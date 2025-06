Retrasos en la entrega de la bolsa del CLAP correspondiente al mes de abril

Beneficiarios que reciben la bolsa de alimentos del Clap se quejan de no haber recibido este beneficio correspondiente al mes de abril, cuando ya estamos en el mes de junio, por lo que solicitan al Estado Mayor de Alimentación-EMA, que se hagan las debidas entregas a tiempo porque a causa del incremento de los precios, las entradas por los bonos que se entregan sólo una vez al mes no alcanza para adquirir los productos básicos de la alimentación.

Así mismo expresan su preocupación por la disminución de productos como el arroz que de cuatro que entregaban, los bajaron a dos y ahora un sólo paquete y que no se consigue por menos de 150 bolívares en el mercado, cuando se supone que vivimos una época de buenas cosechas de este cereal, lo mismo que la disminución de harina de maíz que sólo dan dos.

Igual ocurre con las sardinas que ya no se han visto más en operativos del Clap, lo mismo con los huevos que desaparecieron de los operativos del CLAP, ni siquiera se venden a precios económicos, y el sueldo mínimo ni la pensión de 130 alcanzan para comprar medio carton que cuesta alrededor de 350 bolívares.

Por lo que urge, que debido a la inflación que se come los bonos, que más bien incrementen los productos y no los vayan eliminando de a poco, porque los bonos no alcanzan para la adquisición de la canasta básica de alimentación y el pueblo se desespera al no poder cubrir sus necesidades básicas como lo es el derecho a la alimentación.