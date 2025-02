Efemérides 6 de Febrero: Nace Fabricio Ojeda – Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 5 de febrero: Sexto día de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones (hasta el día 7). Evento anual que se celebra durante la primera semana de febrero desde 2011, proclamado por la Asamblea General de la ONU y que apunta a la comprensión y el diálogo entre religiones como cultura de paz, la no violencia (especialmente la violencia religiosa), la tolerancia y la comprensión mutua. Se pide a los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil que asuman la promoción de los objetivos de esta celebración. Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Las Naciones Unidas han considerado que dicha práctica es una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, por lo que diciembre de 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a los Estados, el sistema de las Naciones Unidas y a la sociedad civil a luchar para lograr su eliminación a través de la Resolución 67/146. Día de Bob Marley en Jamaica (acompañado por sus admiradores en el mundo y por las y los que gustan del reggae). Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento rastafari.(Escuchar a Bob Marley). En 1818 los patriotas venezolanos llevan a cabo la "Toma de las Flecheras" cerca de la ciudad de San Fernando de Apure, durante la campaña del Centro. Fue liderada por José Antonio Páez y Simón Bolívar. En 1833 en Estados Unidos, el inventor Samuel Morse presenta en público el telégrafo eléctrico. En 1846, nació Raimundo Andueza Palacios. Fue un abogado y político venezolano, miembro del Gran Partido Liberal Amarillo. Presidente de Venezuela entre 1890 a 1892, cuando fue derrocado por el general Joaquín Crespo. En 1868, durante la denominada Revolución Azul, de José Tadeo Monagas, estuvo en el bando oficial bajo las órdenes de Manuel Ezequiel Bruzual. También empezó a destacar por sus dotes de orador, logrando cierta relevancia por el discurso que ofreció en 1874, en el Panteón Nacional, con motivo del traslado de los restos mortales del presidente Falcón. En 1898, nació Luis Barrios Cruz (f. 1968). Fue un poeta, narrador, periodista, dramaturgo y político venezolano. Autor de una interesante producción poética que parte de la influencia de la Vanguardia europea para acabar cobrando alientos nativista y hondura existencial, está considerado como una de las figuras más notables de la denominada Generación del 28. En1906, en Antofagasta (Chile) ejecutada la Matanza de Plaza Colón con el asesinato masivo de obreros que estaban concentrados en el marco de una huelga general por sus reivindicaciones. La huelga había sido convocada por la solicitud de los caldereros del Ferrocarril de la ruta de Antofagasta a Bolivia (FCAB), quienes solicitaban la extensión horaria de su tiempo de almuerzo. Un grupo de la guardia civil al mando del coronel Sinforoso Ledesma y con autorización del intendente Daniel Santelices, en conjunto con un piquete de la marinería de la fragata blindada Blanco Encalada, reprimieron de manera sangrienta el mitin sindical, matando a un grupo no contabilizado de trabajadores. Una brigada paramilitar conformada por hijos de comerciantes, en su mayoría españoles, también intervino en la represión. En algunos países en los que se han impuesto políticas de desregulación laboral y medidas neoliberales también imperan horarios que irrespetan el derecho a un almuerzo, reduciéndolo a unos pocos minutos o teniendo los trabajadores que comer sin detener el trabajo. En 1911, nació en Tampico, Estados Unidos, Ronald Reagan, actor profesional de cine entre 1937 y 1964, que alcanzará la presidencia de Estados Unidos como cuadragésimo presidente de 1981 a 1989. Se le conocerá por su ferviente anticomunismo, su conservadurismo acérrimo y su peculiar estilo personal que le hará ganarse el apodo de "Gran Comunicador". En 1916, muere en León, Nicaragua, el poeta y escritor Ruben Darío, nacido en ese país, poco después de regresar de Europa (en medio de la I Guerra Mundial), quien también era periodista y diplomático. Fue reador del movimiento modernista en lengua y literatura española. Un poeta de gran influencia en la poesía hispanoamericana del siglo XX. Entre sus libros más destacados: Azúl (1888), Prosas profanas y otros poetas (1896) y Cantos de vida y esperanza (1905). (Poemas) En 1921 en Estados Unidos, Charles Chaplin estrena su película El chico, hace ya más de un siglo. (Película) En 1929, nació Fabricio Ojeda, quien un periodista, profesor, político y guerrillero venezolano y estuvo al frente de la Junta Patriótica contra el régimen de Pérez Jimenez. Estudió periodismo en la Universidad Central de Venezuela. Fue reportero desde los tiempos de la dictadura hasta su toma de las armas con la guerrilla venezolana de los años 60. Se nició en la vida política siendo aún muy joven, a los 17 años de edad, y se incorporó al partido Unión Republicana Democrática (URD) en 1949. Fue representante de esa organización dentro de la Junta Patriótica durante la clandestinidad, junto a los de otros partidos que la conformaron contra la dictadura perejimenista, hasta el derrocamiento del mandatario militar el 23 de enero de 1958. Luchó clandestinamente contra en contra el gobierno der facto desde el Palacio de Miraflores (sede de la Presidencia) en el ejercicio de su cargo como periodista de la prensa oficial en palacio, lo que le permitía también estar al tanto de algunos asuntos internos.Posteriormente también se opondría al gobierno de Rómulo Betancourt (AD), considerándolo traidor a los ideales del nuevo período democrático, y renunciaría a su curul de diputado para impulsar la lucha guerrillera desde las FALN. (Discuso de renuncia de Fabricio Ojeda al Congreso) En 1929, nació Óscar Sambrano Urdaneta (f. 2011). Fue un escritor, ensayista y crítico literario venezolano, especializado en la vida y obra de Andrés Bello. En 1978, ganó el Premio Municipal de Literatura por su obra Poesía contemporánea de Venezuela. Fue presidente de la Academia Venezolana de la Lengua y miembro honorario de Instituto Caro y Cuervo, presidente del Consejo Nacional de Cultura de Venezuela (CONAC). En 1932, nació Camilo Cienfuegos (f. 1959). Fue un revolucionario cubano, una de las personalidades de mayor liderazgo y dedicación de la Revolución Cubana junto con Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro y Juan Almeida. Uno de los fundadores del Ejército rebelde y uno de sus jefes principales, contra la dictadura de Batista. Fue denominado conocido como "El Comandante del Pueblo". En 1933, en la aldea siberiana de Oimiakón, perteneciente a la URSS (Rusia) la temperatura marcó en los termómetros –67.7 °C (–89.9 °F); récord mundial de frío en una localidad poblada desde que se tiene registro. La temperatura más baja del planeta (–89,2 °C) ha sido registrada en la Base Vostok (Antártida). En 1974, en Venezuela se creó el Parque Nacional Médanos de Coro (1974). En 1974 se decretó la creación del Parque Nacional Laguna de Retinga, ubicado en Nueva Esparta, Venezuela. En 1977, nació Emisael José Jaramillo Sánchez. Es un jinete venezolano, ganador de diversos triunfos como el Clásico del Caribe con My Own Business y la Copa Confraternidad del Caribe con High Security en el año 2000, para volver a repetir la faena en 2002 con My Own Business en el Confraternidad, la Triple Corona de Front Stage y tres estadísticas en el coso de La Rinconada. En 1983 en Bolivia, la policía detiene al genocida nazi Klaus Barbie, que será trasladado al fuerte de Montcluc (Francia) para ser juzgado como autor de los crímenes cometidos por fuerzas alemanas bajo su mando en la Segunda Guerra Mundial. En 2003 en el Hospital de La Paz (de Madrid), un equipo médico logra trasplantar un aparato digestivo completo (estómago, duodeno, intestino delgado, páncreas e hígado) además de un riñón a una adolescente de 16 años que padecía pseudo-obstrucción idiopática crónica. En 2011 muere en un accidente en Málaga, España, el músico, guitarrista y compositor de blues y hard rock, de origen norirlandés, Gary Moore (Robert William Gary Moore)que ganó fama mundial desde que fue guitarrista líder en bandas como Thin Lizzy, Colosseum II y Skid Row. (Interpretaciones de Gary Moore) En 2015, muere Pedro León Zapata. Fue un pintor, escritor, caricaturista y humorista venezolano. Zapata fue el autor del gigantesco mural de cerámica titulado Conductores de Venezuela (1999) ubicado en Caracas. Diseñó y pintó portadas de álbumes para músicos como El Cuarteto de Venezuela, Simón Díaz y varias para Xulio Formoso y Guaco. Obtuvo varios premios. En 2018 se lanzó el primer vuelo de prueba del Falcon Heavy de Spacex, con un vehículo Tesla Roadster en su interior, conduciéndolo al espacio, posterior se logra la hazaña de aterrizar los booster del cohete, haciéndolo reutilizable. En 2021, murió Elio Méndez García, conocido como Ely Méndez. Fue un cantante venezolano de la Billo´s Caracas Boys. Tenía 75 años y su deceso fue a causa de Covid-19 en la clínica Santiago de León en Caracas. El 15 de julio de 1971 Méndez se incorporó a las filas de la orquesta en la que grabó más de 120 temas. Fue una figura representativa de la orquesta, ya que se le consideró como el último gran bolerista de la banda. En 2021 el ex-presidente de EEUU, Donald Trump, se niega a declarar en su jucio político. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n362651.html En 2022, la Selección de Fútbol de Senegal conquistó por primera vez el título de campeón de la Copa África de Naciones 2021 (fútbol) al derrotar por penales en la final a quien venía siendio el máximo ganador del torneo: la selección de Egipto. El partido final había terminsdo 0-0 y se resolvió por 4-2 en la tanda de penaltis. En 2023, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) se pronuncia ante lo que califica como el "falso positivo" del Gobierno de Nicolás Maduro contra su partido del Gallo Rojo y rechaza la pretensión de despojar a su dirección de la legalidad electoral mediante "las maniobras del señor Diosdado Cabello para presentar una falsa división entre la militancia del PCV y nuestra Dirección Nacional, pues fueron precisamente las células de nuestro partido las que decidieron romper con las políticas neoliberales del Gobierno de Nicolás Maduro". Ver: www.aporrea.org/ideologia/n380328.html En 2024 murió Sebastián Piñera, ex-presidente de Chile: se cayó su helicóptero. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n390192.html