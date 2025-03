Efemérides del 1 de Marzo: Días internacionales de la Protección Civil, la Silla de Ruedas, la Cero Discriminación...

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 1º de marzo: Estamos en los carnavales de 2025. Comenzó el 27 de febrero, con el inicio de la Septuagésima, que es el período litúrgico de tres semanas precedente de la Cuaresma cristiana y del noveno domingo antes de la Pascua. Durará hasta el miércoles 5 de marzo y sus principales fechas será el lunes 3 y el martes 4 de carnaval. Es una festividad que se celebra en muchos países con desfiles de disfraces y carrozas, música y baile, dando bastante rienda suelta a las pasiones y al disfrute. En Venezuela se destacan mucho ciertas tradiciones locales, como en en El Callao, donde el carnaval muestra gran influencia afrocaribeña y se despliegan comparsas de calipso. Hablaremos de los orígenes, historia y evolución del carnaval en su transcurso. El Día Internacional de la Silla de Ruedas. Creado en el año 2008, a iniciativa del inglés Steve Wilkinson, diagnosticado con discapacidad por espina bífida a los 2 años de edad, su objeto es concienciar sobre problemas y necesidades de atención e integración derivados de esta malformación congénita, que suele afectar movilidad y en otros aspectos del desarrollo. La fecha rinde honores a Joyce Wilkinson, la madre del promotor de la efeméride, quien nació el día 1 de marzo de 1929 y que con dedicación y entrega le dio todo el apoyo a su hijo pequeño para la compensación de los inconvenientes asociados a su enfermedad. Wilkinson escribió en 2015 el relato de su historia personal y en él se refiere lo que son capaces de hacer las personas afectadas por limitaciones de movimiento gracias a la silla de ruedas. Su libro se denomina: "La Historia del Día Internacional de la Silla de Ruedas". Según la OMS, más de 100 millones de personas en el mundo necesitan una silla de ruedas, y sólo una minoría tiene acceso, aparte de que muchos centros urbanos poseen todavía muchas barreras para el desplazamiento de quienes la usan, por carencia de rampas de acceso en calles y edificaciones o en espacios públicos. Este día también se enoca en la no discriminación social de quienes presentan movilidad reducida. Día de la Cero Discriminación (ONUSIDA). Promueve la inclusión, la compasión, la paz y el cambio social para poner fin a cualquier forma de discriminación, por medio de un movimiento mundial de solidaridad, especialmente dirigida hacia las personas que tienen el SIDA. Todos los años hay un tema, que en esta ocasión se enfoca en la urgencia de eliminar las leyes que perjudican los derechos de las personas e introducir leyes que defiendan los derechos de todas. El año pasado apuntaba a la despenalización de los grupos de población clave y de las personas que viven con el VIH para salvar vidas y contribuir a avanzar hacia el fin de esta pandemia. El propósito es ir contra las leyes discriminatorias que dificultan la vida de las personas que padecen el síndrome y el acceso a los tratamientos y medicación. Esta conmemoración se inicia cuando el día 1 diciembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo como Día para la Cero Discriminación, luego de que ONUSIDA (un programa de la ONU para coordinar los esfuerzos contra el VIH y el SIDA) lanzara su campaña en este mismo sentido. Día Mundial del Reciclador de Base. Recicladores son aquellas personas que se dedican de forma independiente a la recolección, separación y comercialización de residuos para ser reciclados. El punto de partida para el reciclaje es la separación doméstica de los resíduos, poniendo en bolsas y contenedores aparte los orgánicos (restos de alimentos), los plásticos y otros desechos, los cartones y papeles y por otro lado el vídrio. Luego tiene que haber una política municipal y comunitaria para su recolección y procesamiento para ser utilizados, lo cual permite ahorrar recursos y emisiones de CO2 (huella de carbono) al ambiente para contribuir a desacelerar el cambio climático mundial. Día Mundial de los Pastos Marinos. Constituyen uno de los ecosistemas más importantes para la vida en el mar y la generación de oxígeno y reducción del CO2, lo que contribuye a la mejora de las condiciones que provocan cambio climático negativo por el que atraviesa el planeta. Los pastos marinos son plantas acuáticas del lecho marino, ubicadas en zonas no muy profundas de mares y océanos. Día Mundial de la Concienciación sobre la Autolesión. Hay personas que se producen a sí mismas golpes, quemaduras, cortes o rasguños. Esto puede suceder por trastornos psíquicos u otras circunstancias que es preciso comprender y prevenir. Día Internacional de la Protección Civil. Es una fecha que recuerda que tal día como hoy, en el año 1972, se constituyó la Organización Internacional de Protección Civil, como Organización Intergubernamental. En este día, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil trabajan por la seguridad de todos con entrega voluntaria y generosa, para asistir a la ciudadanía en circunstancias de emergencia, desastres naturales u otros eventos de riesgo para la sociedad. En Venezuela, la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, tiene como objetivos fundamentales diseñar programas de capacitación, entrenamiento y formación, dirigidos a promover y afianzar la participación y deberes ciudadanos en los casos de emergencias y desastres. Día de la Mantequilla de Maní. Muy abrosa y nutritiva, pero... ¡Cuidado! Tiene un alto contenido de grasas. En 1678, se fundó en Venezuela, la capital del estado Cojedes, con el nombre de San Carlos de Austria. Se encuentra en Los Llanos Altos centrales, a las orillas del río Tirgua, que pasa a llamarse San Carlos. No existen registros específicos , pero se ha dado por fundador a Fray Pedro de Berjao, que solicitó la fundación de una villa con el nombre de San Carlos, ante el gobernador de la Provincia de Venezuela, en tiempos de la colonia española; lo cual consta como aprobado por Cédula Real de finales de 1677. En 1712 en Madrid, España, se abre al público la Biblioteca Nacional. Un organismo autónomo encargado del deposito del patrimonio bibliográfico y documental de España. Dedicada a reunir, catalogar y conservar fondos bibliográficos, custodia alrededor de treinta millones de publicaciones. Fue fundada por Felipe V a finales de 1711. En el año 1797, muere Juan Manuel Olivares (n. 1760), compositor y músico venezolano en los tiempos de la Colonia. Entre sus obras se destacan: Lamentación de Viernes Santo para solo de tenor, una Salve Regina a tres voces y orquesta, un Dúo de Violines, Stabat Mater, y una colaboración que lleva el título de Salmo Primero para las Vísperas de Nuestra Señora de la Merced. También se le atribuye un famoso Magnificat con Fuga al final. De éstas, el Dúo de Violines es la única obra de la música de cámara colonial venezolana que se conserva entera. Escuchar piezas. No era fácil para un músico pardo venezolano sobresalir en esos tiempos coloniales. En 1810, nació Federico Chopin en Polonia, insigne pianista y compositor del periodo romántico, con brillante técnica, depurado y sentido estilo, con trascendencia mundial para la música. De inspiración arrebatada, se expresa casi exclusivamente al piano y a través de pequeñas piezas románticas. La producción musical de Chopin es tan importante que la UNESCO decidió declarar el año 1999 "Año Internacional de "Frédéric Chopin", para que el mundo entero celebrara ciento cincuenta años de su nacimiento. Música de Chopin. En 1813, el Congreso de la Nueva Granada nombra a Simón Bolívar, Brigadier de los Ejércitos de la Unión y Ciudadano de la Nueva Granada. En 1836, el general José Antonio Páez junto a otros patriotas conservadores, ponen fin a la primera insurrección militar posterior a la independencia, conocida como la Revolución de las Reformas en Venezuela. En 1858, tuvo lugar en Venezuela la llamada Revolución de Marzo. Un alzamiento militar liderado por el general Julián Castro que pone fin al gobierno liberal de José Tadeo Monagas y da inicio al de Castro. En 1870 en la batalla de Cerro Cará, Paraguay, muere Fráncico Solano López, el segundo presidente constitucional de la República del Paraguay entre 1862 y 1870. Se desempeñó como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presidente y jefe supremo de la nación paraguaya durante la Guerra de la Triple -Alianza. Sucedió como presidente a su padre Carlos Antonio López, electo por el Congreso Nacional como presidente de la República por un período de diez años. En 1872, el Congreso aprueba la creación del primer parque nacional de Estados Unidos y primero del mundo. El Parque Nacional Yellowstone se establece para preservar 8.983 km2 de un bosque con condiciones geotérmicas únicas, localizado en el norte de Estados Unidos. Está ubicado en Wyoming, Montana e Idaho, alberga una gran variedad de animales salvajes como osos pardos, lobos, bisontes, alces y muchos geiseres e impresionantes fuentes termales. En 1879, Bolivia declara la guerra a Chile en la Guerra del Pacífico, conflicto que involucró también a Perú como aliado boliviano y repercutió en otros países sudamericanos. Fue a causa de la violación del artículo 4 del Tratado limítrofe entre Bolivia y Chile, con ocupación chilena de Antofagasta y activación de la alianza peruano-boliviana. A raíz de ello Bolivia perdió su costa y mar. Pero detrás de los intereses empresariales y comerciales chilenos también estuvieron los de Estados Unidos e Inglaterra. En el año 1909, nació Arnoldo Gabaldón, médico, investigador y político venezolano, reconocido por su fundamental y eficaz aporte a la lucha contra la malaria en Venezuela. Entre 1950 y 1960 organizó la primera campaña nacional en el mundo contra esta enfermedad, mediante la utilización de dicloro difenil tricloroetano (DDT), la cual permitió que Venezuela se convirtiese en el primer país en erradicarla. En 1927 nació Vinicio Adames, músico y director de orquesta venezolano. En 1965, logró que el Orfeón Universitario participara en el Primer Festival Mundial de Coros Universitarios, llevado a cabo en el Lincoln Center de Nueva York. Dirigió la Orquesta de Cámara de la Universidad Central de Venezuela, la Orquesta de Cámara de la Universidad de Carabobo, la Orquesta Sinfónica de Panamá, la Orquesta de Cámara Metropolitana de Caracas, la Coral Shell, la Coral del Seguro Social, de la Escuela Industrial, del Instituto Antonio José de Sucre y el Grupo Coral Metropolitano que fundó en 1969. En 1948, en Argentina, el gobierno de Juan Domingo Perón nacionaliza el sistema ferroviario, que hasta entonces estaba en manos inglesas. En el año 1961, Venevisión inició transmisiones en Venezuela. Canal privado de televisión abierta venezolano operado por Cisneros Media y propiedad de la Organización Cisneros. En 1966, el líder comunista chino Mao Zedong lanzó la Revolución Cultural, una campaña masiva para eliminar las influencias capitalistas y tradicionales de la sociedad china y reforzar el poder del Partido Comunista, pero que trajo grandes convulsiones internas. En el año 1969, se fundó el equipo Águilas del Zulia, perteneciente a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con sede en el Estadio Luis Aparicio El Grande de Maracaibo. En 1973, el grupo de rock Pink Floyd efectúa el lanzamiento de su exitosísima producción "El lado oscuro de la Luna" y un record mundial de ventas discográficas. (Escuchar a Pink Floyd – Reinterpretación en español). En 1980, Robert Mugabe asumió el cargo de primer ministro de Zimbabue tras ganar las primeras elecciones multirraciales del país. Mugabe fue un líder que luchó contra el colonialismo británico y el régimen racista de Rodesia del Sur. En 1983, se suicida Arthur Koestler. Escritor húngaro, consagrado con la publicación de la novela El cero y el infinito. Fue un militante comunista y se infiltró en las filas franquistas durante la Guerra Civil Española, de donde se derivaron experiencias relatadas. Publicó ensayos y libros de historia. Escribió Reflexiones sobre la horca, a la par de Reflexiones sobre la guillotina de Albert Camus. Reflexiones sobre la pena de muerte. Enfermo de Parkinson, y defensor de la eutanasia, se quitó la vida junto a su esposa en Londres. En 1987, en una reunión de expertos de Naciones Unidas se confirma y lanza la advertencia de que, por encima de la Antártida, se venía abriendo un agujero en la capa de ozono. Esto podía tener diversas implicaciones por ser una capa protectora de los casquetes polares frente a los rayos calóricos y también ante las radiaciones de procedencia cósmica. En Afganistán, los intolerantes talibanes destruyen las estatuas milenarias de Buda (2001). Científicos españoles demuestran que la oxidación que provoca la droga "éxtasis" (MDMA) en las moléculas de la membrana neuronal es la causa del daño cerebral que se origina en los adictos. (2004) La Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos informa sobre el descubrimiento de los restos fosilizados de dos especies desconocidas de dinosaurios, uno carnívoro y otro herbívoro, en la Antártida. (2004) Se publica la primera prueba de que las alteraciones de la insulina cerebral están relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. (2004) 2005: Ministerio Público de Venezuela anuncia que imputarán a Enrique Mendoza, ex gobernador del Edo. Miranda, por la toma de VTV -canal 8- durante el golpe de 2002 contra Chávez. (Noticia en Aporrea, del 01/03/05 https://www.aporrea.org/actualidad/n56919.html ). 2006: Se da a conocer en medios de prensa, que según un Informe del Pentágono, más de un tercio de los soldados estadounidenses que regresaron de Irak necesitaron terapia psicológica (01/03/2006 https://www.aporrea.org/actualidad/n73884.html ). 2008: Gobierno colombiano anuncia muerte en combate de Raúl Reyes miembro del secretariado de las Farc-Ep (Noticia en Aporrea 01/03/08 - www.aporrea.org/actualidad/n109987.html ). Otras versiones hablaron de un ataque sorpresa. En 2010, en Uruguay, José Mujica es nombrado presidente del país tras su triunfo electoral. Mujica, con una orientación de izquierda, había estado muchos años preso durante el régimen militar. En 2011, la Asamblea General de la ONU expulsa a Libia del Consejo de Derechos Humanos (CDH) del organismo internacional por la represión de protestas populares. No tardaría mucho en ser bombardeada y asesinado su presidente con la intervención de las principales potencias que la condenaron, lo que causó nuevos y peores sufrimientos a la población. En 2018, en Venezuela, se gradúa la primera mujer de la Universidad Indígena. Ver: www.aporrea.org/educacion/n321631.html En 2023, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pide a Gobiernos firmar tratado para salvar los océanos ante la "emergencia" que sufren, resaltando al respecto la contaminación con plásticos. Hasta el momento, unas 193 naciones han firmado el Tratado Global de los Océanos. Este acuerdo histórico tiene como objetivo proteger la alta mar y establecer un marco legal para la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP). Falta que sea suficiente y que se cumpla. Ver: ONU pide a Gobiernos firmar tratado para salvar los océanos ante la "emergencia" que sufren actualmente (aporrea.org) El tratado se firmaría en marzo del mismo año.