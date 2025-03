Efemérides 5 de Marzo: Chávez deja huérfana a la Revolución - Día del Campesino - Nace Rosa Luxemburgo

Algunas efemérides de un día como hoy, 5 de marzo : El 5 de marzo es un día de coincidentes acontecimientos históricos muy significativos, en distintos años, tanto para Venezuela como en la historia mundial . El 5 de marzo, es el día de la muerte de Hugo Chávez (2013), líder de la Revolución Bolivariana, y es el Día del Campesino, y fue el mismo día en que se fundó el Partido Comunista de Venezuela pero en 1931, así como fue el día en que nació la revolucionaria marxista Rosa Luxemburgo en 1871. En otro 5 de marzo había muerto la dirigente popular venezolana Lina Ron (2011) y décadas antes en este día, había muerto José Stalin (1953), el dictador que traicionó a la revolución rusa tras la muerte de Lenin, como suele pasar en la historia con los sucesores de los líderes históricos más prominentes. En 1911, nació Wolfgang Larrazabal, militar con un papel fundamental la caida de la dictadura perezjimenista en 1958. Día del Campesino en Venezuela. La fecha responde a que, como resultado de las luchas del movimiento campesino, en 1960, se promulga la Ley de Reforma Agraria (bajo la presidencia de Rómulo Betancourt). Casi 40 años después, con Chávez se promulga la Ley de Tierras. En ninguna de esas dos etapas de la historia venezolana las leyes relacionadas con el campo y con los derechos del campesino llegaron a cumplirse cabalmente, y continúan las desigualdades e injusticias en la tenencia y trabajo de la tierra. El día es en reconocimiento a la labor de quienes trabajan la tierra (agricultura y ganadería). Sin embargo, para que los logros recogidos en las leyes realmente se apliquen es necesaria la organización y la lucha social constante, porque de lo contrario las conquistas se degradan o se revierten, como ha venido sucediendo en los últimos años. La labor del campesino y de las comunidades campesinas, agricultores o ganaderos, o con ocupación mixta (agropecuaria), es vital por tratarse de quienes proporcionan los productos y alimentos a las familias. Una de las principales organizaciones del sector ha sido tradicionalmente la Federación Campesina, pero hay otras organizaciones y en los años de la revolución bolivariana surgieron agrupaciones comuneras, algunas de las cuales todavía se mantienen en pie de lucha, mientras el campo continúa en gran medida en manos de terratenientes, burócratas y militares. A nivel internacional, se conmemora el Día Mundial de la Lucha Campesina el 17 de abril. En este día, se homenajea a las campesinas y campesinos que han ofrendado su vida por un mundo mejor, por la Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria, en la defensa y cuidado de la naturaleza, las semillas y el agua. Día Mundial de la Eficiencia Energética. Aunque hay distintos enfoques, su finalidad es hacer reflexionar y crear conciencia sobre el uso racional de la energía para el bien de la humanidad, tomando en cuenta que su mala utilización y su desperdicio están generando ya graves consecuencias para el planeta, para el clima, para el ambiente, para la vida, para la especie humana y sus sociedades bajo el modelo económico, industrrial y comercial actual. Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación. Proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su principal objetivo es fomentar el desarme nuclear y la no-proliferación, así como el desarme en otras armas de destrucción masivas, armas químicas y biológicas, con la finalidad de promover la paz y la seguridad en todas las naciones. Pero en estas coyunturas de guerra vemos la fragilidad de los acuerdos internacionales sobre armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. El peligro de un desastre nuclear de alcances planetarias se acrecienta en vez de disminuir, como lo vemos en torno a la guerra de Ucrania y cuando los presidentes de grandes potencias amenazan con ir a una guerra nuclear si los presionan. El desarrollo de la conciaencia no depende sólo del conocimiento, sino del empoderamiento democrático de los pueblos y de la capacidad de movilización de sus organizaciones sociales y políticas antibelicistas y antinucleares. Día de la Abstinencia Digital o de la Desconexión Digital. Propuesto como fecha especial para desvincularnos del mundo de la tecnología y hacer conexión con nosotros mismos ¡sin celulares, videojuegos ni computadoras! Busca la conexión con nuestras emociones y vivir más intensamente: conversar, pasear, leer un libro, hacer cosas pendientes, relacionarse directamente con las personas... Aunque eso no depende de que existan y se usen los artefactos y aplicaciones digitales. En el santuario católico es el Día de San Andrés. Fue un mártir canonizado por la Iglesia católica y víctima de la persecución del emperador romano Diocleciano. Nació a finales del siglo III en Constantinopla. Era hijo del césar Probo, quien fue emperador durante 6 años (de 277 a 282). En el año 1223 a.C: En Ugarit (actual Siria) un astrólogo escribe la fecha de un eclipse total. La tableta de arcilla con la inscripción será encontrada en 1948. La Iglesia católica condena el libro de Copérnico que demuestra que el Sol no gira alrededor de la Tierra (1616). No sólo los libros condenó la jerarquía católica a quienes se atrevieron a revelar y defender verdades científicas que contradecían a los dogmas; también las personas fueron condenadas y asesinadas por hacerlo en muchos casos. Pero como dicen por ahí "la fe es ciega". En el año 1701, en Venezuela se fundó la ciudad de Maracay. Es capital del estado Aragua y del municipio Girardot. Se encuentra ubicada en la región central de Venezuela, al pie de la Cordillera de la Costa, y se ubica a 109 km al suroeste de la ciudad de Caracas. En el año 1811, en Venezuela, Cristóbal Mendoza se juramenta ante el Supremo Congreso de Venezuela como el primer Presidente de Venezuela de la historia. En el año 1827, muere Alessandro Volta, químico y físico italiano descubridor del metano en 1776 e inventor de la pila eléctrica en 1799. La medida de la unidad de fuerza electromotriz acordada por el Sistema Internacional de Unidades lleva el nombre de "voltio" en su honor desde 1881. En el año 1858, tuvo lugar en Venezuela, la Revolución de Marzo; llamada así porque ocurrió a principios de ese mes. Fue una rebelión armada en el preludio de la Guerra Federal (1859 – 1863), que se inició en las primeras semanas del mes de marzo de 1858, acaudillada por el General Julián Castro, gobernador de la provincia de Carabobo, quien lideró el movimiento de desconocimiento del gobierno del General José Tadeo Monagas. El alzamiento puso término a la alternancia en el poder de los hermanos Monagas (José Tadeo y José Gregorio), conocida como "el monagato". En el año 1871, nació Rosa Luxemburgo, teórica y dirigente marxista polaca de origen judío, con ciudadanía alemana, que fue dirigente y activista revolucionaria tanto en Polonia como en Alemania. Se la considera uno de los grandes referentes del marxismo, luchadora por los derechos de la mujer. Figuró en los debates que cruzaron a los socialistas de su época, entre reforma y revolución, nacionalismo y lucha de clases, las formas de lucha y la huelga general, sobre el imperialismo y el derrumbe del capitalismo, acerca de lo cual hizo aportes teóricos. Tuvo críticas hacia la concepción centralista de partido sostenida por Lenin. Junto a Karl Liebknecht, protestó las posiciones guerreristas de los partidos socialdemócratas que terminaban apoyando a las burguesías de sus países en la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Fue detenida y encarcelada en 1915, pero siguió escribiendo desde la cárcel, hasta ser liberada tras la revolución de 1918 (abdicación del emperador Guillermo II de Alemania). Estableció las bases teórico-programáticas que la llevaron de la Liga de los Espartaquistas (1918) hasta la formación del Partido Comunista Alemán (KPD). Fue brutalmente ejecutada por la represión militar. Su frase "¡Socialismo o Barbarie!" retumba hasta hoy con más vigencia que nunca. En el año 1911, nació Wolfgang Larrazabal, vicealmirante de la Armada de Venezuela, presidente de la Junta de Gobierno de Venezuela en 1958 a la caida de la dictadura del general Pérez Jiménez. Es fundado el Partido Comunista de Venezuela (1931). Esta organización, cuyas siglas son PCV, es un partido político que se define como partido marxista-leninista, que estuvo altamente influido por el PCUS de la ex URSS. Tuvo una significativa participación en procesos políticos y luchas de la clase obrera venezolana. Peleó contra dictaduras. Apoyó al gobierno del social-cristiano Rafaél Caldera, antes de respaldar el proceso bolivariano encabezado por Hugo Chávez. Tras la muerte de éste, mantuvo por algunos años el apoyo al sucesor Nicolás Maduro, del cual se fue apartando en los últimos años hasta romper de manera definitiva por no considerarlo ya revolucionario ni democrático, lo que le ha valido ser objeto de hostigamiento político. En los últimos años ha promovido la formación de una "Alternativa Popular Revolucionaria" con otros factores que se han deslindado del gobierno de Nicolás Maduro y del PSUV en el campo de la izquierda venezolana. Actualmente es parte de un espacio de unidad de acción denominado Encuentro por los Derechos del Pueblo, con otros partidos de la izquierda opositora a Maduro y con organizaciones sociales. El 5 de marzo de 1933, el Partido Nacional-Socialista Obrero (partido Nazi de Hitler) vence en las elecciones parlamentarias de Alemania. Los términos "socialista" y "obrero" no deben confundir respecto a la naturaleza de este partido, que era profundamente anticomunista y antiobrero en sus formulaciones, sus políticas y sus prácticas. El nazismo ya tenía el poder de hecho, pero buscaba legitimarse institucionalmente, en medio de un clima fuertemente represivo y el Partido Nazi logra el 44% de los votos bajo tales condiciones, con lo que consigue el control parlamentario y vota una Ley Habilitante, que le concede al canciller Hitler, plenos poderes. En adelante, el ascenso del Nazismo lleva al pueblo alemán, a Europa y a gran parte del mundo al desastre de la II Guerra Mundial. En el año 1953, muere Joseph Stalin, dictador soviético. Encarnó el proceso de burocratización de la URSS y la degeneración del Estado Obrero surgido de la revolución Rusa. Stalin encabezó el surgimiento de un régimen sumamente autoritario y reaccionario, que terminó aniquilando a gran parte de los mejores cuadros dirigentes del Partido Bolchevique que impulsó la revolución y logró la toma del poder por los Soviets de obreros, campesinos y soldados en 1917. La burocracia usurpó por completo el poder al proletariado, imponiendo un control totalitario y altamente represivo. Aunque se mantuvo la expropiación de la burguesía, la propiedad no le perteneció realmente a la clase obrera, sino que a través del Estado la burocracia pasó a manejar las empresas como si fuese su único dueño, quedándose en definitiva con la plusvalía del trabajo obrero para nutrir sus privilegios. Jesé Stalin abandonó el Internacionalismo Proletario por su tesis del "socialismo en un sólo país", pero imponiendo sus intereses y los de la casta burocrática en la política internacional de la URSS. Stalin a finales de la década de 1930, realizó grandes purgas y utilizó el terror contra sus opositores políticos de izquierda, como lo hizo con el destacado compañero de Lenin, León Trotski, cuyo asesinato en el exilio ordenó a un agente sicario. Stalin logró el éxito militar de la URSS en la Segunda Guerra Mundial al costo de millones de muertes, pero en los territorios recuperados de manos de los nazis se establecieron regímenes burocráticos similares y no hubo nuevas revoluciones socialistas, aunque se autodenominaran así. El derrumbe de la URSS décadas después de su muerte ya estaba anunciado por la pérdida de los principios revolucionarios y el rumbo tomado por la Nomenklatura (casta burocrática), que llevaría al estallido de la URSS y a la restauración capitalista. En el año 1955 se creó (en Caracas) la Organización Fe y Alegría. Es un Movimiento Internacional de Educación Popular y Promoción Social. Una federación de organizaciones locales (de orientación católica) que ofrece oportunidades de estudio a los sectores más pobres de la sociedad. En Venezuela es responsable de escuelas, centros de formación y radios. Está en más de dos decenas de países de América Latina y del llamado "Tercer Mundo", donde atiende masivamente a niños,niñas, jóvenes y adultos de sectores urbanos, rurales e indígenas con variedad de programas educativos, comunitarios y de capacitación humana y laboral. En el año 1960, el fotógrafo cubano Alberto Korda toma la más famosa fotografía a Ernesto "Che" Guevara. La foto está considerada como una de las imágenes más reproducidas de la historia. En 1986, muere en El Callao la fundadora e impulsora de sus famosos carnavales, Lucía Isidora Agnes, mejor conocida como "La Negra Isidora" (n. 1923). Fue una cultora de las tradiciones populares de su población, promotora del calipso y Carnaval de El Callao (en el sur minero de Venezuela, en el estado Bolívar), así como luchadora social. En 1991, sucede el trágico accidente de un vuelo de Aeropostal que se estrelló en el Páramo de Los Torres, en la ruta entre Maracaibo y Santa Bárbara del Zulia. Fallecieron los 45 pasajeros del vuelo. En el año 1998 la NASA anuncia el descubrimiento por parte de la nave Lunar Prospector, de agua en forma de hielo, almacenada en cráteres de los dos polos de la Luna. En 2001, al menos treinta y cinco peregrinos musulmanes mueren aplastados por una avalancha humana de creyentes cuando celebraban la llamada "lapidación del diablo", penúltima de las ceremonias del viaje de peregrinación a La Meca. En 2003, en Copenhague (Dinamarca), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) aprueba un Código Mundial Antidopaje. En 2009, los índices bursátiles en Estados Unidos, caen al valor más bajo en décadas, marcando el día más crítico de la Crisis económica de 2008-2013. En el año 2011, muere Lina Ron (n.1959), quien fue una líder popular y política venezolana, seguidora de Hugo Chávez. Fundó el Partido Unidad Popular Venezolana (UPV), aliado del gobierno chavista. En el año 2011, muere Alberto Granado (n. 1922), científico y escritor argentino, compañero de Ernesto "Che" Guevara en su travesía hacia la Revolución cubana. En 2013, muere Hugo Chávez (n. 1954), máximo líder de la revolución bolivariana. Fue un político y militar venezolano, presidente de Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 y reelecto sucesivamente hasta su fallecimiento . Conductor del Movimiento Quinta República (MVR) desde su fundación en 1997 hasta 2007, que luego se integraría en la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) también fundado por Chávez. El Comandante impulsó importantes reformas, partiendo de una nueva Constitución aprobada en 1999. Tuvo una política nacionalista y con rasgos antiimperialistas, consiguió gran apoyo y participación del pueblo y en sus gobiernos logró mejorar la calidad de vida de los venezolanos a través de planes sociales. Pudo superar varios intentos de Golpe de Estado con el apoyo popular y de los sectores leales de la FANB. Llevó adelante importantes iniciativas para la integración latinoamericana, con un perfil independiente frente a los EE.UU. Dentro de un clima democrático, planteó seguir un rumbo hacia la construcción del socialismo y la creación de un Estado Comunal, pero estos objetivos no se llegaron a alcanzar, siendo revertidas muchas de sus políticas luego de su muerte, la cual se produjo (por un cáncer que algunos sospechan "inducido") sin haber podido aplicar su anunciado Golpe de Timón, ni las llamadas Tres R (Revisión, Rectificación y Reimpulso), ni su propuesta de Plan de la Patria. Aunque Chávez pidiera al pueblo votar por Nicolás Maduro si algo le impidiese seguir gobernando, para que lo hiciese siempre junto al pueblo, y su figura es venerada oficialmente en la actualidad de manera propagandística, diciendo que "Chávez vive en nuestros corazones", hay quienes piensan que después de su muerte física fue víctima de un "asesinato político" con el supuesto abandono, en los hechos, por parte de los sucesores, de sus principales orientaciones políticasy bases principistas, e incluso con un rumbo diametralmente opuesto, cada vez más autoritario, socialmente retrógrado y hacia la derecha. Ver: Frases y consignas del Comandante de la Revolución Bolivariana - Por: Maricarmen Gómez (recopiladora) En 2013, el vicepresidente Nicolás Maduro asume como presidente encargado de la República de Venezuela, tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, hasta la realización de elecciones presidenciales. En 2015, una plataforma petrolera de la compañía estadounidense Exxon Mobil inicia operaciones extractivas en aguas de Guyana cuya soberanía discute Venezuela . En 2020, se desata polémica en Venezuela por el exhorto de Maduro a las mujeres a tener seis hijos: "A parir pues, a parir, todas las mujeres a tener seis hijos, todas. ¡Que crezca la patria!" ; declaración que se produjo en las cercanías de la movilización de mujeres del 8 de Marzo, en un contexto en el que el país se venía vaciando de millones de pobladores que merman la población de la patria por la emigración forzosa, causada por una situación económica insoportable. En 2020, en el Día Mundial de la Eficiencia Energética, una nueva falla eléctrica deja varias zonas de la capital venezolana, Caracas, sin luz y sin servicio del fluido . En 2021, en Venezuela, transportistas trancaron la Autopista Regional del Centro entre Maracay y Valencia, en protesta por la falta de combustible (gasoil), a la vez que denuncian el cobro de "vacuna" para proporcionarlo. Este tipo de situaciones es reportada como algo común a lo largo y ancho del país. En 2021, obispos católicos de EEUU se oponen a la vacuna de Johnson & Johnson contra la Covid-19, supuestamente "por estar desarrolladas con células de abortos". En 2022, las firmas de pagos estadounidenses Visa Inc (V.N) y Mastercard Inc anuncian la decisión de suspender sus operaciones en Rusia debido a la invasión a Ucrania y afirman que trabajarían con clientes y socios para detener todas las transacciones allí. Francia se convirtió en el primer país en incorporar el derecho al aborto en su Constitución el 5 de marzo de 2024. Esta histórica votación tuvo lugar en un Congreso extraordinario de ambas cámaras en el Palacio de Versalles, al oeste de París1. La ceremonia final de inscripción del aborto en la Constitución se llevó a cabo el 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.