Efemérides 2 de Abril: Concientización sobre el Autismo - Tratado sobre Comercio de Armas (2013)

Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo (TEA) #DíaMundialAutismo. Decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2007, con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida e integración social de las personas diagnosticadas como autistas. Es una fecha para visualizar a las personas con ese trastorno. Hoy se le denomina "Trastornos del Espectro Autista (TEA); un grupo de discapacidades del desarrollo que pueden provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Estas alteraciones del desarrollo aparecen desde muy tempranas edades y que se caracterizan por la presencia de deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social. El origen es neuro-biológico, afecta al funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, se presenta en las primeras etapas de la infancia (desde los primeros 3 años). En los TEA se observa una perturbación en la interacción con el entorno, el contacto con las personas, y la comunicación verbal. Suele acompañarse de algunas conductas atípicas, como una mirada periférica que evade el contacto visual, ciertas fijaciones y manipulaciones repetitivas con objetos, a veces indiferencia o sobrerreacción frente a ciertos estímulos, etc. Afecta a veces, pero no siempre, la integridad cognitiva del individuo, que puede presentar desfases en su desempeño e incluso destacarse en algún área. "Somos infinitos", es el lema de 2025, que persigue concienciar a la ciudadanía de que no hay dos personas con autismo iguales y que, por ello, cada una necesita unos apoyos especializados y adaptados a su situación y a su momento vital. Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. La fecha coincide con el natalicio del escritor danés Hans Christian Andersen (ver su efeméride más abajo). El objetivo, es despertar el interés y amor por los libros y la lectura de los niños y jóvenes y hacer de ello un hábito de vida. Este día lo proclama la Organización Internacional para el Libro Juvenil, se celebra desde 1967.Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil se celebra el 2 de abril, coincidiendo con el natalicio del escritor danés Hans Christian Andersen. El objetivo, es despertar el interés y amor por los libros y la lectura de los niños y jóvenes y hacer de ello, un hábito de vida. Otra fecha relacionada es el Día Mundial del Libro, pero en general, que se celebra el 23 de abril. El mensaje de este año es: "Soy un libro, léeme" y celebra el poder de los libros infantiles para promover valores de igualdad, diversidad e inclusión, así como conectar a las personas a través de la tolerancia y la comprensión. Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en Argentina. El recordatorio de esta fecha tiene por objetivos honrar a los soldados muertos en esa guerra, conocer los hechos históricos, informar sobre la situación actual de las islas y sobre los reclamos argentinos. En el año 2000, el Gobierno estableció esta fecha que refiere al día en que, en 1982, se inició el conflicto bélico por la recuperación argentina de las Malvinas, ocupadas por el Reino Unido. La guerra dejó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. En el año 1647 en Fráncfort, Alemania, nace la científica María Sibylla Medían. Fue precursora de la entomología, ilustradora-científica naturalista, exploradora y pintora alemana, de padres suizos, considerada iniciadora de la moderna entomología al estudiar la oruga y su metamorfosis, su crisálida y las plantas de las cuales se alimenta, ilustrando al mismo tiempo todos los estadios del desarrollo. Su obra más conocida será "Metamorfosis de los insectos del Surinam", colonia holandesa a la que viaja en 1699 cuando tenía 52 años de edad. En el año 1725, nació Giacomo Casanova (f. 1798), historiador, escritor, diplomático, matemático, bibliotecario y agente secreto italiano. Es conocido como un aventurero y libertino seductor. Su obra principal fue una vasta autobiografía, la Histoire de Ma Vie, conocida también como Memorias de Casanova, escrita en francés, el idioma más conocido y hablado en Europa en aquel entonces. En el año 1770, nació Alexandre Pétion (f. 1818), militar y político haitiano que fue el primer Presidente de la República de Haití entre 1806 y 1818, tras combatir durante las últimas fases de la revolución haitiana. En 1792 nació quien sería el militar y político colombiano Francisco de Paula Santander (f. 1840). Tuvo importante participación en el proceso de independencia luchando inicialmente al lado de varios patriotas y a Simón Bolívar. Fue vicepresidente de la República de Colombia en el período de 1819 a 1827 (Encargado del Poder Ejecutivo) y primer presidente de la República de la Nueva Granada (actualmente Colombia) entre 1832 y 1837. Impulsó el primer sistema de educación pública de Colombia al impulsar la creación de escuelas y universidades. Tuvo desaveniencias posteriores con Bolívar. En 1792, se aprobó la Ley de la Moneda en Estados Unidos y la creación del Dólar. Las primeras monedas acuñadas en esta denominación salen dos años más tarde, en 1794. En 1796, nació Ana María de Campos (f. 1828) heroína venezolana en la Guerra de Independencia. Ana María de Campos y Cubillán, nació en Los Puertos de Altagracia, el 2 de abril de 1796 y falleció en Maracaibo, el 17 de octubre de 1828. Fue una heroína en la Guerra de Independencia de Venezuela en el bando patriota libertador. Se le otorgó el honor de "heroína" y se la conoce como "guerrera" y "mártir". Durante la ocupación realista del lago de Maracaibo, encabezada por el mariscal de campo Francisco Tomás Morales, Campos desempeñó un papel destacado al organizar reuniones clandestinas para participar en la lucha y derrocar la corona española, por lo cual fue acusada. Al no querer disculparse por una frase que dijo: "Si Morales no capitula, monda" (con lo que quería decir: muere), fue condenada a ser flagelada públicamente tras negarse a una disculpa. Esa fue una de las acciones por las que sería más recordada. En1805, nació el poeta y escritor danés Hans Cristian Andersen, considerado uno de los más grandes y profusos autores de cuentos infantiles, que presentan a los niños grandes dilemas y tragedias humanas; en algunos aspectos se trata de historias terribles, pero que son enfrentadas con valentía, valores y esperanza. Fue autor de "El soldadito de plomo", "El traje nuevo del emperador", "El Patito feo", "La Sirenita", "Las Zapatillas Rojas", "Jack y las Habichuelas Mágicas", "La Reina de las Nieves", entre otros de sus cuentos más famosos. Además de novelas, poesía y teatro, escribió una autobiografía (La Aventura de Mi Vida, 1855) y publicó libros de viajes. Aquí un enlace a la biografía de Andersen y a sus principales obras. En 1814, tuvo lugar en Carabobo, Venezuela, el Combate de Magdaleno, en el marco de la guerra de independencia, con victoria patriota. En 1818, en la provincia argentina de Corrientes, se libra una batalla como parte de la invasión lusobrasileña al territorio, parte de lo que hoy es Argentina, liderados por el guaraní Andresito Guazurarí y Artigas, de la salen vencedores los portugueses, liderados por el brasileño Francisco das Chagas Santos y por Artigas. En 1819 fue la Batalla de las Queseras del Medio, acción militar en el territorio del actual estado llanero de Apure, en Venezuela en la que José Antonio Páez con 153 lanceros gana la batalla contra unos 1.200 jinetes de caballería de las fuerzas realistas españolas. Una de las batallas en las que más se destacó el prócer venezolano. En 1840, nació Émile Zola, escritor francés, considerado el padre y mayor representante del naturalismo literario. Sus obras retratan la sociedad francesa de la época; entre ellas: "La Taberna", "Nana", "El paraíso de las Damas", Germinal"... En 1868, muere Justo Briceño Otálora (n. 1792), militar venezolano que participó en la lucha de la Independencia de Venezuela y de la Nueva Granada (actual Colombia). Fue gobernador de Zulia entre 1821 y 1827 y ocupó la gobernación de la Provincia de Socorro (actualmente un municipio de Colombia) del 1 de noviembre de 1830 al 3 de mayo de 1831. En 1872, muere Samuel Morse, inventor estadounidense creador del telégrafo electromagnético y coautor del Código Morse. Patentó el Código Morse (de telegrafía), desarrollado junto a su colaborador Alfred Vail. En 1935, Sir Robert Watson-Watt, físico británico patenta el radar. La versión patentada era capaz de detectar un avión a 27 km, lo que superaba a los sistemas de localización sonora y a la indagación visual. En 1940, nace el futbolista hispano-venezolano Antonio Ravelo, quién disputó 13 partidos internacionales con Venezuela entre 1962 y 1969 (f. 2014). En 1967 disputó en el Campeonato Suramericano (posteriormenete llamado "Copa América") en Uruguay, en el que anotó dos goles en la victoria de 3-0 de Venezuela sobre Bolivia. Culminó con La Vinotinto en el premundial de México de 1970 con un total de 13 partidos y 2 goles. En 1940, se publica "Poeta en Nueva York" del escritor español Federico García Lorca. Título de su poemario escrito entre 1929 y 1930 durante su estancia en la Universidad de Columbia (Nueva York), así como en su viaje a Cuba. La primera publicación de esa obra se produce cuatro años después de su muerte. Se comenta que a Lorca le impactó la sociedad norteamericana, y sintió una profunda aversión hacia el capitalismo y la industrialización, así como repudiaba el trato dado a la minoría negra. Fue un grito de denuncia contra la injusticia y la discriminación. En 1963, nace en Caracas la actriz y escritora Omaira Rivero, destacada en sus trabajos para la TV. Entre sus producciones dramáticas: "Ángel Rebelde", "Acorralada", "Soñar No Cuesta Nada", "Gata Salvaje", "Natalia del Mar" y muchas otras telenovelas. En el doblaje prestó su voz a la actriz japonesa Magumi Mori en el Súper Sentai Liveman y a Linda Blair en la película de comedia "¿Y dónde está el exorcista?". En 1972, Charles Chaplin regresa a Estados Unidos tras 20 años de auto-exilio, decidido frente a una expulsión inicial por "actividades no estadounidenses" y por considerarle el gobierno un "simpatizante del comunismo", en los tiempos del macartismo. El gran actor cómico y pionero del cine mudo, acudió para recibir un "Premio Oscar" Honorífico a toda su trayectoria, pero nuevamente se marchó hasta fallecer en 1977 a los 88 años. En 1952, durante la Guerra Fría, Estados Unidos le negó el permiso de entrada a Chaplin, quien vivió en el país por casi cuatro décadas. La cinta A King in New York (1957) fue la respuesta del actor a la medida. En 1975, se termina la construcción de la Torre CN de Toronto (Canadá). Con 553m de altura era la estructura más alta del mundo en ese entonces. En 1982 el régimen militar argentino, intenta recuperar el archipiélago de las islas Malvinas, arrebatado por Inglaterra a la nación latinoamericana. Se trata de un enclave británico frente a las costas de la Argentina. Con esta acción buscaba restaurar la soberanía argentina, pero se impuso la superioridad militar británica en la llamada "Guerra de las Malvinas". Las islas no tenían población originaria cuando llegaron los españoles en 1766. En 1820, tras la consecución de la independencia argentina, el gobierno de la provincia de Buenos Aires toma posesión y reafirma sus derechos en las Malvinas, como sucesión de España. Pero en 1833 el Imperio Británico se apropia de las islas. En 1986, nace Raquel Yánez, actriz de telenovelas y modelo venezolana Su primera obra se estrenó en 2003, con el nombre El Público, del Grupo Theja. Con este grupo actuó en: Prometeo Encadenado, La Celestina y La Divina Comedia, entre otras obras. También ha destacado en la danza. En 2002, Severino Antinori, ginecólo italiano, informa haber clonado con éxito un ser humano, pese a la condena de la comunidad científica internacional hacia la clonación reproductiva de personas. Severino dijo haber logrado inducir el embarazo mediante clonación en tres mujeres, y se esperaba el nacimiento del primer hijo en enero de 2003. Ese clon, de haber nacido y haber sido criado, ya tendría más de 20 años. Sin embargo, se negó a revelar las identidades de las mujeres o detalles sobre dónde vivían. No se proporcionaron pruebas concluyentes ni detalles adicionales sobre el resultado de estos supuestos embarazos clonados. No se ha confirmado de manera independiente el nacimiento de un ser humano clonado a partir de sus procedimientos. Desde entonces otros médicos en otras partes del mundo también afirman haberlo hecho, pero tampoco se conocen públicamente los detalles. En 2009, el Reino Unido y los líderes del G-20 más España, llegan a un acuerdo para "superar la crisis económica global" instaurando un "nuevo sistema financiero mundial" de normas de supervisión de los mercados, para poner coto -supuestamente- a los paraísos fiscales y al sector bancario. Inyectarán 1,1 billones de dólares extra en el sistema. El FMI es fortalecido al triplicar sus fondos. Unos 750.000 millones de dólares serán destinados a los países con más dificultades (como parte del sistema de dominación de la Deuda Externa). Supuestamente, esta inyección económica sería usada "para restablecer el crédito, el crecimiento y los puestos de trabajo en la economía mundial", pero a merced de capitalismo global seguimos como estamos. En 2013, la Asamblea General de la ONU aprueba el Tratado sobre el Comercio de Armas. Tres países votan en contra (Irán, Corea del Norte y Siria) y se abstienen Rusia, China e India, así como varias naciones latinoamericanas, entre otras. Este tratado formalmente condiciona la venta internacional de armas según el baremo que el país comprador tenga en derechos humanos. Pero con el negocio mundial de armamento sigue el extermio de pueblos y la destrucción de países. El poder actual de las armas constituye una amenaza para toda la humanidad. Cada país queda en libertad de firmar o no el tratado y ratificarlo, pero muchos parecen buscar que firmen los demás y luego no ratifican los acuerdos para evadir en la práctica sus compromisos. Ha sucedido a menudo con los EEUU. Las naciones que lo ratifiquen se comprometen a revisar los contratos de armamento para garantizar que las armas vendidas no serán utilizadas en "países sometidos a embargo, que abusan de los Derechos Humanos y en los que se viola el derecho internacional humanitario". Estos países suelen ser los señalados por las grandes potencias imperialistas, que no se refieren nunca a sí mismas, sino a los que se resisten a su dominio. ¿Qué valor tendrá ese Tratado frente a la compra-venta de armas por el genocida Estado de Israel? En 2014, muere Gustavo Rodríguez (n. 1947), un primer actor de cine, teatro y televisión venezolano. Obtuvo muchos reconocimientos. Falleció en Caracas a la edad de 67 años. Pidió que sus restos fueran incinerados y esparcidos en las aguas del río Orinoco, en Ciudad Bolívar, su lugar de nacimiento. En 2015, mueren unas 147 personas durante el asalto del grupo yihadista Al Shabab a la Universidad de Garissa, en Kenia. Tras 16 horas de de enfrentamiento, cuatro asaltantes murieron en el fuego cruzado tras detonar varios artefactos explosivos. El Gobierno keniano atribuyó el ataque a Mohamed Kuno, un antiguo profesor de la citada Universidad. En 2017, una avalancha de lodo en Mocoa (Colombia), causa la muerte de 254 personas y más de 200 desaparecidos, provocada por fuertes lluvias. En 2017, Venezuela inicia las grandes ligas con nueva cifra récord de 77 venezolanos en el open day. En 2018, fallece a los 81 años Winnie Madikizela-Mandela, política y activista sudafricana, que fuera segunda esposa del expresidente sudafricano Nelson Mandela (se divorciaron en 1996). Se destacó en la lucha contra el Estado de apartheid en su país e hizo causa solidaria por la libertad de Nelson Mandela en sus años de prisión. Ella misma también hubo de pasar varios períodos en prisión desde 1969, con largo tiempo en situación de confinamiento solitario. Se convirtió junto a Nelson Mandela en un símbolo internacional de resistencia, lo que hizo que fuera llamada "La madre de la nación". Perteneció al partido Congreso Nacional Africano (CNA) que tras luchar contra el apartheid ganó las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica en 1994. En ese año Winnie fue elegida diputada y nombrada viceministra de Arte y Cultura. En 2019, Abdelaziz Bouteflika, presidente de Argelia, presenta su dimisión tras semanas de protestas populares exigiendo su salida del poder y abandono de la presidencia en ese país árabe mediterráneo del Norte de África. Estos hechos fueron parte de lo que se conoció como las "primaveras árabes", un perído de convulsiones sociales en países árabes del área. En 2022, trabajadores consiguen formar el primer sindicato de un macroalmacén de la multinacional de ventas por Internet y distribución mundial, Amazon, en Estados Unidos. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n372689.html En 2024,el criminal de guerra y genocida israelita Benjamín Netanyahu recibe condena mundial tras ataques israelíes la noche del 23/04 contra un equipo humanitario de benéficiencia de Cocina Central Mundial por el asesinato de varios de sus miembros que ayudaban a la población de Gaza. Para el ejército sionista no hay límites de respeto: ni los niños, ni las mujeres embarazadas, ni los hospitales y escuelas, ni los funcionarios de la ONU, ni las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria. Todos están expuestos a morir bajo sospecha de ser o dar cobertura a Hamas. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n391748.html