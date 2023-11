Efemérides del 5 de noviembre: Muere el Cacique Guaicaipuro (1568)

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis. Tiene por objeto reconocer la importancia de estar preparados y con sistemas de alerta para la protección de las personas y prevenir los daños que ocasionan los sunamis o tsunamis, que son una sucesión de olas gigantescas o grandes mareas, causadas por alguna perturbación bajo el agua. Se pueden producir por un terremoto en el fondo del océano, aunque también pueden ser provocados por derrumbes en las costas, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierras submarinas o incluso el impacto de un meteorito de tamaño considerable en el mar. Día Internacional del Payaso. Estos artistas de vestimenta estrafalaria y gestos absurdos siempre han encantado a nuestros niños, aunque también a los adultos, porque hacen reir y alegran la vida. Su figura se origina desde la antigüedad, como los llamados "bufones" de las cortes reales. Día Mundial del Idioma Romaní (el de los gitanos). Es la lengua ancestral del pueblo gitano que vive disperso en diversos paises del mundo. El objetivo del día es fomentar la preservación de la lengua y la cultura Romaní y dar a conocer la importancia de esta lengua en la sociedad, reivindicando la identidad, la inclusión y el sentido de pertenencia del pueblo gitano. Tiene varias dialectos y se relaciona en su origen con el sánscrito clásico, hablados entre el año 500 a.C. y 1000 d.C. en la India. La lengua Romaní es uno de los idiomas oficiales en Kosovo, y es reconocida en otros países como Hungría, Rumanía, Croacia, Bulgaria y Suecia. Se produjeron variantes al mezclarse con otros idiomas, incluyendo el español. Se estima que hay más de 10 millones de personas que lo hablan, principalmentre en Europa. Día Internacional de las personas Cuidadoras. Se rinde homenaje a quienes se dedican al cuidado de personas mayores o en situación de dependencia (sea de forma profesional o familiar). Cada vez adquieren más importancia, a medida que aumenta la pobración con edad avanzada. Muere el Cacique Guaicaipuro (1568). Indígena venezolano, jefe de varias tribus Caribes. Símbolo de la resistencia indígena. Defendió con fiereza el valle de Caracas frente a los conquistadores españoles. Por tanto, hoy es el aniversario de la muerte del Cacique Guaicaipuro (1568) en lucha contra los conquistadores españoles. En su honor se levantó el Monumento a La Resistencia Indígena, erigido en lo que era el Paseo Colón, en la zona de Plaza Venezuela (Caracas), el 12 de octubre de 2015. Su estatua se colocó en el mismo lugar donde se encontraba antes una efigie de Cristóbal Colón, que fue derribada por sectores del movimiento popular el 12 de octubre en 2004, estando en el gobierno el presidente Hugo Chávez Frías. Algunas personas fueron apresadas durante un tiempo por este hecho y finalmente quedaron en libertad, porque aparecieron centenares de activistas asumiendo la responsabilidad colectiva. El pilar de la vieja estatua de Colón quedó sin su figura por algun tiempo, al haber sido derribaba, parcialmente despedazada y arrastrada por los manifestantes desde allí hasta la zona de Bellas Artes, donde intervino la policía de la Alcaldía de Caracas (siendo alcalde Freddy Bernal) y más adelante la estatua sería reemplazada por la de Guaicaipuro. Fue un gesto simbólico contra el colonialismo y sus crímenes contra la población originaria. Nace Antonio Leocadio Guzmán (1801). Militar y político venezolano. Fue el padre de Antonio Guzmán Blanco. En 1811, primera tentativa de lograr la independencia en El Salvador. El sacerdote José Matías Delgado encabeza la primera tentativa de lograr la independencia. Esta revuelta será sofocada por las autoridades españolas en diciembre. Nace Arístides Rojas (1826). Fue un escritor, naturalista, médico, historiador y periodista venezolano. Considerado uno de los más notorios divulgadores científicos que ha tenido Venezuela, destacó por sus contribuciones sobre temas científicos, históricos y geográficos. En 1863 y fue vicepresidente de la "Sociedad de Ciencias, Físicas y Naturales" y durante varios años publicó escritos divulgativos sobre la ciencia y la naturaleza. Muere James Clerk Maxwell (1879), creador de la teoría del carácter electromagnético de la luz. Fue un físico ingles creador de la teoría de Maxwell, que explica el carácter electromagnético de la luz. Sus trabajos tendrán una gran influencia en la física en el siglo XX. En ellos se inspirará Einstein para crear su teoría de la relatividad y la mecánica cuántica moderna. En 1894, nace el escritor e historiador Eduardo Oxford (f. 1956), fue un dramaturgo, crítico y polemista irlandés. Escribió más de sesenta obras, entre ellas "Hombre y superhombre" (Man and Superman, 1902), y Pigmalión (Pygmalion, 1912), una de las más reconocidas. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1925 y en 1938 compartió el Óscar al mejor guion adaptado por la versión cinematográfica de Pigmalión, convirtiéndose en la primera persona en recibir el Premio Nobel y un Premio Óscar. El abogado George Baldwin Selden obtiene la patente estadounidense para un automóvil (1895). La patente le concedía los derechos de autor y un canon mecánico de 15 dólares por vehículo fabricados por empresas estadounidenses. Henry Ford se opone a pagarle royalties, el caso llega a los tribunales y el 10 de enero de 1911, Ford obtiene el triunfo y la patente de Selden queda sin validez. Nace Jacqueline Auriol (1917) en Challans, Francia. Primera mujer piloto de pruebas. En 1948 obtendrá el título de piloto de aviación y se convertirá poco más tarde en la primera mujer con el título de piloto de pruebas. También conquistará a pulso el calificativo de mujer más rápida, al batir en cuatro ocasiones el récord del mundo de velocidad en avión a reacción. Se funda en Venezuela el equipo Cardenales de Lara (1942). En 1951, en el sitio de pruebas nucleares de Nevada Estados Unidos hace detonar la bomba atómica Easy, de 31 kilotones. En el marco de la Operación Buster-Jangle serán expuestos sin consentimiento unos 6500 soldados que presenciaron siete explosiones atómicas en un mes, lo cual tenía propósitos de "entrenamiento". La Oficina de Investigación de Recursos Humanos se encargó de reunir datos sobre las experiencias psicológicas de las tropas después de presenciar tal detonación y acercarse a la zona afectada. No obstante, no se ha encontrado información o no ha sido proporcionada, sobre los efectos específicos que tuvo la Operación Buster-Jangle en los soldados que participaron en ella. Como vemos, ejércitos como el de los EEUU utilizan a sus soldados como cobayas para experimentos militares, incluso nucleares y suceptibles de causar daños humanos por la exposición radioactiva. La pueba atómica que se hizo el 5 de noviembre de 1951, que fue la segunda de la citada operación, fue la prueba Baker. En 1952, nace Ricardo Gruber, actor de telenovelas y humorista venezolano. Muy conocido por su interpretación del expresidente Jaime Lusinchi en la Radio Rochela. Muere Luis Cernuda Bidón (1963). Fue un poeta y crítico literario español destacado miembro de la llamada Generación del 27. Entre sus libros más destacados "Los placeres prohibidos" y "Donde habite el olvido". Murió en el exilio en ciudad de México. En Estados Unidos Richard Nixon, candidato republicano, gana por estrecho margen las elecciones para la presidencia (1968). Tras un reñido recuento de votos, que ha puesto al país al borde de una crisis constitucional. Sólo hubo 25.552 votos de diferencia entre ambos candidatos. En 1971, en Madrid (España), ultraderechistas (y franquistas) autodenominados comandos de «lucha antimarxista» destruyen 24 grabados del pintor republicano Pablo Picasso. En 1975, muere en Buenos Aires, a los 45 años de edad, el sindicalista marxista Agustín Tosco, miembro de la Central General de Trabajadores, conocida con la CGT en Argentina. Representaba al sindicato Luz y Fuerza (los eléctricos). Fue uno de los principales actores del "Cordobazo", como se llamó a la rebelión popular del 29 y 30 de mayo de 1969 ocurrida en la ciudad de Córdoba (Argentina) contra la dictadura del general Juan Carlos Onganía. En 1975, ante la solicitud de ayuda del gobierno independentista del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), el Gobierno cubano (con Fidel Castro) decide el envío de tropas al país africano y excolonia portuguesa de Angola, para enfrentar la agresión exterior que pretendía frustrar la independencia angoleña. En Venezuela, el Teatro Baralt en Maracaibo es declarado Monumento Histórico Nacional (1981). En Nicaragua, se celebran las primeras elecciones libres en la historia del país y las primeras desde el triunfo de la revolución sandinista, 5 años atrás. El frente Sandinista de la Liberación Nacional gana los comicios con el 67℅ de los votos y Daniel Ortega asumirá la presidencia el 10 de enero de 1985. Los partidos de derechas, con la complicidad y apoyo de Estados Unidos, deciden boicotear el proceso electoral y no se presentan a las unas urnas intentando de esa manera desestabilizar el país e incrementar la agresión militar que sufre por parte de la "Contra", la contra abanderada, organizada y financiada por el gobierno de Estados Unidos (1984). En 2004, la revista Nature da a conocer el descubrimiento de una proteína que regula la proliferación de las células madre sanguíneas e interviene en la conservación de su integridad; lo que es importante para las investigaciones que buscan combatir el cáncer. En 2004, en los Países Bajos son cerradas unas 150 explotaciones ganaderas por contaminación de piensos alimenticios con dioxina, un agente cancerígeno que también podía afectar a los humanos. Los piensos contaminados habían sido llevados desde Alemania. Sadam Husein es sentenciado a muerte por una corte iraquí de crímenes de lesa humanidad (2006). En 2006, comienza la cumbre chino-africana en Pekín que se celebra los días 4 y 5 de noviembre y que reúne a los líderes de 40 países africanos con el propósito oficial de aumentar sus relaciones económicas y políticas, pero que algunos sectores ven con sospecha como el avance de un imperialismo emergente del país asiático en África, competidor de los imperialismos tradicionales que aún someten a los países de ese continente, como el francés, el británico y el estadounidense. Muere Bulent Ecevit (2006). Fue un político turco de mentalidad laica y modernista, y cercano desde joven a la izquierda turca. Fue varias veces primer ministro de su país y abanderado de la renovación y modernización de Turquía. En 2012, muere en Buenos Aires, a la edad de 74 años, el director de cine, compositor y cantante Leonardo Favio (Fuad Jorge Jury Olivera), autor de las películas Juan Moreira, Crónica de un niño solo y El romance del Aniceto y la Francisca, consideradas entre las mejores de la cinematografía argentina. Se le escuchó mucho en Venezuela en las últimas decadas del siglo pasado. En 2017, en el Seminario: Balance del Proceso Bolivariano y de los Gobiernos Progresistas, Gonzalo Gómez, cofundador de Aporrea y dirigente de Marea Socialista, denuncia que: "Vivimos una etapa regresiva, de descomposición y desmantelamiento de la Revolución Bolivariana". Ver: (VIDEO) https://www.aporrea.org/actualidad/n316805.html En 2019, Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, le informa a las Naciones Unidas que ha iniciado el proceso de retirarse del histórico acuerdo climático de París de 2015. Y lo hace una nación que es una de las principales responsables de las emisiones con efecto pernicioso que afectan al clima. En 2019, el último dirigente soviético, Mijaíl Gorbachov (ya fallecido), advierte al mundo del "peligro colosal" de las armas de destrucción masiva y la tensión entre Rusia y Occidente. "Mientras las armas de destrucción masiva existan, principalmente las armas nucleares, el peligro es colosal", aseveró el expresidente de antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en una entrevista. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n348600.html Ésto queda hoy mucho más puesto en evidencia, cuando un ministro del gobierno de Israel acaba de ser removido por afirmar que el uso de armas nucleares sobre Gaza podría ser una opción, en medio de la guerra genocida contra los palestinos ordenada por el Netanyahu. En 2021 se anuncia que los astronautas de SpaceX usarán pañales de regreso a casa desde la Estación Espacial Internacional, por retrete descompuesto en la cápsula espacial de retorno. Ver: www.aporrea.org/tecno/n369091.html