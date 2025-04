Sebin detiene a la alcaldesa de Guajira en Caracas y allanó su casa en Sinamaica

La alcaldesa Indira Fernández está detenida en Caracas según informaron fuentes del municipio Guajira Credito: Archivo-Web

03-04-25.-La alcaldesa de la Guajira, Indira Fernández, está detenida en Caracas por averiguaciones, según informaron a El Pitazo tres fuentes que conocieron de la noticia. También, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron la madrugada de este 2 de abril a tres directores de la Alcaldía del municipio Guajira del estado Zulia. El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:00 de la mañana, según informaron fuentes de El Pitazo que están en la zona.



Los detenidos son el director general de la Alcaldía, Alí Fernández, el director de la Policía Municipal de Guajira, Alexánder Beltrán, y la directora del Peaje de San Rafael de Paraguachón, Katerín Mappari.



En el municipio también se conoció que los funcionarios llegaron a la casa que tiene la alcaldesa de Guajira, Indira Fernández, en Sinamaica, pero no la encontraron. «Allí no estaba porque ella no vive aquí, ella vive en Maracaibo», contó una fuente.



«Hay una revolución en Sinamaica», comentó una de las personas habitantes en el municipio y otra destacó que hubo allanamientos en casi todas las casas de funcionarios de la municipalidad.



Personas allegadas a funcionarios apuntaron que la alcaldesa Fernández, justo el martes 1 de abril, estaba en Caracas en una reunión con el Ministro de Transporte.



Se pudo conocer que los funcionarios del Sebin también buscaban información de la pareja de la alcaldesa, Ronni Yancen, quien es dueño de una cooperativa de transporte que traslada a pasajeros desde Paraguachón, límite entre Zulia y Maicao, hasta Maracaibo y desde Maracaibo hasta lo que se conoce como La Raya o la frontera.



El estado Zulia es la entidad con mayor número de alcaldes detenidos en el país. Entre el 12 y 15 de marzo detuvieron a cuatro, tres de ellos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), señalados de favorecer mafias dedicadas al tráfico de drogas. Los detenidos son los mandatarios de Almirante Padilla, Alberto Sobalvarro; de Miranda, Jorge Nava; de Jesús Enrique Lossada, Danilo Añez, y de Catatumbo, Fernando Loaiza.



Antes también habían detenido a los alcaldes opositores Rafael Ramírez, de Maracaibo; Nabil Maalouf, de Cabimas y a Nervin Sarcos, de Colón.

