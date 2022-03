Firmas de pagos de crédito Visa y Mastercard suspenden operaciones en Rusia

5 de marzo de 2022 - Las firmas de pagos estadounidenses Visa Inc (V.N) y Mastercard Inc dijeron el sábado que suspendían sus operaciones en Rusia debido a la invasión de Ucrania y que trabajarían con clientes y socios para detener todas las transacciones allí, informó Reuters John Mccrank en una nota de prensa.

En cuestión de días, todas las transacciones iniciadas con tarjetas Visa emitidas en Rusia ya no funcionarán fuera del país y las tarjetas Visa emitidas fuera de Rusia ya no funcionarán dentro del país, dijo la compañía. "Nos vemos obligados a actuar tras la invasión no provocada de Rusia a Ucrania y los eventos inaceptables de los que hemos sido testigos", dijo en un comunicado Al Kelly, director ejecutivo de Visa.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una llamada con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, dio la bienvenida a las decisiones de Visa y Mastercard de suspender sus operaciones en Rusia, dijo la Casa Blanca.

"El presidente Biden señaló que su administración está aumentando la asistencia económica, humanitaria y de seguridad a Ucrania y está trabajando en estrecha colaboración con el Congreso para asegurar fondos adicionales", agregó una lectura de la llamada de la Casa Blanca. La medida de las empresas de pagos podría significar más perturbaciones para los rusos que se preparan para un futuro incierto de inflación en espiral, dificultades económicas y una reducción aún mayor de los bienes importados.