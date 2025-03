Efemérides 27 de Marzo: Día del Teatro – Creada la Provincia de Venezuela

Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial. Ver en www.aporrea.org/tecno/n402671.html Finaliza el 27 de marzo. Día Internacional del Teatro. Se celebra desde 1961 por iniciativa del Instituto Internacional del Teatro. Su principal objetivo, es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a escala mundial. Para ello, se celebran este día, en todo el mundo, eventos teatrales o relacionados con el teatro. El teatro es un arte escénico que representa obras con algún mensaje, historia o contenido literario, ya sea comedia o drama, con uno o más actores, frente a un auditórium con de espectadores. A menudo es portador de contenidos críticos, aunque busca sensibilizar, mover a la reflexión o simplemente divertir. En el año 1528, se creó la Provincia de Venezuela, en la époco colonial, bajo el imperio de la Corona Española. Fue creada por real cédula de Carlos I rey de España, quien a la vez era Carlos V emperador de Sacro Imperio Romano-Germánico). En esa misma ocasión se realiza el famoso contrato que permite a los Welsers (familia de banqueros alemanes) explorar, conquistar y poblar las tierras de la recién constituída Provincia. En 1572 en España, la Inquisición encarcela a Fray Luis de León, bajo la acusación de sostener que la Biblia Vulgata contenía errores de traducción. Fue un teólogo, poeta, astrónomo, humanista y religioso agustino español, en cuyas obras predominaban los temas morales y teológicos, la purificación del alma y la unión con la divinidad. En 1886, en EE.UU., el jefe indígena apache Gerónimo, hecho prisionero, se escapa con varios guerreros y mujeres hacia su territorio en Arizona (Norteamérica). Allí retomará su lucha, por la que volverá a ser detenido. En el año 1874 se decretó en Venezuela, convertir la Iglesia Santísima Trinidad en el Panteón Nacional ubicado en Caracas. En 1899, muere el militar y político venezolano Luis Level de Goda (n. 1838), miembro fundador de la Academia Nacional de la Historia (1888). Fue un duro crítico del mariscal Juan Crisóstomo Falcón, en el campo militar y de gobierno. Estuvo en las fuerzas federales del general Juan Crisóstomo Falcón y Antonio Leocadio Guzmán. Posteriormente se unió a las tropas que ocuparon Santa Fe (Bogotá) el 18 de julio de 1861, en la Nueva Granada (Colombia). Más adelante, en Venezuela se incorporó a las fuerzas de la Revolución Azul, donde participó en la batalla de Caracas (1868). En 1899 el ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi establece la primera conexión mediante telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia. Sin embargo, años después (1943), la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla haber sido el inventor de la radio. En el año 1901, nació Carl Barks (f. 2000), creador de historietas y guionista estadounidense, que realizó muchas historietas de la serie El Pato Donald, para la que creó Patolandia y muchos personajes que allí habitan, como Rico McPato o Tío Gilito y los Chicos Malos. En 1901, nace Discepolín Enrique Santos Discépolo. Compositor, poeta, actor, guionista, director de películas, un gran referente de la cultura popular argentina a mediados del siglo XX. Fue autor de tangos muy admirados por su letra y su música, como "Yira, yira", "Cambalache", "Cafetín de Buenos Aires", "Uno" y "Canción desesperada". En 1951, protagonizó la película El hincha. Escuchar uno de los tangos más exitosos de Discepolín: "Cambalache". A veces parece que viviésemos dentro de ese tango. En 1903, nació Antonio Arraíz, poeta, novelista, cuentista y ensayista venezolano. Entre sus obras importantes están: Dámaso Velásquez (1943), reeditada como "El mar es un potro"en 1956. Todos iban desorientados (1951) y El diablo que perdió su alma (1954). También autor de libros de texto, historia y geografía venezolana, para la educación primaria y secundaria. En 1904, nace Ricardo Montilla, en Guarico, Venezuela, un destacado periodista, escritor y político. Sufrió persecuciones y fue exiliado, desempeñó importantes cargos públicos (como ministro) y fue Diputado al Congreso Nacional, miembro prominente de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales de Venezuela; amigo y Secretario Privado del novelista y ex-presidente de la República Don Rómulo Gallegos Freire. En 1915, Mary Mallon, "la tifoidea" (1869-1938), es puesta en cuarentena de por vida. Identificada en los EE.UU como una portadora asintomática de fiebre tifoidea (producida por la bacteria salmonella typhi o bacilo de Eberth), trabajaba como cocinera, y cuando contagiaba a una familia, inmediatamente cambiaba de trabajo. Se cree que puede haber matado a decenas de personas. En 1927, nació en Bakú (Azerbaijan) Mstislav Rostropovich, uno de los más conocidos chelistas del siglo XX y que llegará a ser director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington DC, Estados Unidos, de 1977 a 1994. Escucharle al violonchelo En 1939, nace en Caracas el atleta John Muñoz, exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano. Profesor de Educación Física. En 1947, muere en Caracas el médico venezolano Herman de las Casas, cirujano-traumatólogo (n. 1901), que ejerció cátedras de medicina, participó en la creación de hospitales (el Clínico Universitario), colaboró en la fundación del Instituto de Cirugía Experimental. En cirugía osteoarticular se le considera creador de innovaciones técnicas y métodos terapéuticos. En 1964, ocurre uno de los más fuertes terremotos seguido de tsunami, en Alaska. Fue de 9,2 grados. Considerado el terremoto más intenso registrado en Norteamérica. Causó la muerte de 190 personas (130 el tsunami, y terremoto 60), y la segunda ola más alta registrada por un tsunami, con 67 metros. En 1968, muere Yuri Gagarin, cosmonauta soviético y primer ser humano en viajar al espacio exterior. Falleció al estrellarse un MIG-15 que pilotaba. En 1972 la Unión Soviética lanza la sonda espacial Vénera 8 con destino al planeta Venus. En 1973, el actor Marlon Brando rechaza el premio Óscar por su interpretación en la película El Padrino. Se atribuye su ausencia a la entrega del premio a un acto de protesta por cómo Hollywood mostraba a los pueblos originarios en las películas. En 1973, se firma en París la resolución con los Acuerdos de Paz, que establecen el fin de la guerra de Vietnam y la salida de las tropas norteamericanas del país del sudeste asiático. Los acuerdos van ligados a la independencia de Vietnam del Sur y a la estabilización política de Asia. En 1983, se inaugura el segundo tramo de la Línea 1 del Metro de Caracas, el cual va desde La Hoyada hasta Chacaíto. En 1994, Hugo Chávez, Comandante del 4 F 92 y otros presos vinculados al mismo hecho, salen en libertad a raíz del sobreseimiento de su causa otorgado por el presidente Rafael Caldera. En 2000 la Justicia española, acepta a trámite la querella por genocidio del pueblo maya interpuesta por Rigoberta Menchú contra el régimen militar guatemalteco. Esto es pposible en las causas de Derechos Humanos y por delitos de Lesa Humanidad. En 2006 en Cracovia, Polonia, muere, el escritor polaco, de ciencia ficción, Stanislaw Lem. Sus libros denotan interés por las matemáticas y la filosofía, pero a la vez tiene un tono satírico, y busca el lugar de la Humanidad en el Universo: "Diarios de las estrellas", de 1957, "Solaris" de 1961, llevada al cine. "Retorno de las estrellas", de 1961, Summa Technologíae, Fiasco. Ciberiada o Congreso de Futurología. Su literatura fantástica a la vez conjugaba un rigor científico. Era de origen judío. En 2007, muere Paul C. Lauterbur (n. 1929), Premio Nobel en 2003, por las imágenes de resonancia magnética. Fue un químico estadounidense. Compartió el Nobel con Peter Mansfield. En 2007, muere Faustino, conocido como "El Guyabero", cantante, tresero y compositor de Holguín, "el juglar mayor de Cuba" o "el rey del doble sentido", por su habilidad y gracia en relatos contados con humor y la picardía. Recibió premios y distinciones. En 2011, hace su debut en Fórmula-1 Pastor Maldonado (segundo venezolano en llegar a la Fórmula 1). En 2012, el Presidente Chávez, en una alocución al pueblo venezolano desde Cuba, afirma: "Uno de los pocos países donde la pobreza y la miseria han caído drásticamente es Venezuela". Y prosigue diciendo que: "Estamos echando las bases de una nueva Revolución social dentro de la Revolución para llevar la miseria a cero, la pobreza a cero, eso sólo es posible en el Socialismo. El Capitalismo es al revés, es el reino de la desigualdad", sentenció el Comandante Presidente. Presentó un informe oficial del año 1998 en donde se refleja que cinco millones y medio de venezolanos vivían en pobreza extrema (un 20,3 por ciento), mientras que la pobreza general era superior a la mitad de la población. "La gente no tenía ni para comer, ni alimentar a sus hijos", comenta y rememora Chávez. Pero, en vista retrospectiva entre su muerte en 2013 y la actual fecha en 2024, está visto que el socialismo nunca llegó a implantarse y el capitalismo administrado por un gobierno que dice ser chavista, volvió a llevar al pueblo venezolano a situaciones incluso peores a las que Chávez describía al referirse a la IV República y hoy lo que impera es el "salario cero" y la pobreza escala a niveles que rozan el 90 % de la población. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n201737.html En 2020, el presidente de Brasil, JairBolsonaro hace declaraciones negacionistas del Covid-19 y declara que: "Hay que estudiar al brasileño, nunca se contagia, bucea en alcantarillas y no pasa nada". Bolsonaro, volvía así a minimizar el alcance de la pandemia de coronavirus en su país pese a las altas cifras de muertes y contagios, afirmando, sin embargo que el brasileño "no se contagia" de Covid-19. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n353706.html En 2022, durante la ceremonia de los Oscar 2022, en Los Ángeles (Estados Unidos) el actor Will Smith propina un bofetón a Chris Rock, quien presentaba el evento, como reacción a un mal chiste sobre la mujer de Will Smith, Jada Pinkett. Él 27 de marzo de 2025, se cumplen 24 años del caso de Linda Loaiza, venezolana que fue secuestrada y objeto de violencia sexual y torturas. Loaiza fue secuestrada el 27 de marzo de 2001 en Caracas, Venezuela. Este caso marcó un hito en la lucha contra la violencia de género en el país y tuvo repercusiones internacionales debido a la gravedad de los hechos y las irregularidades en el sistema judicial que siguieron. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n381581.html Puede consultarse este caso en https://es.wikipedia.org/wiki/Linda_Loaiza