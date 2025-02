Efemérides 12 de Febrero: Batalla de La Victoria (1814) y Día de la Juventud (Venezuela)

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 12 de febrero: Día Mundial contra la Utilización de Niños y Niñas Soldado. Recuerda a los niños o niñas que han sido usados por grupos armados en conflictos bélicos. Se opone a esta práctica y busca prevenirla, así como sacar a los niños y niñas de esas circunstancias, causantes de muchas muertes infantiles o de daños físicos y psicológicos irreversibles, como por ejemplo mutilaciones. Procura la solidaridad y ayuda a sus familias y la acción de los estados y de la sociedad para rescatarlos y garantizarles una mejor vida. Los niños y niñas que son objeto de reclutamiento y utilización en guerras o confrontaciones violentas son víctimas de violación de todos sus derechos y sometidos a terribles sufrimientos, separados de sus núcleos familiares, con interrupción de su normal proceso de desarrollo y con muy severas secuelas traumáticas para el desenvolvimiento de su personalidad. En 2002 en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra el Día Mundial contra el Uso de Niños Soldados y este día entra en vigor el Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, que elevaba la edad mínima de reclutamiento y participación en hostilidades de 15 a 18 años. Se estima que hay unos 300.000 niños y niñas que son reclutados (secuestrados y forzados como esclavos) para la guerra. Mientras unos usan a los niños como soldados otros (Israel) los mata como si fuesen soldados (a los niños palestinos) aunque estén en sus casas, escuelas u hospitales, y también hay que decir que las masacres contra sus familias y el genocidio, del que son víctmas, les obliga a tener que empuñar las armas tempranamente para defenderse a sí mismos junto a su pueblo. Son las expresiones de la barbarie que se impone en el mundo. Día Nacional del Nadador, y de la muerte del medallista olímpico venezolano Rafael Vidal. Este homenaje a los nadadores y nadadoras se conmemora en honor a Rafael Vidal, único atleta venezolano en ganar una medalla olímpica, en la distancia de 200 metros, estilo mariposa, en los Juegos de Los Ángeles 1984. Este destacado medallista olímpico de la natación, perdió la vida el 12 de febrero del año 2005, a los 41 años de edad, en un accidente de tránsito. También fue comentarista deportivo. Día de la Juventud en Venezuela y Batalla de La Victoria. Es un día en honor a los jóvenes que combatieron en la Batalla de la Victoria en 1814, acompañando a los próceres independentistas José Félix Ribas y Vicente Campo Elías, con tropas formadas por seminaristas y estudiantes de la Universidad de Caracas, que derrotan a las tropas realistas comandadas por José Tomás Boves y su segundo al mando, Francisco Tomás Morales. En el año 1947, la Asamblea Constituyente decretó celebrar cada aniversario de la Batalla de la Victoria como el Día de la Juventud en honor a los jóvenes que participaron en esta importante batalla. Pero eso dista mucho de brindar a las y los jóvenes todo lo que requieren y se merecen. También hay hoy en día, como ayer, víctimas juveniles de la represión. Día de Darwin. Se conmemora con el objetivo de celebrar cada año el nacimiento de Charles Darwin, quien vino al mundo un 12 de febrero en el año 1809. Con este día se recuerda y reivindica la vida y obra de este gran científico, uno de los más importantes del siglo XIX y se promueve el conocimiento de sus determinantes aportes a la biología y la ciencia en general, a partir de los datos por él recopilados y sistematizados en su teoría de la evolución de las especies. Con el recordatorio de Charles Darwin también se valora y comparte el amor por la naturaleza. En su obra, el "Origen de las Especies", Darwin afirma que todas las formas de vida existentes en la Tierra proceden de un antepasado común, que con el tiempo (miles y millones de años) fueron transmitiendo cambios biológicos adaptativos al medio y así evolucionaron hasta formar las distintas especies vegetales y animales, incluida la especie humana. Los descubrimientos, pruebas y explicaciones de Darwin fueron un duro golpe para las concepciones creacionistas aportadas y utilizadas por las religiones y sus sistemas de control social. En el año 1542, Francisco de Orellana "descubre" (para el imperio español) el Río Amazonas con una expedición que partió desde Quito. En el año 1638, se funda la ciudad de Barcelona en Venezuela. Fue fundada como Nueva Barcelona del Cerro Santo por el conquistador español de origen catalán Joan Orpí. En 1671 fue refundada por el gobernador Sancho Fernández de Angulo a dos kilómetros al sur del emplazamiento original. Barcelona era una de las provincias bajo la autoridad de la gobernación de la Nueva Andalucía. También se le llamó provincia de Nueva Barcelona. En el año 1814, muere Luis María Rivas Dávila (n. 1778), militar venezolano que luchó por la independencia desde 1810 hasta 1814 cuando murió abatido en la Batalla de La Victoria. En el año 1818, tuvo lugar la Batalla de Calabozo en Venezuela, durante la Campaña del Centro, en el marco de la guerra de independencia. En el año 1818, Chile se independiza de España. Bernardo O'Higgins proclama el Acta de Independencia de Chile en Talca, junto a Miguel Zañartu, Hipólito de Villegas y José Ignacio Zenteno. En el año 1888, nació en Madrid, España, Clara Campoamor, una abogada y política pionera del feminismo, defensora de voto femenino y demás derechos de la mujer. El voto femenino en España fue aprobado en diciembre de 1931, durante la Segunda República, y ejercido por primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933. Posteriormente tuvo que exiliarse en Suiza a causa de la en la guerra civil y la represión franquista. En el año 1938, la Selección de Fútbol de Venezuela disputa su primer encuentro internacional durante los IV Juegos Centroamericanos y del Caribe en Panamá, con resultado Panamá 3 Venezuela 1. En 1949, nace el cantautor español Joaquín Sabina, uno de los máximos representantes de la música hispana. Ha vendido 10 millones de copias musicales. Muchas de sus canciones son poemas sobre la vida cotidiana y las circunstancias que viven las personas. En 1950, nace el músico, cantante y compositor de rock británico Peter Gabriel, quien fue miembro de la banda de rock Genesis (canciones en este enlace) y su vocalista principal, también flautista. La agrupación fue fundada por el con sus compañeros de estudios de secundaria Tony Banks, Anthony Phillips y Mike Rutherford . En 1961, la Unión Soviética lanza la sonda Venera 1 destinada a sobrevolar el planeta Venus. El vuelo hasta Venus tardaría tres meses. En 1967, nace Néstor Kohan, Historiador de las ciencias sociales, escritor, filósofo, intelectual y militante marxista argentino. Ha publicado al menos 25 libros de teoría social, historia y filosofía. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es miembro de la Asociación Argentina Antonio Gramsci, sección de la International Gramsci Society (IGS). Sus libros versan sobre el pensamiento de Marx y sobre el marxismo argentino y latinoamericano, con investigaciones sobre Ernesto Che Guevara, Deodoro Roca, José Carlos Mariátegui, Julio Antonio Mella, Roque Dalton, Mario Roberto Santucho, entre otros. También sobre Antonio Gramsci, Rosa Luxemburg, Karel Kosik, György Lukács, etc. Ha hecho trabajos de pedagogía popular, incluido un documental en dibujos sobre Antonio Gramsci, realizado por el canal VIVE TV de Venezuela con textos de Kohan. Sus ensayos, libros y artículos han sido traducidos a varios idiomas. Se han publicadp artículos suyos en Aporrea: https://www.aporrea.org/autores/nestor.kohan En 1974, nace en el Reino Unido el cantante, compositor y actor británico Robbie Williams, cantante de pop rock, compositor y actor, quien comenzó con el grupo Take That. Es uno de los artistas conmás ventas en todo el mundo y ha obtenido numerosos premios. En el año 1975, se creó la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, una de las orquestas más importantes de Venezuela y de Latinoamérica (nominada en numerosas ocasiones a los premios Grammy). En1978, en la ciudad inglesa de Birmingham, nace la banda británica Duran Duran, una de las más influyentes de la música new wave, synthpop y funk. Ha vendido más de cien millones de discos. En el año 1984, muere Julio Cortázar, en París, Francia. Fue un escritor e intelectual argentino, autor de obras inmortales como "Bestiario", "Historia de cronopios y de famas" y "Rayuela". Destacó en el género narrativo y el cuento breve. En el año 1986, en Venezuela se crea la Asociación Civil de Planificación Familiar PLAFAM. Es una institución sin fines de lucro que funciona en Caracas. Tiene como objetivo principal contribuir al ejercicio pleno de los Derechos Humanos en el área de salud sexual y salud reproductiva de adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres adultos/as sin discriminación. En1990, Carmen Lawrence se convierte en la primera mujer en llegar a la presidencia de Australia. En 1993, se llega a un acuerdo entre el Gobierno sudafricano y el Congreso Nacional Africano (CNA), el partido de Nelson Mandela, para formar un gobierno interino de "unidad nacional" tras las elecciones, con el propósito de aliviar la opresión y confrontación racial, y facilitar el abandono del régimen de apartheid (racismo) y la la transición a la democracia. En 2001, en El Salvador, ocurre un segundo terremoto de 6,6 grados en la escala Richter después de haberse producido otro un mes antes, que en esta ocasión genera 315 muertos y más daños cuantiosos a infraestructuras. En 2002, en el Tribunal de La Haya, comienza el juicio por crímenes de guerra a Slobodan Milošević (expresidente de República Federal de Yugoslavia). La diligente apertura del juicio a Milosevic contrasta con la actitud diletante y dubitativa que mantiene dicho tribunal frente a crímenes aún peores que comete impunemente Netanyahu, presidente de Israel en la guerra genocida e infanticida contra Gaza, Palestina. En el año 2004, la ciudad de San Francisco, California concede el derecho a las parejas del mismo género a casarse legalmente. Esto fue un hito propulsor pionero de la lucha global por el reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales diversas. En 2008, el gobierno de Australia se disculpa ante los descendientes de aborígenes por violaciones de derechos como el secuestro de niños de las etnias originarias llevado a cabo por gobiernos anteriores entre 1869 y 1976. Aunque desde 1998, en el mes de mayo es el Día Nacional del Perdón. En 2012, el político de derecha Henrique Capriles Radonski gana unas primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, coalición de la oposición política venezolana, para enfrentar a Hugo Chávez en las elecciones presidenciales del mismo año, en las cuales Capriles fue derrotado por el voto popular. El 12 de febrero de 2013, el Parlamento de Francia aprueba la ley del matrimonio homosexual. La Asamblea Nacional de Francia votó por legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, abriendo también la posibilidad de adoptar a las parejas homosexuales. La Ley debió esperar 2 meses para la aprobación del Senado. El proyecto de ley, fue una importante reforma social del presidente François Hollande, precedida por un intenso movimiento social a favor, y recibió el apoyo mayoritario de los grupos de izquierda, con 329 votos a favor, 229 en contra, esencialmente de la derecha (que no toda se opuso), y diez abstenciones. En 2021, en Estados Unidos, es declarado "inocente" el entonces expresidente Donald Trump, en el juicio político y proceso de destitución que se le abrió, acusado por incitación a la insurrección con el asalto al Capitolio, tras obtener la victoria electoral Joe Biden. Venezuela (su gobierno) es tachada como un país "corrupto" por no rendir cuentas, reseñada por el informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional dado a conocer en 2022. Para 2021, Venezuela alcanzó una calificación de 14 puntos en una escala de 100, donde 0 representa la más alta percepción de corrupción. Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n371452.html En 2024, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informaba, para esta fecha, que había ascendido a 28.340 la cifra de palestinos asesinados por los ataques israelíes en territorio ocupado desde el 7 de octubre (2024) en el marco del genocidio sionista. El número de muertos, casi la mitad niños, seguiría subiendo sin freno que parase a los genocidas. Ver: (VIDEO) Sube a 28.340 cifra de palestinos asesinados por ataques israelíes en Gaza