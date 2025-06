Así quedan las multas de tránsito con el aumento de la unidad tributaria

Referencial Credito: Web

09-06-25.-El gobierno de Venezuela aumentó de 9 a 43 bolívares el valor de la Unidad Tributaria (UT), la cual comenzó a regir a partir de su publicación en Gaceta Oficial del 2 de junio de 2025. Con este ajuste se elevan sanciones y multas tipificadas en esta unidad de valor, entre ellas, las establecidas en la Ley de Transporte Terrestre.



El alza de la UT fue de 377,7% y en esa medida también aumentarán las multas por infracciones cometidas por particulares, de acuerdo a la ley vigente de 2008.



Las multas por infracciones de tránsito varían de 3 a 100 unidades tributarias, dependiendo de la gravedad de la infracción: leves, menos graves, graves y muy graves.



Se debe recordar que los municipios también tienen potestad para calcular las multas por infracciones que incurran en su jurisdicción, yaque suelen tener una UT mayor a la que establece el Seniat. En este sentido, se recomienda estar atento a lo que establecen sus ordenanzas.



También puede leer: Unidad Tributaria sube de 9 a 43 bolívares en Gaceta Oficial Nº 43.140



Las sanciones más comunes y sus correspondientes multas que tipifica la ley general son:



Conducir con licencia vencida o no portarla: 3 UT = 129 bolívares.



No tener o tener vencido el RCV (Responsabilidad Civil Vehicular): 5 UT = 215 bolívares.



Circular sin placas identificadoras o que no correspondan al vehículo: 5 UT = 215 bolívares.



No haber realizado el trámite ante el Registro Nacional de Vehículos: 5 UT = 215 bolívares.



Transportar menores de 10 años en el asiento delantero del vehículo: 5 UT = 215 bolívares.



Conducir sin haber obtenido la licencia: 10 UT = 430 bolívares.



Desobedecer señales de tránsito: 10 UT = 430 bolívares.



Conducir sin la revisión técnica o superar los límites de velocidad: 10 UT = 430 bolívares.



Conducir en estado de ebriedad o bajo influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas: 10 UT = 430 bolívares.



Competencias ilegales de velocidad en la vía (piques): 100 UT = 4.300 bolívares.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 569 veces.

La fuente original de este documento es:

FD (https://finanzasdigital.com/asi-quedan-las-multas-de-transito-con-el-aumento-de-la-unidad-tributaria/)