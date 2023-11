Efemérides 18 noviembre: Día de la Alimentación - Asesinado Danilo Anderson - Culmina COP27

Concluye hoy sábado 18 de noviembre la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, precedida por en Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (fue el viernes 10). En diciembre de 1988,la ONU proclamó esta celebración, que tendría lugar todos los años durante la semana del 11 de noviembre. Ver: https://www.aporrea.org/cultura/n387759.htm y https://www.aporrea.org/cultura/n378215.html. Día Mundial de la Vasectomía. Se celebra el tercer viernes de noviembre. Es un método anticonceptivo masculino seguro y eficaz que contribuye al control de la natalidad. Esta efeméride tiene como finalidad promover la vasectomía como un método anticonceptivo alternativo, desmitificar falsas creencias y reducir el número de embarazos no deseados. Se trata de involucrar de manera consciente y activa a la población masculina en la planificación familiar y contribuir a la salud reproductiva. La creación del Día Mundial de la Vasectomía surgió en el año 2013, por iniciativa del urólogo Douglas Stein y el cineasta Jonathan Stack. Día de la Alimentación en Venezuela. Tradicionalmente, en la semana correspondiente a esta fecha se publican informaciones y se realizan actividades destinadas a promover la adquisición de buenos hábitos alimenticios. La escogencia de este día obedece a que fue un 18 de noviembre de 1949 cuando se creó el Instituto Nacional de Nutrición (INN), en Venezuela , para dar respuesta a problemas y requerimientos nutricionales de la población. Sin embargo, hay un Día Mundial de la Alimentación, que es el 16 de octubre. Además de hacernos conscientes de los problemas alimentarios y procurar la adopción de hábitos saludables, así como una alimentación apropiada, se busca (a menudo más en la teoría que en la práctica) ayudar al combate de la desnutrición o la malnutrición y estimular la solidaridad en la lucha contra el hambre. Por supuesto que para esto es necesaria la producción o adquisición suficiente de alimentos sanos y que sean accesibles para la gente, especialmente para los niños pequeños, pues una buena alimentación es condición para una buena nutrición. Un objetivo que se conecta con las políticas sociales, la producción alimentaria, la remuneración salarial y un conjunto de condiciones que permitan o favorezcan una alimentación suficiente y adecuada, pues no basta con poner alguno que otro comedor popular o casas de alimentación, lo cual es sin duda positivo. En Venezuela el salario de la clase trabajadora no cubre ni una ínfima parte del costo la canasta alimentaria y menos aún de la canasta básica (contraviniendo el Art 91 constitucional) y lo peor es que se trata de un situación sostenida, de manera crónica, prácticamente durante la última década. Aunque en el país hay acceso masivo a algunos productos alimenticios de fácil adquisición y bajo costo, como sucede con los del programa que garantiza bolsas o cajas de comida, conocido como CLAP (denominación que viene de los Comités Locales de Alimentación y Producción), pero también hay mucha polémica sobre la suficiencia y calidad alimentaria de los productos, no escogidos de acuerdo con las necesidades de cada consumidor o grupo familiar. Ha habido señalamientos de corrupción en la importación de alimentos para este programa social. Otros programas fueron muy exitosos inicialmente como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), pero hay denuncias de que terminó dedicándose al "guiso" de dinero. Por ello en todas estas iniciativas es fundamental la libre participación contralora de las organizaciones obreras, populares o comunitarias, docentes o sociales en general y por supuesto, que cada trabajador o trabajadora y cada familia, pueda adquirir los alimentos eseciales que requiere; lo cual sólo puede garantizarse conn un salario que cubra el costo de la canasta alimentaria (y de la básica) . En Venezuela, si bien hubo una situación favorable durante la primera década de la revolución bolivariana, los datos indican que más de 9 millones de venezolanos (un tercio de la población), atraviesan en situación de inseguridad alimentaria. Día de la Chinita en Maracaibo y otras poblaciones del Zulia (Venezuela). Es una festividad de origen religioso, pero que está muy arraigada en la tradición marabina (de Maracaibo) y de la región zuliana, celebrada también como feria, además de las actividades promovidas por la Iglesia Católica. Anualmente, durante ocho días, desde el 11 hasta el 18 de noviembre, en Maracaibo y otras localidades del Estado Zulia se conmemora el "milagro" relatado por una historia sobre la aparición de una imagen luminosa de la Virgen de Chiquinquirá en una tablilla encontrada por una anciana a orillas del Lago de Maracaibo, en el año 1709, lo que motivó a la Iglesia para construir el Monumento a la Virgen en el lugar donde se encontraba la casa de la mujer, en el cual se levantó la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá, adoptada como patrona del Estado Zulia. Se realizan misas y procesiones, y la fiesta popular es amenizada por las parrandas y amaneceres gaiteros, con los instrumentos típicos y las destacadas letras características del ritmo identitario del Zulia: la gaita zuliana. Día Mundial de los Récord Guinness. Cada 18 de noviembre se celebra este evento en el que se dan a conocer nuevos récords alrededor del mundo, que se registran en el libro de los records Guinness. Se celebró por primera vez en el año 2004. Venezuela realizó recientemente una actividad en la que congregó a unos 12 mil músicos del sistema de orquestas del país, con la aspiración de marcar un record mundial con "la orquesta más grande del mundo". También se hizo en el Zulia un concierto de gaitas con la reunión del conjunto folklórico más grande del mundo (ejecutantes de cuatro, tambora, furro y otros instrumentos). Día Internacional del Arte Islámico. Se celebra con el fin de divulgar las manifestaciones artísticas del Islam en distintos aspectos, y de resaltar los aportes del Arte Islámico a la cultura universal. Fue proclamado durante la 40ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO en 2019. El Arte Islámico es el estilo artístico desarrollado históricamente en el seno de la cultura vinculada con la religión islámica y con muy marcada influencia arábiga, pero también persa y de otras latitudes donde se implantó el Islam. En su arquitectura son características las estructuras geométricas y simétricas en prisma. Día Europeo del uso prudente de antibióticos. Es una iniciativa europea de salud pública cuyo objetivo es sensibilizar sobre la amenaza que supone para la salud pública la resistencia a los antibióticos y fomentar el uso prudente de los mismos, en vista de la tendencia a la automedicación y abuso de los antibióticos que luego hace más difícil la respuesta del cuerpo humano (o de los animales) para combatir a los microorganismos patógenos o bacterias causantes de enfermedades. Día Mundial del Paciente Anticoagulado. Los pacientes anticoagulados son aquellos que toman una medicación anticoagulante, necesaria para tratar sus dolencias pero que a la vez implica riesgos. Generalmente se trata de personas con problemas cardíacos, o pacientes que han padecido trombosis en las piernas o embolias pulmonares. La efeméride se realiza para resaltar la importancia del manejo adecuado del tratamiento, contribuir a que el paciente pueda tener un adecuado seguimiento médico, evitar complicaciones en el estado de salud y mejorar su calidad de vida. Día Europeo para la Protección de los Niños del Abuso Sexual y Explotación Sexual. Declarado en 2015 a raíz de una iniciativa del Consejo de Europa. A nivel mundial, sin embargo, el 23 de septiembre es dedicado al Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Se inaugura la Basílica de San Pedro (1626). Es la Iglesia cristiana con más espacio interior del mundo. En ella trabajaron algunos de los arquitectos más renombrados de la historia, como Donato Bramante, Miguel Ángel, Bernini, Rafael. Está ubicada en la Ciudad del Vaticano, sede del papado católico. La Revolución Haitiana (1804) consigue con la abolición de la esclavitud. Fue el primer movimiento revolucionario de Afro-América, que se produjo en la colonia francesa de Saint-Domingue y condujo a la proclamación del primer Imperio de Haití con su independencia. Muere José Tadeo Monagas (1868). Fue presidente de la república (Venezuela) en varios períodos. Fue miembro del Partido Liberal, y dirigió la Revolución Azul. Junto con su hermano José Gregorio Monagas, marcó una etapa de nepotismo en Venezuela conocida como la Oligarquía Liberal o el Monagato. Nace Compay Segundo (1907). Fue un músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial. Fue el inventor del armónico, un híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano. Nace Pedro Infante (1917). Fue un cantante y actor mexicano, uno de los iconos de la Época de Oro del Cine Mexicano, así como uno de los representantes de la música ranchera. Escuchar canciones. En 1921, nace Wilfrido Omaña, dirigente de una guerrilla que enfrentó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela (f. 1953). Wilfrido Omaña nació en Tovar, Estado Mérida. Fue un militar y político venezolano que se rebeló y se opuso al régimen perezjimenista. Murió en un enfrentamiento con funcionarios de la temida Dirección de Seguridad Nacional. Muere Marcel Proust (1922) en París, Francia. Fue un novelista, ensayista, crítico, y escritor francés cuya obra maestra fue la novela "En busca del tiempo perdido", escrita en siete partes y una de las más influyentes del siglo XX. Otras obras notables: "Los placeres y los días". Nace Alan Shepard (1923), astronauta realizador en 1961 del primer vuelo suborbital hecho por los EE.UU a bordo de la nave Mercury 3, alcanzando una altitud de 187 kilómetros en un vuelo de sólo 15 minutos de duración. Walt Disney crea a Mickey Mouse (1928). The Walt Disney Company celebra el nacimiento de Mickey el 18 de noviembre de 1928, a raíz del estreno de Steamboat Willie, primer cortometraje sonoro de dibujos animados. En Venezuela, el aviador estadounidense Jimmy Angel sobrevuela el Salto Ángel (979 metros), la catarata más alta del mundo (1933). Pero es el 24 de marzo de 1935 que, al ser acompañado por un fotógrafo, da a conocer al mundo su descubrimiento. Aunque se le conoce con el nombre de "Angel", tenía y tiene su denominación indígena (del pueblo pemón de la Gran Sabana), que según unas fuentes es Churún Merú y según otras Kerepa-kupa-merú o Parekupa-merú. En 1949, nace Josefina Urbina, comunicadora popular venezolana, quien dedicó 18 años de su vida a la comunicación popular y al periodismo solidario, como miembro del equipo de aporrea.org (f. 13-7-2022). Madre del cofundador de este Sitio Web Popular Alternativo, Martín Sánchez. Ver: https://www.aporrea.org/medios/n378422.html Muere Niels Henrik David Böhr (1962), Premio Nobel, que contribuyó a importantes avances en la comprensión de la estructura del átomo y la mecánica cuántica. Científico danés. En 2004, el Parlamento británico vota para poner fin a la caza del zorro (desde 2005). Activistas por el bienestar de los animales celebran esta victoria en la lucha por el bienestar animal. En 2004, el alcalde del municipio gallego de Oleiros (Galicia, España) insertó en carteles luminosos de temperatura y tráfico varias consignas de protesta contra el entonces primer ministro israelita Ariel Sharon, lo que provocó un incidente diplomático con Israel. Sucedió en el contexto de una de las tantas ofensivas criminales de Israel contra la población palestina. Se podían leer consignas como: "Paremos a la bestia. Sharon asesino. Stop a los nuevos nazis". Fue una campaña solidaria con Palestina puesta en marcha por el alcalde izquierdista independiente Ángel García Seoane, y a pesar de los escándalos y controversias con el gobierno central español siguió gobernando el municipio por muchos años. En una glorieta de la vía pública, en el mismo municipio fue levantado, por cierto, un monumento en honor al Che Guevara, cerca de la localidad de Santa Cruz de la provincia de A Coruña. Ver: Alcalde gallego publica consignas contra Sharon y provoca un incidente diplomático con Israel (aporrea.org) Muere en un atentado el Fiscal venezolano Danilo Anderson (2004), abogado y geográfo venezolano. Se desempeñó como fiscal del Ministerio Público venezolano que estaba investigando a más de 400 personas acusadas de crímenes durante los Sucesos de Puente Llaguno y el fallido golpe de Estado de abril de 2002 contra el gobierno de Hugo Chávez. Fue asesinado al hacer explotar su vehículo, posiblemente con C-4, activado desde un teléfono celular. Por ese crimen fueron condenados y encarcelados los señalados como autores materiales, más nunca se conoció del encargo o autoría intelectual.En erste día, agrupaciones del movimiento popular venezolano realizan actividades conmemorativas en homenaje al "Fiscal Valiente". Ver: (Audio) Hace pocos minutos explotó vehiculo del Fiscal Danilo Anderson 18/11/04 - www.aporrea.org/actualidad/n52803.html La noticia de Aporrea recogía el anuncio emitido por el entonces ministro de comunicación de Venezuela. En 2009, el Senado de Argentina sanciona por unanimidad la ley que elimina del Código Penal la pena de prisión para los delitos de calumnias e injurias. La ley fue impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en favor de la libertad de prensa, en sintonía con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como adecuación de Argentina a la Convención Americana de Derechos Humanos. En 2011, el conjunto de música típica y folclórica venezolana Serenata Guayanesa, es declarado Patrimonio Cultural de la Nación, según el Decreto Oficial. Escuche canciones de Serenata Guayanesa. En 2013, Palestina participa por primera vez en su historia en una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas. En Venezuela, se inaugura el Museo del Béisbol Zuliano (2017). En 2021, una jueza de Nueva York ordena la nulidad de las condenas de asesinato pronunciadas en 1966 contra dos hombres acusados de asesinar al activista por los derechos civiles Malcolm X en 1965 al considerar que fueron "erróneas", tras una solicitud conjunta de la Fiscalía y la asociación "Proyecto Inocencia". Este tipo de decisiones aunque fuera de tiempo, tienen consecuencias históricas, sociológicas y políticas muy polémicas, especialmente en países atravesados por la lucha racial como los EE.UU. En 2022, terminaba un día como hoy la Cumbre Mundial del Clima de ese año, celebrada en Egipto (del 6 y al 18 de noviembre). En 2023 será posterior.