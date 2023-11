Efemérides del 31 de octubre: Nacimiento de Alí Primera - Día Mundial de las Ciudades

Día de Nacimiento de "El Cantor del Pueblo". Se cumplen 82 años del natalicio de «el cantor del pueblo» Alí Primera (Ely Rafael Primera Rosell). Ver la efeméride respectiva más abajo. Día Mundial del Ahorro. Día Mundial del Ahorro. Esta efeméride se conmemora desde 1924, año en el que tuvo lugar, en la ciudad de Milán, el Primer Congreso del Ahorro (internacional), para considerar asuntos sobre la organización y legislación de las cajas de ahorro. Se creó el Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y se adoptó instituyó el 31 de octubre como el Día Mundial del Ahorro coincidiendo con el congreso. El ahorro es una actividad necesaria tanto para las finanzas de los países como para la economía familiar. Lo es para poder contar con más recursos a mediano y largo plazo, para usarlos en emergencias, para alcanzar objetivos futuros (adquisición de bienes) o como legado para nuestros hijos o para las venideras generaciones de un país. Educar en el ahorro, dar facilidades y seguridad para practicarlo e inculcar los hábitos pertinentes, es fundamental para las naciones, para las familias y para cada uno de los individuos. Pero, además, en el mundo finito en que vivimos, con recursos limitados y vulnerable ante el derroche y a las consecuencias del sobreconsumo, el ahorro es imprescindible para la conservación del planeta y la preservación de la especie humana. El ahorro es trabajo acumulado, para su disfrute posterior, como las prestaciones de los trabajadores; pero lo malo es que poderes derrochadores nos lo arrebaten, por lo que hay que estar vigilantes como sociedad y defender el ahorro, así como su inversión positiva. Día del Poeta Virtual. Es un día para destacar y reconocer a todas aquellas personas que escriben diariamente sus experiencias, pensamientos o ideas, emociones e inquietudes a través de internet; especialmente a quienes lo expresan de manera poética a través de versos que publican en sus blogs, en las redes sociales o en páginas abiertas a la participación popular como, por ejemplo, Aporrea. Se le atribuye la propuesta de este día a la poetisa uruguaya Rosemerie Parra. Día Mundial de las Ciudades. Fecha proclamada por la Asamblea General de la ONU en 2014, cuando ONU Hábitat lanzó una iniciativa llamada Octubre Urbano, para poner de relieve los desafíos urbanos mundiales e involucrar a la comunidad internacional en el desarrollo de la Nueva Agenda Urbana, Día Mundial de la Ciudades, aprobada en octubre de 2016 en la ciudad de Quito durante la Conferencia de Hábitat III. Se busca que las ciudades sean un hábitat sostenible, que sean inclusivas y seguras. También se apunta a la cooperación entre países para la planificación urbana, y para que las ciudades sean espacios en los que se genere empleo y riqueza en el sentido productivo, para fomentar la integración de las manifestaciones sociales y culturales diversas, para que sea posible la vida armónica en común. Se toma en cuenta la capacidad de las ciudades para prepararse y tener capacidad de enfrentar los desastres naturales que en estos tiempos las vienen afectando, por ejemplo, con el cambio climático y que se agilice el intercambio solidario internacional. Esto ha cobrado mayor importancia con la experiencia de la pandemia de Covid-19, que requiere de la cooperación entre los núcleos urbanos más que nunca. Toca igualmente al tema de la pobreza y su reducción, el reemplazo de asentamientos informales por otros que cuenten con garantía de los servicios básicos e infraestructuras adecuadas, salud, educación, medios efectivos de transporte, áreas recreativas, oportunidades para el arte y el deporte, y todo lo que se requiere para el desarrollo humano y social pleno. No nos limitemos a repetir lo que dicen y convienen los estados en la ONU, y por ello también expresemos y compartamos nuestras visiones, porque en todo esto es muy importante el empoderamiento genuino de las comunidades locales, en el marco de una verdadera (y no sólo aparente) participación democrática y protagónica, contraloría social y gobernanza comunal. Por ello, los poderes públicos tienen la obligación de consultar a la gente que habita en las ciudades, agrupadas en sus organizaciones democráticamente constituidas, incorporarlas en la planificación, levantar proyectos participativos y otorgar los recursos presupuestarios a estas comunidades para que puedan mejorar la vida presente y la de las generaciones futuras. Día Internacional del Arroz. Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde el año 2004. Cerca del 90% del arroz de todo el mundo es producido en países de Asia: China, Indonesia, India, Bangladesh, Vietnam y Japón. Se trata de un cereal que es consumido como alimento básico en muchas gastronomías del mundo y el segundo cereal más producido en el mundo, después del maíz y más que el trigo. Día de las víctimas del Franquismo en España. El 31 de Octubre fue propuesto como día de homenaje «para el recuerdo, reparación y reconocimiento de quienes sufrieron represión durante la dictadura franquista y a los que defendieron la libertad fuera de nuestras fronteras frente a los regímenes nazi y fascista que asolaron Europa durante la Segunda Guerra Mundial», dentro de la nueva Ley de Memoria (Democrática), aprobada por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, en el Estado Español. El día quedó establecido oficialmente. Pero, curiosamente, hoy jura la Constitución monárquica de España la nieta del rey que fue nombrado por Franco para sucederle. Día de Halloween, fecha que tambiérn es conocida como "Noche de Brujas" o "Noche de Víspera de Difuntos". Con origen atribuido a las antiguas costumbres célticas, se ha mundializado en los últimos años, fundamentalmente impulsada por el comercio y por los grandes medios, generando un consumo de disfraces de "terror" y festejos que incluso han desplazado a las fiestas tradicionales e identitarias de los pueblos. Buenos millones se llevan los promotores del negocio a la vez que se implantan artificialmente costumbres que borran otras fechas importantes de la conciencia social. Está muy bien divertirse, lo malo es ser manipulados, perder la identidad y el sentido de las cosas. No está de más comentar que producto de la masificación de la celebración de Haloween se producen hechos lamentables como el reciente tumulto de gente que provocó la muerte de decenas de personas en Corea del Sur, atropelladas por una estampida de la multitud. O el forzado desalojo que tuvo que practicar la policía en una discoteca desbordada y con gente desmayada por el calor y la asfixia (la noche anterior) en la ciudad española de Sevilla. Por supuesto, siempre hay gente que sabe aprovechar las oportunidades de un sano disfrute. En Roma se inauguran los frescos de la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico, pintados por Miguel Ángel (1512). Es la capilla más relevante del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, con su bóveda decorada por el genial pintor Miguel Ángel, tuvo cuatro años de duro y solitario trabajo. Más adelante pintará la pared del altar. En 1794, el físico británico John Dalton descubre la deficiencia visual de ceguera de los colores, que recibiría el nombre de daltonismo y que él mismo padecía. Es un defecto de origen genético que consiste en la imposibilidad de distinguir los colores (discromatopsia). John Dalton fue un naturalista, químico, matemático y meteorólogo británico. Entre sus aportes destacan el modelo atómico y su tabla de pesos relativos de los elementos, que contribuyeron a sentar las bases de la química moderna. La discromatopsia o daltonismo genera dificultades perceptuales al afectar la discriminación entre colores, como por ejemplo el rojo y el verde u otros, por lo que incide en tareas como la conducción de vehículos y otros desempeños que exigen distinciones visuales del color y ciertas características de las imágenes. En un ensayo que presentó describió por primera vez un defecto visual que padecía, y que fue un hallazgo accidental mientras estudiaba flores y se percató de lo que no podía distinguir (un día como hoy). En 1906 nace José María Iribarren (m. 1971), abogado, periodista y escritor español. Se destacó por explicar el porqué de los dichos y refranes, su origen y significado, y cómo se incorporaron lenguaje cotidiano. Por ejemplo: "Quien se va a Sevilla pierde su silla". Su libro es un recuento del acervo cultural de la lengua española, con anécdotas históricas. En 1909, nace en Ciudad Bolívar el escritor y docente gremialista, Juan Francisco Reyes Baena. Se destacó en la labor periodística, educativa y gremial. Participó en la fundación de la Federación Venezolana de Maestros (FVM). Basado los principios marxistas, propuso una educación con la que la persona adquiriese conciencia social, en función de los cambios necesarios hasta alcanzar la «liberación nacional», la «ruptura del desarrollo dependiente» y la «autonomía mental». En 1926 murió el sorprendente ilusionista austrohúngaro Harry Houdini, cuyo nombre era Erik Weisz, uno de los magos escapistas más reconocidos de su época y que mantuvo su gran fama tras su muerte. Realizaba escapes inverosímiles en circunstancias muy peligrosas. Había nacido en 1874 y desde los nueve años comenzó a presentarse como contorsionista y trapecista. Nace Michael Collins (1930), astronauta estadounidense, miembro de la tripulación y piloto del Apolo 11 que llegó a la Luna. En 1931, nace el actor cubano-venezolano Jorge Félix (f. 2013) Llegó a Venezuela en 1961. En Cuba fue imagen del programa de televisión, Casos y Cosas de Casa, el cual también fue emitido en Venezuela. Se desempeñó asesorando producciones dramáticas en Venezuela y otros países latinoamericanos. Hizo papeles de "galán" en la televisión venezolana. Nace Alí Primera (1941), querido cantautor popular venezolano, vocero-cantor de sus luchas, sentimientos y anhelos. Fue un músico, cantante, compositor, poeta, activista político y militante comunista venezolano; Ely Rafaél Primera Rosell, también conocido como "El Cantor del Pueblo Venezolano". Durante su estancia en la Universidad (UCV) comenzó su actividad política con el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y se fue dedicando cada vez más al canto y la composición de canciones en el marco de la música tradicional venezolana y de comprometido contenido social o de protesta. Entre sus primeras canciones: Humanidad y No Basta Rezar, presentada esta última en un Festival de Canción de Protesta organizado por la Universidad de los Andes en 1967. A partir de ahí se proyectó como un referente del movimiento de la Nueva Canción Latinoamericana. Alí Primera "no se andaba con vainas" y no se dejaba utilizar como relleno musical para las campañas electorales sino que le imprimía a su participación su propio sello político, intercalando algunos discursos y mensajes entre sus canciones. Un candidato de la vieja izquierda, luego pasado a la derecha, comentó delante de él en un evento público, que Alí mejor se dedicara a cantar y que dejara para otros los discursos políticos (contenido aproximado), lo que enfureció al cantautor militante e hizo que reventara su instrumento en la tarima y se fuera del evento: un ejercicio de dignidad. La Revolución Bolivariana del Siglo XXI le tomó como su emblema en su etapa más genuina (con Alí ya fallecido) y sus canciones se difundieron más que nunca; pero conociendo su talante, quizás hoy volvería a romper el cuatro o la guitarra frente a los actuales comportamientos políticos. Aunque como suele suceder en la historia hay quienes se apropian de su imagen y de sus canciones mientras pisotean los principios, valores y creencias que él defendió. Falleció en un accidente en febrero de 1985. Aquí algunas de sus mejores canciones. En 1942 se da el primer partido entre los equipos que serían siempre los grandes rivales: el Caracas y el Magallanes del béisbol venezolano, en el que el Magallanes blanqueó al Caracas con 4 carreras a cero. Fue su primer juego, pero de carácter amistoso y no de campeonato: El que entonces era el equipo de Cervecería Caracas, luego pasaría a llamarse Leones del Caracas. En 1956, Gran Bretaña y Francia, principales accionistas del Canal de Suez, bombardean Egipto. El hecho se produce tras una controversia con la exclusión de sus naves del paso por Canal de Suez, relacionada con la nacionalización del canal por el gobierno egipcio. Despliegan tropas en la zona del Canal pero la ONU condena la acción militar y las potencias proceden a retirarse. Dos meses después Naciones Unidas enviará una "fuerza de paz" a la zona para garantizar la circulación internacional. La acción fue apoyada por Israel. Las potencias coloniales y postcoloniales e imperialistas, suelen creer que por invertir en una obra en un país se hacen merecedoras del control o posesión de su territorio. Pacto de Puntofijo (1958). Fue un acuerdo de gobernabilidad entre los partidos políticos venezolanos AD, Copei y URD, para procurar la "estabilidad democrática" y garantizar el poder de la oligarquía, pocos meses después del derrocamiento del dictador militar Marcos Pérez Jiménez y antes de las elecciones de diciembre de ese mismo año. Este pacto sostuvo políticamente a la IV República por alrededor de cuarenta años. El Castillo de Araya es declarado Monumento Histórico Nacional (1960). Es el castillo más antiguo de Venezuela, ubicado en la población de Araya (Estado Sucre). Fue construido por los colonizadores españoles en la costa caribeña venezolana en1623 Siglo XVII. Se funda el equipo de beisbol de los Tiburones de La Guaira (1962). El presidente Rafael Caldera (partido socialcristiano COPEI) ordena la intervención y el allanamiento de la Universidad Central de Venezuela. La acción se conoció como Operación Canguro y dejó un saldo de 10 estudiantes muertos, cientos de heridos y clases suspendidas por dos años (1969 al 1971). La decisión gubernamental buscaba frenar al movimiento de renovación universitaria, surgido con gran fuerza y con propuestas democráticas consideradas radicales e influidas por la izquierda. Ésto inquietó tanto al gobierno como a la oposición que hacía parte del bipartidismo en la IV República y la autonomía universitaria fue seriamente vulnerada para frustrar la renovación. Omar Vizquel debuta en el Béisbol Profesional de Venezuela con los Leones del Caracas en un juego contra los Navegantes del Magallanes (1984). En 1984: la primera ministra india Indira Gandhi es asesinada por dos guardias de seguridad sij. Estallan disturbios en Nueva Delhi y otras ciudades y mueren alrededor de 3000 pobladores sijs. En 1992 el papa Juan Pablo II reconoce que la Iglesia se equivocó al haber condenado a Galileo Galilei (en 1633 por la Inquisición Romana), uno de los grandes genios de la humanidad y de la astronomía. 2000: lanzamiento del Soyuz TM-31, llevando a la primera tripulación residente a la Estación Espacial Internacional. En 2002: en Madagascar ocurre la mayor goleada en la historia del fútbol; el club AS ADEMA hace 149 goles contra 0 del club SOE Antananarivo. En 2004 en Uruguay, la izquierda (Frente Amplio) gana las elecciones nacionales por primera vez; Tabaré Vázquez es electo en la primera vuelta. En 2010, en Brasil, la candidata del PT, Dilma Rousseff es electa presidenta con más de 55 millones de votos, es proclamada convirtiéndose en la primera mujer en llegar a ese cargo en la historia brasileña. La candidata del Partido de los Trabajadores logró el 56℅ de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En 2011 este fue el "Día de los 7000 millones de habitantes en el planeta". Es el día designado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas para conmemorar la fecha aproximada en la que la población mundial superó los 7000 millones de personas (2011). En noviembre de 2022, aproximadamente hacia el día 15, se espera que la humanidad alcance los 8000 habitantes del planeta. ¿Cuál es tu reflexión de las implicaciones que esto tendrá bajo las actuales condiciones del mundo? En 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce y admite a Palestina como Estado miembro de pleno derecho, en decisión respaldada por 107 países frente a 14 votos en contra y 52 abstenciones. Muere José Manuel Briceño Guerrero (2014), escritor, filósofo y profesor venezolano. Es considerado uno de los pensadores más influyentes en América Latina y el mundo. Su obra, que intenta plasmar el ordenamiento filosófico de América Latina, ha sido ampliamente reconocida y difundida en países europeos como Francia y Alemania. Fue ganador del Premio Nacional de Cultura de Venezuela Mención Literatura en 1996. Muere Teodoro Petkoff (2018), político, economista, escritor, intelectual, guerrillero (por lo que estuvo preso), periodista y editor venezolano, dirigente y miembro fundador del partido Movimiento al Socialismo (MAS), después de abandonar el Partido Comunista de Venezuela a principios de los años sesenta por críticas al estalinismo y al comportamiento del PCUS de la URSS (por las invasiones contra las revueltas en países del Este Europeo). Escribió varios libros que fueron polémicos en la izquierda, como "Checoeslovaquia, el socialismo como problema". Fue diputado al Congreso Nacional de Venezuela en varias legislaturas y candidato presidencial en dos ocasiones (1983 y 1988). Se desempeñó como ministro de la Oficina Central de Coordinación y Planificación durante la segunda presidencia de Rafael Caldera (demócrata-cristiano), pero ya con una orientación no socialista y de corte neo-liberal. Se hizo muy popular uno de sus comentarios como ministro: "Estamos mal, pero vamos bien". Fue fundador y director del diario Tal Cual. Premio María Moors Cabot, en 2012, y Premio Ortega y Gasset, en 2015. En 2018: en Pakistán, Asia Bibi es absuelta por el delito de blasfemia contra el Profeta Mahoma. Asia Bibi había quedado en libertad en octubre de 2018. Hasta entonces, la mujer se enfrentaba a la pena de muerte, señalada por haber, supuestamente, blasfemado al profeta Mahoma. Asia Bibi fue denunciada en 2009 por dos mujeres que la acusaron de insultar al profeta Mahoma. Un año después, la mujer cristiano-pakistaní fue condenada a la pena de muerte por el delito de blasfemia en el país musulmán. El 31 de octubre de 2018, tras ocho años de prisión, el Tribunal Supremo retiró la sentencia a muerte, fue liberada y abandonó Pakistán. Grupos ortodoxos islamistas protestaron en las calles de Pakistán en rechazo del veredicto de la Corte Suprema. La ley antiblasfemia paquistaní fue establecida en la época colonial británica y endurecida por el dictador Zia-ul-Haq en la década de 1980. Basadas en ella se produjeron más de un millar de acusaciones por blasfemia, un delito que en Pakistán puede conllevar a la pena capital, aunque no se tiene registro de que se haya ajusticiado a alguien por tal causa. En 2020, muere el narrador deportivo Leonardo Rodríguez fundador de la Liga Especial de Baloncesto venezolano, considerado uno de los padres del baloncesto venezolano. Murió a los 79 años de edad, coincidiendo su fecha de defunción con la del día en que inició la Superliga de Baloncesto años atrás. En 2021 la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (C0P26) se iniciaba en Glasgow, Escocia, siendo considerada por expertos como una de las últimas oportunidades para asumir compromisos serios en la lucha contra el calentamiento global, cuyos efectos estamos viendo cada vez con mayor intensidad. En 2022 se da a conocer la información de que "seis de cada diez niños que son explotados laboralmente en Colombia son venezolanos". Ver: www.aporrea.org/ddhh/n377910.html