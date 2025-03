Efemérides 4 de Marzo: Martes de Carnaval - Día de la Obesidad - Conciencia del VPH

Algunas efemérides de un día como hoy, 4 de marzo: Es Martes de Carnaval en 2025. Esta vez la semana de carnaval comenzó el 27 de febrero, con el inicio de la Septuagésima, que es el período litúrgico de tres semanas precedente de la Cuaresma cristiana y del noveno domingo antes de la Pascua. Durará hasta el miércoles 5 de marzo y sus principales fechas son el lunes 3 y el martes 4 de carnaval (hoy). Es una festividad que se celebra en muchos países con desfiles de disfraces y carrozas, música y baile, dando bastante rienda suelta a las pasiones y al disfrute. En Venezuela se destacan mucho ciertas tradiciones locales, como en Carúpano, en El Callao, donde el carnaval muestra gran influencia afrocaribeña y se despliegan comparsas de calipso. El carnaval es una de las celebraciones más alegres y extendidas del mundo. Celebra la vida, la diversidad, las expresiones artísticas y culturales de los pueblos. Los orígenes del carnaval vienen de tiempos antiguos, como fiestas y rituales que agradecían a la tierra y a los dioses los beneficios recibidos. Fue un legado de la antigua Grecia y de Roma, como las Bacanales y las Saturnales, que eran días y noches de distensión, licencia y desenfreno, que "transgredían" los límites de algunas normas sociales o códigos de conducta. De ahí las bromas y los disfraces, las burlas y atrevimientos, los excesos. Con el cristianismo, estas festividades paganas fueron en muchos casos asimiladas por el sincretismo cultural y religioso, se le fue vinculando al periodo previo a la Cuaresma, en el que antes del tiempo de ayuno, oración cristiana, abstinencia sexual y austeridad, más bien imperaban la gula, el jolgorio y la lujuria de las gentes. Así se convirtió en un lapso dedicado al disfrute, el baile, la comida y la bebida, las diversiones intensas y carnales; aunque luego venía la Cuaresma, en la que se quitaba la carne (en todos los sentidos) y de ahí el nombre derivado del italiano "carnevale". Sin embargo, hay una faceta cultural colectiva del carnaval como un período para compartir socialmente como lo reflejan los desfiles, las carrozas, las comparsas, los concursos de disfraces, el buen ánimo y relacionamiento de las personas a escala de las naciones. En la América colonial combinó las influencias mixtas de españoles y portugueses, y de otros colonizadores europeos, con las indígenas y de los esclavos africanos, de donde surge el destacado carnaval de Río de Janeiro en Brasil y otras expresiones como el Calipso del Caribe (que incluye a Venezuela). Día Mundial de la Obesidad. Es cada 4 de marzo. Esta fecha busca concientizar a las personas sobre los daños que para el organismo tienen las dietas altas en grasas y azúcares, que son, lamentablemente, las más habituales entre la población mundial. La convocatoria la hace la Federación Mundial de la Obesidad. Según datos de la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad viene aumentando su incidencia y afecta ya a unos 2000 millones de personas en el mundo. Las consecuencias se traducen en enfermedades cardíacas, diabetes y otros trastornos. En sí misma, la obesidad es considerada una enfermedad. Puede haber combinaciones de desnutrición con obesidad, porque tener más masa corporal no siempre significa estar bien nutrido. También puede tener implicaciones psicológicas y sociales. Por eso, comer con conocimiento y conciencia, con información nutricional adecuada , cambiando los malos hábitos de alimentación, es sumamente importante para una vida saludable. Hay que informarse en los centros de salud y en los medios digitales de las instituciones sanitarias, médicas y asociaciones de pacientes que la padecen. Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. La idea es que los métodos de la ingeniería sean concebidos en correspondencia con el propósito de que las sociedades humanas y las personas puedan obtener los recursos que necesitan sin poner en riesgo la naturaleza, la vida, el clima, el planeta... Por consiguiente la invención y la planificación deben ser en función del interés común de la sociedad (pensando en el planeta) y no de objetivos comerciales o del malentendido "desarrollo" industrial enfocado en las ganacias y ambiciones particulares. En el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, visualizo una ciudad donde la infraestructura y la naturaleza coexisten en simbiosis. Aquí están los elementos clave: a) Edificios Verdes: En lugar de rascacielos, tenemos edificios de altura moderada con techos verdes y paredes cubiertas de plantas. Estos edificios albergan viviendas, oficinas y espacios comunitarios. b) Parques Urbanos: La ciudad está salpicada de parques y jardines. Los parques no solo son áreas de recreación, sino también hábitats para la fauna y flora locales. c) Transporte Sostenible: Las calles están diseñadas para peatones, ciclistas y transporte público. Los autos eléctricos y las bicicletas comparten las vías con senderos rodeados de árboles. d) Energía Renovable: Paneles solares y turbinas eólicas adornan los techos de los edificios. La ciudad se abastece de energía limpia y minimiza su huella de carbono. e) Aguas Limpias: Los ríos y arroyos fluyen a través de la ciudad, filtrando el agua y proporcionando hábitats acuáticos. Los puentes verdes conectan las orillas. f) Arquitectura Bioclimática: Los edificios están diseñados para aprovechar la luz solar y la ventilación natural. Los materiales de construcción son sostenibles y reciclables. g) Granjas Urbanas: En los techos y terrazas, las granjas cultivan frutas, verduras y hierbas. Los restaurantes locales sirven alimentos frescos de la granja a la mesa. h) Espacios Comunitarios: Plazas, mercados y centros culturales son puntos de encuentro. Los murales y esculturas celebran la biodiversidad y la historia local. i) Silencio y Tranquilidad: La ciudad prioriza el bienestar mental. Los espacios tranquilos, como jardines zen y senderos boscosos, ofrecen refugio. j) Educación Ambiental: Escuelas y universidades enseñan sobre la sostenibilidad y la importancia de proteger nuestro entorno. En esta visión, la ciudad y la naturaleza no son opuestas, sino aliadas. Juntas, trabajan para un futuro más verde y equilibrado. Día Mundial del Tenis. Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano. El virus del papiloma humano es de frecuente transmisión en los contactos sexuales, pero para que éstos sean realmente gratificantes y seguros hay que conocer los riesgos existentes en la vida sexual y las maneras de reducirlos (por ejemplo con los preservativos). Una de esos riesgos es adquirir el Virus del papiloma Humano (VPH), que puede generar algunos peligros tanto para las mujeres como para los hombres. El cáncer de cuello de útero es una de las enfermedades cuya incidencia está comunmente asociada a la presencia del VPH. Datos de organismos de salud indican respecto a la infección por VPH en Venezuela que, cada año se detectan 3.000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino en mujeres en edades comprendidas entre 25 y 64 años. La afección además de ser la más frecuente, es la primera causa de muerte oncológica en las mujeres venezolanas. Pero la población masculina tampoco está exenta de ser afectada. Existen pruebas para la detección del VPH y se pueden practicar estudios que permitan hallar lesiones precancerosas relacionadas con el VPH, con el fin de eliminarlas antes de que progresen hasta convertirse en cáncer: Por ejemplo, el test de Papanicolaou. Entre las recomendaciones para su prevención están la conciencia y conocimiento relacionado con la pareja con la que se comparte el sexo, el uso de preservativos o la vacunación que previene de la infección inicial. Pero, sobre todo, es muy importante informarse y ser sinceros en los intercambios sexuales. El 4 de marzo de 1789, en los Estados Unidos entra en vigor la nueva Constitución, declarada por el Congreso de la Confederación en su décima reunión. El día 4 de marzo ha sido también, desde entonces, la fecha en la que han asumido el cargo presidencial los fundadores y presidentes de la nación. El 4 de marzo de 1793, en Chile se inicia el tercer Parlamento de Negrete entre los indígenas mapuches y las autoridades coloniales españolas; una junta diplomática de la que emanó un tratado entre las autoridades coloniales españolas de Chile y los principales líderes del pueblo mapuches, por iniciativa del capitán general y presidente de la Real Audiencia de Chile, Ambrosio O'Higgins. En 1811: Muere Mariano Moreno, abogado, periodista y político argentino, ideólogo e impulsor de la Revolución de Mayo en Argentina, a raíz de la cual, desde su cargo de Secretario de Guerra y Gobierno de la Primera Junta, impulsó la apertura comercial con los ingleses y el endurecimiento de la represión contra los realistas. Fue nombrado máximo dirigente de la Junta, desde la que garantizó la libertad de prensa, la integración de indígenas y blancos en el Ejército, y la creación de una biblioteca nacional. Luchó por la total independencia del territorio argentino del dominio español, como república democrática. En 1852 muere en Moscú, Rusia, el escritor romántico ruso Nicolás Gogol, autor, entre otras obras, de la novela histórica "Tarás Bulba" y del cuento sobre un funcionario "El Capote". Fue un escritor ruso, de origen ucraniano. Su obra más conocida es, "Almas muertas". En 1877 se estrena "El lago de los cisnes", obra de Piotr Ilich Tchaikosky. Fue en el Teatro Bolshoi de Moscú (Rusia) y al principio tuvo escaso éxito. Pero en 1895, al cambiar la coreografía, alcanza el reconocimiento del público. En el video con la música de Tchaikovsky: El lago de los cisnes, dirige Swan Lake - Rizzo y tocan integrantes de la Orquesta Sinfónica de Galicia. En 1894, muere Arístides Rojas, uno de los másdestacados divulgadores científicos de Venezuela. Fue un escritor, naturalista, médico, historiador y periodista, y tuvo notables contribuciones sobre temas científicos, históricos y geográficos. En 1914, en Francia, el doctor Filiatre logra con éxito separar a dos hermanas siamesas. 1918: estudios sitúan los primeros casos de la pandemia conocida con el nombre de "Gripe Española" en la base militar de Fort Riley (Kansas, EE.UU.) el 4 de marzo de ese año. La llamada Gripe Española (que no surgió en España) mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Pero en realidad no se sabe muy bien dónde y cómo se originó, y aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, hay fuentes que sitúan el origen en los Estados Unidos y dan la señalada fecha de registro de casos. 1923: En sesión solemne celebrada en la Real Academia de Ciencias de Madrid, Alfonso XIII, Rey de España, entrega el título de académico al físico alemán Albert Einstein. En 1926, China reclama un lugar representativo en el consejo de la Sociedad de Naciones, sobre la base de que su país contiene a una cuarta parte de la humanidad en población. En 1951, nace en Caracas, la cantante folclorista venezolana Cecilia Todd, quien ha sido muy escuchada en Latinoamérica y pertenece la etapa en la que surgieron varios de los más importantes cantores y grupos de la música nacional (como Un Solo Pueblo, Gloria Martín, Alí Primera, Lilia Vera, Gualberto Ibarreto, Simón Díaz y Serenata Guayanesa). Una de sus primeras producciones más exitosas fue el LP "Pajarillo Verde". Un trabajo de la periodista Lil Rodríguez fue reproducido en Aporrea en uno de los recientes aniversarios de su nacimiento: https://www.aporrea.org/cultura/n363276.html Colocamos a continuación enlace a video donde interpreta sus canciones compartiendo con otros artistas venezolanos: https://youtu.be/SZ5Y_DBQlEM En 1955 en la Facultad de Filosofía y Letras, en Madrid, se crea la cátedra Rosalía de Castro para el estudio de la lengua, literatura e historia gallega. Fue una poetisa y novelista gallega que escribió tanto en gallego como en castellano. Considerada entre las grandes poetas de la literatura española y, por supuesto, gallega, del siglo XIX. Sus "Cantares" gallegos se consideraron como la primera gran obra de la literatura gallega contemporánea. Nace en 1973 Berta Cáceres, líder indígena y activista del medio ambiente hondureña, asesinada en 2016. Su asesinato ocurre precisamente un día antes de su cumpleaños. En el año 2000, Sony lanza la PlayStation 2 (para juegos electrónicos, que causó furor en aquellos años). En 2011, muere Ālenush Teriān (n. 1920), astrónoma y física iraní-armenia. Primera profesora de física en Irán y cofundadora del Observatorio Solar de Instituto de Geofísica de la Universidad de Teherán. Es considerada la madre de la astronomía moderna en Irán. En 2016, muere Ramón Palomares, poeta venezolano. En 1975 obtuvo el Premio Nacional de Literatura por su libro Adiós Escuque; en 2006 gana el primer Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora; y en 2010 el Premio Iberoamericano de Literatura. En 2018, envenenan en el Reino Unido al exespía ruso Sergei Skripal y a su hija Yulia, con el agente nervioso Novichok. Logran recuperarse y se desencadena un serio incidente entre Londres y Moscú. El gobierno británico de Theresa May acusa al ruso de Vladimir Putin de estar detrás del atentado y expulsa del Reino Unidos a 23 diplomáticos rusos. En 2020, fallece Javier Pérez de Cuéllar a los cien años, el primer latinoamericano en ser secretario general de la ONU. En 2023 Venecia ofrecía un paisaje insólito con los canales secos y sus góndolas varadas en el fango. En la ciudad acuática de Venecia en Italia algunos de sus canales se veían secos y sus góndolas permanecían varadas en el fango. Las mareas bajas y la falta de lluvias fueron la causa de esta situación inusual. Normalmente las mareas bajas no bastan para secar los canales, pero ese año fueron acompañadas de una presión atmosférica elevada dentro de un sistema de altas presiones que impidioi la llegada de perturbaciones. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n380902.html