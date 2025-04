Efemérides del 16 de Abril: Día Mundial contra la Esclavitud Infantil

Día Mundial de la Voz. Proclamamado por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología, se celebra desde 1999. Entre las enfermedades o trastornos más frecuentes de la voz se encuentran la afonía y la disfonía, que pueden darse por causas que afecten a la garganta y a las cuerdas vocales, a menudo por esfuerzos laborales en personas que trabajan con el uso de la voz como cantantes, locutores o docentes. Por ejemplo, las y los docentes, pueden no tener el debido descanso vocal o el acceso oportuna al examen y rehabilitación de la voz. El abuso de la voz con gritos o al tener que hablar en lugares muy ruidosos, el tabaco y el alcohol pueden llegar a dañar la voz como instrumento del habla. ¿Qué puede ser negativo para la voz?: Hablar en exceso, hacerlo seguido con voz muy alta, el hábito de carraspear, la contaminación, el cigarrillo... Por eso en este día se exhorta a favorecer todas las condiciones para un uso sano y responsable de tu voz, evitando los riesgos de dañarla. Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Según relata UNICEF, el 16 de abril de 1995, el niño Iqbal Masih fue asesinado por las mafias del negocio de las alfombras en Pakistán, cuando tenía 12 años, habiendo pasado la mayor parte de su vida (desde los 4 años) esclavizado en fábricas. A los 10 años decidió unirse a un grupo de activistas contra la explotación infantil, que logró el cierre de varias fábricas explotadoras de niños y niñas. Su protesta ayudó a que mejorasen las condiciones de vida de muchos niños como él, aunque le costó la vida. En su honor el 16 de abril se celebra el Día contra la Esclavitud Infantil. Las cifras divergen, pero se calcula que, en el mundo, hay entre 150 y 400 millones de niños y niñas como Iqbal, que están sometidos a las peores formas de explotación laboral infantil o siguen siendo esclavizados en trabajos denigrantes y peligrosos para su salud y desarrollo. Existen todavía en el mundo lugares donde es explotado el trabajo infantil o niños, niñas y adolescentes son prostituidos bajo condiciones de esclavitud, lo que requiere vigilancia social y gubernamental, y la actuación oportuna de las autoridades para disolver las redes explotadoras y esclavizadoras, rescatar y brindar protección a los niños, así como dar castigo a los responsables involucrados en toda la cadena de complicidad. La esclavitud infantil tiene distintas manifestaciones, como el trabajo forzoso, la trata infantil, la esclavitud doméstica, el matrimonio forzado, el reclutamiento para ser soldados o combatientes o la explotación sexual. Los niños, niñas y adolescentes bajo estas condiciones soportan trabajos ilegales, peligrosos y degradantes. Generalmente es la población pobre la más expuesta y vulnerable. En este día se busca crear conciencia del alcance de esta calamidad y exigir su erradicación. En Venezuela, se han denunciado casos de esclavitud o al menos de semiesclavitud infantil, por ejemplo, en zonas mineras, a merced de mafias y grupos delictivos de la minería; también están los casos de niñas o adolescentes víctimas de trata y explotación sexual en condiciones equivalentes a la esclavitud. Día Mundial del Emprendimiento. Sus promotores exponen que tiene como objetivo impulsar el espíritu emprendedor y fomentar la generación de ideas y su puesta en marcha; es decir, proyectos por cuenta propia, de indivíduos o de grupos, como fuentes de trabajo no dependiente de un empleador (aunque los emprendedores utilicen el trabajo de otros). Se supone que para impulsar los emprendimientos, debe haber facilidades, opciones de crédito y políticas de Estado que favorezcan tales negocios. Aunque los llamados grandes emprendedores son los grandes capitalistas, el día está enfocado más hacia las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Pero también es emprendiemiento el trabajo cooperativo con formas de propiedad colectiva, aunque cuando los trabajadores se organizan para ello, el capital, las burocracias y sus gobiernos les sabotean por todos lados. Día Internacional del Síndrome de Wolf-Hirschhorn o también llamado 4P. Es una enfermedad poco común. Produce trastornos genéticos que inciden a nivel neurológico, muscular, cognitivo y en otras esferas de la vida. Quienes lo padecen pueden presentar rasgos dismórficos. Día de los Padrinos y las Madrinas. En el año 1758, nació Francisco Espejo (f. 1814), abogado venezolano que se destacó durante la lucha por la independencia, en favor de la causa republicana, aunque previamente había prestado servicios como jurista al régimen colonial. Se desempeñó brevemente como Presidente (en el SegundoTriunvirato) de Venezuela en 1812, durante la Segunda República. El Libertador Simón Bolívar nombró a Francisco Silvestre Espejo como gobernador civil de la cuidad de Valencia, tras el triunfo de la Campaña Admirable, la cual gobernó hasta el 9 de julio de 1814 (cuando cayó sitiada por Boves). Fue fusilado por el ejército realista. En 1814 tuvo lugar la Batalla de Arao, en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela entre las fuerzas republicanas del general Santiago Marino y el ejército de José Ceballos en la sabana de Arao, cerca de San Carlos. En 1818 fracasa un intento de asesinar al Libertador Simón Bolívar. Fue en el Rincón de los Toros (Venezuela), siendo el responsable Tomás Renovales (hermano del oficial español Mariano Renovales). En el año 1828, muere (en Francia), Francisco de Goya (n.1746), pintor y grabador español. Su obra incluye lienzos, murales, grabados y dibujos. En torno a la guerra hispano-francesa (invasión napoleónica) pintó cuadros con estampas alusivas y sobre levantamiento y los fusilamientos de Mayo de 1808. Sus obras recorren las pinturas encargadas por la realeza, imágenes religiosas y también trabajos y grabados que describen sódidas escenas de los males sociales y de lo prohibido, retratos y autorretratos, tradiciones y costumbres... Dejó centenares de obras: óleos y pinturas murales, aguafuentes y litografías, así como muchos dibujos. La mayoría se conservan en el Museo del Prado. Las Majas de Goya: La Maja vestida y la Desnuda son dos de sus obras más conocidas. Impresiona su colección de "Figuras Negras". En 1834, el Congreso de Venezuela decreta el 19 de abril y el 5 de julio como fechas patrias. En 1838 comienza la Guerra de los Pasteles entre México y Francia. La guerra se inicia cuando Francia solicita una indemnización de 60.000 pesos, para compensar a un comerciante francés por el pago de unos pasteles, demanda que es rechazada por el gobierno mexicano. La guerra termina el 9 de marzo de 1839, cuando México accede a pagar 600.000 pesos a Francia a cambio de un acuerdo de paz. En 1850, muere Marie Tussaud (n. 1761), escultora franco-británica, que fundó el Museo de Cera de Madame Tussaud, inaugurado en 1884 en Londres y posteriormente museos similares se extendieron por diferentes ciudades como Ámsterdam, Bangkok, Berlín, Blackpool, Hollywood, Hong Kong, Las Vegas, Nueva York, Shanghái, Washington y Viena. En 1889, nació Charles Chaplin (f. 1977), el más famoso cómico del cine mudo, conocido por su interpretación de "Charlot". Fue actor, humorista, compositor, escritor, productor, guionista cinematográfico y editor. De nacionalidad británica. Entre sus películas: Tiempos Modernos, El Gran dictador, Chaplin, Candilejas. En 1898, muere Joaquín Crespo (n. 1841), militar y político venezolano, Presidente de la República en dos ocasiones: 1884-1886, y 1892-1898. Seguidor de Guzmán Blanco y miembro destacado del denominado Liberalismo Amarillo. En 1912, Harriet Quimby, aviadora norteamericana, se convierte en la primera mujer en volar a través del Canal de la Mancha (que separa Gran Bretaña de Francia). Harriet Quimby (11 de mayo de 1875 – 1 de julio de 1912) fue también la primera mujer en obtener una licencia de piloto en los Estados Unidos. Murió en accidente de aviación en el mismo año de realización de su proeza, con tan solo 37 años. En 1928, muere Alejandro Chataing (n. 1928), arquitecto venezolano. Realizó trabajos arquitectónicos dentro de las tendencias del neobarroco, neorrenacimiento, neorrománico y morisco. Sus obras más destacadas son: el Arco de la Federación, Teatro Nacional de Caracas, Nuevo Circo de Caracas, Cuartel de la Montaña (Venezuela). En 1943 el químico suizo Albert Hofmann (1906-2008), descubre accidentalmente los efectos psicotrópicos del LSD mientras estudiaba los alcaloides producidos por el cornezuelo del centeno. En 1947, el asesor estadounidense Bernard Baruch acuña el término "guerra fría" para referirse al las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que marcaron todo un período. Sin embargo, no era la primera vez que se usaba el término en la historia, pues ya hay referencias que datan de varios siglos atrás y también hay fuentes que se lo atribuyen al escritor británico George Orwell para referirse al período abierto desde 1945, tras la II Guerra Mundial, entre las dos potencias mundiales. En1952, juraba y asumía por primera vez el cargo de presidente de Bolivia, como líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Víctor Paz Estensoro, quien fue un abogado y político boliviano, presidente cuatro veces. Ese primer gobierno (1952-1956) surgio de la Revolución Nacional de 1952,una de las revoluciones sociales más importantes de América Latina en el siglo pasado, que dio lugar a la reforma agraria, al voto universal, a la nacionalización de las principales empresas mineras y a una reforma educativa, con gran protagonismo del movimiento obrero, sobre todo minero, en ese proceso, pero que no rebasó el marco nacionalista dentro del capitalismo. En 1961, Fidel Castro proclama el carácter socialista de la Revolución cubana y profundiza sus lazos económicos, militares y políticos con la hoy extinta URSS, constituida por Rusia y otras naciones federadas. Se inició un período de "socialización" de la economía, aunque muy centralizada por el equipo dirigente estatal, y hubo una gran capaña de alfabetización, logros educativos y deportivos, así como de la atención primaria en salud, pero con un cerco persistente de los EEUU y una gran dependencia de la Unión Soviética, además de restricciones a la vida democrática. La burocratización, el aislamiento de la revolución, que no logró replicarse exitosamente a escala internacional, así como el bloqueo que aún continúa y la caída de la URSS, terminaron por fatigar a la revolución cubana que no pudo volver a retomar su impulso original y fue degenerando considerablemente. En 1963, Martin Luther King Jr. escribe su famosa carta desde la cárcel de Birmingham, donde estaba encarcelado por protestar contra el apartheid (segregación racial) imperante en los EE.UU hasta 1967. En 1972, desde el cabo Cañaveral (estado de Florida, EEUU) despega el Apolo 16 con tres tripulantes hacia la Luna, que tras alunizar realizarían recorridos exploratorios en un vehículo lunar y recogerían muestras. En 1973, muere en un accidente de tránsito Nino Bravo (n. 1944), exitoso cantante español de baladas románticas. Sonó mucho en Hispanoamérica. Tras su muerte se produjeron ediciones póstumas de sus canciones y también había dejado diez canciones grabadas semanas antes de su fallecimiento. Entre las más conocidas: Libre, Un Beso y una Flor, América, Noelia... Canciones de Nino Bravo para escuchar. En 1977, Steve Jobs y Steve Wozniak presentan la Apple II en la primera Feria de Computadoras. En 1990, en Estados Unidos, el médico Jack Kevorkian (llamado el "Doctor Muerte"), colabora en la realización de un primer suicidio asistido a uno de sus pacientes. Fue un médico, pintor, político, músico y activista estadounidense que por su cuenta posibilitó la eutanasia a 130 pacientes. Su lema era "Morir no es un crimen". Creó una máquina a la que denominó "Thanatron" (máquina de muerte) que permitía que los pacientes se auto-administraran químicos letales para terminar con sus vidas. Al serle retirada su licencia médica y ante la imposibilidad de acceder a las sustancias administradas, creó otro dispositivo llamado "Mercitron" (máquina de misericordia) con el que los pacientes se suicidaban inhalando monóxido de carbono a través de una máscara. En 1999, fue sentenciado a una pena de 10 a 25 años de prisión por homicidio e indultado por razones de salud en 2007. Murió el 3 de junio de 2011. En 1995, en Pakistán es asesinado a balazos el niño Iqbal Masih (12), símbolo de la lucha contra la esclavitud infantil. Fue un niño esclavizado en una fábrica de alfombras. La fecha de su asesinato fue tomada para establecer el Día Internacional contra la esclavitud infantil. Su historia es que fue vendido por su padre cuando tenía 4 años, siendo víctima de explotación laboral, golpes y maltratos. En 1992, con 10 años de edad, Iqbal logró escapar convirtiéndose en un activista de la lucha contra la esclavitud infantil. Fue asesinado cuando tenía 12 años. El asesinato es atribuido a mafias del negocio de la esclavitud y el trabajo infantil. En 2003 en Filadelfia (Estados Unidos), el astro deportivo Michael Jordan se retira del baloncesto. En 2003, en Venezuela se puso en marcha de la Misión Barrio Adentro, programa social de atención en salud primaria que arrancó en 2003 en los municipios Libertador y Sucre del Distrito Capital. Progresivamente esta Misión, creada por el presidente de la República, Hugo Chávez, se fue extendiendo a los sectores populares del territorio nacional, con el fin de garantizar a la población el acceso gratuito a los servicios en materia de salud, en especial a la de menos recursos económicos. En 2014, representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconocieron su fracaso en Ruanda, por no frenar hace 20 años el genocidio que cobró la vida de unas 800 mil personas; al tiempo que pidieron perdón a los familiares de los caídos por la inoperancia del organismo al momento de estos sucesos. En 2020, muere Carlos Donoso (n. 1948), abogado y humorista, destacado como ventrílocuo, y también imitador, cantante y guionista de teatro venezolano. En 1960 creó su primer muñeco, un mono al que bautizó «Kini» y que a la larga se convertiría en su personaje más reconocido a nivel internacional. En 2020, llegó a Venezuela la "Abuela Kueka", piedra sagrada del pueblo Pemón tras casi 22 años en Alemania. Arribó a través del muelle de Bolipuertos en Guanta, estado Anzoátegui. De allí será trasladada a su lugar de reposo definitivo en el estado Bolívar. En la simbología sagrada de la comunidad indígena Pemón -que habita las tierras del Parque Nacional Canaima al sur de la República Bolivariana de Venezuela- la piedra de jaspe de 30 toneladas de peso aproximadamente, denominada "Abuela Kueka" y conocida como "Piedra Kueka", es considerada garante del equilibrio y la armonía de la naturaleza. Fue sustraída de la Gran Sabana durante el gobierno de Rafael Caldera en 1998, en un proceso que irrespetó la regulación sobre el Parque Nacional como Área Bajo Régimen de Administración Especial, para ser exhibida en el Parque Metropolitano Tiergarten en Berlín, como una obra del artista plástico Wolfgang von Schwarzenfeld. En 2022, muere Rosario Ibarra de Piedra, activista y política izquierdista mexicana (n. 1927), defensora de los derechos humanos en México y fundadora del Comité ¡Eureka!, organización dedicada a la búsqueda de desaparecidos (por causa políticas o sociales). Fue la primera mujer candidata presidencial en el país, que se presentó en en los años ochenta (s. XX). Fue senadora y diputada federal en dos ocasiones. Es por tanto un referente para la participación política de las mujeres en México y también en América Latina. En 2024, en Colombia, indígenas Sikuani resisten al desalojo de sus territorios por la policía. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392127.html