EEUU: Militar de la Fuerza Aérea muere después de prenderse fuego frente a la embajada de Israel en Washington

26 de febrero de 2024.-El hombre, que filmó y transmitió en vivo su protesta contra la acción militar israelí en Gaza, fue trasladado a un hospital con heridas que amenazaban su vida. La Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó que era un aviador en servicio activo, reportó desde Washington Aishvarya Kavi para El tiempo de Nueva York Nytimes.

Un aviador que se había prendido fuego frente a la embajada de Israel en Washington en protesta por las muertes de civiles en Gaza murió a causa de sus heridas el domingo por la noche, dijo el lunes la portavoz de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Rose M. Riley.



El Departamento de Policía Metropolitana de Washington identificó al hombre como Aaron Bushnell, de 25 años, de San Antonio. Una portavoz de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Ann Stefanek, había confirmado el domingo por la noche que era un aviador en servicio activo.



Bushnell parecía haber filmado la protesta del domingo y la transmitió en vivo en la plataforma de redes sociales Twitch. El New York Times no pudo confirmar quién estaba detrás de la cuenta que publicó el vídeo, pero las imágenes coincidían con los detalles del incidente publicados por la policía.



Un hombre vestido con uniforme militar se identifica en el video como Bushnell y se hace llamar oficial de la Fuerza Aérea en servicio activo. Un perfil de LinkedIn que coincide con el nombre de Bushnell lo describe como un “aspirante a ingeniero de software” y aviador en servicio activo durante casi cuatro años.



“Ya no seré cómplice del genocidio”, dice un hombre en el vídeo, haciéndose eco del lenguaje que los opositores a la ofensiva militar de Israel en Gaza han utilizado para describir la guerra. "Estoy a punto de participar en un acto de protesta extremo, pero en comparación con lo que la gente ha estado experimentando en Palestina a manos de sus colonizadores, no es nada extremo".



De pie frente a las puertas de la embajada de Israel en Washington, deja su teléfono para empaparse con un líquido transparente de una botella de metal. Luego se prende fuego mientras grita: "¡Palestina libre!". hasta caer al suelo.



El video muestra a los agentes del orden acercándose a él segundos antes de que se iniciara el fuego. Se escucha a uno fuera de cámara decir: “¿Puedo ayudarlo, señor?” Los agentes se apresuran durante más de un minuto para apagar las llamas.



Los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos fueron los primeros en responder en la embajada, en el noroeste de Washington, alrededor de la 1:00 p.m., dijo Vito Maggiolo, portavoz del departamento de bomberos de la ciudad. Bushnell fue trasladado a un hospital con heridas que ponían en peligro su vida.



El New York Times vio el video antes de que Twitch lo eliminara el domingo por la tarde y lo reemplazara con un mensaje que decía que el canal violaba las pautas de la plataforma. Fue el único vídeo publicado en la cuenta, que tenía una bandera palestina como imagen de encabezado.