Efemérides 8 de Febrero: Nace Julio Verne (1828) - Bs usados para manualidades (2018)

Destacadas: En 1828 nace el visionario escritor Julio Verne, padre de la ciencia ficción (enlace a libros para descarga gratuita).

En 2018, los billetes venezolanos valían tan poco que comenzaron a ser usados como piezas para manualidades.

En 2019, el entonces presidente de la ANC, Diosdado Cabello, hablaba de ponerle los ganchos a Guaidó , pero "a su debido tiempo".

En 2020, el dirigente obrero injustamente encarcelado, Rodney Alvarez, iniciaba una huelga de hambre (hoy en día ya en libertad).

En 2022, Nicolás Maduro ofrecía la "recuperación paulatina y definitivamente el salario". La espera continúa. Desarrollo de las efemérides: Día del Nirvana o Paranirvana, dedicado a la contemplación y la espiritualidad en lugares de retiro espiritual. En la religión del Janaismo, el Nirvana se alcanza cuando la persona se libera del karma (especie de vida predestinada que debe pagar), finalizando así su ciclo en el mundo terrenal. Muere Juan Martín de Ampíes (1533), explorador y oficial del ejército español, fundador de la ciudad de Coro en 1527 y primer Gobernador colonial de la Provincia de Venezuela. En 1692, comienza Massachusetts (Este de Norteamérica) una persecución de mujeres bajo acusaciones religiosas, conocido como "las brujas de Salem". El médico William Griggs diagnostica que la hija y la sobrina del reverendo Samuel Parris están poseídas por el demonio, cuando podía haberse tratado de convulsiones epilépticas o alteraciones de la conducta por factores tóxicos. Se abren juicios con la acusación de práctica de brujería y más de 150 personas son encarceladas por esta causa a lo largo de casi un año y medio. La caza de brujas pasóasí a representar el fanatismo religioso. Arthur Miller lo relató en su obra teatral "Las brujas de Salem". En el año 1817, el coronel bonaerense Juan Gualberto Gregorio de Las Heras cruza la cordillera de los Andes con su ejército para unirse a San Martín y liberar a Chile de los españoles. El día 12 se enfrentarán a los realistas en la batalla de Chacabuco a los que vencerán y tomarán la ciudad de Santiago, dos días más tarde. En el año 1828 nace el visionario Julio Verne (f. 1905), escritor, poeta y dramaturgo francés considerado el padre de la ciencia ficción. En sus obras anticipó numerosos inventos y logros científicos, futuros que se conocieron un siglo después. Fue célebre por sus novelas de aventuras. Entre sus escritos: De la Tierra a la Luna (1865), Dos años de Vacaciones (1888), La Vuelta al Mundo en Ochenta Días (1873), Viaje al Centro de la Tierra… En el año 1829, muere Cristóbal Mendoza, el primer presidente de Venezuela tras la independencia (Primera República, 1811). Fue un político y abogado venezolano, nacido en Trujillo y gran colaborador de Simón Bolívar. Formó parte de la Asamblea Constitucional que diseñó y promulgó la primera Constitución de Venezuela. Comienzo de la Guerra Civil Norte-Sur en Estados Unidos, en el año 1861. Se produce a los tres meses de ganar las elecciones presidenciales Abraham Lincoln. Diez estados del sur (esclavistas), siguiendo a Carolina del Sur, retiran a sus representantes del Congreso y deciden la secesión de la Unión. Fue el comienzo de la Guerra Civil norteamericana que concluyó con la victoria del Norte en 1865. En el año 1879, Sandford Fleming propone la adopción del horario universal de 24 horas, que se inicia a partir del meridiano de 180º, empleado en todo el mundo como línea internacional de comienzo de los días y horas y de cambio de fecha. En el año 1906, nació Chester Carlson (f. 1968), inventor de la electrofotografía (xerografía). Creó la empresa Xerox. En 1931 descubrió un material fotoconductor que se cargaba de electricidad estática solo en las zonas iluminadas, lo que le llevó a desarrollar la fotocopiadora. En 1919, un bombardero adaptado hace la travesía París-Londres con 12 pasajeros, que queda registrado como el primer viaje aéreo turístico de la historia. En el año 1921, muere Piotr Kropotkin (n. 1842), geógrafo y naturalista, pensador político ruso del movimiento anarquista, fundador de la escuela del anarco-comunismo. Desarrolló la teoría del apoyo mutuo. En el año 1926, nació Guillermo Morón, escritor e historiador venezolano. Fue director de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela entre 1986 y 1995. En su obra narrativa se destacan Historia de Francisco y otras Maravillas, El Gallo de las Espuelas de Oro, Catálogo de Mujeres, Los Hechos de Zacarías y Ciertos Animales Criollos. En 1938, Samuel Morse hace la primera demostración pública del Telégrafo ante un comité científico en el Franklin Institute de Filadelfia, Pensilvania. En el año 1952 en Reino Unido, Isabel II es proclamada reina y siguió siendo la monarca británica hasta su fallecimiento en 2022. La monarquía inglesa rige dieciséis Estados independientes constituidos dentro del reino y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), con varios países que fueron colonias británicas. En el año 1949 nació Florinda Meza, actriz mexicana intérprete de "Doña Florinda" en la serie "El Chavo del Ocho". Es además la viuda de Roberto Gómez Bolaños, conocido por su personaje de "Chespirito" (El Chavo) en dicha serie. El 8 de febrero de 1950, nace en Maracaibo el músico Astolfo Romero (f. 2000), quien fue un cantante, músico, compositor y actor venezolano. Se proyectó principalmente en el género folclórico de gaita zuliana. Su apodo era El Parroquiano. En el año 1957, muere John von Neumann (n. 1903), uno de los matemáticos más importantes del siglo XX. El matemático húngaro-estadounidense que realizó contribuciones fundamentales en física cuántica, análisis funcional, teoría de conjuntos, teoría de juegos, ciencias de la computación, economía, análisis numérico, cibernética, hidrodinámica, estadística y muchos otros campos. En el año 1974, tras pasar 85 días en la estación espacial Skylab, su tripulación regresa a la Tierra, habiendo marcado un récord de permanencia en el espacio. Los astronautas Edward Gibson, Gerald Carr y Willia Pogue, demostraron así que los seres humanos pueden vivir en el espacio durante períodos prolongados pese a los trastornos que produce la ausencia de gravedad y que se intenta controlar. En 1977, nace en Caracas Yucef Merhi, artista, poeta y programador venezolano, pionero del Arte Digital, residenciado en Nueva York. Primer artista en utilizar una consola de videojuegos, el Atari 2600, en la creación y exhibición de una obra de arte (1985). Ha producido trabajos que utilizan circuitos electrónicos, computadoras, videojuegos, pantallas táctiles y otros dispositivos. Uno es el Reloj Poético, una máquina que "convierte el tiempo en poesía" y genera a diario 86.400 poemas. Introduce así una innovación en la poesía y en el lenguaje poético. Su obra ha sido expuesta individual y colectivamente en prestigiosas instituciones a escala internacional. En el año 1996 en los Estados Unidos, se aprueba la Ley de Decencia en las Telecomunicaciones, que buscaba prohibir la pornografía en Internet, pero en 1997 la Corte Suprema rechazó la ley por atentar contra la libertad de expresión. En 2001, investigadores estadounidenses logran secuenciar por primera vez el genoma nuclear de una especie extinta, el mamut lanudo, que desapareció hace unos 10.000 años, según un estudio publicado por la revista científica británica "Nature". En 2001, muere en Caracas el político y candidato presidencial Luis Piñerúa Ordaz (n.1924), fue un político venezolano, gobernador del estado Monagas y candidato en las elecciones presidenciales de Venezuela de 1978 por el partido Acción Democrática. Estuvo preso varias veces durante la dictadura del entonces Presidente de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez. Fue también ministro de Relaciones Interiores durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez en 1978. Tuvo algunos desencuentros con su propio partido por el tema de la corrupción, sin que llegara a acciones mayores: se hizo famosa su mención a una supuesta lista de corruptos que nunca mostró. En 2005, en una cumbre palestino-israelí realizada en Egipto, se anuncia un "alto el fuego", tras casi cinco años de segunda "intifada" o levantamiento popular Palestino, enfrentado por el Estado de Israel con resultado de 4.600 muertos. En 2009, en partido realizado en Puerto la Cruz, la vinotinto sub-20 clasifica a la Copa Mundial de Futbol sub-20 de Egipto 2009. El XXIV Campeonato Sudamericano Sub-20 de fútbol, "Juventud de América", se realizó en Venezuela entre el 19 de enero y el 8 de febrero de 2009. En 2014, la infanta Cristina (de España), hermana del actual rey Felipe VI, es imputada por supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero. En 2017, la Cámara de los Comunes británica aprueba el "brexit" (separación de la Unión Europea). En 2018, los billetes venezolanos valían tan poco (como valor real) que comenzaron a ser usados como piezas para manualidades y "money art", como por ejemplo, para confeccionar carteras y monederos. Se les podía conseguir botados en la calle. Ver: https://www.aporrea.org/economia/n320790.html En 2019, el presidente de aquella Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que no llegó a constituir nada, Diosdado Cabello, aseguró que quien funjía como supuesto "presidente interino" de la República, Juan Guaidó, debía ser detenido, pero indicó que dicha detención sería realizada "a su tiempo", lo cual jamás sucedió. En cambio muchos dirigentes sindicales han sido encarcelados por sus luchas laborales. Ver: https://www.aporrea.org/oposicion/n338193.html En 2020, a dos días de la audiencia de juicio seguida contra el dirigente obrero Rodney Alvarez, éste decide iniciar una huelga de hambre, en señal de protesta por los más de ocho años que llevaba privado de libertad con una acusación por el delito de homicidio, desmentida por múltiples testigos y pruebas a su favor. Se le había encarcelado para encubrir al verdadero asesino, vinculado al sindicalismo pro-gobierno, que disparó sobre trabajadores en una asamblea de ferromineros. Gracias a su constancia y a la solidaridad nacional e internacional se consiguió que fuese puesto en libertad. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n351976.html En 2021, hartos de salarios y condiciones laborales inaguantables, ocupan las calles en gran multitud, trabajadores sidoristas y de otras empresas, que se manifiestan frente a sede de la CVG en Guayana (Venezuela) como lo hicieron también a comienzos de 2023. Ver: https://www.aporrea.org/trabajadores/n362699.html En 2022, por estas fechas, el presidente Maduro anunciaba tener los objetivos de "fortalecer nuestra moneda nacional y recuperar paulatina y definitivamente el salario de los trabajadores", lo que "definitivamente" no se ha logrado ni en 2023 ni hasta el día de hoy en 2024. Ver: https://www.aporrea.org/economia/n371329.html En Haití, en 2024, violentas protestas tras vencer plazo dado al Primer Ministro Ariel Henry para ceder el poder. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n390256.html En 2024, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, criticó el respaldo de Estados Unidos y Guyana a la petrolera ExxonMobil y afirmó que la empresa enfrentaría una "respuesta contundente" si realizaba alguna operación en el reclamado territorio del Esequibo. Ver: Padrino López advierte a ExxonMobil que no tolerarán operaciones en El Esequibo. "Recibirán una respuesta contundente"