Efemérides 7 de Marzo: Muere Aristóteles - Día Mundial del Campo

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 7 de marzo: Semana mundial del Glaucoma. Se celebra entre el 6 y el 12 de marzo, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la detección precoz de esta enfermedad, que es la segunda causa de ceguera en todo el mundo. Día Mundial de los Cereales. Concebido para resaltar la importancia de los cereales en la alimentación y consumo humano, animal, y en la fabricación industrial de diversos productos. Son granos con un alto contenido de vitaminas, minerales e hidratos de carbono y son fuentes de energía corpora. Algunos de los cereales más conocidos son el trigo, la cebada , el arroz, maíz, el centeno, la avena, el sorgo, el mijo. El maíz y el arroz son los de mayor consumo en Venezuela, junto con el trigo del pan. Día Mundial del Campo. Esta efeméride busca resaltar y valorar la importancia del medio rural para el bienestar social, ambiental y económico de toda nación. Día Internacional en Recuerdo de los Oficiales de Policía Caídos. Este día fue establecido como un homenaje anual a aquellos funcionarios policiales fallecidos en el cumplimiento de su deber, en la labor de servir a la comunidad, la protección a personas y bienes, así como de hacer cumplir la ley, aun a riesgo para la vida. La efeméride es una iniciativa de la INTERPOL, desarrollada a partir de 2019. Sin embargo, lamentablemente, no son pocos los países en los que muchos funcionarios policiales se involucran en hechos de corrupción o con grupos delictivos, abusos de poder y represión social o política; por lo que el reconocimiento de quienes honran esta profesión debe ir acompañado con una estrecha vigilancia del desempeño de los cuerpos policiales por las instituciones estatales y sociales. Día Sudamericano del Fútbol Femenino, lo define oficialmente en 2021 la CONMEBOL con motivo del inicio de la Copa Libertadores femenina y de antesala al Día de la Mujer. En el año 322 a. C. muere Aristóteles (n. 384 a. C.), filósofo de la antigua Grecia. Considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Formuló teorías sobre la naturaleza y nociones de la lógica formal (lógica aristotélica). Sentó conceptos básicos para las ciencias naturales. En el año 321 el emperador romano Constantino declara el domingo "Venerable Día del Sol", como séptimo día de la semana, en lugar del sábado judío. En el año 1274, muere Santo Tomás de Aquino, santo, filósofo, teólogo medieval, italiano, máximo representante de la tradición escolástica y promotor de la teología natural, padre de la Escuela Tomista de filosofía. Basó en el aristotelismo los cimientos filosóficos del pensamiento cristiano. Uno de los pensadores más importantes de la Edad Media que influyó en la teología y en las congregaciones religiosas. En el año 1847, muere Juana Bolívar Palacios, la hermana mayor del Libertador Simón Bolívar. En 1849, nace el botánico y científico Luther Burbnak, precursor de los transgénicos. Éstos son organismos genéticamente modificados mediante ingeniería genética en los que se han introducido uno o varios genes de otras especies. Destacó por el descubrimiento de diversas frutas, plantas y flores. Actualmente hay un fuerte debate en torno a los transgénicos. En el año 1876, Alexander Graham Bell obtiene la Patente del Teléfono, pero en 2002... Fue un científico, inventor y logopeda británico, naturalizado estadounidense. Pese a patentar el teléfono, sistema de comunicación transmisor de sonidos a distancia por señales eléctricas Sin embargo, el 11 de junio del 2002, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos publica una Resolución que reconoce a Antonio Meucci como el Inventor del Teléfono en vez de Alexander Graham Bell. En el año 1908, muere Manuel Curros Enríquez (n. 1851), poeta de la lengua gallega, representante del periodo histórico-literario denominado Rexurdimento en la literatura gallega. Su obra es hondo contenido social e incluye cuestionamientos a las ideas religiosas, por los que fue acusado de "herejías y ataque a la religión", encarcelado y luego absuelto. De orientación galleguista, con pensamiento republicano de izquierdas, progresista y anticlerical. Entre sus obras más conocidas: Aires da miña terra. Dedicó un poema a la figura de la poetisa gallega Rosalía de Castro. Murió en La Habana. Se funda BMW, fabricante de vehículos (1916). En el año 1921, nació Alejandro Otero (f. 1990), pintor y escultor venezolano. Es junto a Jesús Soto y Carlos Cruz-Diez uno de los artistas cinéticos más importantes de Venezuela. En el año 1922 nació Olga Ladýzhenskaya (f. 2004), matemática rusa conocida por su trabajo en ecuaciones diferenciales parciales y dinámica de fluidos. En el año 1941, nació Gustavo Pereira, poeta y crítico literario venezolano. Según el Ministerio de la Cultura de Venezuela "es uno de los poetas venezolanos más importantes de su generación y de la historia literaria venezolana y latinoamericana". En 1947, Comienza una Guerra Civil en Paraguay. En 1955, nace la poetista mexicana Silvia Tomasa Rivera. Entre sus obras destacan "Vuelo de sombras", "Apuntes de abril" y "La rebelión de los solitarios". Se estrena en Caracas la obra Réquiem para un eclipse, escrita por Román Chalbaud. (1958) En 1980, la Junta de Gobierno (militar) de El Salvador decreta la nacionalización de los bancos y asociaciones de ahorro y préstamo. Esto siguió a la promulgación de la Reforma Agraria. Curioso que estas medidas las adoptase un gobierno militar de extrema derecha con apoyo de los Estados Unidos; lo cual algunos interpretaron como una manera de tratar de frenar la insurgencia y justificar la ocupación militar del campo, sin que cesaran las matanzas de campesinos. El país se encontraba en guerra civil, entre la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que se desarrolló entre 1979 y 1992, tras una prolongada crisis política y social durante la década de 1970. Se lanzaba con éxito desde Cabo Cañaveral (EE.UU), en un cohete Thor-Delta 301/D8, el primer observatorio solar orbital (OSO-1). (1981) En el año 1986 en el Hospital Westend de Berlín, el cirujano Emil Sebastian Bücherl (1919-2001) lleva a cabo la primera operación con un corazón artificial realizada en Alemania. El paciente, de 39 años, fallece cuatro días más tarde En el año 1991, es designado el .ve como dominio de nivel superior geográfico de Internet para Venezuela. En 1999, muere Stanley Kubrick, director de cine y guionista estadounidense, cuyas películaS tuvieron gran impacto en el Siglo XX; entre ellas La Naranja Mecánica, El Resplandor y 2001: Odisea en el espacio. En 2008 en la Cumbre del Grupo Río celebrada en Santo Domingo (República Dominicana) se debate la crisis diplomática de Ecuador y Venezuela con Colombia en busca de su resolución. Aunque el tema central era la energía, hubo de ser abordada la situación que enfrentó a Ecuador con Colombia cuando este país incursionó en territorio ecuatoriano (violando su soberanía) el 1 de marzo de 2008, en un operativo militar que terminó matando al jefe guerrillero de las FARC, Raúl Reyes. El conflicto involucró a Venezuela al concederle su apoyo al Ecuador, países que ante este heco desplegaron tropas en las fronteras con Colombia y rompieron en ese momento relaciones diplomáticas con esa nación, gobernada para la época por Alvaro Urive Vélez. El gobierno ecuatoriano estaba presidido por Rafaél Correa y el venezolano por Hugo Chávez. En marzo de 2010, muere el filósofo, psicólogo y educador peruano Leopoldo Chiappo (1924-2010). Tuvo contribuciones en el campo de la neuropsicología. También realizó análisis literarios, como el que efectuó en torno a la Divina Comedia, de Dante Alghieri, y el significado de esta obra para el conocimiento psicológico. Fue autor de publicaciones como "La evolución verbal categorial en las lesiones cerebrales", "Nietzsche: dominación y liberación" y "La psicología del amor". En 2014 muere cantante y compositora venezolana Adilia Castillo, creadora de más de 80 canciones. Nació en 1933, en El Yagual, Apure, también fue una actriz, además de cantante, compositora y conocida como "La Novia del Llano". Es considerada como una de las máximas expresiones del folklore venezolano, intérprete de joropos y pasaje. Entre sus temas más famosos se encuentran: Española; Golpe Tocuyano; Luna de Enero; Luz de Luna; La Noche, el Mar y Tú; Kirpa; Pipi Pirugua... entre otros. Escucha a Adilia Castillo. En 2015, intolerantes integristas religiosos del Estado Islámico (ISIS) destruyen esculturas, monumentos y piezas arquitectónicas en el yacimiento arqueológico de más de dos mil años de la ciudad fortificada de Hatra (Irak), declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el año 2019, en Venezuela ocurrió un gran apagón eléctrico, causado por una falla en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, que afectó al sector eléctrico nacional, el más grande en su historia, con una duración de entre cinco y siete días continuos en algunos estados. En 2019, el cardenal francés y arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin es condenado a seis meses de cárcel por encubrimiento de abusos sexuales contra menores cometidos por un sacerdote de su diócesis. En el año 2020 se produce la primera muerte por COVID-19 en América Latina. Fue en Argentina. Brasil había confirmado el primer caso en São Paulo el 26 de febrero del mismo año 2020. En 2021 Suiza aprueba en referéndum prohibir la ocultación del rostro en espacios públicos, lo que implica el veto al burka o al niqab. En 2022, continuaba una secuencia de protestas de trabajadores y pensionados en Venezuela, mientras denunciaban que "Maduro y su ‘paquetazo’ nos han llevado a la extinción del salario mínimo". Ver: "Maduro y su ‘paquetazo’ nos han llevado a la extinción del salario mínimo": Siguen las protestas de trabajadores y pensionados (aporrea.org)