Efemérides del 29 de noviembre: Solidaridad Internacional con el Pueblo Palestino - Nace Andrés Bello - Día del Escritor

Día del Escritor, en Venezuela (a nivel internacional es el 13 de junio). El 29 de noviembre es día del escritor en Venezuela porque este día se rinde homenaje, como representativo del escritor venezolano, a Don Andrés Bello, ya que es el día de su natalicio. Ver más abajo la efeméride de su nacimiento. Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En 1947 la ONU aprueba como resolución un Plan de Partición de Palestina en dos estados, uno palestino y otro judío, pero éste nunca se cumplió porque el Estado judío fue acaparando casi todo el territorio y el control político-militar y económico. Por un lado los estados árabes no compartían esa decisión impuesta al pueblo palestino, y eso fue el desencadenante de una guerra. Por otro lado, el único estado que realmente se estableció fue Israél. Se trata de un estado artificial usurpador, que comenzó desde sus inicios una campaña devoradora los territorios y bienes de los palestinos, echándolos de sus viviendas, desplazándolos de manera forzosa o discriminándolos bajo condiciones de "apartheid", oprimiendo a ese pueblo asentado por siglos en esa zona del llamado "Oriente Medio" por medios cada vez más terribles, que ahora llegan al genocidio. Todo ello con el apoyo de las principales potencias europeas y de los EE.UU. Año tras año, y especialmente en días como hoy, se le exige a Israel el respeto de los territorios correspondientes al pueblo palestino en aquella partición (hecha a criterio de las grandes potencias coloniales e imperialistas vencedoras en la II Guerra Mundial y con el consentimiento del estalinismo soviético). Son muchos los ataques asesinos lanzados por Israél contra el pueblo palestino y el actual ya alcanza las dimensiones de un genocidio que no perdona ni a los niños, mujeres embarazadas, ancianos, enfermos hospitalizados... asemejándose al horror y la barbarie que soportaron los propios judíos bajo los nazis en Alemania y otros países de Europa con el Holocáusto. Por eso, en este día de solidaridad con el pueblo palestino despojado de su tierra y del control estatal soberano, se le recuerda al mundo el incumplimiento de la "Resolución de la Partición" aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a mediados del siglo pasado (siglo XX). Se levanta este día, una vez más, la denuncia de que la cuestión de Palestina no ha sido resuelta y, por el contrario, se agrava cada día, sin que los palestinos hayan obtenido el respeto de sus derechos como pueblo y nación. Según aquella resolución aprobada un 29 de noviembre, la ciudad de Jerusalén estaría sometida a un régimen internacional especial cuyas condiciones tampoco han sido respetadas por Israél. De manera que, en este día, se reclama el derecho a la libre determinación del pueblo palestino sin injerencia externa, el derecho a la independencia y a la soberanía de Palestina como nación, y el derecho de los palestinos despojados de sus tierras, hogares y bienes, a regresar a sus zonas de residencia, a sus hogares y a la restitución de sus pertenencias; a lo cual se suma el reclamo por los confinados, los detenidos, los presos y asesinados, por el cese de la represión permanente a la que son sometidos. En 2023 ya han pasado 75 años del comienzo de la guerra árabe-israelí de 1948, que se conmemora desde 1977 (lleva conmemorándose 46 años). Pero este día coinciden otras efemérides concurrentes sobre el tema de Palestina, pues en un día como hoy, luego de enfrentamientos entre facciones políticas palestinas, con visiones distintas sobre la lucha para recuperar su nación, Yasser Arafat, ante el cuestionamiento de su liderazgo, dimite como presidente de la OLP pero, poco después, rectifica su decisión ante la petición de reconsiderarla (1984). Por otra parte, en un día semejante, Palestina se incorporó como Estado observador, no miembro, de la ONU, en 2012, con lo que se adjudicó una significativa victoria política y diplomática, lo que es un reconocimiento tácito, aunque no formal, de que Palestina merece una consideración de Estado. En este día se celebran actos conmemorativos y solidarios entre los palestinos, sus instituciones, las organizaciones políticas que los representan, y los movimientos que a nivel mundial les reconocen y apoyan, así como los gobiernos amigos. (Para tener más datos sobre el origen del conflicto palestino-israelí puede leer la versión de las efemérides del 29 de noviembre publicada en 2022: Efemérides del 29 de noviembre: Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino - Nace Andrés Bello y es Día del Escritor (aporrea.org) Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. Se refiere a quienes trabajan por los derechos humanos de las mujeres. Se brinda reconocimiento a las mujeres que en su actividad particular o como parte de algún colectivo, movimiento o institución, se esfuerzan para que de verdad se cumplan los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y normas que la desarrollan. Fue declarado durante la Primera Consulta Internacional de Mujeres Defensoras que se realizó en Colombo (Sri Lanka) en el 2005 y se celebra cada año desde el 29 de noviembre de 2006. No son pocos los casos de mujeres que han sido blanco de ataques por sus acciones contra la violencia de género, las amenazas de violación, las agresiones sexuales y los feminicidios; por lo que el 29 de noviembre está dedicado a las mujeres activistas que, a pesar de los obstáculos, riesgos, amenazas y agresiones (de individuos, de grupos o de empresas, de gobiernos y de aparatos de Estado, persisten en la lucha y en el trabajo en la defensa de derechos (el 9 de diciembre se celebra otro día que guarda relación con éste, que es el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos), que no trabajan profesionalmente en ese campo. Día Mundial de la Conservación del Jaguar. Es una iniciativa conjunta de varios países que cuentan con la presencia de este felino en su fauna autóctona. El día tiene el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre (WCS), la organización Panthera y algunos representantes de los gobiernos de América Latina. Tiene como objetivo concienciar sobre las amenazas y riesgos a que está sometido este animal, informar sobre los esfuerzos conservacionistas para garantizar su supervivencia y sobre el papel que tiene el jaguar en los ecosistemas y su equilibrio. Se celebró este día por primera vez en 1918. Recientemente se renovaron las voces de alarma sobre la reducción de jaguares en uno de los llamados "santuarios" de esta especie, que es el pantanal de Brasil. También se celebra el Día Mundial del Oso Hormiguero, con el que se promueve la conservación de esta especie de mamífero, la cual se encuentra en peligro cierto de extinción según los listados mundiales biológicos de conservación de la naturaleza. Estos animales son originarios de América Central, América del Norte y regiones de Sudamérica. Aunque se les llama "osos", no poseen parentesco con la especie de los osos. Día Internacional del Ingeniero de Sistemas. Día de Concienciación sobre el Síndrome de Menkes. Enfermedad rara, caracterizada por la neurodegeneración y anomalías del tejido conectivo por la dificultad del organismo para absorber el cobre. La fecha de celebración de esta efeméride se debe a que el número atómico del cobre es el 29, en la tabla de clasificación de los elementos. Esta patología afecta al desarrollo físico y mental, pues dificulta la distribución adecuada del cobre en el cuerpo, que se acumula en el intestino delgado y en los riñones, y la deficiencia en la aborción del cobre perjudica a la estructura ósea, a la piel, cabello, vasos sanguíneos, y funciones nerviosas. Se debe a un defecto genético. Nace el humanista venezolano Andrés Bello (1781), poeta, educador, filósofo, jurista y uno de los más importantes humanistas de América, maestro del Libertador Simón Bolívar. Participó activamente en el procedente revolucionario que llevaría a la Independencia de Venezuela. El 14 de junio de 1800, se gradúa de Bachiller en Artes en la Real y Pontificia Universidad de Caracas, realiza estudios inconclusos de derecho y medicina, es autodidacta, aprende por su propia cuenta el inglés y francés, y da clases particulares al joven Simón Bolívar. Entre 1820 y 1810, ya era una de las personas intelectualmente más influyentes. Entre sus principales obras destaca la "Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos", en 1847. Publicó poesías y en Chile se convirtió en una de las figuras más ilustres de la educación, la legislación y la literatura. Se le considera uno de los forjadores de la institucionalidad chilena de su tiempo. En 1800, se establece como nueva unidad fundamental de medida de longitud el metro. Se define como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. En 1826: nace el médico José Manuel de los Ríos, precursor de la pediatría en Venezuela (f. 1914). Médico, escritor y filántropo carabobeño, de Valencia, Venezuela. De los Ríos obtuvo el honor de ser electo individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua (13.11.1898) y de laAcademia Nacional de la Historia (13.2.1901). Figuró entre los fundadores del Colegio de Médicos de Venezuela en 1902. Desde su fundación en 1937, el hospital municipal de niños de Caracas (J. M. De los Ríos), lleva su nombre. En 1849, en el Reino Unido, nace John Ambrose Fleming, físico e ingeniero eléctrico que en 1904 inventará la válvula termoiónica o diodo, entre otros inventos iniciadores de la electrónica. Muere Francisco Pi y Margall (1901). Fue un político, ensayista e historiador español de ideología republicana federal, presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República en 1873. Procedente de un medio obrero, estudió hasta doctorarse en derecho en 1847. Participó en la Revolución de 1854 y en ese año publicó sus ideas federalistas en "La reacción y la revolución". En 1909: en la cordillera de los Andes se inaugura el túnel ferroviario que une Las Cuevas (Argentina) con Caracoles (Chile). Una majestuosa obra de ingeniería. Nace Domingo Liotta (1924), médico cardiocirujano y político argentino con importantes aportes en el uso clínico del corazón artificial. En Bruselas, Bélgica, muere uno de los mayores exponentes del realismo lírico, el compositor italiano Giacomo Puccini (1924). Entre sus obras: "La Bohéme", "Tosca" y "Madame Butterfly". Compositor de ópera, considerado entre los más grandes, de fines del siglo XIX y principios del XX. En Estados Unidos, los cirujanos Alfred Blalock y Helen Taussig consiguen realizar con éxito una operación de anastomosis (1944). Es un término, usado en Biología, Micología, Medicina y Geología, que se refiere a la unión de unos elementos anatómicos con otros de la misma planta, animal o estructura mineral. Ejemplo de anastomosis: las uniones celulares llamadas unión estrecha. En 1944, Albania libera su territorio de la invasión alemana y los comunistas toman el poder con Enver Hoxha como el líder. En 1945 se proclama la República Federal Socialista de Yugoslavia. Hoy esa república federal está disuelta y existen siete países independientes: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Kosovo. Nace Silvio Rodríguez (1946). Es un cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la musica de su país surgida con la Revolución cubana, conocida como la Nueva Trova, que comparte con otros reconocidos cantautores tales como Pablo Milanés, Noel Nicola y Vicente Feliú. Su infancia la vivió en la época de transición del gobierno de Fulgencio Batista y el inicio de la Revolución cubana. Colaboró para esta última desde sus inicios como educador, dibujante, escritor, compositor, militar y político. Se inaugura la Avenida Guzmán Blanco en Caracas conocida como la Cota 905 (1953). Se inaugura la Avenida Urdaneta en Caracas (1953). La referida avenida tiene dos kilometros construidos por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en 120 días. La vía de 26 metros de ancho (tres canales de circulación en cada sentido), une a la Av. Sucre con la Av. Andrés Bello. Muere Nina Ricci (1970), fue una diseñadora de moda y modista francesa de origen italiano. Su marca, impulsada por su hijo Robert Ricci, fue una de las más famosas en la alta costura de su época. En 1983, se decreta a la Banda Marcial de Caracas como Patrimonio Artístico de la Nación (es la institución musical más antigua de Venezuela). En 1984 Argentina y Chile firman en Ciudad del Vaticano el tratado de paz y amistad que pone fin al conflicto por la soberanía de islas en el Canal de Beagle, en el extremo sur del continente americano, por el que estuvieron a punto de ir a la guerra en 1977. Se inaugura en Caracas, la Plaza Juan Pedro López (1998). La plaza Juan Pedro López es un espacio público de Caracas, Venezuela, ubicado en la Parroquia Altagracia de la capital. Fue construida por iniciativa del Banco Central de Venezuela (BCV), en terreno ubicado detrás de su sede principal. En 2015, manifestaciones a escala mundial por tercer día consecutivo reclaman acciones de envergadura para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Miles de personas se movilizan en todo el mundo para reclamar acciones concretas contra el cambio climático, a un día de iniciarse la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP21) en París, Francia. Australia es uno de los países donde fueron organizadas decenas de manifestaciones para advertir a los representantes de 195 países que se reunirán en la cumbre sobre las consecuencias del cambio climático. Pancartas con mensajes como "No hay planeta B" o "Solidaridad mundial" se hicieron ver en las marchas realizadas en Sídney (sureste de Australia), donde desfilaron decenas de miles de personas. En 2019, ante la Asamblea Nacional de Francia, Delphine Batho, exministra de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda, presenta una propuesta para prohibir el Black Friday en el país galo, por "ser una gran estafa para gloria del consumismo". Ver: www.aporrea.org/internacionales/n349491.html En 2020, allanan la casa y el consultorio del médico tratante de Maradona, ante presuntas irregularidades en la internación domiciliaria del fallecido astro futbolístico, por las que se abrió una investigación, siendo imputado su médico Leopoldo Luque. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n360894.html En 2022, hija de Hugo Chávez rechaza en las redes sociales un video en el que aparece su padre como super héroe junto a Maradona, Maduro y Lacava. Chávez sale con traje de super héroe de comic, con el difunto futbolista Maradona, el presidente Nicolás Maduro Maduro y el gobernador Lacava del estado Carabobo, lo que María Gabriela Chávez calificó de "grotesco". Ver: www.aporrea.org/actualidad/n378710.html En 2022, el entonces ministro El Aissami (antes de caer en desgracia y desaparecer de la escena pública por un mega escándalo de corrupción) se reunió con el presidente de la transnacional norteamericana Chevron y anunció contratos para empresas mixtas. Ver: www.aporrea.org/energia/n378731.html Esto sucedió después de que el Departamento del Tesoro de los EE.UU emitiera licencia que autorizaba al a compañía a ampliar sus operaciones de extracción de petróleo en el país, como una excepción en el marco del bloqueo y sanciones económicas a Venezuela. En 2023, Israel excarcela a 30 mujeres y niños palestinos que mantenía en su poder, tras la liberación de 12 rehenes de Hamas, en un intercambio de tregua. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n388264.html En 2023, familiares de pacientes con fibrosis quística de Venezuela piden mediación de la ONU para el acceso a tratamientos. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n388263.html