Efemérides 9 de Marzo: EEUU declara a Venezuela como una "amenaza" (2015) - Bandera de 8 estrellas (2006)

Algunas efemérides del 9 de marzo: Día Internacional del DJ. Es un día especial dedicado a todos los DJ (Disc Jockey) del mundo (World DJ Day). Los DJ ponen a bailar y a disfrutar a mucha gente en el planeta y complacen sus peticiones musicales para moverse según la diversidad de ritmos e intérpretes de su preferencia. En este día, uno de los nobles objetivos es que los DJ ́s de todo el mundo donen su paga de la jornada para ayudar a los niños que más lo necesitan y para otras causas benéficas. La celebración se acordó en el año 2002, por iniciativa de la Fundación Nordhoff Robbins Musica Therapy y la organización World DJ Fund, recibiendo apoyo luego de la UNESCO. Día Mundial de la Tortilla de Patatas (o de papas). Un plato con huevos y papas que puede combinarse con otra variedad de ingredientes: cebollas, chorizos, pimientos, camarones, champiñones, trufada... y lo que la imaginación y la armonía de sabores permita. Españoles y belgas están entre los que se disputan la autoría de este plato que es parte de la cocina internacional. Es considerada uno de los platos fundamentales de la gastronomía de España. Una buena sartén, que no sea "pegona" y el fuego lento son factores muy importantes de su preparación. ¡Disfrutemos de las sabrosas tortillas! En 1454, nació Américo Vespucio, cuyo nombre le fue atribuido por los colonizadores al continente americano. Fue un comerciante, explorador y cosmógrafo florentino (italiano) pero integrado a Castilla (España), que participó en viajes de exploración del Nuevo Mundo (América). En 1852, muere José Rafael Revenga. Fue un jurista venezolano, secretario privado de Simón Bolívar. En 1854 en (Holanda, nació Alerta Henriëtte Jacobs, defensora de las ayudas sociales en las clases bajas, inventora, pacifista y activista del sufragio femenino, logrará un permiso especial del Ministro de Educación de Holanda para ingresar en la Universidad de Groningen, siendo la primera mujer en hacerlo. Será la primera holandesa en alcanzar el título de doctor. Contactará en Londres, con el movimiento feminista que reclama el derecho al sufragio y el uso de anticonceptivos para la mujer. Perfeccionará el método del diafragma (método anticonceptivo). En 1910, nació Jacques L. Monod, bioquímico francés que en 1961 ( junto con Francois Jacob) dará a conocer la existencia del ARN mensajero, y en 1965 recibirá el Premio Nobel de Medicina junto con sus compatriotas André Lwoff y Francois Jacob, por "sus descubrimientos concernientes al control genético de las enzimas y de la síntesis de los virus". En 1911, en Lituania, nace Clara Rockmore, ejecutante de un instrumento musical sin contacto físico (el theremín). Fue una violínista que por una enfermedad osea tuvo que abandonar este instrumento. Opta entonces por especializarse en el Theremin, instrumento que no hay que tocar mediante contacto físico, pues funciona a través de las ondas del aire. Esto llevó a que se la considerase como gran precursora de la música electrónica. En 1926, muere Mikao Usui, fundador del sistema de armonización natural Reiki. Se trata de una práctica espiritual japonesa aplicada al alivio de enfermedades, transmitiendo energía a través de las manos. Sus raíces son ancestrales. En 1934, nació Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, primer humano en viajar al espacio exterior. En 1940 en la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, nace John Maxwell Coetzee, escritor sudafricano-austrraliano que en 2003 será galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Sus obras cuestionan el régimen del apartheid y todo tipo de racismo. Su autobiografía está en varios libros escritos entre 1998 y 2009. En 1946 la Asamblea General de la ONU, en su Resolución número 32, condena el régimen fascista de Franco y le prohíbe su ingreso en la organización. La ONU volverá a insistir sobre este punto en su Resolución 39 del 12 de diciembre de ese año. Finalmente España ingresará como miembro de la ONU el 14 de diciembre de 1955. En 1982, en Venezuela, se fundó la Universidad Nacional Experimental de Guayana en el estado Bolívar. En 1985, nació Pastor Maldonado, piloto venezolano de carreras. Primer venezolano en ganar un Gran Premio de Fórmula 1. En 2006, se aprueba la octava estrella en la Bandera Nacional de Venezuela. Las que representan a las ocho antiguas provincias: Caracas, Cumaná, Barcelona, Barinas, Guayana, Margarita, Mérida y Trujillo. En 2010, la Defensoría del Pueblo solicitó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la nulidad del artículo 57 del Código Civil, por considerar que vulnera de manera flagrante y directa el derecho de las mujeres a contraer matrimonio en condiciones de igualdad. El artículo 57 impide a las mujeres casarse hasta pasados diez meses de la disolución de su matrimonio anterior, a menos que en dicho lapso haya dado a luz o presente evidencia médica de que no está embarazada, todo esto para evitar posibles conflictos de paternidad. Dicha solicitud de nulidad busca erradicar la discriminación contra las mujeres. Tres años más tarde (16/07/2013), el TSJ mediante sentencia declaró la nulidad del artículo 57 del Código Civil Venezolano, por ser violatorio del derecho a la igualdad y a la no discriminación previsto en la Constitución Nacional. En 2011, en Venezuela, se logró en materia de inclusión social, que el país alcanzara uno de los índices más positivos en igualdad de género en toda la región: 0.5 de un valor que mide como 0 igualdad plena y 1 la desigualdad total. Esos indicadores internacionales de desarrollo humano, específicamente el de desigualdad de género, evidencian cómo la mujer había adquirido mayor participación en todos los sectores de la vida nacional. Sin embargo, en años posteriores la tendencia ha sido a la inversa, en gran medida arrastrada por la gran precariedad salarial y deterioro de las condiciones sociales observado en la última década. Ver: https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-brecha-genero-global/venezuela En 2012, se distribuyeron 50 millones de libros y revistas gratuitamente en la celebración de la VIII Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2012) que tuvo lugar en Caracas, en el teatro Teresa Carreño y en la Plaza de los Museos. En 2013, Nicolás Maduro se juramentó como presidente encargado de la República enfrente del féretro del Comandante Hugo Chávez y del pueblo venezolano. "Vamos a elecciones y que democráticamente este pueblo elija quién va a ser su Presidente, cuál es su proyecto, cuál es el futuro de la patria", señaló. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n224675.html En 2014, muere Gisella Rubilar Figueroa, de 47 años de edad y nacionalidad chilena, tras recibir un tiro en la cara cuando, junto a otros vecinos merideños, quitaba escombros y basura en un intersección de la avenida Los Próceres, sector Pie de Tiro en la ciudad de Mérida. Ello en el marco de las guarimbas de ese año. Los disparos provinieron de encapuchados. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n246693.html En 2015, el entonces presidente de Estado Unidos, Barack Obama declara a Venezuela «amenaza para la seguridad nacional» de EE.UU., y emite una orden ejecutiva contra altos funcionarios de Venezuela, ordenando que se apliquen sanciones aprobadas. Mediante este acto, el gran imperio norteamericano se declara "amenazado" por Venezuela y en "emergencia nacional" por el supuesto "riesgo extraordinario" que, para el gobierno estadounidense y para la seguridad de Estados Unidos representaba Venezuela. Con declaraciones similares Estados Unidos había justificado anteriormente la invasión de países. Más adelante, los sucesivos gobiernos norteamericanos renovaron dicha declaración (Trump y Biden). Pero con los problemas que plantea para el petróleo la guerra con Rusia en Ucrania, se han ido reanudado nuevos negocios con Venezuela, a pesar de todos los desencuentros políticos. Por otra parte, las sanciones han castigado más al pueblo venezolano que al supuesto objetivo de las mismas, el gobierno de Nicolás Maduro. En 2016, Venezuela pasa invicta a fase final del Suramericano Femenino de Fútbol Sub 17. Las venezolanas consiguieron su cuarto partido ganado en el torneo tras derrotar 3-1 a Paraguay en la última fecha de la fase de grupos, y terminan de esta manera con 12 puntos, 16 goles a favor y uno en contra. Los goles de las vinotintos llegaron por parte de Daniuska Rodríguez, Yerliane Moreno y Deyna Castellanos. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n287093.html En 2017, Venezuela asume presidencia de la Asociación de Estados del Caribe (AEC). La decisión fue tomada por los 25 países miembros, 30 observadores y ocho asociados que conforman la organización. En 2018, Maestras expresan su preocupación por creciente ausentismo escolar a causa de la crisis. "Somos maestros empobrecidos impartiendo clases a niños empobrecidos". Ver: https://www.aporrea.org/educacion/n322034.html En 2020, el Gobierno venezolano aseguraba que no había casos sospechosos de COVID-19 en el país. Ver: https://www.aporrea.org/tecno/n353056.html En 2021, Rusia y China firman un memorando sobre la creación de una estación científica en la Luna. Los jefes de la agencia espacial rusa Roscosmos y la Administración Nacional del Espacio de China, Dmitri Rogozin y Zhang Kejian, han firmado el documento que tiene como objetivo "promover la cooperación en la creación de la Estación Lunar Científica Internacional con acceso abierto para todos los países interesados y socios internacionales". Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n363375.html En 2022, los trabajadores activos, jubilados y pensionados del país se convocaron, una vez más, para protestar y exigir al Ejecutivo Nacional que cumpla con su deber de ser garante de los derechos laborales que están contenidos en la Constitución vigente y que, bajo su égida como política de Estado, han sido sistemáticamente violados hasta el extremo de llevar a la Familias Trabadoras de Venezuela, en materia laboral y de derechos humanos, a un verdadero retroceso y empeoramiento de las condiciones de vida de la población jamás visto y, hasta el punto, que hoy somos parte de un proceso migratorio inédito en nuestra historia. Ver: https://www.aporrea.org/trabajadores/n372131.html