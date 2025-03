Efemérides 21 de Marzo: Combatir al Racismo - Nace Benito Juárez

Equinoccio de Primavera en el Norte y fin del verano en el Sur . Sucede tras el invierno (entre el 20 y 21 de marzo) da paso a la estación de la primavera, cuando el Sol queda situado respecto a la Tierra sobre el plano del ecuador, por lo que brilla de forma directa sobre el éste, y ambos hemisferios se iluminan de la misma manera. Los días y las noches comienzan a tener la misma duración y aumentan las temperaturas. Pero, mientras en el Norte, el equinocio da paso a la primavera, en el Sur finaliza el verano y llega el otoño. Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y Semana de Solidaridad con los Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que todos los años en todos los Estados, se lleve a cabo esta celebración, a partir del 21 de marzo. Va, entonces, del 21 al 27 de marzo, y se hace énfasis en la lucha y la solidaridad con los que luchan contra el racismo y la discriminación, en apoyo a las víctimas de la xenofobia y de la intolerancia, y junto a los refugiados a causa de ello. El artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. El artículo 2º afirma que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza o de cualquier otra índole. Por otra parte, nos encontramos en el año final de la llamada "Década o Decenio Internacional de los Afrodescendientes", que comenzó el 1 de enero de 2015 y se extenderá hasta el 31 de diciembre del presente año 2024. Coincide con el Día de los Derechos Humanos en Sudáfrica. Este día recuerda la Matanza de Sharpeville (Sudáfrica) ocurrida en 1960, en la que cayeron manifestantes que protestaban el Apartheid, reprimidos por la policía sudafricana cuando todavía era un estado racista dominado por los blancos herederos de la época colonial. El 26 de octubre de 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 2142 (XXI) proclamó el 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Humanidad, no racismo. El tema de este 2024 es: "Un decenio de reconocimiento, justicia y desarrollo: Aplicación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes". Al proclamar este Decenio, la comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes representan un grupo diferenciado, cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. La discriminación racial y las secuelas de la esclavitud y el colonialismo siguen impidiendo que miles de millones de personas disfruten plenamente de sus derechos humanos y libertades. En América Latina y en Venezuela tenemos poblaciones de distintos grupos humanos desde el punto de vista étnico, siendo países con poblaciones indígenas, afrodescendientes y de ancestros europeos, con un alto porcentaje de mestizaje. Se estima que en América Latina hay cerca de 45 millones de pobladores indígenas y unos 200 millones de afrodescendientes en todo el continente americano. Pero a la vez somos países en los que se genera emigración hacia el Norte y estos migrantes, así como pueden encontrar oportunidades de una mejor vida, también pueden tropezarse con las manifestaciones del racismo. Tampoco olvidemos que rezagos del racismo pueden seguir anidando en nuestras sociedades criollas divididas en clases y con sectores de población afrodescendiente o indígena en condiciones de marginalidad y desigualdad. Las deportaciones y encarcelamientos de migrantes que impulsa el gobierno de Trump en los EE.UU tienen sin duda motivaciones en gran parte racistas. Las y los migrantes de Venezuela están sufriendo experiencias de discriminación racista en algunos de los países a los que se desplazan, pero no como una actitud generalizada de los pueblos que los reciben sino más bien de gobiernos y de movimientos de extrema derecha. Una etiqueta en las redes cociales para este día es: #CombatirElRacismo Día Mundial de la Poesía. La poesía es una expresión literaria portadora de mensajes, de imaginarios, de emociones, que pueden ir desde el romanticismo y la subjetividad, hasta la denuncia social o los interrogantes filosóficos de la humanidad. La poesía puede tener una importante influencia social y cultural e incluso hacerse parte de la identidad de los pueblos, pasando a formar parte de sus himnos y cánticos. Por eso la necesidad de reconocer y valorar a la poesía y formentar tanto su lectura como la creación poética, además de usarla como forma de intercambio humano. En días como este se suelen hacer festivales poéticos, concursos y otras actividades que destacan a la poesía. Día Mundial del Síndrome de Down. Es producido por una alteración genética, la trisomía del par cromosómico número 21, que ocasiona retardo en el desarrollo (profundo, severo, moderado o leve, por lo que pueden requerir de Educación Especial o de apoyos especializados (psicopedagógico, del lenguaje, neurológico, psico-social, etc.). En algunos pocos casos llegan a tener un rendimiento intelectual dentro de la normalidad. Más allá de los temas médicos y educativos, se enfatiza la integración social y la no discriminación de las personas que tienen el síndrome. Día Internacional de los Bosques. Los bosques albergan a más de la mitad de la biodiversidad del planeta (vegetal y animal) y son claves para la supervivencia, incluída la de la especie humana. Son pulmones del planeta, generadores de oxígeno e importantes para mantener los ciclos del agua; proporcionan madera e innumerables recursos, pero deben ser conservados y manejados de manera sustentable. Ayudan al combate del cambio climático. La deforestación es la segunda causa más importante que está provocando ese cambio, aparte de la quema de combustibles fósiles. Sin los bosques no hay vida, pero el tiempo corre para detener la acción depredadora y preservarlos. Día Internacional del Color. El color es el reflejo de la luz que ven nuestros ojos; por los colores distinguimos los objetos, pero también animamos nuestra vida. Está demostrado su efecto psicológico. Todo lo que se relaciona con el color es objeto de celebración. Día Mundial de la Marioneta o Día Mundial del Títere. Fue propuesto por la Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA) y se acordó durante el 18º Congreso (de marioneteros), en Magdeburgo, en el año 2000. Su principal objetivo, es dar a conocer las marionetas (muñecos movidos con hilos) y títeres (movidos directamente con la mano) como parte del desarrollo cultural de los pueblos. El teatro de marionetas o títeres es una expresión artística y recreativa, muy usada para el entretenimiento, pero también como recurso pedagógico en la educación de los niños. Pero con estas figuras se realizan actividades que ocupan tanto a jóvenes como a adultos, pues deben ser confeccionadas, elaborados guiones para las historias y presentaciones, requieren de actuación vocal (voces) y animación musical, así como de cierta escenografía. Día Internacional de la Cefalea en Racimos. Es fuerte y algunos de los factores que la provocan pueden ser el tabaco, el consumo excesivo de alcohol, el estrés, el resplandor o brillo intenso de la luz... Sin embargo, no es muy frecuente y no pone es peligrosa para la salud y la vida, siendo suceptible de reducción con tratamiento medicamentoso. En 1617 muere Pocahontas, indígena estadounidense, hija mayor del gran jefe Wahunsenacawh o Powhatan. Su personaje fue representado en películas y dibujos animados, por haber tenido un destacado papel en las relaciones de su pueblo indígena con los europeos que en 1607 establecieron la colonia de Jamestown, en Virginia, EEUU. Como hija del gran jefe Powhatan, mediaba con los colonos que querían instalarse en el territorio de su pueblo originario. Su padre era el jefe de la confederación de los pueblos de habla algonquina en Virginia. El verdadero nombre de Pocahontas era Matoaka, y se le conocía también por el sobrenombre de "Traviesa". Pertenecía al pueblo indígena pamunkey. En el año 1806, nació el mexicano Benito Juárez. Indígena de origen zapoteca, llegó a ser un destacado abogado y político liberal, luchador por la mejora de la situación social de los indígenas y campesinos en México. Es el primer y único presidente de origen indígena de México, cuyo mandato duró cinco períodos, de 1857 a 1872. Se enfrentó a la invasión francesa y estableció las bases del Estado laico y la República federal en México. En 1857, en Tokio, Japón ocurren un terremoto y fuertes vientos que alimentan un gran incendio, fenómenos a causa de los cuales son causados más de 100.000 muertos. En el año 1866, nació Antonia Maury (f. 1952), astrónoma estadounidense que diseñó un nuevo sistema de clasificación estelar que ha servido de base a la astrofísica moderna. En 1919 en Hungría se proclama la República Soviética Húngara. La república soviética húngara de 1919. La revolución olvidada. El 21 de marzo de 1919, se proclamó la República soviética húngara. Meses después, este triunfo de la clase obrera húngara, terminó con la entrada del contrarrevolucionario ejército blanco rumano. Se estima que si el proletariado húngaro se hubiera mantenido en el poder, habría terminado con el aislamiento de la República obrera rusa y hubiese contribuido a la extensión de la revolución socialista de Oriente a Occidente, pudiendo haber llegado a Viena (Austria) y a Berlín (Alemania), donde la clase obrera estaba en una situación de auge revolucionario. Ésto habría cambiado el curso de la historia, pero al no ser así, fue un episodio de la contención de la revolución internacional y al no avanzar en el resto de Europa se abonarían las condiciones para la degeneración burocrática de las experiencias socialistas comenzadas. En el año 1926 nació Carlos Almenar Otero (f. 2018), cantante y compositor venezolano. Participó en el concurso Gran Caruso que organizó la Metro Goldwyn Mayer frente a Mario Lanza en 1951. En 1960, muere Sheila Scott Macintyre (n. 1910), matemática escocesa conocida principalmente por su trabajo en la constante de Whittaker. Coautora de un diccionario de matemáticas alemán-inglés. En 1987 nace Carlos Carrasco, beisbolista venezolano (con nacionalidad estadounidense), un lanzador de béisbol profesional que juega para las Grandes Ligas. Se le conoce por el apodo "Cookie". Lanza y batea con la mano derecha. Debutó en la MLB con los Indios de Cleveland en 2009, y siguió jugando para los Mets de Nueva York de la Major League Baseball (MLB). En 1994 entra en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Estableció un marco de acción para el objetivo de "Lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible." Las Partes firmantes de la Convención están sujetas a los compromisos generales de responder al cambio climático y, por ello, han acordado formular, aplicar y actualizar periódicamente programas nacionales de cambio climático; cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos al cambio climático; compilar inventarios nacionales de las emisiones de gases de efecto invernadero y presentar informes periódicos sobre las medidas que están adoptando para aplicar la CMNUCC. Como parte de los acuerdos se celebra anualmente la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés), en la que se llevan negociaciones para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos. La primera COP se efectuó en 1995 en Berlín, Alemania. En 1999, el suizo Bertrand Piccard y el británico Brian Jones completan una primera vuelta a la Tierra en globo aerostático. Bertrand era nieto de Auguste Piccard, inventor del batiscafo. El vuelo se inició en Château D’Oex (Suiza) el 1 de marzo, y finalizó en el oasis de Bawiti (en el desierto egipcio).Fue la primera vuelta al mundo en globo aerostático sin escalas. Recorrieron 46.759 kilómetros a bordo del globo en 19 días, 21 horas y 55 minutos. En 2001 en Afganistán, el gobierno talibán de Mohammed Omar destruye dos gigantescos Budas de Bāmiyān (siglo V), como una expresión más de la extrema intolerancia religiosa y cultural del integrismo islámico. En 2006 se fundó la red social Twitter, de Internet. Se calcula que cuenta con más de 400 millones de usuarios. En 2009, la Selección Venezolana de Beisbol logra el tercer lugar en el Clásico Mundial de Béisbol. En 2015, se produjo un fenómeno que fue denominado la "marea del siglo", debido a la inusual alineación del Sol y la Luna, que elevó las aguas del Atlántico hasta máximos de 14,6 metros de altura. En 2018, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia de Perú, con menos de dos en el cargo. Renuncia en medio de un escándalo de corrupción y se convierte en el primer presidente peruano en dimitir, teniendo que someterse a procesamiento judicial por el caso Odebrecht, que salpicó también a otros gobiernos y presidentes latinoamericanos (sobornos, contratación ilegal de obras, etc.). La renuncia, que se debió a acusaciones de corrupción y sobornos, además estuvo acompañada de una ola de protestas. Perú lleva años sin poder lograr un gobierno estable. En 2022, queda prohibida la actividad de la multinacional Meta Platforms a través de las redes sociales Facebook e Instagram en el territorio de la Federación Rusa por "extremistas". 