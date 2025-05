Trump queda en ridículo‚ foto del 'genocidio' blanco mostrada por Trump no es de Sudáfrica es de El Congo‚ el video tampoco corresponde a la realidad

El escándalo que actualmente se ha hecho viral en las redes es el tema de la supuesta persecusión de los blancos en Sudáfrica‚ donde Donald Trump le muestra al presidente de esa nación Cyril Ramaphosa‚ "sus pruebas" de dichos infames ataques‚ pero como las mentiras tienen patas cortas‚ el verdadero fotógrafo de esas imágenes reaccionó sorprendido y aclaró que eran de él‚ realizadas en la República Democrática del Congo.

Estas son algunas de las agencias que muestran las mentiras sobre estos bulos.

Una captura de pantalla de un video que exhibió el jueves el presidente de EE.UU., Donald Trump, como parte de supuestas pruebas de la existencia de un 'genocidio' blanco en Sudáfrica, es en realidad una imagen tomada en la República Democrática del Congo (RPD), reveló este jueves la agencia Reuters.

Fue Djaffar Al Katanty, videoperiodista de la agencia noticiosa británica, quien grabó la escena publicada el 3 de febrero pasado, que en verdad muestra a trabajadores humanitarios que levantaban bolsas de cadáveres tras un ataque de la milicia rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

El hecho ocurrió en la ciudad congoleña de Goma. "Aquel día fue extremadamente difícil para los periodistas entrar allí (...). Tuve que negociar directamente con el M23 y coordinarme con el CICR [Comité Internacional de la Cruz Roja] para que me permitieran filmar", contó Al Katanty.

En pleno Despacho Oval, el jefe de la Casa Blanca mostró varios papeles con fotos e incluso un video ante el mandatario de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien negó las acusaciones y dijo que no sabía de dónde eran esas imágenes. "Matan al granjero blanco y toman su tierra [...]. El granjero no es negro, no digo que eso sea bueno o malo", sostuvo Trump.

"A la vista de todo el mundo, el presidente Trump usó mi imagen, usó lo que yo filmé en la RDC [República Democrática del Congo] para intentar convencer al presidente Ramaphosa de que en su país los blancos están siendo asesinados por los negros", deploró Al Katanty.óEl Gobierno estadounidense sostiene desde hace meses que en Sudáfrica los granjeros blancos padecen un 'genocidio'. Uno de los principales asesores de Trump, el magnate Elon Musk, de origen sudafricano, también ha denunciado supuestas vejaciones raciales. Informó RT.

Por otro lado RTVE‚ desmiente en su sección de verificación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a difundir la narrativa desinformativa que acusa a Sudáfrica de un supuesto "genocidio" de población blanca durante un encuentro ante los medios de comunicación con el presidente de este país, Cyril Ramaphosa, en la Casa Blanca. El mandatario estadounidense mostró una serie de imágenes, entre ellas algunas descontextualizadas, para alimentar este discurso, como una fotografía tomada en el Congo y un vídeo de 2020 de una procesión conmemorativa en Sudáfrica. En VerificaRTVE analizamos estas imágenes y te explicamos por qué no demuestran un genocidio en Sudáfrica.

Son trabajadores humanitarios recogiendo cadáveres en el Congo, no en Sudáfrica

"Estos son granjeros blancos que están siendo enterrados", afirmó Trump, ante la prensa, mientras mostraba como prueba de asesinatos masivos de sudafricanos blancos una captura de un vídeo de trabajadores recogiendo cadáveres. Es falso.

La imagen de cadáveres que mostró Trump no se registra en Sudáfrica, es el Congo. La agencia Reuters ha publicado una información en la que explica el origen de la instantánea mostrada por Donald Trump. Asegura que se trata de una captura de un vídeo publicado por la agencia el pasado 3 de febrero en este reportaje y que comprobó su equipo de verificación.

Trump muestra una imagen de Congo y la presenta como si fuera de Sudáfrica. GETTY IMAGES (IZQ) / REUTERS (DCHA).

La grabación tuvo lugar en la ciudad congoleña de Goma y en ella vemos a personas con monos blancos, que Reuters identifica como trabajadores humanitarios, que recogen bolsas de cadáveres del suelo para subirlas a un camión que lleva el logo de la Cruz Roja. El reportaje explicaba la situación en Goma durante un alto el fuego declarado en el conflicto con el grupo insurgente denominado M23.

No es un cementerio de granjeros blancos asesinados

En otro momento de la reunión con el presidente sudafricano, Trump pidió que se apagaran las luces para mostrar una proyección en la que se ve una fila de coches en una carretera flanqueada a ambos lados por cruces blancas. "Estos son sitios de enterramiento aquí. Sitios de enterramiento, más de 1.000 de los agricultores blancos. Y esos coches están en fila para mostrar su afecto en un domingo por la mañana. Cada una de esas cosas blancas que ven es una cruz. Y hay aproximadamente mil de ellas", afirmó el mandatario norteamericano durante la proyección. Es falso.

Este vídeo no muestra un cementerio de granjeros blancos asesinados, es una protesta por el asesinato de una pareja en Normardien (Sudáfrica) en 2020. El origen de esta falsedad lo encontramos en una cuenta de X que difunde la grabación el 12 de mayo junto al siguiente texto: "Cada cruz representa a un granjero blanco que fue asesinado en Sudáfrica". Hemos localizado las mismas imágenes compartidas el 8 de marzo por otro perfil en la misma red social en una publicación que dice en inglés: "Hemos protestado muchísimas veces tras el asesinato de un granjero blanco y su familia".

Reproducción del vídeo descontextualizado que Trump usó para hablar de genocidio en Sudáfrica VERIFICARTVE

A través de una búsqueda inversa y por palabras clave, hemos encontrado un artículo de Newcastle Advertiser publicado el 5 de septiembre de 2020 que informaba de una "procesión a Normandien" que se extendió "hasta las puertas de la granja Hanover, donde los residentes dejaron flores, carteles, cruces y otras muestras de respeto". Este medio comparte una fotografía que muestra la misma escena que el vídeo reproducido por Trump desde otra perspectiva y relata que se trata de una protesta por el asesinato de una pareja de Normandien en su granja el 30 de agosto de 2020. En esta otra grabación publicada el 6 de septiembre de 2020 en YouTube puedes ver la misma caravana de coches registrada a pie de calle.

Geolocalizamos las imágenes en la carretera P39-1 en dirección a Newcastle, ciudad de la provincia de KwaZulu-Natal (-27.9161334,29.8023562). Tal y como puedes comprobar en las fotografías tomadas a pie de calle que ofrece Google Maps registradas en mayo de 2023, las cruces ya no están a los lados de la carretera. Un equipo de la corporación británica BBC ha visitado la zona este jueves 22 de mayo y ha confirmado con Rob Hoatson, un vecino del lugar: "No es un lugar de entierro, era un monumento conmemorativo".

Tensiones entre EE.UU. y Sudáfrica

Las tensiones entre EE.UU. y Sudáfrica han ido en aumento desde febrero, después de que Trump firmara una orden ejecutiva recortando la ayuda financiera a Sudáfrica, al tiempo que ordenaba conceder el estatus de refugiado y ofrecer asilo en EE.UU. a los afrikáners (descendientes de colonizadores holandeses y franceses), acusando al Gobierno de Ramaphosa de "discriminación racial".

Además, Trump ha criticado duramente al gobierno sudafricano por su postura "agresiva" hacia EE.UU. y sus aliados, poniendo como ejemplo la denuncia contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia o el estrechamiento de relaciones con Irán.

Sudáfrica ha rechazado estas acusaciones y, en respuesta a la orden ejecutiva de Trump, ha declarado que resulta "irónico" que conceda el estatuto de refugiado en EE.UU. para un grupo que sigue estando entre "los más privilegiados económicamente", mientras "deporta a personas vulnerables de otras partes del mundo".