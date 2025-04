Efemérides 12 de Abril: Día de... la Comunicación Popular - Carmona "El Breve"

Día de la Comunicación Popular, en Venezuela. Este día fue propuesto para reconocer el papel de la comunicación popular y de los medios comunitarios y alternativos en la derrota del golpe de Estado del año 2002 y en el restablecimiento constitucional, particularmente por sus denuncias durante el aquel 12 y 13 de abril buscando contrarrestar al golpismo mediático. La Asamblea Nacional (AN) aprobó en 2015 esta celebración, tras un acuerdo que declara el 12 de abril como Día de la Comunicación Popular. En estas fechas las agrupaciones de la comunicación alternativa han llevado propuestas, como lo hicieron para la aprobación de la Ley de Comunicación Popular, concebida para favorecerla y no para amordazarla, cuando aún había perspectivas de desarrollo para el Poder Popular y para un Estado Comunal. Pero la situación ha cambiado muy desfavorablemente en los últimos años, perdiendo muchos medios comunitarios y populares la autonomía que tuvieron en el pasado y gran parte o casi toda su capacidad crítica y contralora. Hoy en día unos se encuentran amordazados o amenazados, bloqueados o extinguidos, e incluso cerrados y otros han sido domesticados por el Estado, quitándoles su esencia, que es servir siempre a la lucha popular y manifestar sus expresiones críticas con independencia total, siempre al servicio de la comunidad y del pueblo. Ejemplo de ello es el bloqueo e intento de asfixia que el aparato burocrático del Estado ha mantenido por años contra Aporrea por no declinar en esa misión y seguir siendo espejo de las luchas de los trabajadores y los movimientos populares. Aporrea, sin embargo, sigue ofreciendo espacio para el debate, cuando está al borde de cumplir 23 años de su primera aparición (el 14 de mayo de 2002). La comunicación popular, comunitaria y alternativa solo puede venir de la base popular, de las comunidades organizadas por cuenta propia, de los movimientos sociales que luchan y defienden derechos y libertades, con independencia plena respecto a la mediática del capital o de las burocracias gubernamentales. Si no hay un pueblo que la ejerza no puede haber comunicación popular real. Conmemoración del Primer Viaje Tripulado al Espacio y Día Mundial de la Aviación y la Cosmonáutica. Se conmemora que, en 1961, en la URSS, actual Rusia, despega de la base de Baikonur, a bordo de la cápsula espacial "Vostok I", Yuri Gagarin , que se convierte en el primer ser humano en orbitar el planeta, en un vuelo de 108 minutos de duración cuya órbita le lleva a una distancia entre 180 y 327 kilómetros de la superficie terrestre. Gagarin tenía en ese momento 27 años de edad. Día Mundial de Reducción de Gastos Militares. La fecha fue inicialmente propuesta por la Oficina Internacional por la Paz para concienciar sobre las implicaciones del gasto militar, y plantear como alternativa que los recursos económicos sean utilizados para promover el desarrollo humano, lo que también podría aplicarse al combate de la amenaza del cambio climático provocado por la actual civilización humana (regida por el capitalismo global). Pero éste ha sido un reclamo recurrente de los movimientos sociales, pacifistas y de protesta, principalmente del campo de la izquierda y de la militancia antiimperialista. Aparte del impacto terrible del de armas en guerras cada vez más potentes y mortíferas en las guerras, está el impacto del gasto en armas en elPIB de las naciones, que a menudo sacrifica bienestar social por crecimiento del poder militar, con las consecuencias que ello tiene para el desarrollo sostenible y también para el ambiente. Entre los países que más gastan en armas están los EE.UU, el Reino Unido y Francia, siendo también, cada vez más importante, el gasto de China. Rusia, que ya vemos cómo utiliza hoy en día armas de guerra contra la población civil ucraniana, es también uno de los países que más gasta en el ámbito militar. Y ni se diga Israel, que gasta en armamento y recibe armas de los Estados Unidos y de Europa para el genocidio del pueblo palestino. Varios de los países árabes de la zona del Golfo Pérsico y el Océano Índico, además de Israel, son otros que no se quedan atrás. Ahora estamos ante una nueva etapa de auge del armamentismo con las políticas de Donald Trump, sus amenazas al resto del mundo y sus exigencias de incremento del gasto militar a la Unión Europea. Día de la Etnia Negra, en Honduras. Se celebra en honor a la contribución de la población negra a la nación hondureña, en varios capítulos de sus historia, como la defensa y reconstrucción de Trujillo, saqueada y quemada varias veces por los piratas ingleses; la defensa de la soberanía en la guerra de las 100 horas frente a El Salvador en el año de 1969, y el hecho de que los descendientes de esclavos negros fueron los primeros productores y exportadores de banano, además de destacarse en distintas áreas: deportistas, políticos, investigadores, escritores y artistas, siendo hombres y mujeres que han contribuido con la cultura hondureña y de esta región centroamericana. Día Mundial contra la Contaminación Acústica. La contaminación acústica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es uno de los factores ambientales que provoca más problemas de salud, aunque no lo parezca. La OMS define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios (dB). Un ruido se vuelve dañino si supera los 75 dB y doloroso a partir de los 120 db. Para que el sueño sea reparador el ruido nocturno no debe exceder los 30 dB. La mayor parte de la contaminación sonora proviene de los automóviles (motores y bocinas) y grandes vehículos, de los aviones en los aeropuertos, de las obras de construcción, de los bares y centros nocturnos y... por desgracia, en algunos países... de las guerras. Además de afectar al oído y provocar estrés, las vibraciones sonoras también afectan al resto del cuerpo, desde el punto de vista físico. Los efectos pueden ser psicológicos (estrés, fatiga, depresión, ansiedad o histeria), trastornos del sueño y alteraciones de conducta, agresividad o irritabilidad, trastornos de la memoria y de la atención... Psicopatológicos, agitación respiratoria, aceleración del pulso, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza y, ante sonidos extremos y constantes, gastritis, colitis o incluso infartos. Para recuperarse de un tiempo de exposición a altos niveles de ruído se requiere muchísimo más tiempo de reposo. Tan severos son los efectos, que hay armas sonoras que se utilizar para reprimir las protestas y hasta es usado el ruído para la tortura. La reducción de los niveles de ruído contribuyen a mejorar la calidad del ambiente y de la vida humana, ya sea por reducción de los emisores del mismo como por la adopción de medidas de aislamiento acústico. Día Internacional de los Niños de la Calle (o En Situación de Calle). Su propósito es denunciar la situación de calle que enfrentan millones de niños en todo el mundo, con vulneración de sus derechos. Se trata de niños que se encuentran privados de su medio familiar y viviendo en la calle, por distintos tipos de circunstancias que les han forzado a ello y por encontrarse desprotegidos o fuera del alcance de las políticas del Estado. Son personas que se encuentran en condiciones extremas de vulnerabilidad, expuestas a todos los riesgos que implica vivir y pernoctar en el ámbito de la calle, consecuencias para su bienestar, físico y psicológico. Por eso en este día se hace un especial llamado de atención a la sociedad entera y particularmente a los gobiernos e instituciones, para que asuman sus responsabilidades y hagan serios efuerzos por contribuir a sacar a estos niños y niñas de la calle y transformar las condiciones socioeconómicas, socioculturales y sociopolíticas políticas que originan las circunstancias a las que se ve sometida esta población; para ofrecerles un futuro sustancialmente mejor. Generalmente los medios confunden los Niños de la Calle, que viven y pernoctan en la calle, con otros niños que se desenvuelven en gran medida en la calle pero que a diferencia de los primeros son Niños y Adolescentes Trabajadores que no han roto todavía sus vínculos familiares y siguen viviendo la mayor parte del tiempo con sus familias, aunque sus lazos estén quebrantados o sean débiles. En Venezuela estudios realizados a finales de los años '90 (S. XX) hicieron un conteo de la categoría Niños de la Calle, estimándola en un aproximado de 10 mil muchachos distribuidos en 9 de las principales ciudades del país, mientras que los Niños Trabajadores (incluídos los que acompañaban a sus familiares en el trabajo) fueron estimados en alrededor de 300 mil (estudios conducidos por el psicólogo Gonzalo Gómez Freire, co-fundador de Aporrea, por encargo de UNICEF, del INAM o de Funda-ICI). En la primera década del siglo XXI esta población se redujo sensiblemente con las políticas sociales y servicios de atención del gobierno de Hugo Chávez, pero el fenómeno se volvió a agudizar en la última década, con el severo empobrecimiento del país, cambiando también sus manifestaciones. La falta de salario y la pobreza extrema producen niños y adolescentes en situación de calle. Ver: Niños de la calle y niños en mendicidad en Venezuela y Evaluación del programa "Casa del Niño Trabajador" (P.C.N.T.) : como alternativa para la atención de la niñez trabajadora Aquí va la canción Chamo de la Calle, del cantautor y educador social Gonzalo Gómez Freire, surgida de un estudio realizado con estos niños y adolescente en 1997 ( grabada con arreglo musical y ejecución del teclado por A Calatayud ). La canción formó parte de una producción de varios cantautores populares urbanos bajo la denominación "Al Otro Lado de la Calle". La situación real denunciada mantiene su vigencia (lamentablemente). https://www.aporrea.org/media/2023/04/07-07-07-07-pista-7-chamo-de-la-calle_1.mp3 Escuchar la canción "Chamo de la Calle" 8. Día del Decorador y Vidrierista. Se ocupan del diseño de espacios, tanto desde el punto de vista funcional como estético. Eso puede incluir las vidrieras donde se exhiben artículos en los establecimientos comerciales. Ayudan a hacer más agradable y cómodo el entorno. Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes. En 1539, nació el Inca Garcilaso de La Vega. Escritor e historiador de ascendencia hispano-incaica, nacido en el territorio del actual Perú. Hijo de un noble conquistador: Don Sebastián Garcilaso de La Vega Vargas y de la nieta del Inca Huayna Cápac, Doña Isabel Chimpu Ocllo. Obras notables: Diálogo de Amor (traducción) -1590, La Florida del Inca. -1609, Historia General del Perú. -1617, entre otras. Se le considera como el "primer mestizo biológico y espiritual de América". Su visión del Imperio Inca será vital en la historiografía. En 1760, nació Juan Manuel Olivares (f. 1797), compositor y músico venezolano en tiempos de la colonia. Entre sus obras se destacan: Lamentación de Viernes Santo para solo de tenor, una Salve Regina a tres voces y orquesta, un Dúo de Violines, Stabat Mater, y una colaboración que lleva el título de Salmo Primero para las Vísperas de Nuestra Señora de la Merced. También se le atribuye un famoso Magnificat con Fuga al final. De éstas, el Dúo de Violines es la única obra de la música de cámara colonial venezolana que se conserva entera. En 1860, en Venezuela, Manuel Felipe de Tovar presta juramento como primer presidente electo del país independiente, fue presidente de Venezuela entre 1859 hasta 1861, durante la Guerra Federal. En 1861, se inició la Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense. Fue un conflicto bélico librado en los Estados Unidos desde 1861 hasta 1865. Como resultado de una controversia histórica sobre la esclavitud, la guerra estalló en abril de 1861, cuando las fuerzas de los Estados Confederados de América atacaron Fort Sumter en Carolina del Sur, poco después de que el presidente Abraham Lincoln asumiera su cargo. Los nacionalistas de la Unión proclamaron lealtad a la Constitución de los Estados Unidos. Se enfrentaron a secesionistas de los Estados Confederados, que defendían los derechos de los estados a expandir la esclavitud. En 1875, se descubre el primer yacimiento petrolero en Venezuela en La Hacienda La Alquitrana cerca de la población de Rubio, estado Táchira. En 1869: en Cuba, Carlos Manuel de Céspedes asume como primer presidente de la República en Armas, contra el Reino de España. 14. En 1918, nace en Maturín el grandeliga Jesús "Chucho" Ramos, el segundo venezolano en la MLB (f. 1977). En 1931, se celebran las elecciones municipales en las cuales las candidaturas republicanas consiguen la mayoría en 41 capitales de provincia, lo que daría paso a la proclamación de la Segunda República española. En 1933, nació Montserrat Caballé (f. 2018). Fue una cantante lírica de ópera española (catalana) con tesitura de soprano. Considerada una de las más grandes sopranos del siglo XX, fue admirada especialmente por su técnica vocal y por sus interpretaciones del repertorio belcantista. En 1945, muere en Warm Sprigs, Estados Unidos, Flanklin Delano Roosevelt, quien fue un Político y abogado estadounidense, trigésimo segundo presidente de los Estados Unidos y único en ganar cuatro elecciones presidenciales, la última en noviembre de 1944. Le sucedió en el cargo su vicepresidente Harry Truman que ganará las elecciones de 1948. En 1954, se graba la canción Rock Around the Clock o Rock a Toda Hora. Está considerada por algunos como el primer rock and roll de la historia y una de las mejores canciones de todos los tiempos. (Escuchar). En 1955, el Dr. Jonas Salk presenta la vacuna contra la poliomielitis en los Estados Unidos. Es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al sistema nervioso. La produce el poliovirus. Las personas que contraen la enfermedad son principalmente niños. En 1956, Nace en La Habana, el actor cubano-estadounidense Andy García, quien trabajó en decenas de películas, con gran éxito y popularidad con la película "El padrino III", de Francis Ford Coppola, en el papel de Vincent, sobrino del jefe de la Mafia, Don Corleone. Un 12 de abril de 1961, el cosmonauta ruso Yuri Gagarín, fue el primer humano en completar un vuelo orbital alrededor de la Tierra. Por eso Rusia celebra el Día de la Cosmonáutica. Gagarin despegó a bordo de la nave espacial Vostok-1 desde el cosmódromo de Baikonur y su vuelo duró una hora y 48 minutos. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n340633.html En 1964, nace en Caracas, Venezuela, Mariela Alcalá, actriz y cantante venezolana. Participó en muchas exitosas telenovelas. (Escuchar canción). En 1992, se inaugura Disneyland París o EuroDisney. Es un complejo turístico recreacional y de vacaciones ubicado en Francia. En 2002 en Venezuela, como parte de un golpe de Estado contra el presidente constitucional Hugo Chávez, el empresario Pedro Carmona asume la presidencia de facto, desconoce el marco constitucional y disuelve todos los poderes públicos. Duraría sólo hasta el día siguiente, 13 de abril, cuando la combinación cívico-militar del pueblo movilizado y sectores constitucionalistas de la fuerza armada, recupera la normalidad democrática y devuelve el ejercicio del gobierno al presidente Chávez, derrocado por el golpe y hecho prisionero. También se conoce este hecho histórico como el "carmonazo" y con sorna se habla de "Carmona el Breve". Carmona pretendió suprimir por decreto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; pero otros, desde adentro, se encargarían posteriormente de incumplirla y violarla hasta su práctica anulación. En 2002, activistas populares defensores de los manifestantes chavistas frente al ataque armado de la Policía Metropolitana, son señalados por los grandes medios privados como "pistoleros de Puente Llaguno", en el marco del cruento golpe de Estado mediático-empresarial-militar de la oposición venezolana al gobierno de Hugo Chávez, con noticias trucadas o manipuladas que los presentan como responsables de las muertes y lesiones causadas por los francotiradores utilizados por los golpistas. Lo extraño es que, una vez derrotado el golpe que se impuso el 12 de abril, los falsamente acusados permanecieron injustamente presos, por la presión mediática y de las potencias internacionales, quizás también por otras desconocidas razones (¿imposiciones de los militares golpistas para la devolución del poder?), hasta que ser liberados luego del correspondiente juicio y gracias a la presión popular, casi dos años después. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n6169.html En 2003, Hugo Chávez reconoce, en rueda de prensa con los medios comunitarios y alternativos, en la que participó Aporrea, que éstos constituían un nuevo actor dentro de la realidad venezolana y que no eran medios del gobierno; que debían ser críticos y ejercer la contraloría social. Así lo expresó en el Salón Ayacucho, del Palacio de Miraflores, durante una rueda de prensa ofrecida a dichos medios. Respecto a ellos manifestó que su actuación "le preocupa a los viejos actores, los que siempre pagaron y se cobraron el vuelto, además de manejar todas las fichas a su antojo". Asimismo, criticó a los sectores que los han irrespetado en repetidas oportunidades. Esto, en su opinión, es por temor, inseguridad y desequilibrio ante la irrupción en el escenario comunicacional. Recordó que los medios comunitarios y alternativos surgieron antes de que este proceso empezara a tomar cuerpo, "ya existían, pero no tenían apoyo de ningún gobierno ni de ninguna ley, eran guerrilleros de la información. Ahora su actuación se está revirtiendo o reacomodando en el escenario de la información", puntualizó el presidente Chávez. Explicó que este sector de la comunicación social tiene el derecho de reclamar su espacio, "les doy todo mi apoyo, quiero comprometerme aún más con ustedes a partir de hoy para avanzar en el eje estratégico comunicacional". En este sentido aclaró que con esto no quiere decir que serán medios al servicio del gobierno, "todos deben criticar nuestra gestión, las políticas del gobierno, los errores, los hechos irregulares y corrupción, hay que batallar con ello día tras día". Destacó que estos medios alternativos deben actuar como contraloría social, velar por las obras que se construyen, para que no haya errores... Este reconocimiento de Chávez tuvo mucho que ver con el papel que jugaron estos medios en la denuncia del golpismo en el año 2002. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n6174.html Sin embargo, la historia da tantas vueltas que, al día de hoy, Aporrea sufre bloqueos ejecutados por instituciones (Conatel, Cantv) a las órdenes del gobierno que sucedió a Chávez tras su muerte, y muchos medios comunitarios-alternativos han sido clientelizados o abandonados. En 2003, en Londres, capital del Reino Unido, más de 100 mil personas se congregaban para protestar contra la guerra en Iraq y pedir el fin de la ocupación norteamericano-británica. La demostración fue convocada por la "Coalición para Detener la Guerra", el grupo pacifista "Campaña para el Desarme Nuclear" y la Asociación Musulmana de Gran Bretaña. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n6175.html Entretanto, el fotógrafo belga Laurente van der Stockt, de la agencia Gamma, denunciaba haber presenciado cómo marines estadounidenses asesinaban ''a sangre fría'' a civiles iraquíes, incluidos ancianos, niños y mujeres, según información de la agencia ANSA. En una entrevista concedida al diario Le Monde, el fotógrafo belga dijo haber sido testigo de estos asesinatos durante las tres semanas en que siguió a una división de 1.500 marines a cargo del coronel Bryan P. McCoy. En 2006, el entonces Comandante General del Ejército, General de División Raúl Isaías Baduel, declara, en un programa de TV, refiriéndose a los sucesos de 2002, que "el pueblo estaba preparado para enfrentar Golpe de Estado", revelando la realización de una serie de reuniones con dirigentes de base, durante los días previos al Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, lo que -según su declaración- permitió que se fortaleciera el movimiento popular que finalmente llevó a la restitución del poder al Presidente de la República, Hugo Chávez. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n76074.html En 2019, el ex-mayor general venezolano Hugo Carvajal, antiguo exjefe de contrainteligencia militar en Venezuela, es detenido por la Policía Nacional española en respuesta a una reclamación de Estados Unidos por un delito económico. Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n340656.html En 2022, el PCV exige una comisión especial que investigue la corrupción en PDVSA, incluso a Nicolás Maduro. Ver: www.aporrea.org/contraloria/n382023.html En 2023, fallece Tibisay Lucena, ex presidenta del CNE y ministra de educación universitaria. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n382029.html