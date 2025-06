El TSJ ordenó atrapar a un banquero del grupo delincuencial Atlantis

Credito: Web

25 de junio de 2025.- La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia resucitó el proceso de extradición mediante el cual Colombia solicita a Venezuela la entrega de Leyson José Plazas Tamayo, presuntamente implicado en un esquema destinado a blanquear dinero proveniente de actividad del narcotráfico.



Esta es la segunda vez que Colombia plantea la extradición de Plazas Tamayo, siendo que la primera fue archivada por la Sala Penal el 3 de diciembre de 2024, debido a que el vecino país no presentó la documentación requerida, según quedó estampado en la sentencia 637 de la referida fecha.



En esa ocasión, la Sala colocó a Plazas Tamayo, quien había sido capturado en San Diego (Carabobo), a disposición del Tribunal 9 de Control de Carabobo para que decidiera si mantenía o no la privativa de libertad que pesaba sobre el sujeto.



En atención a esa orden, el Tribunal 9 de Control de Carabobo otorgó la libertad a Plazas Tamayo, pero lo exhortó a mantenerse en Venezuela por cuanto la Alerta Azul de Interpol seguía activa. En ese tiempo, cuando Colombia plantea la extradición de Plazas Tamayo, lo hizo basado en investigaciones propias que vinculaban al venezolano como presunto integrante de un grupo delincuencial denominado Atlantis, dedicado al lavado de activos, producto de actividades relacionadas con el narcotráfico.



Y esta segunda solicitud de extradición, con la documentación judicial de sustento, fue consignada por Colombia el 8 de mayo pasado, según se lee en una nueva sentencia signada con el número 347 emitida el pasado 19 de junio. Esa sentencia fue redactada por la magistrada Carmen Marisela Castro y avalada por sus colegas de la Sala Penal, Elsa Gómez y Maikel Moreno.



En el texto de esa sentencia se detallan los nuevos hechos por los cuales Colombia quiere juzgar al venezolano Plazas Tamayo. Son hechos similares a los relatados en la primera solicitud de extradición; es decir, el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, pero en los departamentos de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y César.



Ahora, ese lavado de dinero, lo estarían haciendo en Estados Unidos, según lo detectado por las autoridades de ese país. Incluso Colombia dice en la documentación remitida a la Sala Penal que “esta indagación surge de información suministrada por parte de la Agencia del Servicio de Inmigración y Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ICE/HSI, mediante oficio de fecha 12 de julio de 2021, suscrito por el Agregado Adjunto de ICE/HSI Embajada de los Estados Unidos en Colombia, en donde pone en conocimiento la investigación que adelantan en contra de una organización criminal dedicada al lavado de dinero, investigada por la oficina de Atlanta, Georgia, EEUU, cuyos miembros estarían ubicados en los Estados Unidos y Colombia y de acuerdo a información obtenida por esa agencia, esta organización estaría lavando un promedio de 4 millones de dólares quincenales en los Estados Unidos’’.



En virtud de ello y en vista de que a Plazas Tamayo se le otorgó la libertad sin restricciones, la Sala Penal instó al Ministerio Público para que realice las diligencias necesarias con la finalidad de que se haga efectiva la búsqueda y localización de Plazas Tamayo. Con la detención del sujeto, la Sala Penal le daría formal reapertura al proceso de extradición de Plazas Tamayo, requerido para ser juzgado en Colombia por lavado de activos, entre otros delitos.

Bancos y nombres



La investigación de Estados Unidos dice que el lavado de dinero proveniente del narcotráfico se estaría realizando también a través de dos bancos colombianos: Banco Davivienda y Bancolombia.



En esas entidades tienen cuentas las empresas Sign And Technology Indetec SAS Ingenuity y Design And Tecnology Indetec SAS, mediante las cuales movilizan dinero del cual se desconoce su origen lícito, según la investigación de Estados Unidos.



En relación a Design And Tecnology, se establecieron como accionistas Francisco Javier Gaitán Silva y Diana Carolina Silva, quienes registraron como sede de la empresa ‘’un lugar inhabilitado, que no prestaba ningún servicio comercial’’, dice la investigación.