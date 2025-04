Efemérides del 4 de abril: Crean la OTAN (1949) - Día contra la minas de guerra - Tesis de Abril de Lenin (1917)

Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas. Es un día proclamado por la ONU desde 2005. El objetivo principal, es crear conciencia sobre el peligro y las terribles consecuencias de las minas de guerra, para la seguridad e integridad de los seres humanos, así como también ayudar a todas las personas que han sido afectadas por ellas (sobrevivientes). Son armas explosivas de guerra que se diseminan en la tierra y en el mar, pero las terrestres son especialmente peligrosas y mortales para las personas civiles, habitantes de zonas en conflicto bélico o donde las minas han quedado una vez terminadas las hostilidades militares, pasando inadvertidas y pudiendo estallar al paso de personas y vehículos. Representan un grave problema de seguridad y aparte de ser mortíferas, pueden dejar mutilados a los que no mueren por ellas, sean adultos o niños. Por esta razó, su uso pudiera ser considerado como un crimen de lesa humanidad. Se aspira a acabar con la utilización de este tipo de armamento y que las zonas donde hayan sido minadas sean completamente barridas y liberadas de esta amenaza oculta y aleatoria para las personas inocentes. Pero, las potencias militares y fuerzas en guerra no suelen respetar reglas ni medir consecuencias "colaterales". Ahí está el caso actual de Israel que no repara en bombardear edificios residenciales, escuelas, hospitales. La siembra de minas explosivas no se detiene ante ningún tratado. En algunos países como Vietnam, que afrontó una guerra con los EEUU, quedaron sembradas muchísimas minas que siguen provocando accidentes mortales tras muchos años. Los objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, pretenden abordar esta problemática, en procura de la erradicación definitiva del uso de minas. Pero el calentamiento bélico del mundo está contribuyendo a que naciones comprometidas contra el uso de las minas antipersonales y antitanques hoy anuncien el abandono de los acuerdos al percibir amenazas sobre sus fronteras. El lema de 2024 fue "Proteger vidas, construir paz"; el lema de 2025 es: "La seguridad del futuro empieza aquí". No parecen soplar los vientos en esa dirección, aunque no queremos ser 'pájaros de mal agüero' y por eso apostamos a dar fuerza a los movimientos sociales que defienden las paz frente a los tambores de guerra. Día Internacional del Cuatro (Venezolano), el instrumento musical que distingue la música folklórica nacional. Hoy, por ser el día 4 del mes 4 (Abril), se celebra en Venezuela el Día Internacional del Cuatro Venezolano. Posee 4 cuerdas afinadas en la, re, fa# y si. Proviene de las antiguas guitarras y guitarrillas hispanas, con un tamaño más pequeño, y hay un instrumento similar en las islas Canarias, pero con distinto sonido. Es el instrumento típico que acompaña al joropo y a otras piezas en las que se concerta con el arpa y las maracas, con la bandola llanera o con los tambores y el furruco zuliano, entre otros instrumentos tipicos venezolanos entre los que el cuatro rara vez falta. Se utiliza tanto en áreas rurales como urbanas. Se ejecuta como instrumento acompañante o como solista, con gran versatilidad. En el 2013, el cuatro fue declarado por el Ministerio de la Cultura como "Bien de Interés Cultural de la Nación". Escucha el cuatro venezolano V ideo con acompañamiento de Alma Llanera al cuatro En 1849 Austria incorpora Hungría a su imperio, lo que daría lugar en 1867 al Imperio austrohúngaro, hoy desmenbrado. En 1892, nace José Francisco Salazar Quesada, arquitecto y pintor costarricense. Construyó el Templo de la Música, el Club Unión, la Escuela de Derecho y Farmacia de la antigua Universidad. En 1905, sucede un terremoto de 8,3 grados de magnitud en la escala de Richter que afecta a varias ciudades de la India, causando la muerte a más de 20.000 personas y grandes daños. En 1914, en el Vietnam colonizado por Francia (Cochinchina), nace la escritora francesa Marguerite Duras. Comenzó a publicar en los años 40 y fue militante del Partido Comunista. Escribió el guión de Hiroshima, mon amour, la película de Alain Resnais. Con su novela El amante obtuvo, en 1984, el Premio Goncourt, el más importante de las letras francesas. Otras obras: Moderato Cantabile, El vicecónsul, La amante inglesa, India Song y El amor. Murió en 1996. En 1917 Lenin expone sus "Tesis de abril" en Rusia, tras regresar de su exilio en Suiza. Estas tesis plantean la conquista del poder por parte del proletariado y el campesinado de los soviets (asambleas o consejos obreros y campesinos). Leer las Tesis de Abril En 1926, tras lograr atravesar el Atlántico sur, regresan con éxito los tripulantes españoles del hidroavión Plus Ultra. En 1928, nació Maya Angelou (f. 2014), escritora, poeta, cantante y activista por los derechos civiles estadounidense. Publicó siete autobiografías, la primera de las cuales, I Know Why the Caged Bird Sings (1969), que describe el peso de la segregación racial en su infancia y adolescencia, le valió el reconocimiento internacional. En 1929, muere Karl Benz (f. 1844), ingeniero e inventor alemán conocido por haber creado el Benz Patent-Motorwagen en 1886, considerado como el primer vehículo de la historia diseñado para ser impulsado por un motor de combustión interna. En 1934, nació Alirio Rodríguez (f. 2018), pintor venezolano, nacido en El Callao, estado Bolívar. Galardonado con el Premio Nacional de Pintura de Venezuela, Premio Nacional de Artes Plásticas 1969. En 2016, publicó un libro llamado "Alirio Rodríguez: De su pintura y letra", en el que cuenta experiencias personales. En 1944 en la Segunda Guerra Mundial el primer bombardeo de Bucarest (Rumania) por las fuerzas angloestadounidenses mata a 3000 civiles. En 1949, se fundó la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN en Washington, en la que firmaron doce países. La OTAN (NATO) es una alianza militar de países de Europa y Norteamérica. La organización militar intergubernamental constituye un sistema de "defensa colectiva", en el cual los Estados integrantes mantienen el acuerdo de defender a cualquiera de sus miembros que sea atacado por una potencia externa. Es fundamentalmente un pacto de los grandes países imperialistas. Desde la la llamada "guerra fría" sostiene una prolongada tensión con Rusia y con China, y se ha venido expandiendo hacia el Este de Europa desde la caída del Muro de Berlín y el desmenbramiento de la URSS, tomando áreas de lo que era parte del "Pacto de Varsovia" desde 1955; lo cual es una de las fuentes del conflicto que ha estallado en Ucrania, frente a las apetencias rusas de volver a integrar a territorios ucranianos en su esfera de influencia. Pese a su apariencia "defensiva", intervino en la guerra de los países de la ex Yugoeslavia y colaboró con los EE.UU en la guerra de Afganistán, entre otras operaciones. En América Latina muestra una estrecha cooperación con Colombia, donde los EE.UU mantienen más de media docena de bases que instalaron contra las guerrillas, mientras que la Alianza es hostil hacia Venezuela y a Cuba. Las Malvinas argentinas, que están en manos del colonialismo inglés (por ser el Reino Unido uno de sus miembros), funcionan como un enclave de la OTAN en el Atlántico Sur. Sin embargo, los cambios geopolíticos y comerciales que se están inaugurando con el gobierno de Donald Trump en los EE.UU parecen apuntar hacia una redefinición del orden mundial conocido y de sus alianzas militares. En 1954 en Nicaragua, se produce una fallida rebelión de exmiembros de la Guardia Nacional y civiles contra la dictadura del general Anastasio Somoza, tras la cual se desencadena una durísima represión. En 1958 una manifestación pacifista reúne a más de diez mil personas en Londres, en contra del armamento nuclear, en la que se exhibe por primera vez el símbolo de la paz. En 1968, muere asesinado Martin Luther King (n. 1929), Pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y lider de la población negra, que luchó contra la segregación racial y por los derechos civiles en los EE.UU. Fue ganador del premio Nobel de la Paz. Su asesinato desencadenó graves disturbios en más de 100 ciudades norteamericanas. El francotirador James Earl Ray fue declarado culpable de su asesinato y condenado a 99 años de prisión. En 1968 la NASA lanza el Apollo 6, vuelo espacial del programa del mismo nombre. En 1971, en Venezuela, Estado Mérida, se fundó el equipo Estudiantes de Mérida Fútbol Club. En 1973, se inaugura el complejo World Trade Center de Nueva York (Estados Unidos), que incluía a las emblemáticas Torres Gemelas, derribadas por un atentado terrorista el 11 de septiembre de 2001. Parte del sitio está reconstruido con nuevos rascacielos y un memorial dedicado a las víctimas. En castellano se traduce por "Centro Mundial de Comercio". En 1975, es creada la compañía Microsoft, en California (Estados Unidos), por Bill Gates y Paul Allen. En 1979, muere Valentina Ramírez Avitia, conocida como la "Leona de Norotal", una revolucionaria mexicana. Luchó en la Revolución Mexicana junto a las tropas maderistas, vestida de hombre, cuando tan solo contaba con 17 años. En el campo de batalla se hacía llamar Juan Ramírez. Por su arrojo, logró en apenas un año el grado de teniente. En 1991, nació Martín Pérez, beisbolista venezolano. Lanzador de béisbol profesional y agente libre de las Grandes Ligas. Jugó con los Texas Rangers, Minnesota Twins y Boston Red Sox. Fue considerado el prospecto #17 por Baseball America en 2010. En 1994, tras un prolongado conflicto, la tucumana Florencia Romano, consigue ser la primera mujer en dirigir un partido de fútbol profesional en Argentina. En protesta había llegado a encadenarse frente a la sede de la Asociación del Fútbol Argentino para reclamar su derecho a ejercer la profesión sin ser discriminada por tratarse de una mujer. En 1997 se suscribió el convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, que incluye la prohibición de clonar seres humanos, firmado por 21 países del Consejo de Europa. En 1998, se inauguró el Puente Vasco da Gama en Portugal, construido para la Expo de Lisboa, con una longitud de 17,3 kilómetros, que sirve para unir norte y sur de Portugal a través del río Tejo (Tajo en España), siendo para el momento el más largo de Europa. En 1999, muere en La Guaira la actriz humorista Martha Piñango (n. 1958), una de las comediantes principales del programa humorístico "Radio Rochela" por la televisión venezolana. Destacó por su gran capacidad para los cambios de voz y para transformarse en personajes como una enloquecida maestra de escuela, la terrible costurera de la linea caliente, la viuda de armas tomar, la solterona inconquistable1... En Argentina, en 2007, la policía asesina al maestro Carlos Fuentealba, quien se encontraba reclamando por mejores condiciones laborales para los docentes. El policía Dario Poblete lanzó una granada al interior del vehículo donde se encontraba y desde ese día, gran parte de la comunidad educativa argentina reclama que el Día del maestro y de la maestra pase de su actual fecha, 11 de septiembre, al 4 de abril. En 2019 fallece el cantautor argentino nacionalizado español, Alberto Cortez, a los 79 años. Nacido en La Pampa, hizo su carrera en España con una profusa obra discográfica con letras de gran contenido sensible y poético. Aquí varias de sus mejores canciones en su excelente voz En 2020, fallece el cantautor y pintor Luis Eduardo Aute en Madrid. Tenía 76 años y había nacido en Manila, Filipinas en 1943, aunque de familia española. Fue muy conocido a partir de los años 60 y hasta finales del siglo XX y comienzo de la época actual, en varios ciclos. Estaba inhabilitado por razones de salud desde el año 2016. Era un poeta. También fue escultor y cineasta. Escuchar canciones. En 2021 en El Cairo, se abre oficialmente al público el Museo Nacional de la Civilización Egipcia tras la llegada de las momias de los faraones al recinto. El Museo Nacional de la Civilización Egipcia (NMEC) es un museo de amplias dimensiones (490.000 metros cuadrados), ubicado en la antigua ciudad de Fustat, ahora parte de El Cairo. Dispone de una colección de decenas de miles de artefactos que presentan la civilización egipcia desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad. En 2021, hallan datos de millones de usuarios de Facebook en un sitio web de hackers. Detalles de más de 500 millones de usuarios de Facebo1ok fueron encontrados disponibles, poniendo una vez más en tela de juicio la seguridad2 de la información en Internet. En 2023, Donald Trump quedaba bajo arresto en Nueva York para ser interrogado por un tribunal. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n381830.html