a tres obreros de Sidor tras protestas en reclamo por salarios y contratación colectiva. Detenciones como éstas han sido denunciadas por organizaciones sindicales, progresistas y de derechos humanos como expresiones de criminalización de la lucha laboral por el gobierno de Nicolás Maduro. 