Efemérides 26 de Marzo: Día Mundial del Clima - Muere Beethoven - Terremoto de 1812

Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial. Ver en www.aporrea.org/tecno/n402671.html Se extiende hasta el 27 de marzo. Día Mundial del Clima. Busca sensibilizar sobre las graves variaciones climáticas que se vienen observando en las últimas décadas por desarrollo industrial y el manejo de sus resíduos, así como la sobreexplotación de los recursos naturales y el crecimiento poblacional, generando el efecto invernadero, el calentamiento global, la contaminación ambiental y la afectación de la capa de ozono, entre otras consecuencias que trastocan los ciclos naturales de la Tierra y los ecosistemas. El Día Mundial del Clima, fue declarado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático efectuada en el año 1992, pero existe otra fecha dedicada a la lucha contra el cambio climático, que es el 24 de octubre. El tiempo para evitar una subida catastrófica de la temperatura terrestre por las emisiones industriales y daños humanos a la naturaleza se viene agotando y nos acercamos a un límite despues del cual el futuro ya no será nuestro. Ya hemos rebasado los topes máximos de calentamiento anual establecidos para poder evitar llegar a puntos catastróficos de no retorno y no hay cumplimiento satisfactorio de las correcciones globales requeridas. Las nuevas generaciones están ya en extremo riesgo y por todos lados vemos las alteraciones climáticas con sus consecuencias fatales. Sin embargo, las ciegas ambiciones del capital se imponen sobre el mundo sin ver a otro futuro que el incremento suicida de sus ganancias. Y a pesar de todo lo que estamos viendo hay "negacionistas" del cambio climático. Por eso es tan importante la conciencia sobre el impacto de las actividades humanas sobre el clima, que demanda la responsabilidad de gobiernos y empresas sobre las emisiones que afectan a la atmósfera y al ambiente, así como el compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas, de los pueblos movilizados por la salvación del planeta y de la vida. Hay sobradas evidencias de que lo que viene sucediendo con el clima es el resultado del sistema económico imperante a escala mundial y ante eso es mundial la corrección que se requiere. La consigna sigue siendo: ¡Cambiemos el sistema, no el clima! Porque... No hay planeta B. Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Tiene el objetivo de concienciar a todas las mujeres del mundo de la importancia de prevenir la aparición de esta enfermedad, a partir de un diagnóstico oportuno. Con ello se podrían salvar muchas vidas. El cáncer de cérvix es una patología grave ocasionada por múltiples factores, entre los cuales destaca el virus del papiloma humano (VPH). Se recomienda la visita periódica al médico para realizarse una exploración, desde el momento del incicio la vida sexual. Entre los exámenes a efectuar están: el Papanicolaou y el test del HVP. También se aplica la vacuna contra el papiloma humano, la cual protege de una posible infección del virus. Día Mundial contra la Epilepsia o Día Púrpura. Se trata de una enfermedad cerebral crónica no transmisible que afecta a personas de todas las edades. Se presenta en diferentes maneras, desde movimientos bruscos involuntarios del cuerpo hasta períodos de ausencia por unos segundos. Conocida también como la más común de las enfermedades neurológicas graves, es necesario distinguir entre una crisis aislada y la patología cerebral crónica que se caracteriza por convulsiones recurrentes a consecuencia de una descarga eléctrica excesiva de las neuronas. En 1536, en Venezuela, el sacerdote Francisco de Villacorta funda la ciudad de Porlamar. El 26 de marzo de 1536 el sacerdote Francisco de Villacorta funda la ciudad. Primero se llamó San Pedro Mártir, luego Villa de Espíritu Santo, y posteriormente Pueblo de la Mar. A mediados del siglo XIX su nombre cambió a Polamar. En 1562, se funda La Asunción, actualmente capital del estado Nueva Esparta en Venezuela. En 1812, ocurre un terrible terremoto en Venezuela. Tuvo una fuerte réplica el 4 de abril. La destrucción causada por el movimiento telúrico afectó severamente a la Segunda República, como así lo reconocieron Bolívar y Miranda. Tuvo muy severas repercusiones en La Guaira, Mérida, El Tocuyo y San Felipe, y algo menores en Barquisimeto, La Victoria y Valencia (bajo control repúblicano). Pero las ciudades realistas como Coro, Maracaibo y Angostura no sufrieron daños, sirvió para que frailes y sacerdotes al servicio de la monarquía española procurasen utilizar el hecho para la manipulación psicológica de la población, predicando que había sido un "castigo divino" por alzarse contra Fernando VII. Se le atribuyen a Simón Bolívar, como palabras de respuesta, la exclamación proferida entre las ruínas de la catedral de Caracas: "¡Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca!". En 1812, tuvo lugar la Batalla Naval de Sorondo. Fue un enfrentamiento bélico naval entre las escuadras republicana (patriota) y española, sucedido en el marco de la guerra de Independencia de Venezuela. En 1826, muere Leonardo Infante, militar venezolano, combatiente en las guerras de independencia. El 26 de marzo de 1826, muere el clérigo José Cortés de Madariaga, tribuno y prócer chileno de gran ayuda en nuestra independencia (n. 1766) fue un clérigo, tribuno y prócer que a pesar de haber nacido en Chile es considerado por los historiadores venezolanos como un hijo de Venezuela por su extraordinaria labor al servicio de la libertad y la causa de la emancipación. Canónigo de merced de la Catedral de Caracas; escritor, orador y político, fue una de las figuras principales de la revolución del 19 de abril de 1810. En el año 1827, muere Ludwig van Beethoven, gran músico alemán, director de orquesta, compositor y pianista. Escuchar música de Beethoven. En el año 1899 en Irak, el arqueólogo alemán Robert Koldewey descubre las murallas de la antigua Babilonia. Se le atribuye a las fuerzas militares de los Estados Unidos de América el haberlas destruido un siglo después con la invasión militar a Irak. En el año 1953 el Dr. Jonas Salk descubre la vacuna contra la polio. La poliomielitis es una enfermedad infecciosa, viral que puede afectar la médula espinal causando debilidad muscular y parálisis. Entra en el organismo a través de la boca, generalmente cuando las manos se han contaminado con las heces de una persona infectada. Gracias a la vacuna se logró su práctica erradicación en el mundo. En el año 1973, nació Larry Page, empresario estadounidense, cofundador de Google. En 1973, por primera vez en 201 años de historia de la institución, la Bolsa de Valores de Londres (Reino Unido) permite operar a mujeres. Muriel Wood, Susan Shaw, Hilary Root, Anthea Gaukroger y Audrey Geddes, fueron algunas de las primeras mujeres en acceder a las instalaciones, aparte de la Reina. En 1974, finaliza la carrera del beisbolista grandeliga Luis Aparicio (venezolano que figura en el Salón de la Fama de Cooperstown, EE.UU). En 1975 entró en vigencia la Convención sobre armas biológicas. Prohibe la fabricación y utilización de tales armas, podencialmente capaces de desatar enfermedades o males pandémicos a grandes poblaciones y poner en riesgo a la humanidad. En 1979, Israel y Egipto firman la paz en Washington. Como parte de los acuerdos de Camp David, suscritos por el primer ministro israelí Menachem Beguin y el presidente egipcio Anwar el Sadat, Israel abandona la península del Sinaí, que ocupaba desde la guerra de los Seis Días; y Egipto declina en su oposición al Estado Hebreo y beligerancia en el tema palestino, bajo la crítica de otros estados árabes que lo interpretan como una claudicación. En 1991, se funda el Mercado Común del Sur (Mercosur), mediante la firma del Tratado de Asunción (en Paraguay). Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay lo firman en la ciudad de La Asunción y se constituye el mayor bloque económico entre países de América Latina. El bloque regional comenzará a funcionar el 1º de enero de 1995. Actualmente son Estados Partes: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (suspendida en 2017). Bolivia debió ser incorporada como "miembro pleno" en 2015, tras cumplir su proceso de adhesión, pero dicho proceso ha tenido complicaciones y dilaciones. El 1994, sale de prisión Hugo Chávez, quien estuvo recluido en la cárcel de San Francisco de Yare, desde el levantamiento militar que acaudilló en 1992, sale en libertad por indulto presidencial otorgado por el presidente Rafael Caldera. El 1999, se propaga el macro virus informático Melissa en documentos de programas del gigante informático Microsoft, lo que afectó a cientos de miles de usuarios en todo el mundo. Fue una de las mayores infecciones informáticas masivas de la historia de la computación. El virus es también conocido como Simpsons, en referencia a la popular serie de dibujos animados estadounidense. El 2001, muere en Caracas el artista, cuatrista y titiritero Fredy Reyna (n. 1917), reconocido por su desarrollo técnico en la ejecución y por su trabajo musicológico en torno al instrumento venezolano del cuatro. Escuchar a Freddy Reyna En 2008, muere Manuel Marulanda Vélez – Tirofijo, guerrillero colombiano, cofundador y comandante en jefe de las FARC. En 2009, muere Griselda Álvarez. Fue una maestra, escritora y política mexicana. Primera mujer en la historia de México en convertirse en gobernadora del Estado de Colima. Había ocupado importantes cargos públicos y recibido varios reconocimientos. El 2016, muere en Caracas el actor venezolano Carlos Márquez (n.1926), reconocido por participar en varias obras de teatro y telenovelas. En 2019, las líneas 1, 2 y 3 del Metro de Caracas dejan de prestar servicio debido al apagón general. Ver: https://www.aporrea.org/energia/n339903.html En 2020, una noticia en Aporrea, informa de la detención la noche anterior del periodista y articulista Javier Vivas Santana, por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Vivas Santana figura como uno de los autores de articulos que son libremente enviados y publicados en la página. Vivas pasó varios meses preso, hasta que fue liberado tras una negociación de factores políticos de la oposición y mediadores internacionales. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n353679.html En 2020, el gobierno de Estados Unidos (el primero de Donald Trump) impone cargos judiciales en contra del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y varios funcionarios de su gobierno, entre los que es incluido Tarek El Aissami (en ese momento vicepresidente de Venezuela y ahora preso por corrupción en el país), acusándolos de "narcotráfico, terrorismo y corrupción", al tiempo que ofrecía recompensas millonarias por información que pudiese llevar a la captura de los acusados. Esto en Venezuela y también en otros países, fue visto como una amenaza intervencionista e injerencia sobre asuntos que le correspondía resolver soberanamente al pueblo venezolano. Algunos de los señalados están actualmente presos en los EE.UU y otros fueron apresados por las propias intancias judiciales y el gobierno venezolano. Ver: https://www.aporrea.org/tiburon/n353672.html En 2021, un día como hoy, Venezuela reitera su demanda a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la imposición de "medidas coercitivas unilaterales", conocidas como "bloqueo ceconómico" . Ver https://www.aporrea.org/economia/n363787.html En 2023 el Parlamento de Uganda aprueba castigar la homosexualidad con la pena de muerte. Ver: www.aporrea.org/ideologia/n381520.html En 2024, se da a conocer la denuncia de que el Consejo Nacional Electoral (CNE, de Venezuela) negó la inscripción para las elecciones presidenciales al candidato de izquierda Manuel Isidro Molina. La denuncia fue presentada en rueda de prensa ese día por el Partido Comunista de Venezuela–Dignidad (PCV–Dignidad, judicializado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y despojado de su tarjeta electoral) y el Movimiento Popular Alternativo (MPA) Ver: El CNE no permitió la inscripción electoral del candidato de izquierda Manuel Isidro Molina www.aporrea.org/ideologia/n391588.html