Efemérides del 24 de Mayo: Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme

Muere en 2023 la famosísima cantante y actriz Tina Turner, considerada una reina del rock & roll, pero también de otros géneros, a los 83 años en Suiza

Ver: www.aporrea.org/internacionales/n383151.html Escuchar sus canciones: Tina Turner - What's Love Got To Do With It (30th Anniversary Edition) - Unboxing Video (youtube.com)