Efemérides del 13 de Abril: Sale el pueblo y derrota al golpe (2002) - Muere Galeano (2015)

Conmemoración del 13 de Abril de 2002 en Venezuela. Fue un día de la insurrección popular y actuación de los militares leales a la Constitución frente al golpe de Estado de Carmona , en el cual se produjo el rescate del presidente Hugo Chávez, secuestrado y detenido por los golpistas. Ese día se produjo la inmensa movilización popular en Venezuela, que en Caracas se expresó como una salida masiva y simultánea, en gran medida espontánea, de la gente de los barrios de clase baja de la capital, para rechazar el golpe de Estado de la vieja oligarquía, ejecutado el 11 de abril. Una conspiración de políticos, militares, medios de comunicación, autoridades eclesiásticas y grandes empresarios, con sectores de clase alta y media logró desestabilizar al gobierno constitucional y lo saco del poder por dos días, en los que abolió la Constitución votada en referendum y depuso al presidente libremente electo, con la pretensión de instalar una dictadura y detener las reformas en curso. El pueblo defensor del proceso bolivariano salió a reclamar la liberación del presidente Chávez y rodeó la base militar del Fuerte Tiuna, así como el palacio presidencial de Miraflores, animando a militares leales para que dieran marcha atrás al golpe que había instalado como presidente de facto a Pedro Carmona, jefe del máximo gremio empresarial venezolano. Posteriormente fue declarado como el Día de la Milicia Nacional Bolivariana del Pueblo en Armas y de la Revolución de Abril mediante decreto firmado bajo la Ley Habilitante por el Comandante Hugo Chávez y publicado en Gaceta Oficial N° 39.401 el 12 de abril del 2010 (Venezuela). Este golpe no pudo acabar con la revolución bolivariana y sus logros (sociales, políticos y económicos), pero años más tarde sería socabada mortalmente por el burocratismo y la corrupción, mediante el uso de métodos autoritarios. Día Internacional del Beso. El beso como expresión amorosa, erótica, afectuosa y saludo humano, sus beneficios para las relaciones sociales, las relaciones de pareja y el bienestar psicológico, e incluso físico. Día de la Concienciación de la Sarcoidosis, una enfermedad de carácter inmunológico, de origen desconocido, que puede afectar a cualquier órgano y se caracteriza por la formación de pequeñas masas de células denominadas granulomas. Día Mundial del Scrabble. Es un juego de mesa, que consiste en formar palabras, alternándose los jugadores en la colocación de fichas con letras, que dan una puntuación al formar los vocablos sobre el tablero. Se compite por formar las palabras. El juego fue creado hacia 1931 por el arquitecto neoyorquino Mosher Butts. En el año 1948 se comenzó a comercializar en grandes cantidades, con ventas en más de 120 países y ha sido traducido en 31 idiomas. Día del Maestro en Ecuador (coincidente hoy, domingo 13-04-2025, con el día de la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales). En 1808, nació Antonio Meucci (f. 1889), inventor italo-estadounidense, creador del Teletrófono, posteriormente llamado Teléfono. En el año 2002, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos reconoce que Antonio Meucci es el Inventor del Teléfono en vez de Alexander Graham Bell. En 1825, nació Francisco Linares Alcántara (f. 1878), militar y político venezolano que fue presidente de Venezuela entre el 27 de febrero de 1877 y la fecha de su envenenamiento, murió tras nueve días de agonía el 30-11-1878. Fue el primer presidente de dicho país en morir en el cargo. En 1919, fuerzas coloniales británicas al mando de Reginald Dyer, llevanm a cabo en Amritsar (La India)una masacre conocida como la Masacre de Amritsar; ametrallan a mansalva a una multitud de millares hombres, mujeres y niños de distintas etnias y religiones, sijes, hinduistas y musulmanes desarmados, que se reunían en el jardín de Jallianwala para el festival de Vaisakhi (Año Nuevo). Alrededor de 1800 personas cayeron asesinadas y hubo varios miles de heridos por la crueldad colonialista del Imperio Británico. En 1925 nació Geneviéve de Galard, enfermera francesa, especialista en traslado aeromédico, quien durante la Guerra de Indochina fue apodada "el ángel de Dien Bien Phu" por sus comprometidas acciones. En 1941, muere Annie Jump Cannon (n. 1863), astrónoma estadounidense cuyo trabajo de catalogación fue fundamental para la actual clasificación estelar. En 1953, en Estados Unidos, la CIA, dirigida por Allen Dulles, lanza un programa de control mental llamado MK Ultra, por supuesto violatorio de Derechos Humanos e ilícito. Se utilizó para experimentación forzada o sin consentimiento en seres humanos. La finalidad era probar sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, para obtener confesiones con técnicas de control mental. Fue organizado por la División de Inteligencia Científica de la CIA en coordinación con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. Funcionó entre los años '50 y '60 del siglo XX, hasta 1973, pero se puede sospechar que ese tipo de procedimientos se sigue usando (de alguna manera se percibe eso sobre los presos de Guantánamo, por ejemplo). Se alteraban las funciones cerebrales con la administración de drogas, así como mediante manipulaciones hipnóticas, privación sensorial, hiperestimulación sónica y lumínica (ruídos y luces) y el aislamiento, podían estar incluídas agresiones o amenazas sexuales. Son aberraciones comparables con las de los nazis, pero aplicadas por otros actores. En 1957, nació Amy Goodman, activista estadounidense, locutora, periodista, columnista y escritora progresista, presentadora de Democracy Now!, un programa global de noticias, emitido diariamente en radio, televisión e Internet. Su trabajo se ha destacado por la cobertura a movimientos de paz y en pro de los derechos humanos, así como apoyo a los medios de comunicación independientes. En 1963, nace Garry Kimovich Kasparov, en Bakú, Azerbaiyán. En 1985, con 22 años, se convirtió en el más joven campeón mundial de ajedrez de la historia. En 1967 nació Olga Tañón, cantante puertorriqueña de merengue y pop latino. Ha sido ganadora del Premio Grammy en dos ocasiones y cuatro veces ganadora del Grammy Latino, también 31 veces ganadora de Premios Lo Nuestro. Ha vendido más de 5 millones de copias en el mundo. Escuchar canciones En 1970, se produce un accidente en la nave tripulada Apolo XIII rumbo a la Luna. Un tanque de oxígeno explota en pleno vuelo de la misión, dos días después de su lanzamiento. El accidente obliga a los tres astronautas a retornar luego de orbitar la Luna sin alunizar e inician el regreso a La Tierra. Apolo 13 fue la séptima misión tripulada del programa Apolo de la NASA y la tercera destinada a aterrizar en la Luna. Tuvieron que viajar por cuatro días en su interior, sin agua potable y a bajas temperatura hasta lograr el amarizaje el 17 de abril en aguas del Pacífico Sur, sanos y salvos. En 1974 la Western Union (en cooperación con la NASA y Hughes Aircraft) lanzan el primer satélite geoestacional comercial del mundo, el Westar 1. En 1976, es declarado Monumento Histórico Nacional El Castillo Negro, ubicado en el Camino Real Caracas-La Guaira. Formó parte del conjunto de fortines, y estaba separado del camino por una quebrada; esto indica que había también un puente levadizo. Tenía una vista panorámica sobre el Litoral Central. El terremoto de 1812 lo derrumbó y posteriormente fue abandonado. Quedaron algunos muros en pie y se le hicieron trabajos de restauración en 1982. En 2002 en Venezuela, el presidente Hugo Chávez es rescatado y se dispone a reasumir el poder, tras haber sido depuesto y apresado por un golpe de Estado dos días antes. En 2003, muere en Caracas el pianista Carlos Duarte (n. 1957), compositor y pianista venezolano, destacado intérprete de música clásica y contemporánea. En 2015 fallece Günter Grass, escritor alemán, a los 87 años, que se hizo especialmente famoso con su obra El tambor de hojalata, llevada al cine. También publicó obras como El Rodaballo y Encuentro en Telgte. En 1999 obtuvo, los premios Príncipe de Asturias de las Letras y Nobel de Literatura. En 2015, muere Eduardo Galeano (n. 1940), periodista y escritor uruguayo, considerado uno de los escritores más influyentes de la izquierda latinoamericana. Sus libros más conocidos: Las Venas Abiertas de América Latina (1971) y Memoria del Fuego (1986), han sido traducidos a veinte idiomas. Sus trabajos combinan el documental, la ficción, el periodismo y el análisis político e histórico. Descarga del libro Las Venas Abiertas... en PDF En 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordena el bombardeo a bases militares en Siria. Como ya lo había hecho Estados Unidos para intervenir en Irák, con el pretexto de posesión de "armas de destrucción masiva" o químicas, pretendió justificar el ataque por el presunto uso de gas sarín contra una población, por la fuerzas militares del presidente sirio. En 2018, un tribunal de Moscú ordena bloquear en toda Rusia del servicio de mensajería por internet Telegram. La aplicación, creada por Pavel Durov en Rusia en 2013, se negaba a entregar al gobierno las claves de encriptación de los mensajes publicados en la plataforma; decían no tenerlas y que tampoco podían afectar los derechos de los usuarios, mientras que la seguridad rusa argumentaba necesitarlas para la lucha contra el terrorismo que había utilizadio Telegram para organizar atentados. En 2023 un juez intentó hacerlo en España y la medida fue revertida. En 2019 muere Paul Greengard (n. 1925), neurólogo estadounidense, Premio Nobel de medicina en 2000 por sus descubrimientos concernientes a las señales de transducción en el sistema nervioso. En 2021, trabajadores de Sidor protestan frente a la empresa por suspensión salarial y jubilaciones forzosas. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n364166.html En 2023, la página web oficial de petróleo del Gobierno de Guyana fue jaqueada y reemplazada por un mapa venezolano que incluye la región de Esequibo reclamada por Venezuela a Guyana. Ver: Hackean página oficial del gobierno de Guyana y ponen un mapa de Venezuela con el Esequibo En 2024, Irán lanzó un ataque aereo con docenas de aviones no tripulados contra Israel y su Marina de la Guardia Revolucionaria incautó un buque vinculado a Israel cerca del Estrecho de Ormuz, mientras que un ataque israelí dejaba de nuevo a varios periodistas heridos en Gaza. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n392050.html y www.aporrea.org/internacionales/n392049.html y www.aporrea.org/internacionales/n392042.html