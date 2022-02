(VIDEO) Presidente Maduro: " Este año habrá un ajuste a los sueldos de los trabajadores y trabajadoras del país

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que este año habrá un ajuste de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras del país.



«Tenemos dos objetivos muy fuertes. Defender el uso del bolívar, fortalecer nuestra moneda nacional y recuperar paulatina y definitivamente el salario de los trabajadores. Han sido dos golpes de la guerra económica, dos misiles«, expresó durante el tercer encuentro nacional con los Consejos Productivos de los Trabajadores y Trabajadoras (CPTT).



Manifestó la necesidad de recuperar y defender la moneda venezolana, en un proceso de uso de multicomercio y multimonedas.



También, respondió a ciertas especulaciones que han habido sobre la Reforma Parcial de Ley de Impuesto a Grandes Transacciones Financieras, que discute la AN. Al tiempo que indicó que esta ley solo establece impuestos a grandes capitales.



«Nuestra línea es cobrar más al que más tiene y cobrar menos o cobrar nada al que menos tiene (…) ¿Alguien lo duda?. Por ahí hay una campaña tratando de hacer dudar sobre el tema, pero no. La Reforma que se hizo en la Asamblea Nacional es para cobrarle más a quienes más tienen, ellos tienen platica, tienen cómo pagarlo«, expresó.



Informó que el dinero que recauda el Estado luego de que las empresas pagan impuestos son dirigidos a la salud, obras públicas y sociales; salarios, viviendas y el fortalecimiento del bolívar en el país.

Cuentas en dólares en el país



El Jefe de Estado venezolano también mencionó que la banca pública y privada permite abrir cuentas en dólares; al tiempo que explicó al pueblo que si una persona realiza una compra con un valor de 27.30$ y no le dan vuelto podrá pagar en bolívares.



«Si te dicen, no tengo vuelto, ahí es donde le dices: ‘No me importa, te voy a pagar en bolívares exactamente la cifra en conversión en bolívares; no hace falta que te den vuelto y todo el mundo sale ganando. Ganas tú y gana el comerciante», apuntó.



El presidente Maduro hizo un llamado a revisar las empresas, tanto temas de corrupción, materia prima e inversión para fortalecer el sector productivo del país.

Cajas de ahorro de trabajadores se deben convertir a petros en 90 días

Igualmente Maduro anunció este lunes que las cajas de ahorros para los trabajadores y trabajadoras deben estar convertidas en petros para proteger la economía.

En este sentido, el Jefe de Estado designó al ministro para el Proceso Social del Trabajo, José Ramón Rivero, a ejecutar la medida en 90 días.

"Estoy de acuerdo en convertir al petro todo lo que tenemos en las cajas de ahorros los trabajadores", declaró el mandatario nacional.

Recuperación del Bolívar y el poder adquisitivo

El jefe de Estado ordenó la recuperación de políticas complementarias para proteger a los pensionados junto con el plan de salud, además de la creación del nueva convención colectiva.

También aprovechó la ocasión para ratificar los objetivos fundamentales del Gobierno nacional, centrados en el fortalecimiento del uso del Bolívar y la recuperación paulatina del salario de los trabajadores.

"El objetivo es fortalecer la moneda y defender y recuperar paulatinamente y definitivamente el salario de los trabajadores", enfatizó.

En tal sentido, el dignatario declaró que el Gobierno ha ido buscando formas en "la economía de guerra" para ir adecuándose de manera flexible, y marchar firmemente hacia el objetivo".

Con información de Venezuela News / Globovisión.