Efemérides 11 de Abril: Día de golpe y masacre en Venezuela (2002) - Einstein publica Teoría de la Relatividad (1905)

Hoy es 11 de Abril (es el cuarto mes del año). Van 101 días y faltan 264 para finalizar 2023. Este año es un martes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 11 de Abril:

Día Mundial contra el Parkinson. Fue instituido en 1997 por la Organización Mundial de la Salud, para concienciar acerca de esta enfermedad neurodegenerativa, que afecta a millones de personas en el mundo. La fecha se estableció en coincidencia con el natalicio del médico y sociólogo británico James Parkinson, quien en 1817 la describió como "parálisis cerebral agitante". Esta enfermedad del sistema nervioso es degenerativa, progresiva y crónica, caracterizada por causar severos daños neurológicos, alteraciones en el control y coordinación de los movimientos, así como rigidez muscular. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, luego del Alzhéimer. Afecta a 1 de cada 100 personas mayores de 60 años. Una parte de los pacientes presenta depresión, como un síntoma precoz del Parkinson. Aunque todavía no se ha dado con la cura, se viene avanzando en la investigación y en los tratamientos. En Venezuela, como en otros países, hay fundaciones y asociaciones de enfermos de Parkinson y de sus familiares, que se ocupan de que se les garantice la debida atención. Ha habido protestas en el país por falta de medicamentos y atención adecuada para estas personas.

Día Internacional del Remero. El remero (o remera) es quien ejercita el deporte del remo, compitiendo en el desplazamiento de embarcaciones a remo, en velocidad y distancia. El día fue escogido como homenaje, por la fecha de nacimiento de Alberto Demiddi, el más destacado remero de ese deporte en Argentina, y uno de los más reconocidos a nivel mundial.

Día Internacional de los Juegos de Mesa (International TableTop Day). Este día es aprovechado como una ocasión especial de diversión de las personas que son aficionadas a los juegos de mesa, los cuales favorecen de manera especial la socialización y recreación de las personas, de una manera transquila. Son juegos que se realizan sobre o en torno a una mesa o tablero. La variedad de juegos es muy grande, desde las cartas hasta el ludo o parchís, el dominó... entre los más populares.

Día Nacional en Costa Rica.

Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena: Uruguay.

En el año 487 a. C., en Kushinagar, India, fallece Gautama Buda, fundador del budismo. Es una fecha aproximada y se dan otras referencias como el 27 de abril de 483 a. C., el año 411 y el 368 a. C.

El 11 de abril de 1755, nace James Parkinson, médico británico (f. 1824). Fue un médico clínico, sociólogo, botánico, geólogo, y paleontólogo. Dedicó parte de sus estudios a la enfermedad de la gota, y publicó varios tratados sobre esta enfermedad. Pero su contribución más notoria fue con el libro «An Essay on the shaking palsy (1817)» donde describe la "parálisis agitante", enfermedad que lleva su nombre: la enfermedad de Parkinson.

En el año 1813, tuvo lugar la Segunda Batalla de Maturín. Fue un enfrentamiento militar producido en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela entre la guarnición republicana de la ciudad y una fuerza atacante leal al Imperio español. La batalla terminó en la victoria de los primeros.

En el año 1817, tuvo lugar la Batalla de San Félix. Fue un enfrentamiento armado de la Campaña de Guayana en la guerra de independencia de Venezuela ocurrido en la mesa de Chirica, en la Provincia de Guayana.

En el año 1865, Abraham Lincol, presidente de los Estados Unidos realiza su último discurso antes de ser asesinado. Lincoln fue el primer presidente de Estados Unidos en ser asesinado un 14 de abril de ese mismo año en el Teatro Fort, la ciudad de Washington D.C, cuando la Guerra civil estadounidense llegaba a su fin.

En el año 1893, nació Fernando Paz Castillo (f. 1981). Fue un poeta, crítico literario, diplomático y educador venezolano. Es considerado uno de los principales representantes de la Generación de 1918, además de miembro fundador del Círculo de Bellas Artes. En 1967 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura.

En 1899, hace hoy 124 años, se hacía efectivo el Tratado de París, por el cual España cedía a los Estados Unidos la soberanía sobre las antiguas colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas (sin contar con la voluntad de sus pueblos, por supuesto). Fue un Tratado de Paz firmado el 10 de de diciembre de 1898, en París, Francia, tras la guerra hispano-estadounidense de 1898. Actualmente Cuba y Filipinas son naciones independientes, aunque Puerto Rico, pese a sus reclamos independentistas, mantiene el estatus de "Estado Libre Asociado" a los Estados Unidos de América.

En el año 1898, nació Conny Méndez (f. 1979). Fue una actriz, cantante, caricaturista y escritora venezolana, fundadora del Movimiento Metafísico Cristiano de Venezuela. Compuso obras musicales y realizó giras internacionales ofreciendo conciertos de canto y guitarra. En 1946 fundó el Movimiento de Metafísica Cristiano de Venezuela, difusor de las enseñanzas del Conde de Saint Germain, figura mítica del ocultismo europeo y de Emmet Fox. Escribió: "Memorias de una loca" (un Superventas); "Piensa lo bueno y se te dará"; "Te regalo lo que se te antoje" y "El Maravilloso número 7". Al inicio de la década de los 50’s, trabajó como actriz en la obra "Camas Separadas" de Terence Rattingam.

En el año 1905 Albert Einstein publica su Teoría de la Relatividad, que incluye tanto a la teoría de la relatividad especial como la de relatividad general.

En 1910, nace Antonio de Spinola, militar y político, que llegará a ser Presidente de la República Portuguesa tras el Golpe de Estado democrático del 25 de abril de 1974, que da lugar al proceso conocido como "Revolución de los Claveles". Presidió la Junta de Salvación Nacional y fue elegido por sus compañeros del insurgente Movimiento de las Fuerzas Armadas para ejercer como Presidente de la República, de manera provisional, cargo que ocupará desde el 15 de mayo de 1974 hasta el 30 de septiembre de ese mismo año. En ese lapso se avanzaría en la transición hacia una democracia parlamentaria.

En el año 1919, se fundó la Organización Internacional del Trabajo OIT. Es un organismo especializado de la ONU que tiene como objetivos: La promoción de la justicia social y el reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo. La creación de oportunidades de empleo. Fue creada a partir del Tratado de Versalles (que marcó el final de la I Guerra Mundial) y se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944. La OIT se encarga de reunir a los gobiernos, empleadores y trabajadores de los estados miembros a escala mundial. La OIT ha recibido denuncias de aplicación de políticas antiobreras que menoscaban los derechos de la clase trabajadora en Venezuela y en ese sentido, el gobierno actual se encuentra bajo observación.

En el año 1927, nació Arnaldo Acosta Bello (f. 1996). Era un poeta, escritor de novelas y profesor universitario venezolano. Fue miembro fundador del Grupo Literario Tabla Redonda en los años sesenta.

En el año 1931, muere Teresa Claramunt (n. 1862). Fue una dirigente anarcosindicalista española y pionera del feminismo obrerista anarquista. Era una trabajadora del ramo textil y fundó un grupo anarquista en Sabadell, influida por Fernando Tarrida del Mármol, con quien participó en la Huelga de las Siete Semanas de 1883, en la que se reivindicaba la jornada de 8 horas.

En el año 1955 en Corea, el general Choi Hong Hi, junto a otras personalidades crea el taekwon-do como arte marcial nacional de ese país.

En el año 1968, ante la lucha de la población por sus derechos, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson firma el Acta de Derechos Humanos de 1968, en la que prohíbe la discriminación en el salario o compra venta y alquiler de una casa.

En el año 1970 en los Estados Unidos despega el Apolo 13. Fue la séptima misión tripulada del programa Apolo de la NASA y la tercera destinada a aterrizar en la Luna. La nave despegó desde el Centro espacial John F. Kennedy, pero tuvo que abortarse el alunizaje debido a un incendio en un tanque de oxígeno del módulo de servicio tras dos días de misión. En lugar de alunizar la tripulación dio la vuelta a la Luna y regresó a salvo a la Tierra el 17 de abril.

En 1976, nace en La Guaira el grandeliga venezolano Kelvin Escobar.

En 1984, nace en Carabobo el grandeliga venezolano Andrés Eloy Blanco (nombre coincidente con el del importante poeta nacional).

En 1986, el cometa Halley alcanza su perigeo, o punto más cercano a la Tierra, y de visibilidad, en su último periodo orbital de 76 años (se espera que alcance de nuevo este punto para el año 2062).

En el año 1991, se fundó en Venezuela, Hidrocapital. Es una compañía venezolana controlada por el Estado, encargada de de administrar, operar, mantener, ampliar y rehabilitar los sistemas de distribución de agua potable, de recolección y disposición de aguas.

En 2001, se produce la mayor goleada registrada en un partido de futbol, cuando en las eliminatorias de Oceanía para el Mundial de Corea-Japón 2002, la selección de Australia derrota a la de Samoa Americana por 31 a 0.

En 2001, muere en Caracas la actriz y cantante venezolna Graciela Naranjo (n. 1916). Pionera de la radio, el cine y la televisión en Venezuela, debutó profesionalmente como cantante de boleros en 1931. Apareció en películas y tuvo su propio programa de televisión. Su carrera artística se extendió desde 1931 hasta el año 2000. Fue la madre del músico percusionista Alberto Naranjo, líder de la banda El Trabuco Venezolano.

En 2002, en Venezuela, tuvo lugar un golpe de Estado contra el presidente constitucional, Hugo Rafael Chávez Frias. Chávez, que inicialmente lo desplazó del poder, pero que dos días después sería restituido en la presidencia por la masiva respuesta popular de apoyo y por militares leales que revirtieron el golpe entre el 13 de abril en la madrugada del 14 de abril del 2002. El gobierno de Chávez cumplía con todo los requisitos de un régimen democrático y sin embargo, la mayoría de los dirigentes políticos de la oposición, gremios empresariales y medios de comunicación privados se involucraron con sectores de la fuerza armada, arropados por los EE.UU y otras potencias, en un golpe que pasaba por encima de la Constitución recientemente sancionada en referéndum por el pueblo.

En el año 2002, en Venezuela, se promueve desde la Asamblea Popular Revolucionaria, el tapón popular en defensa del proceso revolucionario bolivariano y del Presidente Chávez, ante la conspiración golpista desatada. Las concentraciones populares de defensa del gobierno constitucional se inatalaron en los alrededores del Palacio de Miraflores, Avenida Baralt y Puente Llaguno. Por allí, tanquetas de la Policía Metropolitana, y funcionarios articulados con el golpe militar, dispararían contra el activismo popular causando muertos y heridos, que luego buscaron atribuir a quienes resistían la arremetida de los golpistas. De uno de los principales espacios asamblearios de base que organizaron la resistencia del 11 de Abril, surgió Aporrea.org, como expresión de la Asamblea Popular Revolucionaria que agrupaba a movimientos sociales y barriales autónomos de Caracas. Ver: www.aporrea.org/poderpopular/n354145.html

En 2006, el jefe supremo de la Cosa Nostra (mafia siciliana) Bernardo Provenzano, buscado desde hacía más de cuarenta años, es detenido en Sicilia. Fue capturado en la isla de Sicilia, a pocos kilómetros del pueblo de Corleone, dando término a su mando de la Cosa Nostra, que había tomado, según las autoridades, en 1993 tras la detención de Salvatore Toto Riina.

En 2007 se produce un doble atentado de Al Qaeda en Argel (capital de Argelia). Mueren más de treinta personas y 200 son heridas. Con la comisión de esos actos se inmolaron dos terroristas: uno en una comisaría de policía y el otro frente al Parlamento argelino.

En 2011, el presidente saliente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, que se había negado a entregar el poder a pesar de haber perdido las elecciones, es arrestado tras pasar los últimos diez días oculto en el búnker de su residencia, defendida por un millar de hombres armados. El país estuvo al borde de la guerra civil.

En 2015, se da la primera reunión de mandatarios de los EE.UU y de Cuba en 50 años, cuando se encuentran, en Panamá, Barack Obama y Raúl Castro.

En el año 2017 finalizó el soporte del sistema operativo Microsoft Windows Vista.

En 2019, la policía de Londres detiene a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en la embajada ecuatoriana en el Reino Unido, tras retirarle el asilo el gobierno de Lenin Moreno presidente del Ecuador. Ingresaron a la embajada por invitación del gobierno de Lenín Moreno. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n340580.html Un amplio movimiento de solidaridad con Assange y de repudio a la acción concertada entre Moreno y la policía londinense estalló a escala mundial.

En 2020, desde el CELAG, en un conversatorio internacional, referentes y altos exponentes del progresismo latinoamericano reclaman condonación de la deuda externa frente a la pandemia. Entre los presentes en el conversatorio en vivo, organizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), se encontraban Rafael Correa Delgado, expresidente de Ecuador; Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia; Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil; Gustavo Petro, senador colombiano y referente del movimiento Colombia Humana; Jorge Taiana, ex canciller argentino y actual senador del Frente de Todos; Camila Vallejo, diputada chilena, Maximiliano Reyes, vice canciller de México y Alfredo Serrano Mancilla, director del centro. Ver: https://www.aporrea.org/economia/n354142.html

El 11 de abril de 2022, la organización de izquierda contrapuesta al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, Marea Socialista, hace llamado a recuperar los sindicatos y a forjar un partido de la clase trabajadora - www.aporrea.org/actualidad/n372872.html



Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar.

Por razones de extensión se publica sólo una selección y otras efemérides de la fecha que esta vez son omitidas se podrían ir incluyendo en versiones de próximos años.

Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org