Efemérides 5 de Abril: "Conciencia de la Paz" es lo que falta – Muere Rómulo Gallegos (1969)

Día Internacional de la Conciencia (de la Paz). Fecha promulgada por la ONU en 2019, para promover una conciencia global sobre la paz, más allá de acuerdos políticos o económicos. Se pide a los gobiernos, la sociedad y las personas, que fomenten una Cultura de Paz con Amor y Conciencia, en correspondencia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y su preámbulo. La idea es que esto ayude a proteger a las generaciones futuras de las guerras, de que el ser humano actúe con valores de justicia, democracia, solidaridad y derechos humanos. Pero ya vemos lo que está sucediendo en estos momentos con la guerra genocida de Israel contra los palestinos de Gaza y la guerra que sigue en Ucrania tras la invasión rusa. Ahora suenan otros tambores de guerra por el ataque de Israél a Irán, que prepara su réplica. Es raro el año en que no estalla una guerra o hay una invasión, movidas por complejos conflictos de intereses y ambiciones de gobiernos nacionales o de potencias externas, así como sublevaciones armadas. Dice la ONU que se trata de que todas y cada una de las personas, pero también las sociedades y los gobernantes actúen guiados por valores de paz y amor. Sabemos que por detrás de las guerras están muy a menudo los intereses económicos, la ambición de recursos de otros países, el comercio de armas, la disputa geopolítica del poder y, por supuesto, la lucha de clases generada por los sistemas de dominación y explotación que predominan en el mundo. Sin embargo, para fomentar esta idea de la paz, se promueven actividades educativas, culturales, sociales y cívicas, para tratar de generar una cultura de paz y de respeto a los Derechos Humanos como su base fundamental, junto con los principios que rechazan la violencia y buscan prevenir los conflictos mediante el diálogo y la negociación. Visto el comportamiento de gobiernos belicistas y genocidas de grandes potencias y de algunos jefes de Estado criminales de guerra, cabe preguntarse y preguntarle a la ONU, como dijimos el año pasado: ¿La "conciencia" de quién? Es el Día Nacional del cáncer de pulmón en México. Día del Cuerpo de Bomberos, en Bolivia. Día del Periodista de República Dominicana. En 1588, nace Thomas Hobbes, un filósofo político inglés del siglo XVII, que defendía la teoría del absolutismo como forma de gobierno, apoyando la monarquía. Además de la filosofía política, elaboró en el campo de la Ética y también de la Física. En su pensamiento filosófico, la razón era la única con capacidad de poder unir al universo, a la naturaleza y a la cultura y la voluntad social, que debía de legitimarse por medio de acuerdos (contractualismo). Dos de sus obras principales fueron: "De Cive" (1642), un estudio sobre el hombre, su naturaleza y su comportamiento y cómo éste puede mantener una vida y un trato dentro de una sociedad. "Leviatán" (1651), una obra de estudio social que hace un análisis profundo de lo que es el hombre y su comportamiento. El contractualismo de Hobbes es una teoría política que se basa en la idea de que el Estado ha de nacer a partir de un contrato social entre los individuos que lo conforman, como un acuerdo hipotético entre los individuos para ceder parte de sus derechos naturales a cambio de seguridad y protección (lo que equivale a que los "débiles" cedan el poder a los "fuertes"). Hobbes creía que el ser humano tiende a ser egoista y por tanto malvado por naturaleza y que, por tanto, el Estado es necesario para mantener el orden social y la paz (claro que, de unos sobre otros, en sociedades de clases). En 1722, se le atribuye al navegante neerlandés Jakob Roggeveen el descubrimiento de la Isla de Pascua (para los europeos), en el Océano Pacífico, relativamente cercana a Chile, pero que ya estaba habitada por el llamado pueblo Rapa Nui (polinesios). Sin embargo, el neerlandés la renombró Isla de Pascua por haberla encontrado el día de Pascua de Resurrección. Tiene más de 200 gigantescas figuras de piedra que reciben el nombre de "mohais" . En 1732 en Grasse, Francia, nace Jean-Honoré Fragonard, pintor y grabador francés de estilo rococó. Entre sus obras más destacadas: "El columpio". Fue autor de más de quinientas cincuenta pinturas. . En 1818 en Chile, en el Valle de Maipo, el Movimiento de la Independencia de Chile, dirigido por José de San Martín y Bernardo O'Higgins, obtiene una decisiva victoria sobre las fuerzas colonialistas de España, con unas veinte mil bajas españolas y mil chilenas. Fue la batalla de Maipú, con la que se logró asegurar la independencia de Chile. En 1821 en el municipio brasileño de Bagé tiene lugar la batalla Camacuá, enfrentamiento entre Argentina y el Brasil por el control de la Banda Oriental, con victoria de Argentina. En 1823, Primera Guerra Civil en Costa Rica. En el Alto de Ochomogo chocaron las fuerzas republicanas e imperiales (de Iturbide), en un combate que fue ganado por las primeras. En 1877, nació Walter Sutton (f. 1916), médico y genetista estadounidense, que concibió la teoría de que las leyes mendelianas de la herencia podían aplicarse a los cromosomas a nivel celular. En 1879, Chile declara la guerra a la alianza boliviano-peruana por los territorios salitreros del desierto de Atacama. El ejército chileno conquista Lima en 1881. Bolivia perderá su única salida al mar tras firmar la paz en 1883 mediante el tratado de Ancón. Sin embargo Bolivia ha continuado haciendo desde entonces la reclamación de esa salida. En 1910, en Chile, se da la nauguración del Ferrocarril Trasandino Los Andes - Mendoza (Argentina), que comunico por vía férrea a las dos ciudades y con ello una conexión entre el país sur americano de la costa del Pacífico (Chile) y otro con costas en el Atlántico; además de atravesar la cordillera de Los Andes entre el Oeste y el Este. En 1925, en Reino Unido se introduce la regla de fútbol que establece "el fuera de juego". En 1938, a partir de la entrada de las tropas del Ejército franquista en Cataluña, en la Guerra Civil española, el general Franco declara abolido el Estatuto de Cataluña que le confería la autonomía en la de facto extinta II República de España. En 1941, se firmó el Tratado de Demarcación de Fronteras y Navegación de los ríos comunes entre Colombia y Venezuela. Con ese tratado limítrofe Venezuela perdió alrededor de 108.000 km². En 1950, nace en San José (Costa Rica), Franklin Chang Díaz, primer astronauta de orígen latinoamericano en viajar al espacio. Su misión a bordo del Columbia, duró 14 días. Físico costarricense, nacionalizado estadounidense desde 1977. Comparte el récord de número de viajes al espacio a bordo del transbordador espacial, con un total de siete misiones de la NASA, llevadas a cabo entre 1986 y 2002. Forma parte del salón de la Fama de la NASA. En 1963, entre Washington y Moscú se pone en funcionamiento el llamado "teléfono rojo" que en los tiempos de la "Guerra Fría" entre los EEUU y Occidente con la ex URSS, comunicaba los despachos de los presidentes de las dos mayores potencias mundiales; el estadounidense (en ese momento John Kennedy) y el soviético (en ese entonces Nikita Jrushchov). Dicho teléfono era para manejar urgencias por posibles situaciones de crisis entre ambos países que pudiesen significar una amenaza inminente de guerra nuclear u otros asuntos de gravedad extrema. En 1967, muere Hermann Joseph Muller (n. 1890), biólogo y genetista estadounidense, premio Nobel de medicina en 1946 por sus trabajos acerca de la acción de los rayos X como productores de mutaciones en la acción de las radiaciones sobre células. En 1969 muere Rómulo Gallegos Freire (n. 1884), novelista y político venezolano, considerado como el novelista venezolano más relevante del siglo XX, y que fue presidente de la República (1948). También fue considerado entre los más grandes literatos latinoamericanos. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara se han convertido en clásicos de la literatura latinoamericana. Aunque fue el primer presidente venezolano del siglo XX elegido de manera directa, universal y secreta, gobernó sólo por nueve meses, debido a un Golpe de Estado. Aquí puedes acceder a varias de sus obras. En 1971, en Francia, 343 mujeres firman el manifiesto "Yo he abortado" y exigen que sea despenalizado el aborto. De manera irónica le llamaron a su pronunciamiento y petición la proclama de las "zorras". Tal reclamo apareció en el contexto de sostenidas luchas sociales femeninas por su legalización, que finalmente se produjo en el país galo en 1974. En1975 muere la isla de Taiwán, Chiang Kai-shek, militar y estadista chino que la gobernó autoritariamente desde 1949 hasta su muerte, siendo sucedido por su hijo Chiang Ching-kuo. Instaló su régimen allí al ser desplazado de la China continental con la guerra revolucionaria liderada por Mao, aunque la República Popular de China sigue reclamando la soberanía sobre el territorio. En 1989, muere asesinada por el Gobierno de El Salvador, María Cristina Gómez (n. 1938), una líder comunitaria y maestra de escuela primaria salvadoreña. En 1992, en Perú, se produce el autogolpe del presidente Fujimori, quien disuelve el Parlamento, con el apoyo de los militares, encarcela a opositores e imponer la censura. Al año, Fujimori reformó la Constitución y logró su reelección en 1995 y en 2000, en cuestionadas elecciones. Tras dejar su cargo mientras se encontraba fuera del país, fue extraditado y condenado por violaciones a los derechos humanos. Autogolpes similares son comunes en América Latina. En 1998, se inauguró el Gran Puente del Estrecho de Akashi en Japón; puente de tipo colgante que une Honshū con la Isla de Awaji, sobre uno de los estrechos más transitados del mundo. Su longitud es de 3911 m. Sus cables de sostén fueron considerados en ese entonces como los más resistentes de todo el mundo. En 2008, muere en California a los 84 años el actor Charlton Heston, actor de Hollywood famoso por muchas películas, entre ellas "Los diez mandamientos" (1956) y "Ben-Hur" (1959), por la que obtuvo un Óscar. Además, protagonizó "Sed de mal" (1958), de Orson Wells, y "El planeta de los simios" (1968). Otra, de ciencia ficción, fue Soilent Green. En 2011, muere Baruch Samuel Blumberg (n. 1925), un científico y médico estadounidense que descubrió el origen de la Hepatitis B. Obtuvo el Premio Nobel en Medicina en 1976 por sus hallazgos sobre enfermedades infecciosas. Blumberg identificó el virus de la Hepatitis B, y posteriormente desarrolló su vacuna. En 2014, desde el 5 de abril, la socialista francesa de origen español Anne Hidalgo, se convierte en la primera mujer alcaldesa de París. Obtuvo la victoria de las primarias presidenciales del Partido Socialista convirtiéndose oficialmente en candidata a la presidencia para 2022. En 2019, muere Pastor López (n. 1944), un cantante y compositor colombo-venezolano, altamente reconocido en Venezuela, Colombia, Ecuador y otros países latinos, cuyo estilo era la música tropical, en géneros de cumbia, paseo vallenato, paseaíto y porro, entre otros. Escuchar canciones. En 2019, muere Sydney Brenner (n. 1927), biólogo sudafricano, premio Nobel de medicina en 2002. Compartió el premio con H. Robert Horvitz y John E. Sulston, en reconocimiento a sus trabajos sobre la regulación genética del desarrollo y la muerte celular. En 2021, se produce el fallecimiento del músico, cantautor y actor venezolano, Henry Augustus Stephen Pierre, conocido como Henry Stephen, por complicaciones ligadas al Covid-19. Henry Stephen era reconocido como uno de los pioneros del rock and roll en Venezuela, en los años 70, sobre todo, pero por distintas generaciones, incluso ya en el siglo XXI, cuando tuvo un relanzamiento. Su más famosa canción fue: "Limón, limonero", con la que Stephen logró gran éxito en el país y a escala internacional. Ver: https://www.aporrea.org/tecno/n363990.html Escuchar canciones. En 2022, Oscar Figuera, Sec. Gral. del Partido Comunista de Venezuela (PCV), señala que dirigentes comunistas asesinados recientemente en Venezuela, habían denunciado mafias e irregularidades en sus municipios (en el estado Apure). Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n372749.html Figuera se ha quejado repetidas veces de que, siendo diputado, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez (PSUV) nunca le deja hablar. En 2023 Alfredo Chirinos, ex gerente de PDVSA, que estuvo preso tras denunciar corrupción en la petrolera estatal venezolana, revela en el programa Vladimir a la Carta que: "En el DGCIM me quemaron la cara y me reventaron las costillas a patadas". Ver: www.aporrea.org/contraloria/n381851.html