Efemérides del 15 de noviembre: Día Mundial Sin Alcohol

Continúa hasta el 17 de noviembre la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, precedida por en Día Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (fue el viernes 10). En diciembre de 1988,la ONU proclamó esta celebración, que tendría lugar todos los años durante la semana del 11 de noviembre. Ver: https://www.aporrea.org/cultura/n387759.htm y https://www.aporrea.org/cultura/n378215.html Día Mundial Sin Alcohol. Su objetivo es concienciar para la reducción del uso nocivo del alcohol. Tanto a los individuos y a la sociedad, como a los gobiernos en el sentido de que adopten las medidas necesarias. El consumo excesivo e inapropiado de bebidas con alcohol, especialmente cuando es habitual o si se produce de modo intensivo (mucho alcohol en corto tiempo), llegando a las intoxicaciones etílicas agudas (borracheras extremas) supone un importante factor de riesgo que potencia la enfermedad y la mortalidad, los accidentes y las perturbaciones de la vida familiar, laboral y social. El alcohol al ser ingerido actúa como una la sustancia psicoactiva que altera el funcionamiento del organismo y la conducta humana. Preocupa mucho su consumo entre las personas más jóvenes y en menores, que son más vulnerables a sus efectos, así como también en las embarazadas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo de alcohol. Información sobre límites de consumo de alcohol. Día internacional de la Química. Día Europeo de la Distonía, nombre genérico de un conjunto de enfermedades neurológicas así como de sus síntomas, que consisten en contracciones sostenidas de músculos en una o más partes del cuerpo que originan en muchas ocasiones retorcimientos o torsiones de las partes afectadas y a veces temblor. Pretende sensibilizar a la sociedad, recaudar fondos para la investigación científica y dar información y apoyo a los pacientes y a sus familiares. Día del escritor encarcelado. Muere Daniel Rutherford (1630), descubridor del Nitrógeno. Fue un botánico, médico y químico escoces que en 1772 descubrió la existencia del nitrógeno, el quinto elemento más abundante del universo. Batalla de Aribanaches (1810). Fue una acción perteneciente a la batalla de Coro, comandada por el brigadier Francisco Rodríguez del Toro. Muere José Antonio Anzoátegui (1819). Militar y político venezolano, prócer de la independencia de Venezuela. Combatió junto a Simón Bolívar y José Antonio Páez. Se incorporó a la lucha por la independencia en 1810. Formó parte de la Campaña de Guayana, al mando del General Francisco González Moreno. Participó en las batallas de Araure, 1813 y en la primera de Carabobo, 1814, y otras en las que se distinguió por sus méritos. En1827 en Colombia, se produce un terremoto que deja un saldo de 250 víctimas (entre las poblaciones de Popayán y Cali). El 16 de noviembre se producirá otro terremoto mucho mayor. En 1856, en Nicaragua, empieza la Segunda Batalla de Masaya con el ataque de las tropas del filibustero estadounidense William Walker a dicha ciudad ocupada por el Ejército Aliado Centroamericano, dirigido por el general salvadoreño Ramón Belloso. En 1865 muere Alexander Benitz cartógrafo alemán que junto a Agustín Codazzi trazó plano de la Colonia Tovar. En 1884, se inaugura en Alemania la Conferencia de Berlín, organizada por el canciller Otto Von Bismark, para acordar la repartición colonialista del continente africano. En 1886 nace el poeta y médico Baldomero Fernández Moreno, figura clave de la literatura argentina del siglo XX, miembro de la Academia Argentina de Letras. Sus poemas más recordados son "Setenta balcones y ninguna flor", "Una estrella" y "El poeta y la calle". En el Estado Carabobo de Venezuela, se funda la Universidad de Carabobo UC (1892). Nace Billo Frómeta (1915). Fue un Músico, compositor y director de orquesta dominicano, afincado en Venezuela. En agosto de 1940, Billo reagrupa su orquesta y le cambia el nombre a Billo's Caracas Boys. Muere Emile Durkheim (1917), fundador de la sociología moderna. Fue un sociólogo, filósofo, pedagogo y antropólogo francés. Fue fundador de la sociología moderna junto a Max Weber. Tal vez su obra más conocida sea "Las reglas del método sociológico". Estableció formalmente la sociología como disciplina, académica y junto con Karl Marx y Max Weber, es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Entre sus obras cabe citar Filosofía y Sociología (1899) y una serie de estudios, entre los cuales los más importantes son Crimen y Salud Social (1895). En Ginebra Suiza, se reúnen por primera vez los miembros de la Sociedad de Naciones, organismo internacional surgido tras el fin de la I Guerra Mundial, con la idea general de la resolución de conflictos entre las naciones de manera pacífica. Participan 42 países (1920). En 1930, nace el actor Italo-venezolano Umberto Buonocuore (f. 2007), fue un actor y comediante italiano, afincado en Venezuela. Nació en Napoles, Italia el 15 de noviembre de 1930 y llegó a Venezuela a los 23 años de edad, en 1953, donde se convirtió en actor, al lado de Juana Sujo. Incursionó en la televisión y en las tablas de teatro, incluso como director. Se funda la ciudad de Punta de Mata en el Estado Monagas de Venezuela (1940). El origen del nombre "Punta de Mata" se debe a un árbol de su higuerón que estuvo ubicado en las cercanías. Los primeros pobladores de la zona lo utilizaban como punto de referencia, ya que no existían otros como calles o casas. En ese mismo año se hizo la perforación del primer pozo petrolero en la zona, lo que atrajo una importante migración extranjera provenientes mayoritariamente de Asia, Latinoamérica y Europa. En 1940, las autoridades alemanas ordenan el cierre del gueto de Varsovia, en el que malvivían recluidos unos 350.000 judíos. Pero hoy en día el Estado de Israel mantiene a unos dos millones y medio de palestinos en el gigantesco guetto en que han convertido a Gaza con la colonización sionista. En 1945, Gabriela Mistral se convierte en la primera mujer Latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Chilena. Una de las poetas más importantes del s. XX, educadora con desempeño como maestra rural. Entre sus obras más importantes está su libro Tala (que se edita en 1938). Fue resaltante en ella su defensa de las mujeres y su compromiso social latinoamericano. Se crea el Instituto Nacional de Nutrición (INN) en Venezuela (1949). En 1953 en Venezuela se funda el canal Radio Caracas Televisión (RCTV), por el empresario y explorador William H. Phelps Jr. Fue el tercer canal que apareció en Venezuela, propiedad de Empresas 1BC. En 2007 este canal salió del aire, al no ser renovada su concesión de funcionamiento, otorgada por el Estado. Tras haber estado involucrada abiertamente la televisora en la promoción del golpe de Estado del año 2002 contra el presidente constitucional de Venezuela Hugo Chávez Frías, el gobierno le negó la renovación de la concesión vencida. Esto fue presentado como un "cierre" por los sectores golpistas. En su lugar, el gobierno estableció el canal Televisora Venezolana Social (TVES), pero lamentablemente, en vez de estar bajo control social, terminó convertido en un instrumento exclusivamente manejado por el Estado y por la parcialidad política que lo administra, sin pluralidad y sin ejercicio alguno del Poder Popular sobre este medio de comunicación. En 1986, los Gobiernos de Cuba y España acuerdan el pago de indemnizaciones a españoles cuyos bienes fueron expropiados en 1959 tras el triunfo de la revolución cubana. En 1988 los Leones del Caracas inician recorrido de 18 triunfos seguidos, que marca récord en la Liga de Beisbol Profesional de Venezuela (LBPV). La Unión Soviética envía al espacio y pone en órbita su transbordador espacial Burán (no tripulado), en el año 1988. Será el único viaje que realizará. El escritor Adolfo Bioy Casares recibe en Madrid el Premio Cervantes de Literatura, el más importante otorgado a las letras en lengua castellana (1990).Es el autor más galardonado de Argentina. Cultivó el relato fantástico y policíaco en clave de parodia. En 1991, una delegación de rebeldes de Afganistán y las autoridades soviéticas (la ex URSS, que había intervenido militarmente en ese país) acuerdan poner fin a trece años de guerra y preparar elecciones democráticas. El 15 de noviembtre de 1995, la Conferencia General de la UNESCO aprueba en París establecer el 23 de abril como fecha del «Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor». En 1995, se aprueba por unanimidad en el Senado español la abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra. En 1978 ya había sido abolida del Código Penal al ratificarse la Constitución. En 2006, se inicia el proyecto genoma Neandertal con la presentación de la primera lectura de un millón de "letras" de ADN de un fósil. Posteriormente irían siendo agregados avances de sus claves genéticas hasta llegar a su descripción completa. En 2006 Comienza a emitir el canal de noticias a nivel mundial Al Jazeera, fundado en 1996 por el gobierno de Catar. Se publica en español el libro 'El gran diseño' (The grand design), de Stephen Hawking y Leonard Mlodinow (versión en español). Es un libro de divulgación científica, publicado primero en inglés y posteriormente en español, el 15 de noviembre de 2010. Examina la historia de los conocimientos científicos sobre el universo y colocan interrogantes sobre la Teoría del Campo Unificado, basada en un modelo del principio del Universo de Albert Einstein y otros. Afirman que la invocación de Dios no es necesaria para explicar el origen del universo, y que el Big-Bang es consecuencia única de las leyes científicas de la física. En 2012 Miguel Cabrera es premiado por primera vez como Jugador Más Valioso de la Liga Americana y se convierte en el primer venezolano y lograr esa hazaña. En 2017, desaparece con su tripulación el submarino de la Armada Argentina ARA San Juan (S-42), con 38 tripulantes y 6 buzos tácticos a bordo . Pasado un año y dos días la nave fue encontrada por una empresa privada, con toda su tripulación muerta, muy cerca del punto de desaparición y en el lugar donde se suponía que se encontraba, a 907 m de profundidad. En casos como estos, en que se tarda en encontrar una nave siniestrada, la presión persistente de los familiares de las víctimas suele ser fundamental para dar con los restos o para recuperar y salvar a las personas afectadas. Manuel Merino de Lama renuncia a la presidencia del Perú (2020), con menos de una semana en el gobierno. Ocurrió luego de masivas protestas populares que culminaron con la muerte de dos jóvenes y el retiro de la mayoría del gabinete ministerial peruano. Merino llegó al poder en medio de una crisis , tras haber asumido Martín Vizcarra, quien tomó el cargo luego de que su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), enfrentara dos pedidos de vacancia y renunciase antes de que se produjese su destitución. En 2022, transcurría el décimo día de la Cumbre Mundial del Clima de ese año, celebrado en Egipto (del 6 y al 18 de noviembre). Faltaban 3 días para su culminación. En 2023 será posterior.