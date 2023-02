(VIDEOS) Dudamel: “ser director de Filarmónica de Nueva York es un sueño hecho realidad”

El venezolano Gustavo Dudamel aseguró que logro cumplir el sueño que tenía desde los 9 años, al lograr dirigir la Orquesta Filarmónica de Nueva York.



El maestro de 42 años, cuando era niño colocaba las canciones de esta institución de fondo y dirigía a sus muñecos. Por eso hoy en día asegura que “los sueños se puedan lograr” con “trabajo” y “amor por la música”.



Dudamel dejará la orquesta Filarmónica de Los Ángeles para incorporarse a la Filarmónica de Nueva York al término de su contrato en 2026.





Asimismo, destacó que ser el primer directo latino de la Orquesta Filarmónica de Nueva York no solo lo enorgullece, también representa un compromiso para él.“No había pensado que seré el primer latino (en este puesto). Me enorgullece, pero no tomo esto como algo individual”, aseguró durante un encuentro con los periodistas en Lincoln Center.Dudamel indicó que no vendrá con un plan determinado para crear una “nueva era” bajo su batuta y que su plan se irá delineando a medida que trabaje con el equipo de la filarmónica y con la comunidad neoyorquina.Confesó que buscará que la Filarmónica se convierta en su nueva familia, tal y como le pasó en la Filarmónica de Los Ángeles o en las orquestas con las que trabajó en Venezuela.Por su parte, la Filarmónica de Nueva York destacó que con Dudamel busca “democratizar el interés por la música clásica”, pues esperan que el maestro venezolano consiga llegar a un público más diverso.