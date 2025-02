Efemérides del 26 de Febrero: Víspera del “Caracazo” o “Sacudón” por el “paquete” de CAP

Algunas efemérides de un día como hoy, 26 de febrero : Día Mundial del Pistacho . Es un fruto seco originario de Asia Menor (Oriente Medio)Se le atribuyen muchas propiedades nutritivas y también curativas. Es bajo en grasas, está indicado en dietas para bajar peso. Mejora el tránsito intestinal. Favorece a quienes tienen diabetes, por ayudar a mantener los niveles de glucosa en sangre. Es antioxidante. Contiene proteínas vegetales y aporta fósforo, magnesio y potasio(reductor de la presión arterial y la frecuencia cardíaca). Es un buen energético y es una buena fuente de vitamina B6, que sirve para combatir el cansancio y la fatiga. También contiene vitaminas K, E y B1. Día de San Alejandro de Alejandría . Fue nombrado Obispo de Alejandría en 313, sucedió a San Achilla de Alejandría, y se mantuvo en dicho cargo hasta su muerte. Fue el décimonoveno patriarca de Alejandría título que precede al de Papa de la Iglesia copta o Patriarca de la Iglesia ortodoxa, previo al cisma del año 457. En 1786 nace Francois Jean Dominique Arago, célebre matemático, físico, astrónomo y político francés y al que se deben importantes descubrimientos , como la polarización cromática. Cráteres de la Luna y Marte y uno de los débiles anillos Neptuno llevaran su nombre. Como político, llegó a ser Jefe de Gobierno de la República Francesa en 1848. En 1802, nació Víctor Hugo, poeta, dramaturgo, novelista y político francés . Máximo exponente de Romanticismo francés y de eso movimiento cultural en el mundo, con obras como "Odas y baladas", 1826, "Las hojas de Otoño", 1832 o "Las Contemplaciones", 1856. " Nuestra Señora de París", y su obra cumbre "Los Miserables". Su escritura y poesía muestran compromiso socio-político con los más pobres y desfavorecidos. Estuvo contra Napoleón III. Así puede verse en su obra "Los Castigos", 1853. Hizo poesía épica en "La Leyenda de los Siglos", 1899. Su obra influyó notablemente en otros poetas de generaciones posteriores, como Rimbaud y Baudelaire. En 1815, Napoleón Bonaparte se escapa del exilio forzado , tras haber sido obligado a abdicar como emperador francés en 1814 y ser confinado en la isla de Elba, Italia. Tras la fuga, llegará con nuevos alientos a París. En 1829, nació Levi Strauss en Buttenheim, Baviera, el empresario textil germano- estadounidense fundador de Levin Strauss & Co (la marca del conocido blue jean) , uno de los mayores fabricantes de prendas de vestir en el mundo. La compañía de Levi Strauss & Co fue la primera en producir los populares y mundialmente usados pantalones Blue Jeans o pantalones vaqueros. En 1869, la Asamblea de Representantes del Centro declaró la abolición de la esclavitud en Cuba : "La abolición de la esclavitud con la indemnización oportunamente a los dueños de esclavos y la obligación de los que en virtud de este decreto le deban su libertad, de contribuir con sus esfuerzos a la independencia de Cuba". En Sibanicú, territorio del insurrecto Camagüey, rebeldes de la región declararon la abolición de la esclavitud, concediéndoles la libertad a sus esclavos e invitándoles a unirse a la lucha anticolonialista e independentista cubana. Los esclavistas liberaban a los esclavos para enfrentar al yugo colonial español y los esclavos "debían agradecerlo", aunque pasaran a una nueva forma de sometimiento: el capitalismo, y continuase el lastre de la discriminación. En 1919, el Congreso de los Estados Unidos de América aprueba el Parque Nacional del Cañón del Colorado , en el noroeste de Arizona, con casi 320 kilómetros de longitud y de 16 a 24 kilómetros de anchura. Sus puntos más profundos se encuentran ubicados en la escarpada garganta excavada por el Río Colorado, lugares en los que llega a alcanzar más de 1,6 kilómetros de profundidad. Es un imponente monumento natural. En 1946 nació Ahmed H. Zewail (f. 2016), químico y profesor estadounidense, de origen egipcio, Premio Nobel de Química del año 1999 por sus estudios de los estados de transición de las reacciones químicas utilizando espectroscopia de femtosegundo. En 1951 en los Estados Unidos se ratifica la XXIII enmienda de la Constitución , que prohíbe a los presidentes del país mantenerse en el cargo más de dos mandatos consecutivos. En 1974, muere Hendrika Johanna van Leeuwen (n. 1887), una física neerlandesa conocida por sus contribuciones a la teoría del magnetismo . En 1982 muere Reina Torres de Araúz (n. 1932), destacada profesora, antropóloga y etnógrafa panameña , una figura dentro de la antropología y etnografía nacional de Panamá, defensora del patrimonio histórico del país. Creadora de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico dentro del Instituto Nacional de Cultura, autora de más de setenta artículos sobre historia, ecología y antropología y de nueve libros, entre los que destaca la obra "Arte Precolombino Panameño" (1972). En 1984, muere Manuel Cabré, pintor hispano-venezolano , conocido como "el pintor del Ávila" (ahora monte Guaraira Repano) a partir de cuyas faldas se extiende el valle de la capital caraqueña. El 26 de febrero de 1984, se da una de las demostraciones más significativas de resistencia popular a la dictadura de Pinochet en Chile, conocida como El Puntarenazo. El general y dictador chileno, Augusto Pinochet, es repudiado por los pobladores de Punta Arenas, hecho que se registra históricamente como Puntarenazo. Fue cuando visitaba una de las ciudades que quedan más al sur de la alarghada nación, donde en manifestación popular fue recibido con insultos, gritos de "¡Asesino!", así como con consignas en contra del régimen dictatorial imperante. Hasta le arrojaron el cadaver de un animal que le manchó el impecable uniforme militar, y por estos hechos hubo varios. Fue una demostración de que comenzaba la pérdida del miedo y se recuperaba la disposición de lucha de los chilenos. En 1986, se estrena la primera emisión de la serie de dibujos animados de Dragon Ball . En 1989 se acababa de anunciar el "paquetazo" de CAP y el mismo día 26 se conocen otras medidas, el Ministerio de Energía y Minas del recientemente instalado gobierno de Carlos Andrés Pérez (de Acción Democrática) anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y con ello también el incremento de las tarifas del transporte público urbano e interurbano, en la misma proporción, a partir del 27 de febrero , válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%. Pero el 27 de febrero, Venezuela amaneció sacudida por el Caracazo, una fuerte insurrección popular imprevista, que cambiaría la historia del país. Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Caracazo Hay quienes opinan que después de la muerte de Chávez se ha vuelto a aplicar en Venezuela un "paquete antiobrero" aún mucho más profundo, pero por etapas y continuado. Por ahora el pueblo lo soporta... pero de vez en cuando Venezuela se sacude. En 1998, se observa un eclipse total de Sol en Venezuela , que abarcó con su sombra de oscuridad a la ciudad de Maracaibo y parte de la península de Paraguaná. Un eclipse como éste está predicho para el 23 de septiembre de 2071. En 2001, en Caracas, muere Arturo Uslar Pietri, intelectual venezolano, escritor de cuentos, poeta, ensayista, novelista, abogado, periodista y político . Su novela "Las Lanzas Coloradas", de 1931, adelantó el esbozo del género latinoanoamericano del llamado "realismo mágico. Fue candidato a la presidencia de la República. En 2002, muere Helen Dick Megaw (n. 1907), una mineralogista irlandesa que contribuyó al desarrollo de la cristalografía de rayos X , técnica que utilizó para estudiar los cristales de hielo y determinar la estructura de la perovskita. Su libro de referencia se tituló Ferroelectricity in Crystals, sobre el fenómeno de la ferroelectricidad. En 2004, Europa y Rusia acordaban compartir el lanzamiento de cohetes Soyuz desde el emplazamiento aeroespacial situado en Kourou (Guayana Francesa) en América del Sur. En 2006, en Egipto, se descubre un "templo solar" con varias estatuas monumentales, considerada una de ellas como posible representación del faraón Ramsés II . El citado templo se encontró en un mercadillo a las afueras de El Cairo, sobre la antigua Heliópolis. En 2010 en Colombia, la Corte Constitucional declara inexequible la ley de referendo reeleccionista, la cual pretendía habilitar al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez a un eventual tercer ejercicio presidencial consecutivo. En 2012, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es sometido a una nueva intervención quirúrgica en Cuba para extraerle un tumor canceroso . En 2013, venezolanos se titulan campeones en la III Válida Suramericana de Voleibol de Playa . Ver: www.aporrea.org/actualidad/n223965.html En 2016, John Kerry, para ese tiempo Secretario de Estado de los EEUU, reafirma que ese país no tiene ningún plan para devolverle el territorio de la base de Guantánamo a Cuba . Ver: www.aporrea.org/tiburon/n286408.html En 2017, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, es denunciado ante el Ministerio Público (MP), por presuntamente "haber recibido tres millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht" , con la que su gobernación mantenía contrataciones. La denuncia feue introducida por el presidente de la ONG Frente Anticorrupción de Venezuela, Luis Tellerías, tomando en cuenta elementos publicados en el diario estadounidense The Wall Street Journal. A estas fechas de 2023 no parece que esa denuncia haya progresado en algún sentido en el sistema judicial venezolano. En 2019, aunque la oposición venezolana (pro Guaidó) y la administración de Donald Trump exigían mantener la opción militar, en reunión con países del llamado Grupo de Lima (integrado por los gobiernos más reaccionarios de América Latina en ese momento), el comunicado aprobado por los integrantes del Grupo, descartaba el uso de la fuerza militar externa para derrocar al Presidente de Venezuela , Nicolás Maduro, aunque insiste en diferentes fórmulas injerencistas contra el país, incluyendo el golpe de Estado. La oposición de derecha venezolana no logró convencer a sus aliados entre los gobiernos de latinoamérica de mantener una posible acción militar intervencionista como la opción prioritaria sobre la mesa. En esos días se habló mucho de preparativos para una intervención armada en Venezuela y había gran expectativa internacional al respecto, que llevó a muchas manifestaciones de solidaridad antiintervencionista por parte de partidos y movimientos en países de Latinoamérica y de Europa. Ver: https://www.aporrea.org/oposicion/n338833.html Rusia alertaba que EEUU estaba enviando, coincidentemente con esa reunión, fuerzas especiales a Puerto Rico y militares a Colombia para derrocar a Maduro. Ver: www.aporrea.org/tiburon/n338838.html En 2020, en Chile, el entonces presidente Piñera (f. 2024) promulga una reforma tributaria en medio del estallido social que llevaba ya unos tres meses poniendo bajo reto a su gobierno. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n352623.html En 2021, el sindicalista petrolero de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), José Bodas, denuncia la ocurrencia de entre cinco y siete accidentes laborales diarios en la industria petrolera (con base en información extraoficial). https://www.aporrea.org/contraloria/n363113.html En 2021, un informe de inteligencia estadounidense desclasificado, señala al príncipe heredero de Arabia Saudí,Mohamed bin Salman, de haber sido quien autorizó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi dentro del consulado saudí en Estambul. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n363122.html En 2024 muere un militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que transmitió en vivo su protesta prendiéndose fuego contra la acción militar israelí en Gaza. “Ya no seré cómplice del genocidio”, dijo hombre en el vídeo. EEUU: Militar de la Fuerza Aérea muere después de prenderse fuego frente a la embajada de Israel en Washington